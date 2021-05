Ist das Daten­volumen des Smart­phone-Tarifs auf­ge­braucht, heißt es entweder Extra­kosten per Daten­nach­kauf oder harte Dros­selung, was eine fakti­sche Ab­schaltung bedeutet. Doch es gibt auch Smart­phone-Tarife mit völlig unli­mitiertem Daten­volumen.

Smartphone-Tarife mit echter Internet-Flatrate

Foto: contrastwerkstatt-fotolia.com, Montage: teltarif.de Flat­rate sollte eigent­lich bedeuten, dass der Kunde einen festen Preis zahlt und dafür so viel surfen oder tele­fonieren darf, wie er möchte. Aber nicht jedes Mobil­funk-Angebot mit dem Namen "Flat­rate" erfüllt auch unbe­dingt dieses Krite­rium - zumin­dest nicht was das High­speed-Volumen angeht. Vor allem bei Tarifen für mobiles Internet per Smart­phone oder Tablet ist es üblich, dass das verfüg­bare High­speed-Daten­volumen begrenzt ist. Üblicher­weise beinhal­tet der Daten­tarif eine gewisse Menge an High­speed-Volumen, das schnelles und komfor­tables Surfen im Mobil­funknetz ermög­licht. Sobald die Hoch­geschwin­digkeits-Giga­byte aufge­braucht sind, wird die Band­breite gedros­selt. Das Internet wird langsam und das Surfen per UMTS, HSPA, LTE- und 5G-Verbin­dung ist nur noch im äußersten Notfall prak­tikabel - es sei denn, neues High­speed-Daten­volumen wird extra nach­gekauft. Eine Daten­drossel auf 32 kBit/s oder gar 16 kBit/s kommt einer fakti­schen Abschal­tung des Internet-Zugangs gleich.

Echte Daten-Flat­rates der Telekom, Voda­fone und Telefónica im Vergleich

Foto: contrastwerkstatt-fotolia.com, Montage: teltarif.de Echte Flat­rates sehen anders aus: ein Fest­preis bei unbe­grenzt schnellem Surfen. Mitt­lerweile sind Smart­phone-Tarife auf den Markt gekommen, die diesem Anspruch auch gerecht werden. Mit dem Magenta-Mobil-XL-Premium-Tarif konnten Telekom-Kunden erst­mals unbe­grenzt und ohne Daten-Drossel im Netz surfen - aller­dings zum stolzen Preis von knapp 200 Euro monat­lich. Für Privat­kunden erschwing­licher ist der Magenta Mobil XL, der aller­dings Einschrän­kungen beim EU-Roaming hat, zusätz­liche Multi-SIM-Karten sind nicht inbe­griffen und bei sepa­rater Buchung unver­hält­nismäßig teuer. Zusätz­lich bietet die Telekom mit dem Magenta Mobil Prepaid Max für knapp 100 Euro (pro 28 Tage) einen Prepaid-Tarif mit unli­mitierter Daten­flat­rate an. Bei Voda­fone gibt es neben dem Black-Tarif für monat­lich 200 Euro in den Voda­fone-Shops mit dem Red XL auch einen preis­werteren Tarif mit unbe­grenzter Internet-Flat­rate.

Seit Mitte August 2018 hat o2 mit dem Tarif o2 Free Unli­mited eine echte Flat­rate im Angebot, bei der es weder eine Dros­selung noch einen 5G-Verzicht gibt. Dafür waren in der ersten Version dieser Tari­freihe keine MultiCards vorge­sehen. Es gibt den o2 Free Unli­mited in drei Vari­anten mit unter­schied­lichen Band­breiten, zu denen Multi­cards für monat­lich 10 Euro hinzu­gebucht werden können.

Im Mai 2019 ist mit freenet FUNK ein Discounter mit einer echten Daten­flat­rate gestartet. Dieser täglich künd­bare Tarif im Telefónica-Netz umfasst zusätz­lich eine Sprach- sowie SMS-Flat­rate und kann ausschließ­lich mit PayPal bezahlt werden. Derzeit ist der freenet FUNK unli­mited ein natio­naler Mobil­funk­tarif, so dass der Tarif nur in Deutsch­land nutzbar ist und auch Gespräche / SMS sind nur nach Deutsch­land möglich. Zum Surfen stehen aber 1 GB am Tag in EU-Ländern zur Verfü­gung. Für eine mobile Internet-Flat­rate ohne Tele­fonie-Möglich­keit bietet mobilcom-debitel den green LTE 2GO sowohl mit einer Mindest­lauf­zeit von 24 Monaten als auch in der Flex-Vari­ante mit einem Monat Lauf­zeit an.

