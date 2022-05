Kombi-Tarife von o2, Telekom und Vodafone in der Übersicht

Mit einem Kombi-Tarif bis zu 30 Euro monatlich sparen.

Kombi-Tarife

Als Kombi-Tarif wird eine Kombi­nation von zwei oder mehr Tarifen bezeichnet, wobei es durch die Kombi­nation zu einem Preis­nach­lass kommt. Für den Anbieter hat dies den Vorteil, dass eine Verbin­dung von Mobil­funk und Fest­netz geschaffen wird, ein Kunde somit beide Sparten bei einem Anbieter abge­deckt hat und dann oft für beide Tarife eine gemein­same Rech­nung erhält. Mit einem Kombi-Tarif bis zu 30 Euro monatlich sparen.

Kombi-Tarife bei Telefónica (o2)

Bei Telefónica (o2) nennt sich die Kombi­nation von Tarifen "Kombi-Vorteil" und "my All in One". Die Kombi­nation von Mobil­funk-, DSL- und Daten­tarifen ist möglich. Dabei kann ein DSL-Tarif mit bis zu vier Mobil­funk- bzw. Daten­tarifen kombi­niert werden, sodass ein Preis­nach­lass von bis zu 30 Euro pro Monat möglich ist. Wer zu einem bestehenden DSL- und Mobil­funk­tarif zusätz­lich einen Daten­tarif bucht, erhält weitere 5 Euro Rabatt.

In den folgenden Tabellen finden sie die Kombi­nati­onsmög­lich­keiten bei Telefónica (o2).

Vorhan­dener Tarif Zu kaufender Tarif Mobil­funk-Tarif DSL-Tarif Daten-Tarif Mobil­funk-Tarif bis zu 30 bis zu 20 5 DSL-Tarif bis zu 30 - 5 Daten-Tarif bis zu 30 bis zu 20 5 Stand: Mai 2022, monat­licher Rabatt in Euro.

DSL-Tarif All in One XL Unli­mited my Home M 59,99 79,99 Stand: Mai 2022, Preise in Euro. Akti­onsan­gebote werden nicht berück­sich­tigt.

MagentaEINS- die Kombi-Tarife der Telekom

Eine Über­sicht über die my All in One-Pakete von Telefónica finden sie in der folgenden Tabelle.

Auch die Telekom bietet Kombi-Tarife an. Ähnlich zum Modell von Telefónica (o2) erhält man bei der Kombi­nation von Tarifen einen Preis­nach­lass. Das Angebot der Telekom ist dabei aber deut­lich weniger flexibel als das von Telefónica (o2). Unter dem Namen MagentaEINS lassen sich Tarife kombi­nieren und dadurch Preis­vorteile erzielen. Dies tritt in Kraft, sobald ein Mobil­funk-Lauf­zeit­vertrag mit einem monat­lichen Grund­preis von mindes­tens 29,95 Euro, sowie ein All-IP-Breit­band-Vertrag mit einem monat­lichen Grund­preis ab 19,95 Euro besteht.

Ist das der Fall, so wird auto­matisch ein Rabatt in Höhe von 5 Euro auf den monat­lichen Grund­preis des Mobil­funk-Vertrags gewährt. Zusätz­lich erhält der Kunde eine Fest­netz-zu-Mobil­funk-Flat. Außerdem erhalten Mobil­funk-Kunden, die einen entspre­chenden Tarif ab April 2017 gebucht haben, doppeltes Daten­volumen. Für die Young-Tarif­vari­anten erhöht sich der monat­liche Rabatt auf 10 Euro. Ausge­nommen von den MagentaEINS Vorteilen sind Daten­tarife, Combi Cards, Family Cards und Busi­ness­tarife. For-Friends-Mobil­funk- und Fest­netz­tarife erhalten zwar die Fest­netz-zu-Mobil­funk-Flat, aber keinen Preis­vorteil von 5 Euro.

In der nach­stehenden Tabelle sind die Kombi­nationen der MagentaZuhause- und MagentaMobil-Tarife gelistet. Der ange­gebene Preis enthält dabei den Preis­vorteil in Höhe von 10 Euro.

GigaKombi: Der Kombi-Tarif bei Voda­fone

Auch Voda­fone bietet einen Kombi-Tarif an, welcher dem Modell der Telekom ähnlich ist. Bei der Kombi­nation von Mobil­funk- und Fest­netz­vertrag erhält der Kunde 10 Euro Rabatt auf die monat­liche Rech­nung und das Inklusiv-Volumen erhöht sich je nach Tarif um 2 GB bis hin zur Daten-Flat mit unbe­grenztem Daten­volumen. Darüber hinaus ist für den Fest­netz­anschluss eine Flat­rate für Gespräche in das Mobil­funk­netz kosten­frei inklu­diert. Um den Vorteil zu erhalten, muss sowohl ein RED-Tarif als auch ein entspre­chender DSL- oder Kabel-Tarif gebucht werden. Weiterhin muss man einen Voda­fone-Shop aufsu­chen oder die Buchung tele­fonisch über die Hotline durch­führen. Hat man bereits einen Tarif, der den Voraus­setzungen entspricht, so kann man den anderen einfach dazu buchen und erhält so den GigaKombi-Vorteil. Bei der Buchung eines zusätz­lichen TV-Pakets beträgt der monat­liche Rabatt 15 Euro und auch hier erhöht sich das Inklusiv-Volumen des Mobil­funk-Tarifs bis hin zur Daten-Flat. Einziges Manko hierbei: Die Lauf­zeit des bereits bestehenden Tarif verlän­gert sich auf zwei Jahre. In der folgenden Tabelle sehen Sie die kombi­nier­baren Tarife. Der darge­stellte Preis ist dabei der monat­liche Gesamt­preis für beide Tarife, inklu­sive dem Rabatt von bis zu 15 Euro.

Eigenes Tele­fonie- und Surf­verhalten genau prüfen

Auch wenn ein Rabatt auf die monat­liche Rech­nung zunächst sehr verlo­ckend klingt, sollte man sich vor der Buchung eines solchen Kombi-Tarifs zunächst sein Tele­fonie- und Surf­verhalten anschauen. Nur wenn man die Leis­tungen beider Tarife wirk­lich benö­tigt und nutzt, lohnt sich ein solcher Kombi-Tarif.

Hierbei ist vor allem darauf zu achten, dass die kombi­nierten Tarife meist sehr viele Leis­tungen inklu­sive bieten, dementspre­chend aber auch eine recht hohe monat­liche Grund­gebühr anfällt. Zudem beträgt die Mindest­vertrags­lauf­zeit 24 Monate. Daher ist es als Kunde wichtig zu wissen, ob man die gebo­tenen Leis­tungen der Tarife auch wirk­lich ausschöpft und über die gesamte Lauf­zeit benö­tigt. Andern­falls kommt man mit "klei­neren" Tarifen, welche besser zum eigenen Tele­fonie- und Surf­verhalten passen, sicher­lich finan­ziell güns­tiger weg.

