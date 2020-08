LTE & 5G: Tarife für mobiles Internet im Überblick

Mit den nach­folgenden Tabellen geben wir Ihnen einen kurzen Über­blick über die Tarife für das mobile Surfen via LTE und 5G, die in den Mobil­funk­netzen genutzt werden können.

Bild: teltarif.de Mit den nach­folgenden Tabellen möchten wir Ihnen einen kurzen Über­blick zum aktu­ellen Stand der Tarife für die paket­vermit­telten Daten­dienste GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE und 5G geben, die in den Mobil­funk­netzen genutzt werden können. Dabei finden Sie hier zunächst die Ange­bote der klas­sischen Netz­betreiber - auf der nächsten Seite dann die Ange­bote der Mobil­funk-Discounter.

Bild: teltarif.de Preis­lich macht es keinen Unter­schied, ob die Kunden das GSM-, das UMTS- oder das LTE-Netz nutzen. In allen Netzen gibt es auch Flat­rates, wobei diese in den meisten Fällen bei Viel­nutzung in der Band­breite einge­schränkt werden. Erste unli­mitierte Flat­rates für die mobile Internet-Nutzung finden Sie auf dieser geson­derten Ratgeber-Seite. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen zunächst die Daten­tarife der Mobil­funk-Netz­betreiber vor. Auf der zweiten Seite finden Sie die inzwi­schen immer zahl­reicher werdenden Ange­bote der Mobil­funk-Discounter.

Über­sicht volu­menba­sierte Tarife der Netz­betreiber

Über­sicht Tages-Flat­rates

Eine Spezi­alform der zeit­basierten Tarife sind die Tages­flat­rates. Die Nutzung ist im Gegen­satz zu anderen Daten­optionen neben Kunden mit einem festen Vertrags­verhältnis auch für Nutzer von Prepaid­karten möglich.