Hier finden Sie eine Über­sicht über die verfüg­baren Tarife mit unbe­grenztem, mobil nutz­baren Inter­netzu­gang. Nicht berück­sich­tigt haben wir an dieser Stelle die auf einer sepa­raten Über­sicht aufge­führten Kombi-Tarife aus Fest­netz und Mobil­funk. Für eine detail­lierte Tarif-Suche empfehlen wir unseren Handy­tarif-Vergleich.

Smart­phone-Tarife mit echten Internet-Flat­rates im Netz der Telekom

Smart­phone-Tarife mit echten Internet-Flat­rates im Netz von Voda­fone

Anbieter Voda­fone Tarif Red XL 2) Black 1), 2) Einrich­tung 39,99 Grund­gebühr 79,99 200,00 Lauf­zeit 24 Monate Tele­fonie / SMS Flat­rate Internet Down- / Upstream 500 / 100 MBit/s Abrech­nungs­modell echte Flat­rate Beson­derheiten Ausland 45 GB Daten­volumen

inner­halb der EU 45 GB Daten­volumen

inner­halb der EU

10 GB Daten­volumen in der Schweiz, Türkei, USA und Kanada

1000 Min. welt­weit Hotspot-Flat - Multi-SIM 10,00 mtl.

pro Multi-SIM 2 inkl. Fest­netz-Nummer - Zum Anbieter Stand: April 2021, Preise in Euro

1) Alle 12 Monate wird ein vergüns­tigtes Handy ange­boten.

1) Alle 12 Monate wird ein vergüns­tigtes Handy ange­boten.

2) Dieser Tarif ist nur tele­fonisch oder in Voda­fone-Shops buchbar.

Smart­phone-Tarife mit echten Internet-Flat­rates im Netz von Telefónica

Tages-Flat­rate mit unbe­grenztem Internet-Zugang

Neben den oben genannten Tarifen bietet die Telekom auch eine wesent­lich güns­tigere Zubuch-Option an. Mit der DayFlat un­limited erhalten Kunden einen Tag lang unbe­grenztes Daten­volumen. Die Tages-Flat eignet sich beson­ders für einma­lige größere Down­loads oder Video-Strea­ming, ohne dabei an die Grenzen des im Tarif enthal­tenen Daten­volumens zu stoßen. Nutzbar ist die DayFlat un­limited in Deutsch­land und im EU-Ausland plus Schweiz. Sie ist sowohl in den Magenta Post­paid-Tarifen mit 5G, als auch in den Prepaid-Tarifen im LTE-Netz zu jeweils 5,95 Euro buchbar. Bei einigen Anbie­tern der Telekom Multi­brand ist diese Option eben­falls erhält­lich. Im Telefónica-Netz bietet freenet FUNK eine unli­mitierte Daten­flat­rate sowie eine Sprach- und SMS-Flat­rate an, die täglich gebucht und abbe­stellt werden kann.

Wie alles begann: Der Magenta Zuhause Hybrid der Telekom

Eine Art Vor­läufer der unge­drosselten, mobilen Daten-Flat­rates war das Hybrid-Angebot der Telekom. Der Speed­port-Hybrid-Router ergänzt den heimi­schen DSL-Anschluss, indem er bei Bedarf einen zusätz­lichen LTE-Zugang bereit­stellt. Der Clou: Für die Bedarfs-LTE-Nutzung gibt es keine Daten­drossel. Gedacht ist die Hybrid-Lösung vor allem für Gebiete mit schlechter DSL-Versor­gung. Mobil ist das Hybrid-Angebot aller­dings nicht. Die mit­ge­lieferte SIM-Karte, die es dem Router ermög­licht, über das Mobil­funk­netz online zu gehen, ist aus­schließ­lich mit dem Hybrid-Router nutzbar - also nur in den eigenen vier Wänden.

Bereits im Jahr 2005 wurden erste Handy-Flat­rates von Base für UMTS ange­boten. Auch bei diesen ersten Vertre­tern der mobilen Internet-Flat­rates gab es keinerlei Volumen­begrenzungen. Aller­dings erin­nerte das Surf­tempo damals eher an die gedros­selten Geschwindig­keiten von heute, bedenkt man die noch lücken­hafte Netz-Infra­struktur. Mit der vermehrten Verbrei­tung internet­fähiger End­geräte erschien den Netz­betrei­bern die Limi­tierung des Daten­stroms offenbar notwendig, um die Kapazi­täten der Mobil­funknetze nicht über­zu­strapa­zieren. Mit dem voran­schrei­tenden Ausbau des 5G- und LTE-Netzes ist jedoch zu erwarten, dass unlimi­tierte Flat­rates oder Tarife mit weniger harter Dros­selung in Zukunft vermehrt Verbrei­tung finden werden.