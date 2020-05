Kosten-Airbag-Tarife: Handy-Tarife mit Kostendeckel

Fotos: PixieMe/Anne Katrin Figge - fotolia.com, Montage; teltarif.de Soge­nannte Kosten-Airbag-Tarife zeichnen sich für den Nutzer vor allem durch ihre flexible Abrech­nung aus: Viel­tele­fonierer, die an die Grenze des Kosten-Airbags stoßen, bekommen quasi eine Flat­rate für Gespräche und den Versand von SMS in alle Netze. Wer weniger tele­foniert, muss im Gegen­satz zu Pauschal­tarifen keinen (hohen) Fest­preis bezahlen, sondern bis zum Errei­chen des Kosten­deckels nur das, was er auch wirk­lich verbraucht hat. Deckt der Kosten-Airbag auch mobile Daten ab, so wird die maxi­male Surf­geschwin­digkeit ab Errei­chen des Kosten­deckels gedros­selt. Grund­entgelte gibt es für den Basis-Tarif in allen Ange­boten nicht.

Kosten-Airbag-Tarife vor allem bei Telefónica

Kosten-Airbag-Tarife: Handy-Tarife mit Kostendeckel

Fotos: PixieMe/Anne Katrin Figge - fotolia.com, Montage; teltarif.de Telefónica (o2) brachte das Tarif-Modell mit monat­lichem Maxi­malbe­trag hier­zulande als erstes Unter­nehmen im Mai 2009 auf den Markt, die Münchener führten auch die entspre­chende Bezeich­nung "Kosten-Airbag" ein. Mitt­lerweile ist das Kosten­stopp-Modell bei Post­paid-Ange­boten weitest­gehend aus dem Sorti­ment genommen. Doch bei den flexi­bleren Prepaid-Tarifen kann die Kosten­bremse vor bösen Über­raschungen beim Blick auf die nächste Rech­nung schützen.

So lassen sich beson­ders bei einigen Prepaid-Provi­dern im Telefónica-Netz auch weiterhin Tarife mit Kosten-Airbag finden. Dabei werden unter­schiedliche Leis­tungen von dem Kosten­deckel aufge­fangen: Gespräche in alle (inlän­dischen) Netze sowie SMS sind bei allen Anbie­tern enthalten, in puncto Daten ist die Hand­habung unter­schied­lich. Ist die mobile Internet-Nutzung nicht oder nicht im gewünschten Maße mit abge­deckt, lassen sich die Ange­bote auch um zahl­reiche Optionen ergänzen.

Wir haben die aktu­ellen Kosten-Airbag-Tarife für Sie in der folgenden Tabelle zusam­menge­stellt und zeigen Ihnen, welche Leis­tungen inklu­diert sind.

Kosten-Airbag-Tarife im Vergleich