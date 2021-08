Günstige Handy-Vertragstarife als Prepaid-Alternative

Handy-Vertragstarife ohne Grundgebühr als Prepaid-Alternative

Foto/Montage: teltarif.de. Grafik: Image licensed by Ingram Image Smart­phone-Nutzer verwenden heut­zutage im tägli­chen Gebrauch in der Regel eine Allnet-Flat mit einem gewissen mobilen Daten­volumen für fünf bis acht Euro Grund­gebühr im Monat - beispiels­weise von einem Mobil­funk-Discounter.

Im Zeit­alter von Allnet-Flats kann man also die Frage stellen, was güns­tigere Vertrags­tarife ohne mobiles Internet mit einer Abrech­nung pro Minute und SMS oder einem kleinen Minu­ten­paket für einen Sinn haben - mindes­tens einen gibt es jedoch.

Güns­tige Vertrags­tarife als Prepaid-Alter­native

Da Prepaid-Karten keine Vertrags­lauf­zeit haben, können diese von beiden Seiten (auch vom Provider!) jeder­zeit gekün­digt werden, damit müssen Prepaid-Inhaber grund­sätz­lich immer rechnen, selbst bei regel­mäßigen Aufla­dungen oder einer gebuchten Option. Es gibt keine Rege­lung, die einem Provider vorschreibt, eine Prepaid­karte ohne Vertrags­lauf­zeit unbe­grenzt am Leben zu erhalten.

In der Regel erfolgt die Kündi­gung der Prepaid­karte per SMS. Und wenn die SIM-Karte über Monate oder Jahre nicht ins Netz einge­bucht ist, weil sie beispiels­weise für ein Notfall-Handy in der Schub­lade liegt (wofür der Kunde verant­wort­lich ist), kommt diese Kündi­gungs-SMS nicht an, die Kündi­gung ist aber trotzdem wirksam und wird meist inner­halb eines Monats umge­setzt. Gerade bei älteren unre­gis­trierten Prepaid-SIM-Karten ist die SMS meist auch der einzige Kontaktweg, da dem Provider außer der Rufnummer keine weiteren Daten des Kunden vorliegen.

Eine Alter­native für Notfall-Handys sind daher güns­tige Vertrags­tarife mit SEPA-Last­schrift. Vertrags­tarife ganz ohne Grund­gebühr sind mitt­ler­weile vom Mobil­funk­markt verschwunden. Mit einem billigen Vertrags­tarif muss man sich nämlich nicht mehr mit den Unwäg­bar­keiten von Prepaid­karten (mögliche Abschal­tung, Akti­vitäts­zeit­raum, Pflicht zur Gutha­ben­auf­ladung) herum­schlagen. Wer also per Handy über­wie­gend erreichbar sein will und nur selten abge­hend tele­foniert, muss nicht eine Prepaid­karte durch immer wieder­keh­rende Aufla­dungen am Leben halten, was mögli­cher­weise zu einem hohen Guthaben führt, das man dann letzt­end­lich nie benö­tigt.

Güns­tige Handy-Tarife ohne mobiles Daten­volumen

Die ersten drei Tarife in dieser Über­sicht stammen von regio­nalen Breit­band-Provi­dern, die zusätz­lich Mobil­funk­tarife anbieten. Vorteil dieser Tarife ist - außer der nied­rigen Grund­gebühr - die Commu­nity-Option mit der Möglich­keit, teil­weise kostenlos zu anderen Kunden desselben Anbie­ters zu tele­fonieren.

Eine Beson­der­heit auf dem Mobil­funk­markt stellt die SatelliteApp von sipgate dar, die eine deut­sche Handy­nummer per App für iOS und Android bereit­stellt - ohne dass eine SIM-Karte erfor­der­lich ist. Der kosten­lose Basis­tarif bietet 100 Frei-Minuten, die sogar für Tele­fonate in diverse Länder außer­halb Deutsch­lands genutzt werden können.