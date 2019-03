Ist das Datenvolumen des Smartphone-Tarifs auf­ge­braucht, heißt es entweder Extra­kosten per Daten­auto­matik oder harte Drosselung, was eine faktische Ab­schaltung bedeutet. Doch es gibt auch Smartphone-Tarife mit völlig unlimitiertem Datenvolumen.

Flatrate sollte eigentlich bedeuten, dass der Kunde einen festen Preis zahlt und dafür so viel surfen oder tele­fonieren darf, wie er möchte. Aber nicht jedes Mobilfunk-Angebot mit dem Namen "Flat­rate" erfüllt auch unbedingt dieses Kriterium. Vor allem bei Tarifen für mobiles Internet per Smart­phone oder Tablet ist es üblich, dass das verfüg­bare Highspeed-Daten­volumen begrenzt ist. Üblicher­weise beinhal­tet der Daten­tarif eine gewisse Menge an High­speed-Volumen, das schnelles und komfortables Surfen im Mobil­funknetz ermöglicht. Sobald die Hoch­geschwin­digkeits-Gigabyte aufge­braucht sind, wird die Band­breite gedrosselt. Das Internet wird langsam und das Surfen per UMTS, HSPA und LTE-Verbindung ist nur noch im äußersten Notfall praktikabel - es sei denn, neues High­speed-Daten­volumen wird extra nach­gekauft. Eine Datendrossel auf 32 kBit/s oder gar 16 kBit/s kommt einer faktischen Abschaltung des Internet-Zugangs gleich.

Echte Daten-Flatrates der Telekom, Vodafone und Telefónica im Vergleich

Smartphone-Tarife mit echter Internet-Flatrate Echte Flat­rates sehen anders aus: ein Fest­preis bei unbe­grenzt schnellem Surfen. Mittlerweile sind Smartphone-Tarife auf den Markt gekommen, die diesem Anspruch auch gerecht werden. Mit dem Magenta-Mobil-XL-Premium-Tarif konnten Telekom-Kunden erstmals unbe­grenzt und ohne Daten-Drossel im Netz surfen - aller­dings zum stolzen Preis von knapp 200 Euro monatlich. Für Privatkunden erschwinglicher ist der Magenta Mobil XL, der allerdings Einschränkungen beim EU-Roaming hat, zusätzliche Multi-SIM-Karten sind nicht inbegriffen. Neben dem Black-Tarif für monatlich 200 Euro gibt es auch bei Vodafone mit dem Red XL einen preiswerteren Tarif mit unbegrenzter Internet-Flatrate.

Telefónica bietet zwei verschiedene Varianten für eine unbegrenzte Flatrate: Bei den o2-Free-Tarifen wird zwar ein Schnitt bei der LTE-Surfgeschwindigkeit gemacht, jedoch lässt sich auch bei gedrosseltem Tempo von 1 MBit/s weiterhin per UMTS im Internet surfen, sofern auf besonders Daten-intensive Anwen­dungen verzichtet wird. Dafür sind die Tarife dann auch wesent­lich günstiger. Und seit Mitte August hat o2 mit dem Tarif o2 Free Unlimited eine echte Flatrate im Angebot, bei der es weder eine Drosselung noch einen LTE-Verzicht gibt.

Hier finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Tarife mit unbegrenztem, mobil nutzbaren Internetzugang. Für eine detaillierte Tarif-Suche empfehlen wir unseren Handytarif-Vergleich.

Smartphone-Tarife mit echten, mobilen Internet-Flatrates