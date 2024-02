Vom A-Netz bis 5G: 100 Jahre mobiles Telefonieren

Mobiles Tele­fonieren per Zugte­lefon

Die Geschichte des Mobil­tele­fons beginnt in Deutsch­land in den späten 1920er Jahren, als die Reichs­bahn Expe­rimente mit einem Zugte­lefon machte. Man konnte über ein soge­nanntes Zugse­kre­tariat auf bestimmten Stre­cken aus dem Zug heraus oder über die Vermitt­lung in einen Zug hinein tele­fonieren. Im Zug nahm eine Sekre­tärin Anfragen und Wünsche entgegen.

Das A-Netz

Das Auto­telefon für mehr Kunden star­tete in (West-)Deutsch­land mit dem "A-Netz". Die Geräte waren groß und schwer. Die 6 Volt Bord­span­nung des Autos musste mit "Zerha­ckern" in Wech­sel­strom gewan­delt und trans­for­miert werden, um die Anoden­span­nung der Sende- und Empfangs­röhren zu erzeugen. Ein A-Netz-Telefon war im Prinzip ein analoges Funk­gerät mit Selek­tivruf. Auf einem Anruf­kanal wurde per Knopf­druck das "Froil­lein" (= persön­liche Hand-Vermitt­lung) ange­funkt, unge­fährer Standort und gewünschter Ziel­teil­nehmer durch­gesagt, und so kam das Funk­gespräch (hoffent­lich) zustande. Dabei durfte die aktu­elle Funk­zelle, also der Empfangs­bereich des Senders nicht verlassen werden.

Wer ein Auto­telefon anrufen wollte, wählte 010 und war mit dem "Fernamt Inland" der Hand­ver­mitt­lung verbunden. Das Personal dort erle­digte alles weitere und infor­mierte auch über Kosten und Bezahl­mög­lich­keiten.

Auf das A-Netz folgte das B-Netz - hier auf Seite 2.

