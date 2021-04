Handy-Discounter mit günstigen Auslandstelefonie-Tarifen

Smart S: 9,99

3 GB, 30 Min. Türkei (Mobil) & EU, 200 Min. Fest­netz von Türkei & Deutsch­land, Commu­nity-Flat

Smart M: 14,99

6 GB, 50 Min. Türkei (Mobil) & EU, 400 Min. Fest­netz von Türkei & Deutsch­land, Commu­nity-Flat

Smart L: 19,99

9 GB, 70 Min. Türkei (Mobil) & EU, Flat Türkei (Fest­netz) & Deutsch­land, Commu­nity-Flat

Smart XXL: 24,99

15 GB, 120 Min. Türkei (Mobil) & EU, Flat (Fest­netz) & Deutsch­land

Smart Max: 34,99

25 GB, 120 Min. Türkei (Mobil) & EU, Flat (Fest­netz) & Deutsch­land

Smart 180: 9,90 1)

600 MB, 180 Min. in dt. Netze sowie 19 Länder, Sprach­flat ins dt. o2-Netz

Smart 500: 19,90 1)

1 GB, 500 Min. in dt. Netze sowie 19 Länder, Sprach­flat ins dt. o2-Netz

Komplett S: 9,99

2 GB, 50 Min. in 50 Länder, 200 Min. in dt. Netze

Komplett S World: 9,99

2 GB, 180 Min. in 50 Länder

Komplett S Flat: 14,99

2 GB, 50 Min. in 50 Länder, Flat in dt. Netze

Komplett M: 19,99

5 GB, 250 Min. in 50 Länder, Flat in dt. Netze

Komplett L: 24,99

10 GB, 500 Min. in 50 Länder, Flat in dt. Netze

Komplett XL: 29,99

12 GB, 1000 Min. in 50 Länder, Flat in dt. Netze

Komplett XXL: 39,99

20 GB, 1000 Min. in 50 Länder, Flat in dt. Netze Türkiye S: 9,99

1,5 GB, 30 Min. Türkei (Mobil), 200 Min. Türkei (Fest­netz) & Deutsch­land

Türkiye M: 14,99

3 GB, 40 Min. Türkei (Mobil), 400 Min. Türkei (Fest­netz) & Deutsch­land

Türkiye L: 19,99

4 GB, 100 Min. Türkei (Mobil), Flat Türkei (Fest­netz) & Deutsch­land

Türkiye XL: 24,99

8 GB, 100 Min. Türkei (Mobil), Flat Türkei (Fest­netz) & Deutsch­land World M: 14,99

3 GB, 200 Min. in 50 Länder

World L: 19,99

5 GB, 300 Min. in 50 Länder

World X: 19,99

1 GB, 600 Min. in 50 Länder & Deutsch­land

World XL: 29,99

5 GB, Flat in 50 Länder & Deutsch­land

World XXL: 39,99

16 GB, Flat in 50 Länder & Deutsch­land

All Net Easy: 14,99

2 GB, Sprach­flat in dt. Netze

All Net Flat: 19,99

5 GB, Sprach­flat in dt. Netze

All Net Plus: 24,99

7 GB, Sprach­flat in dt. Netze

All Net Extra: 29,99

15 GB, Sprach­flat in dt. Netze

1,5 GB, 50 Min. in 49 Länder, 200 Min. in dt. Netze

Intern. Plus S Extra: 14,99

2 GB, 250 Min. in 49 Länder, Sprach­flat in dt. Netze

Intern. Plus M: 19,99

4 GB, 500 Min. in 50 Länder, Sprach­flat in dt. Netze

Intern. Plus L: 24,99

15 GB, 500 Min. in 50 Länder, Sprach­flat in dt. Netze

Intern. Plus XL: 39,99

25 GB, Flat in 49 Länder & Deutsch­land

Global XL: 19,99

5 GB, 500 Min. in 49 Länder & Deutsch­land

All Net Sri Lanka: 19,99

3 GB, 100 Min. in 33 Länder, Sprach­flat in dt. Netze BiZDENSiN XS: 9,99

1,5 GB, 200 Min. Türkei (Fest­netz) & in dt. Netze, 30 Min. Türkei (Mobil­funk)

BiZDENSiN S: 14,99

3 GB, 400 Min. Türkei (Fest­netz) & in dt. Netze, 40 Min. Türkei (Mobil­funk)

BiZDENSiN M: 19,99

4 GB, Sprach­flat Türkei (Fest­netz) & in dt. Netze, 100 Min. Türkei (Mobil­funk)

BiZDENSiN L: 24,99

8 GB, Sprach­flat Türkei (Fest­netz) & in dt. Netze, 100 Min. Türkei (Mobil­funk)

Inter­national Smart: 9,95

1 GB, 150 Min. in 7 Länder & Deutsch­land

Allnet S: 14,99

5 GB, 250 Min. in EU-Länder, Sprach­flat in dt. Netze

Allnet M: 19,99

9 GB, 500 Min. in EU-Länder, Sprach­flat in dt. Netze

Allnet L: 24,99

15 GB, 500 Min. in EU-Länder, Sprach­flat in dt. Netze Smart World S: 9,99

3 GB, 200 Min. in 50 Länder & Deutsch­land, Sprach­flat ins dt. o2-Netz

Smart World L 19,99

8 GB, 250 Min. in 20 Länder, 250 Min. in EU-Länder, Sprach­flat in dt. Netze

Smart World XL 29,99

15 GB, 1000 Min. in 20 Länder, Sprach­flat in dt. Netze und die EU

Smart World XXL 39,99

25 GB, 1000 Min. in 20 Länder, Sprach­flat in dt. Netze und die EU World Flat: 24,99

5 GB, Sprach­flat in 47 Länder & Deutsch­land

Ves Vostok: 19,99

9 GB, 250 Min. in EU-Länder, 100 Min. in 13 Länder, Sprach­flat in dt. Netze

-