Die Mobil­funk-Marken der freenet AG wie mobilcom-debitel, klar­mobil und freenet Mobile bieten Ihre Tarife oft kurz­zeitig mit Rabatt an, manchmal auch unter den Namen Crash und Vitrado oder bei Händ­lern. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif-Aktionen.

Logos: freenet AG, Bild und Montage: teltarif.de Die freenet AG betreibt - ähnlich wie 1&1 Dril­lisch - zahl­reiche Mobil­funk­marken für Handy-Tarife. Neben mobilcom-debitel gibt es Discounter-Marken wie klar­mobil oder freenet Mobile oder App-Discounter wie freenet Funk und freenet Flex. Die Tarife sind in allen drei deut­schen Mobil­funk­netzen ange­sie­delt.

Die Tarife dieser Marken werden oft vorüber­gehend für mehrere Tage oder Wochen mit Rabatt ange­boten. Die Vermark­tung erfolgt nicht immer direkt auf den Webseiten der Mobil­funk-Marken, sondern mitunter auch auf dem Portal crash-tarife.de oder auf Handels­platt­formen wie Vitrado, modeo oder in anderen Online-Shops für Tarife. Im Folgenden listen wir daher aktu­elle Tarif­ände­rungen und Aktionen in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge auf.

Logos: freenet AG, Bild und Montage: teltarif.de Um die Tarife mit denen der Konkur­renten zu verglei­chen, werfen Sie am besten einen Blick in unseren aktu­ellen Tarif­vergleich für Handy-Tarife.

6. Mai: Allnet-Flat mit 40 GB für 19,99 Euro monat­lich

Bis zum Montag, den 10. Mai um 18 Uhr, bieten mobilcom-debitel und Vitrado den Tarif green LTE 40 GB mit Rabatt an. Der Tarif im Telefónica-Netz beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 40 GB Daten­volumen mit maximal 225 MBit/s sowie VoLTE, WLAN Call und EU-Roaming. Der green LTE 40 GB ist monat­lich kündbar. In den ersten 24 Monaten beträgt die Grund­gebühr 19,99 Euro monat­lich, anschlie­ßend 34,99 Euro pro Monat, wenn er nicht zum Ende des 24. Monats gekün­digt wurde. Als einma­lige Anschluss­gebühr kassiert mobilcom-debitel 9,99 Euro. In den ersten beiden Monaten ist das Fitness-Abo Gymondo ohne Aufpreis enthalten, dieses kostet ab dem dritten Monat zusätz­lich 8,99 Euro pro Monat, sofern es nicht recht­zeitig gekün­digt wurde.

30. April: Kein Anschluss­preis bei freenet Mobile

Ab sofort gibt es wieder eine Anschluss­preis­befreiung bei freenet Mobile. Zusätz­lich zu den Allnet-Flat-Tarifen gilt die Aktion auch für alle Minuten-Tarife mit und ohne 24-mona­tige Mindest­ver­trags­lauf­zeit und alle Daten-Flats mit und ohne zwei­jäh­rige Mindest­lauf­zeit. Der Inter­essent spart damit bei den Allnet Flats mit einem Monat Lauf­zeit einmalig 29,99 Euro, mit 12 Monaten Lauf­zeit einmalig 19,99 Euro und mit 24 Monaten Lauf­zeit einmalig 9,99 Euro.

29. April: 12 GB mit 50 MBit/s für 9,99 Euro pro Monat

Ab sofort und bis zum Dienstag, den 4. Mai um 11 Uhr bieten mobilcom-debitel und Vitrado wieder den Tarif green LTE 12 GB mit Rabatt an. Wer den Tarif auf der Sonder­seite bestellt, erhält eine Allnet- und SMS-Flat im Telefónica-Netz mit 12 GB Daten­volumen, die mit maximal 50 MBit/s versurft werden können. VoLTE, WLAN-Call und EU-Roaming sind inbe­griffen und der Tarif ist monat­lich kündbar. In den ersten 24 Monaten der Lauf­zeit werden 9,99 Euro Grund­gebühr pro Monat berechnet, danach dann 19,99 Euro monat­lich. Es fällt ein einma­liger Anschluss­preis von 9,99 Euro an. Die Magazin-Flat­rate readly ist für zwei Monate ohne Aufpreis enthalten. Wird die Zusatz-Option nicht zum Ende des zweiten Monats gekün­digt, fallen dafür ab dem dritten Monat zusätz­lich 9,99 Euro monat­lich an.

26. April: 26 GB Telekom-LTE für 19,99 Euro statt 39,99 Euro monat­lich

mobilcom-debitel und Vitrado haben heute folgende Aktion gestartet: Der Tarif green LTE 26 GB wird bei Bestel­lung über den nach­fol­genden Link für eine Grund­gebühr von 19,99 Euro statt 39,99 Euro monat­lich in den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit ange­boten. Wird der Tarif nicht recht­zeitig gekün­digt, beträgt die Grund­gebühr ab dem 25. Vertrags­monat 32,99 Euro.

