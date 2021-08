Die Handy-Flatrate-Tarife der Mobilfunk-Discounter

Foto/Montage: teltarif.de. Grafik: Image licensed by Ingram Image Neben den Netz­betrei­bern bieten auch zahl­reiche Prepaid-Discounter Flat­rate-Tarife an. Vorteil der Flat­rates auf Prepaid-Basis: Die Pauschal-Ange­bote werden zum regu­lären Tarif per Option hinzu­gebucht und haben in der Regel eine Lauf­zeit von 28 Tagen - dies bedeutet für den Kunden eine hohe Flexi­bilität.

In der nach­fol­genden Tabelle haben wir eine Auswahl aktu­eller Flat­rate-Tarife auf Prepaid-Basis zusam­men­gestellt. Eine Über­sicht aller aktuell verfüg­baren Tarife dieser Art finden sie jeder­zeit in unserem Handy­tarif-Vergleich.

Flat­rate-Tarife der Mobil­funk-Discounter im Vergleich