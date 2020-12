Mobilfunk-Discounter mit günstigen Auslandstelefonie-Tarifen

Ethno-Discounter: Günstige Tarife für Auslandstelefonie

Logos: Anbieter, Fotos: ArtmannWitte - fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de Wer Familie im Ausland hat, kennt das Problem: Häufige Tele­fonate können schnell teuer werden, vor allem per Handy und Smart­phone. Ethno-Discounter bieten dafür spezi­elle Mobilfunk­tarife an. Zumeist wird mit preis­redu­zierten Ange­bo­ten und Aktionen für Tele­fonate in ein spezi­fi­sches Land ins Fest- oder Mobil­funk­netz geworben. Werbe­ver­spre­chen richten sich häufig an eine bestimm­te migran­tische Commu­nity, da diese Ziel­gruppe regel­mäßig Tele­fonate beispiels­weise von Deutsch­land in die Türkei, nach Ost­europa oder Latein­amerika (und umge­kehrt) führt. Andere Anbieter betonen den kosten­günstigen Kontakt zur aus­wär­ti­gen Familie („Heimat“-Tarife) sowie zu Geschäfts­partnern im Ausland. Dem­ent­sprechend sind die Internet­seiten, AGB und Preis­listen im Opti­malfall mehr­spra­chig verfasst und der Kontakt per E-Mail und Support-Hotlines wird in der Sprache der jewei­ligen Haupt­ziel­gruppe ange­boten. Bei vielen Anbie­tern ist ein güns­tiger Tarif für die Nutzung inner­deutscher Fest- und Mobil­funk­netze inbe­griffen. Ebenso sind nied­rige Roaming-Gebühren für Anrufe inner­halb der jewei­ligen Länder sowie für Tele­fo­na­te und SMS nach Deutsch­land häufig Teil der Tarif­pakete.

Prepaid: Minu­tenpreise und versteckte Zusatz­kosten

Einige Ethno-Discounter bieten insbe­sondere für Neukunden beson­ders güns­tige Minu­tenpreise für Gespräche in eine Auswahl bestimmter Länder an - teil­weise in Form von kosten­frei zubuch­baren Akti­onsta­rifen. Um diese nutzen zu können, ist wie bei allen anderen Tarifen der Erwerb einer SIM-Karte des Anbie­ters erfor­derlich – selten ist das kostenlos möglich. Bei kosten­pflichtigen Ange­boten ist oft bereits ein Start­gut­haben inklu­sive. Es gelten die übli­chen Kondi­tionen und Besonder­heiten der Prepaid-Tele­fonie. Zudem gibt es verschie­dene Möglich­keiten zum Aufladen von Guthaben.

Nach dem Kauf und der Akti­vie­rung der SIM-Karte (sowie gege­benen­falls einer Online-Regis­trie­rung) kann dann häufig bereits zu sehr güns­tigen Minuten­preisen mit einer 60/60-Taktung tele­foniert werden. Aller­dings wird bei nahezu allen Anbie­tern für Tele­fonate ins Ausland noch eine zusätz­liche Verbin­dungs­gebühr von zumeist 15 Cent pro Anruf erhoben. Gespräche ins inner­deutsche Netz kosten über­wiegend 9 Cent pro Minute, teil­weise kommt auch hier eine Gebühr von 9 bis 15 Cent pro Anruf hinzu. Bei einigen Anbie­tern, die sich auf zusätz­lich buch­bare Tarif-Optionen spe­zia­li­siert haben, sind zunächst nur die fest­gelegten Stan­dard-Tarife gültig, die online in der Preis­liste einsehbar sind. Hier erfahren Sie mehr zu kosten­pflich­tigen Zusatz­optionen.

Flat­rate-Tarife: Vertrag und Zusatz­option buchen

Für Viel­telefo­nierer kommen eher spezi­elle Flat­rate-Tarife in Betracht, vor allem wenn nur in ein bestimmtes Land und aus diesem nach Deutsch­land tele­foniert und weitere Dienste genutzt werden sollen - also zum Beispiel für häufige Kontakte zur Familie und Freunden sowie zu Geschäfts­partnern im Ausland mit einem festen Unternehmens­sitz, falls eine gewerb­liche Nutzung nicht vom Anbieter unter­sagt wurde.

Nur wenige Anbieter werben mit festen Handy­verträgen, die zumeist eine 24-mona­tige Lauf­zeit umfassen - inklu­sive einer auto­mati­schen Verlän­gerung um 12 Monate, wenn keine Kündi­gung erfolgt. Zu einem einma­ligen Anschluss­preis kommt in diesem Fall noch eine feste monat­liche Grund­gebühr hinzu sowie even­tuell weitere Zuschläge für zubuch­bare Ange­bote und eine Miet­gebühr für ein Vertrags­handy.

Die Staf­felung der inklu­siven Leis­tungen vari­iert bei Flat­rate-Tarifen sehr stark: Im güns­tigen Tarif wird häufig neben kosten­losem oder preis­güns­tigem Daten­volumen für mobiles Internet häufig eine bestimmte Anzahl an Frei­minuten ange­boten - beispiels­weise ins inner­deutsche Fest- und Mobilfunk­netz, ins Fest­netz des jewei­ligen Ziel­landes oder einer bestimmten Länder­gruppe. Manchmal sind auch eine Flat­rate ins deut­sche Netz sowie Frei­minuten ins auslän­dische Mobil­funk­netz inbe­griffen. Teurere Tarife stellen zumeist eine unbe­grenzte Flat­rate in alle besagten Netze und ein höheres Inklusiv­volumen für Internet­ver­bin­dungen bereit. Die Nutzung von VoIP, Peer-to-Peer-Netz­werken und WLAN-Tele­fonie wird häufig vertrag­lich aus­ge­schlos­sen. Auch nach­träg­lich können weitere Zusatz­optionen hinzu­gebucht werden, zum Beispiel für zusätz­liches High­speed-Volumen, Frei-SMS ins deut­sche Netz und Musik-Flat­rates als Post­paid-Tarife.

Ausge­wählte Ethno-Discounter im Vergleich

Bei der Wahl des güns­tigsten Prepaid- oder Post­paid-Tarifs stehen auch bei Ethno-Discoun­tern die indi­vidu­ellen Bedürf­nisse im Vorder­grund: Wie oft und wie lange soll tele­foniert werden oder wie wichtig ist Ihnen die Kosten­kontrolle? Wir wagen einen Blick in den Tarif­dschungel und stellen einige Anbieter mit ausge­wählten Tarifen und ihren jewei­ligen Moda­litäten im Vergleich vor. Weitere Tarife mit spezi­ellen Ange­boten für Auslands­gespräche können nach indi­vidu­ellen Wünschen bequem in unserem Tarif­vergleich abge­fragt werden.