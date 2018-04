Smartphone-Tarife mit echter Internet-Flatrate

Ist das Datenvolumen des Smartphone-Tarifs aufgebraucht, heißt es entweder Extrakosten per Datenautomatik oder harte Drosselung, was eine faktische Abschaltung bedeutet. Doch mittlerweile gibt es Handytarife, bei denen nicht mehr auf den eigenen Datenverbrauch geachtet werden muss.

Unlimitierte Internet-Flatrates fürs Smartphone Flatrate sollte eigentlich bedeuten, dass der Kunde einen festen Preis zahlt und dafür so viel surfen oder tele­fonieren darf, wie er möchte. Aber nicht jedes Mobilfunk-Angebot mit dem Namen "Flat­rate" erfüllt auch unbedingt dieses Kriterium. Vor allem bei Tarifen für mobiles Internet per Smart­phone oder Tablet ist es üblich, dass das verfüg­bare Highspeed-Daten­volumen begrenzt ist. Üblicher­weise beinhal­tet der Daten­tarif eine gewisse Menge an High­speed-Volumen, das schnelles und komfortables Surfen im Mobil­funknetz ermöglicht. Sobald die Hoch­geschwin­digkeits-Gigabyte aufge­braucht sind, wird die Band­breite gedrosselt. Das Internet wird langsam und das Surfen per UMTS, HSPA und LTE-Verbindung ist nur noch im äußersten Notfall praktikabel - es sei denn, neues High­speed-Daten­volumen wird extra nach­gekauft. Eine Datendrossel auf 32 kBit/s oder gar 16 kBit/s kommt einer faktischen Abschaltung des Internet-Zugangs gleich.

Echte Daten-Flatrates von der Telekom und Telefónica im Vergleich

Echte Flat­rates sehen anders aus: ein Fest­preis bei unbe­grenzt schnellem Surfen. Mittlerweile sind erste Smartphone-Tarife auf den Markt gekommen, die diesem Anspruch auch gerecht werden. Mit dem Magenta-Mobil-XL-Premium-Tarif konnten Telekom-Kunden erstmals unbe­grenzt und ohne Daten-Drossel im Netz surfen - aller­dings zum stolzen Preis von knapp 200 Euro monatlich. Für Privatkunden erschwinglicher ist der Magenta Mobil XL, der allerdings Einschränkungen beim EU-Roaming hat, zusätzliche Multi-SIM-Karten sind nicht inbegriffen.

Telefónica wählte eine andere Variante: Bei den o2-Free-Tarifen wird zwar ein Schnitt bei der LTE-Surfgeschwindigkeit gemacht, jedoch lässt sich auch bei gedrosseltem Tempo weiterhin per UMTS im Internet surfen, sofern auf besonders Daten-intensive Anwen­dungen verzichtet wird. Dafür sind die Tarife dann auch wesent­lich günstiger als bei der Telekom. Vodafone hatte auch eine unbegrenzte Daten-Flat im Portfolio, allerdings nur für Geschäfts­kunden und lediglich als zeitlich begrenzte Aktion. Wer im Aktions­zeit­raum den Vertrag abgeschlossen hat, behält die echte Daten-Flat­rate aber über die gesamte Lauf­zeit.

Hier finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Tarife mit unbegrenztem, mobil nutzbaren Internetzugang. Für eine detaillierte Tarif-Suche empfehlen wir unseren Handytarif-Vergleich. Der im Telekom-Netz realisierte mobilcom-debitel-Tarif No Limit ist seit Mitte April 2018 und vorerst bis zum 31. Mai 2018 erhältlich.

Smartphone-Tarife mit echten, mobilen Internet-Flatrates