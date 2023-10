Mobiles Internet mit Handy, Smartphone, Tablet & Laptop

Immer und überall ins mobile Internet - per Handy, Smart­phone, Tablet oder Laptop: Was die mobile Nutzung des Inter­nets kostet und wie sie funk­tioniert, sagt Ihnen dieser ausführ­liche Ratgeber.

GPRS/EDGE, LTE, 5G, WLAN oder Satellit - die Möglich­keiten, per Handy, Smart­phone, Tablet oder Laptop das Internet mobil zu nutzen, sind viel­fältig. Die Über­tragungs­geschwindig­keiten nehmen weiter zu und machen so die mobile Nutzung des Inter­nets zu einer ernst zu nehmenden Konkur­renz für den kabel­gebun­denen Breit­band­anschluss per DSL bzw. VDSL, TV-Kabel oder Glas­faser. Zudem möchte mancher Nutzer einfach unter­wegs Eindrücke und Erleb­nisse mit Freunden und Bekannten teilen - dank mobilem Internet kein Problem. Mobiles Internet mit Handy, Smartphone, Tablet und Laptop

Bild: teltarif.de

Tarif­vergleich für mobiles Internet von teltarif.de

Mit unserem Tarif­vergleich für die mobile Nutzung des Inter­nets finden Sie den für Sie besten Tarif fürs Surfen unter­wegs. Dort können Sie die von Ihnen erwar­teten Daten­mengen angeben und die Such-Ergeb­nisse auf Ihr bevor­zugtes Netz begrenzen. Der Tarif­vergleich nennt Ihnen dann die güns­tigsten Tarife.

LTE & 5G: Daten­über­tragungen mit bis zu 300 MBit/s und mehr

Mobil­funk-Stan­dard maxi­male Down­stream-

Geschwin­digkeit GSM 14,4 kBit/s GPRS 53,6 kBit/s EDGE 300 kBit/s UMTS 384 kBit/s HSDPA 14 400 kBit/s HSPA+ 42 000 kBit/s LTE 300 000 kBit/s LTE Advanced 1 200 000 kBit/s 5G 5 000 000 kBit/s

Dabei unter­stützen Smart­phones, Tablets und mobile Hotspots ver­schiedene, mobile Internet-Techno­logien. LTE erlaubt hier­zulande je nach Anbieter mobiles Surfen mit bis zu 300 MBit/s im Down­stream.

Doch die Mobil­funk­anbieter haben schon längst ihre Netze mit der 5G-Tech­nologie aufge­rüstet und stehen laut Bundes­netz­agentur (BNetzA) im Sommer 2023 bei 89 Prozent Bevöl­kerungs-Abde­ckung durch mindes­tens einen Anbieter. Bis zu 5 GBit/s werden zukünftig für Nutzer spezi­eller 5G-Verträge theo­retisch in Aussicht gestellt, realis­tisch sind es derzeit bereits bis zu 1 GBit/s. Bei 6G kann es noch einmal ein Viel­faches davon werden.

Für LTE werden unter anderem die Frequenzen der soge­nannten Digi­talen Divi­dende 1 & 2 verwendet. Für diese besitzen Voda­fone, Telekom und o2 Lizenz­rechte. Die zusätz­lich durch die Umstel­lung auf DVB-T2 frei­gewor­denen Frequenzen der Digi­talen Divi­dende 2 haben so ihren Teil dazu beigetragen, im Sommer 2023 laut BNetzA rund 97 Prozent der Haus­halte mit LTE zu versorgen. Entspre­chende Tarife gibt es daher sowohl als Daten-Zugänge für unter­wegs als auch für den statio­nären Einsatz als DSL-Alter­native. Eine Sonder­form ist hierbei der Hybrid-Anschluss der Telekom. So soll der Breit­band-Zugang zum Internet auch dort möglich sein, wo kein DSL verfügbar ist.

Passende Hard­ware: Smart­phones, Laptops, Tablets

Wer mobil ins Internet möchte, braucht natür­lich auch passende Hard­ware. Mittler­weile ermög­lichen ver­schiedenste Geräte das Surfen unter­wegs. Wer es klein und hand­lich mag, kann auf Smart­phones setzen: Diese sind schon für weniger als 100 Euro zu haben, im High-End-Segment fallen dann aber schnell mehrere hundert Euro an. Mitt­ler­weile errei­chen die Preise für die mobilen Geräte teil­weise über 1000 Euro. Mit der Handy-Suche finden Sie in der Handy-Daten­bank von teltarif.de unter mehreren tausend Geräten bestimmt ein passendes Modell.

Ein Nach­teil von Smart­phones sind häufig die klei­neren Displays - und hier kommen die Tablets ins Spiel, die mit großen Touch­screens aus­gestat­tet sind und somit das Surf-Vergnügen schon stei­gern. Einen Über­blick können Sie sich mit dem Tablet-Finder verschaffen. Wer aller­dings unter­wegs wirk­lich pro­duktiv arbeiten möchte, wünscht sich eine echte Tastatur - und auch ein voll­wertiges Betriebs­system, das viele güns­tige Tablets abseits der Surface-Exem­plare mit Windows nicht bieten. Somit lohnt der Rück­griff auf den Laptop.

Mitt­ler­weile können jedoch auch Smart­phones mit Bild­schirmen von über 6 Zoll aufwarten und werden somit zu inter­essanten Alter­na­tiven für Tablet- und Note­book-Nutzer. Nicht alle Laptops und Tablets besitzen ein inte­griertes Modem für den Internet­zugang über LTE oder 5G. Dann benö­tigt der Nutzer einen mobilen WLAN-Hotspot, der schon zu kleinen Preisen im Elektro-Fach­handel oder bei den Mobil­funk­anbie­tern im Bündel mit einem Tarif-Paket erhält­lich ist. Einfa­cher geht es per Tethe­ring mit dem Smart­phone.

WLAN für unter­wegs

Wer unter­wegs ins Internet will, kann neben der Daten­übertragung via Mobil­funk auch WLAN nutzen - wenn denn ein öffent­licher Hotspot zur Verfü­gung steht. Das kann dann güns­tiger sein (je nach Ort sogar umsonst) - muss es aber nicht, da sich zum Beispiel manches Hotel die Nutzung bezahlen lässt. Auch hin­sicht­lich der Über­tragungs­geschwindig­keit kann die WLAN-Nutzung Vor­teile bringen, aber auch hier ist die schnel­lere Daten­über­tragung nicht zwangs­weise gegeben: In manchem Café teilt sich der Nutzer den WLAN-Zugang, der dann wiederum mit einem klas­sischen DSL-Anschluss ange­bunden ist, mit unzäh­ligen anderen Gästen - mit ent­sprechenden Aus­wirkungen auf die Band­breite des einzelnen Nutzers.