Enthalten sind eine Allnet- und SMS-Flat, VoLTE, WiFi-Calling sowie 26 GB LTE-Daten­volumen im Netz der Telekom mit bis zu 21,6 MBit/s. Die einma­lige Anschluss­gebühr beträgt 19,99 Euro. Die Magazin-Flat­rate readly ist in den ersten beiden Vertrags­monaten ohne Aufpreis inklu­sive, die Option kostet ab dem dritten Monat 9,99 Euro monat­lich, wenn sie nicht zum Ende des zweiten Monats gekün­digt wird:

23. April: Crash Smart Flat 750 MB im Telekom-Netz für 2,99 Euro monat­lich

Wie bereits vor einigen Monaten gibt es auf dem Portal crash-tarife.de wieder die Crash Smart Flat 750 MB im Telekom-Netz für 2,99 Euro Grund­gebühr pro Monat. Enthalten sind monat­lich 100 Frei­minuten sowie 750 MB LTE-Daten­volumen, das mit maximal 25 MBit/s genutzt werden kann. SMS in alle deut­schen Netze sowie Telefon-Minuten ab der 101. Minute kosten jeweils 9 Cent. Ein einma­liger Anschluss­preis wird nicht berechnet. Wird der Vertrag nicht recht­zeitig gekün­digt, beträgt die monat­liche Grund­gebühr ab dem 25. Vertrags­monat 5,99 Euro pro Monat. Die Aktion läuft bis zum 30. April um 18 Uhr.

22. April: Deezer Premium im ersten Jahr für 4,99 Euro statt 9,99 Euro

Wer einen 24-Monats-Vertrag für Deezer Premium aktuell über mobilcom-debitel/Vitrado bestellt, zahlt in den ersten 12 Monaten der Lauf­zeit nur 4,99 Euro Grund­gebühr monat­lich. Ab dem 13. Monat fallen dann die regu­lären 9,99 Euro pro Monat an. Wer den Zwei­jahres-Vertrag auf der Bestell­seite abschließt, erhält darüber hinaus einen Amazon-Gutschein in Höhe von 60 Euro.

21. April: 3 Monate freenet Video für einmalig 99 Cent

Wer sich aktuell dazu entscheidet, Neukunde beim Strea­ming-Dienst freenet Video zu werden, kann den Dienst nicht nur einen Monat zum Preis von 99 Cent testen, sondern drei Monate für einmalig 99 Cent. Dazu gibt es einen 5-Euro-Gutschein für Amazon. Wird der Dienst nicht recht­zeitig zum Ende des dritten Monats gekün­digt, fallen ab dem 4. Monat 4,99 Euro monat­lich an. Die Nutzung ist auf bis zu fünf Geräten gestattet.

15. April: mobilcom-debitel o2 Free Unli­mited Max für monat­lich 29,99 Euro

Ab sofort bietet mobilcom-debitel über Vitrado wieder den monat­lich künd­baren o2 Unli­mited Max für monat­lich 29,99 Euro an. Enthalten sind eine Allnet- und SMS-Flat, unli­mitiertes LTE-Daten­volumen mit maximal 225 MBit/s, VoLTE und WLAN Call sowie EU-Roaming. Der Vertrag ist monat­lich kündbar und es fällt eine einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro an. Die Grund­gebühr beträgt 29,99 Euro pro Monat für die ersten zwei Jahre, ab dem 25. Vertrags­monat 49,99 Euro. Das Fitness-Abo Gymondo ist für zwei Monate inklu­sive und kostet ab dem dritten Monat zusätz­lich 8,99 Euro pro Monat, sofern es nicht recht­zeitig gekün­digt wird. Das Angebot endet am Dienstag, 20. April um 20 Uhr:

o2 Free Unli­mited Max für monat­lich 34,99 Euro (Modeo, inklu­sive AVM FRITZ!Box 6820 LTE für einmalig 19 Euro und 200-Euro-Netflix-Gutschein)

13. April: PlayStation 5 mit mobilcom-debitel green LTE 15 GB Voda­fone-Netz

Bereits im März gab es mehr­fach die PlayStation 5 mit Telekom-Tarif bei mobilcom-debitel. Ab sofort ist die Spie­lekon­sole wieder mit dem green LTE 15 GB im Voda­fone-Netz für 41,99 Euro pro Monat erhält­lich. Für die PlayStation 5 fallen einmalig 99,99 Euro an:

12. April: mobilcom-debitel startet Vermark­tung von 5G-Tarifen

Ab sofort sind auch bei mobilcom-debitel Smart­phone-Tarife mit 5G-Zugang zu bekommen. Diese werden im Mobil­funk­netz von Voda­fone reali­siert.

7. April: mobilcom-debitel green LTE 30 GB für 24,99 Euro statt 41,99 Euro

Ab sofort bietet mobilcom-debitel die Voda­fone Allnet Flat green LTE 30 GB zum Preis von 24,99 Euro pro Monat an. Neben einer Telefon- und SMS Flat surfen die Kunden mit bis zu 100 MBit/s im Voda­fone Netz.

29. März: Telefónica-Netz: Allnet-Flat mit 20 GB LTE unter 15 Euro

Ein Online-Händler bietet derzeit eine Allnet-Flat mit monat­lich 20 GB Daten­volumen für 14,99 Euro Grund­gebühr pro Monat an.

26. März: Klar­mobil: Redu­zierte Öffnungs­zeiten der Prepaid-Hotline

Prepaid-Kunden sind bei vielen Anbie­tern Kunden zweiter Klasse. Teure 0900- oder 0180-Hotlines wurden zum Glück abge­schafft. Jetzt spart man mit den Öffnungs­zeiten. Kunden sollen sich per WhatsApp oder Face­book melden.

23. März: klar­mobil & freenet Mobile: Daten­flats mit 50 MBit/s LTE

Lange dümpelten die reinen Daten­tarife bei klar­mobil und freenet Mobile vor sich hin, nun wurden sie aufge­wertet: Es gibt nicht nur mehr Daten­volumen, sondern auch einen höheren Speed.

