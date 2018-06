Auch mit dem Mobiltelefon kann man zu Fest­netz­konditionen erreichbar sein. Wir zeigen Ihnen die Handy-Tarife mit bundesweiter Fest­netz­nummer oder Homezone von Telekom, Vodafone, o2 & Co. in der Übersicht.

Übersicht: Handy-Tarife mit Festnetznummer oder Homezone Telekom und o2 haben sich mittlerweile von den klassischen Homezone-Tarifen verabschiedet. Doch auch in Zeiten immer weiter verbreiteten Telefonie-Flatrate schlägt der Unterschied zwischen Festnetz- und Mobilfunknummer weiterhin ins Gewicht. Spätestens wenn es um Gespräche ins Ausland geht, sind Verbindungen von und zu Festnetznummern oftmals merklich günstiger. Was eingehende Verbindungen angeht, bieten Telekom, o2 und simquadrat daher ihre Handy-Tarife optional mit einer bundesweiten Festnetznummer an. Auch Tarifhaus und die zugehörigen Marken, wie beispielsweise BUNTE Mobil, offerieren ihre Tarife mit einer Festnetznummer. So ist der Kunde auf seinem Handy immer auch unter einer Festnetznummer erreichbar und wird für eingehende Anrufe als Festnetznummer abgerechnet. Ausgehende Verbindungen bleiben hiervon jedoch unberührt.

Vodafone geht mit der Zuhause Option einen etwas anderen Weg: Er ist der letzte Anbieter, der seine Mobilfunk-Tarife mit einer traditionellen Homezone anbietet. Hierbei kann der Kunde ein bis zu 2 Kilometer umfassendes Gebiet als Homezone festlegen, in der er auf seinem Handy unter einer Festnetznummer erreichbar ist und auch für abgehende Verbindungen vergünstigte Konditionen gelten.

Die folgenden Tabellen vermitteln eine Übersicht über die verschiedenen Handy-Optionen mit Homezone und Festnetznummer:

Homezone-Optionen nur noch bei Vodafone

Homezone-Vergleich Vodafone ZuhauseFlat 1) Grundgebühr 0,00 Einrichtungskosten 0,00 Mindestlaufzeit 24 Monate Kündigungsfrist 3 Monate Portierung rein 0,00 raus 30,00 Kosten innerhalb der Homezone 2) Festnetz 0,00 Mobilfunk 0,00 Netzintern 0,00 SMS abhängig vom Tarif Mobilbox 0,00 EU, USA, Kanada, Monaco, Norwegen und Schweiz Festnetz: 0,13 Mobilfunk: 0,38 Restliches Ausland Festnetz: 1,74 Mobilfunk: 1,99 Stand: Juni 2018, Preise in Euro

2) Die ZuhauseFlat kann nur bei den Red-Tarifen hinzu gebucht werden.

2) Die Kosten außerhalb der Homezone entsprechen dem Grundtarif.

Tarif-Optionen mit bundesweiter Festnetznummer