Kombi-Tarife von o2, Telekom und Vodafone in der Übersicht

Kombi-Tarife

Als Kombi-Tarif wird eine Kombination von zwei oder mehr Tarifen bezeichnet, wobei es durch die Kombination zu einem Preisnachlass kommt. Für den Anbieter hat dies den Vorteil, dass eine Verbindung von Mobilfunk und Festnetz geschaffen wird, ein Kunde somit beide Sparten bei einem Anbieter abgedeckt hat und dann oft für beide Tarife eine gemeinsame Rechnung erhält.

Durch den Preisnachlass bzw. die durch die Kombi-Tarife gelieferten Vorteile kann man aber auch als Kunde, je nach Telefonie- und Surfverhalten, einen Nutzen aus solchen Tarifen ziehen. Um diese Vorteile zu nutzen, muss man zwei kombinierbare Tarife abschließen. Hat man bereits einen bestehenden Tarif, so muss man den passenden zweiten Tarif einfach dazu buchen. Hierbei kann natürlich nicht jeder beliebige Tarif miteinander kombiniert werden - so gibt es gewisse Bedingungen, die beide Tarife erfüllen müssen, damit sie zu einem Kombi-Tarif werden.

Kombi-Tarife bei Telefónica (o2)

Bei Telefónica (o2) nennt sich die Kombination von Tarifen "Kombi-Vorteil" und "my All in One". Die Kombination von Mobilfunk-, DSL- und Datentarifen ist möglich. Dabei kann aus jeder Kategorie ein Tarif gebucht und kombiniert werden, sodass ein Preisnachlass von bis zu 10 Euro pro Monat möglich ist.

In den folgenden Tabellen finden sie die Kombinationsmöglichkeiten bei Telefónica (o2).

DSL-Tarif All in One XL 1) Unlimited my Home M 59,99 79,99 my Home L 64,99 84,99 Stand: Januar 2019, Preise in Euro. Aktionsangebote werden nicht berücksichtigt.

1) Dieser Tarif ist ab 5. Februar erhältlich.

MagentaEINS- die Kombi-Tarife der Telekom

Eine Übersicht über die my All in One-Pakete von Telefónica finden sie in der folgenden Tabelle.

Auch die Telekom bietet Kombi-Tarife an. Ähnlich zum Modell von Telefónica (o2) erhält man bei der Kombination von Tarifen einen Preisnachlass. Das Angebot der Telekom ist dabei aber deutlich weniger flexibel als das von Telefónica (o2). Unter dem Namen MagentaEINS lassen sich Tarife kombinieren und dadurch Preisvorteile erzielen. Dies tritt in Kraft, sobald ein Mobilfunk-Laufzeitvertrag mit einem monatlichen Grundpreis von mindestens 29,95 Euro, sowie ein All-IP-Breitband-Vertrag mit einem monatlichen Grundpreis ab 19,95 Euro, besteht. Ist das der Fall, so wird automatisch ein Rabatt in Höhe von 10 Euro auf den monatlichen Grundpreis des Mobilfunk-Vertrags gewährt. Zusätzlich erhält der Kunde eine Festnetz-zu-Mobilfunk-Flat. Außerdem erhalten Mobilfunk-Kunden, die einen entsprechenden Tarif ab April 2017 gebucht haben, doppeltes Datenvolumen. Für die Young-Tarifvarianten erhöht sich der monatliche Rabatt auf 15 Euro. Ausgenommen von den MagentaEINS Vorteilen sind Datentarife, Combi Cards, Family Cards und Businesstarife. For-Friends-Mobilfunk- und Festnetztarife erhalten zwar die Festnetz-zu-Mobilfunk-Flat, aber keinen Preisvorteil von 10 Euro.

In der nachstehenden Tabelle sind die Kombinationen der MagentaZuhause- und MagentaMobil-Tarife gelistet. Der angegebene Preis enthält dabei den Preisvorteil in Höhe von 10 Euro.

GigaKombi: Der Kombi-Tarif bei Vodafone

Auch Vodafone bietet einen Kombi-Tarif an, welcher dem Modell der Telekom ähnlich ist. Bei der Kombination von Mobilfunk- und Festnetzvertrag erhält der Kunde 10 Euro Rabatt auf die monatliche Rechnung und das Inklusiv-Volumen erhöht sich um 10 GB. Darüber hinaus ist für den Festnetzanschluss eine Flatrate für Gespräche in das Mobilfunknetz kostenfrei inkludiert. Um den Vorteil zu erhalten, muss sowohl ein RED-Tarif als auch ein entsprechender DSL- oder Kabel-Tarif gebucht werden. Weiterhin muss man einen Vodafone-Shop aufsuchen oder die Buchung telefonisch über die Hotline durchführen. Hat man bereits einen Tarif, der den Voraussetzungen entspricht, so kann man den anderen einfach dazu buchen und erhält so den GigaKombi-Vorteil. Bei der Buchung eines zusätzlichen TV-Pakets beträgt der monatliche Rabatt 15 Euro und das Inklusiv-Volumen des Mobilfunk-Tarifs erhöht sich um insgesamt 15 GB. Einziges Manko hierbei: Die Laufzeit des bereits bestehenden Tarif verlängert sich auf zwei Jahre. In der folgenden Tabelle sehen Sie die kombinierbaren Tarife. Der dargestellte Preis ist dabei der monatliche Gesamtpreis für beide Tarife, inklusive dem Rabatt von bis zu 15 Euro.

Eigenes Telefonie- und Surfverhalten genau prüfen

Auch wenn ein Rabatt auf die monatliche Rechnung zunächst sehr verlockend klingt, sollte man sich vor der Buchung eines solchen Kombi-Tarifs zunächst mit seinem Telefonie- und Surfverhalten auseinandersetzten. Nur wenn man die Leistungen beider Tarife wirklich benötigt und nutzt, lohnt sich ein solcher Kombi-Tarif. Hierbei ist vor allem darauf zu achten, dass die kombinierten Tarife meist sehr viele Leistungen inklusive bieten, dementsprechend aber auch eine recht hohe monatliche Grundgebühr anfällt. Zudem beträgt die Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Daher ist es als Kunde wichtig zu wissen, ob man die gebotenen Leistungen der Tarife auch wirklich ausschöpft. Andernfalls kommt man mit "kleineren" Tarifen, welche besser zum eigenen Telefonie- und Surfverhalten passen, sicherlich finanziell günstiger weg.

