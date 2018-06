Mobilfunk-Discounter mit günstigen Tarifen für Auslandstelefonie

Ethno-Discounter: Günstige Tarife für Auslandstelefonie Wer Familie im Ausland hat, kennt das Problem: Häufige Telefonate können schnell teuer werden, vor allem per Handy und Smartphone. Ethno-Discounter bieten dafür spezielle Mobilfunk­tarife an. Zumeist wird mit preis­redu­zierten Ange­bo­ten und Aktionen für Telefonate in ein spezi­fi­sches Land ins Fest- oder Mobil­funk­netz geworben. Werbe­ver­spre­chen richten sich häufig an eine bestimm­te migrantische Commu­nity, da diese Ziel­gruppe regelmäßig Telefonate beispiels­weise von Deutsch­land in die Türkei, nach Ost­europa oder Latein­amerika (und umgekehrt) führt. Andere Anbieter betonen den kosten­günstigen Kontakt zur aus­wär­ti­gen Familie („Heimat“-Tarife) sowie zu Geschäfts­partnern im Ausland. Dem­ent­sprechend sind die Internet­seiten, AGB und Preis­listen im Optimalfall mehrsprachig verfasst und der Kontakt per E-Mail und Support-Hotlines wird in der Sprache der jeweiligen Haupt­ziel­gruppe angeboten. Bei vielen Anbietern ist ein günstiger Tarif für die Nutzung inner­deutscher Fest- und Mobil­funk­netze inbegriffen. Ebenso sind niedrige Roaming-Gebühren für Anrufe innerhalb der jeweiligen Länder sowie für Tele­fo­na­te und SMS nach Deutschland häufig Teil der Tarif­pakete.

Prepaid: Minutenpreise und versteckte Zusatzkosten

Einige Ethno-Discounter bieten insbesondere für Neukunden besonders günstige Minutenpreise für Gespräche in eine Auswahl bestimmter Länder an - teilweise in Form von kostenfrei zubuchbaren Aktionstarifen. Um diese nutzen zu können, ist wie bei allen anderen Tarifen der Erwerb einer SIM-Karte des Anbieters erforderlich – selten ist das kostenlos möglich. Bei kosten­pflichtigen Angeboten ist oft bereits ein Start­gut­haben inklusive. Es gelten die üblichen Konditionen und Besonder­heiten der Prepaid-Telefonie. Zudem gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Aufladen von Guthaben.

Nach dem Kauf und der Akti­vie­rung der SIM-Karte (sowie gegebenenfalls einer Online-Registrierung) kann dann häufig bereits zu sehr günstigen Minuten­preisen mit einer 60/60-Taktung telefoniert werden. Allerdings wird bei nahezu allen Anbietern für Telefonate ins Ausland noch eine zusätzliche Verbin­dungs­gebühr von zumeist 15 Cent pro Anruf erhoben. Gespräche ins inner­deutsche Netz kosten überwiegend 9 Cent pro Minute, teilweise kommt auch hier eine Gebühr von 9 bis 15 Cent pro Anruf hinzu. Bei einigen Anbietern, die sich auf zusätzlich buch­bare Tarif-Optionen spe­zia­li­siert haben, sind zunächst nur die festgelegten Standard-Tarife gültig, die online in der Preisliste einsehbar sind. Hier erfahren Sie mehr zu kostenpflichtigen Zusatzoptionen.

Flatrate-Tarife: Vertrag und Zusatzoption buchen

Für Viel­telefo­nierer kommen eher spezielle Flatrate-Tarife in Betracht, vor allem wenn nur in ein bestimmtes Land und aus diesem nach Deutschland telefoniert und weitere Dienste genutzt werden sollen - also zum Beispiel für häufige Kontakte zur Familie und Freunden sowie zu Geschäfts­partnern im Ausland mit einem festen Unternehmens­sitz, falls eine gewerbliche Nutzung nicht vom Anbieter untersagt wurde.

Nur wenige Anbieter werben mit festen Handyverträgen, die zumeist eine 24-monatige Laufzeit umfassen - inklusive einer automatischen Verlängerung um 12 Monate, wenn keine Kündigung erfolgt. Zu einem einmaligen Anschlusspreis kommt in diesem Fall noch eine feste monatliche Grundgebühr hinzu sowie eventuell weitere Zuschläge für zubuchbare Angebote und eine Mietgebühr für ein Vertrags­handy.

Die Staffelung der inklusiven Leistungen variiert bei Flatrate-Tarifen sehr stark: Im günstigen Tarif wird häufig neben kostenlosem oder preisgünstigem Daten­volumen für mobiles Internet häufig eine bestimmte Anzahl an Frei­minuten angeboten - beispiels­weise ins inner­deutsche Fest- und Mobilfunk­netz, ins Festnetz des jeweiligen Ziellandes oder einer bestimmten Länder­gruppe. Manchmal sind auch eine Flatrate ins deutsche Netz sowie Frei­minuten ins ausländische Mobilfunknetz inbegriffen. Teurere Tarife stellen zumeist eine unbegrenzte Flatrate in alle besagten Netze und ein höheres Inklusiv­volumen für Internet­ver­bin­dungen bereit. Die Nutzung von VoIP, Peer-to-Peer-Netzwerken und WLAN wird häufig vertraglich aus­ge­schlos­sen. Auch nach­träg­lich können weitere Zusatzoptionen hinzugebucht werden, zum Beispiel für zusätz­liches Highspeed-Volumen, Frei-SMS ins deutsche Netz und Musik-Flatrates als Postpaid-Tarife.

Ausgewählte Ethno-Discounter im Vergleich

Bei der Wahl des günstigsten Prepaid- oder Postpaid-Tarifs stehen auch bei Ethno-Discountern die individuellen Bedürfnisse im Vordergrund: Wie oft und wie lange soll telefoniert werden oder wie wichtig ist Ihnen die Kostenkontrolle? Wir wagen einen Blick in den Tarifdschungel und stellen einige Anbieter mit ausgewählten Tarifen und ihren jeweiligen Modalitäten im Vergleich vor. Weitere Tarife mit speziellen Angeboten für Auslandsgespräche können nach individuellen Wünschen bequem in unserem Tarifvergleich abgefragt werden.