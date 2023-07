Die Mobil­funk-Marken der freenet AG wie freenet Mobil­funk, klar­mobil und freenet Mobile bieten ihre Tarife oft kurz­zeitig mit Rabatt an, manchmal auch unter den Namen Crash oder bei Händ­lern. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif-Aktionen.

Die freenet AG betreibt - ähnlich wie 1&1 Dril­lisch - zahl­reiche Mobil­funk­marken für Handy-Tarife. Neben freenet Mobil­funk (ehemals mobilcom-debitel) gibt es Discounter-Marken wie klar­mobil oder freenet Mobile oder App-Discounter wie freenet Funk, freenet Internet und freenet Flex. Die Tarife sind in allen drei deut­schen Mobil­funk­netzen ange­sie­delt.

Aktuelle Tarifänderungen und Aktionen bei den Mobilfunk-Marken der freenet AG

Logos: freenet AG, Bild und Montage: teltarif.de Die Tarife dieser Marken werden oft vorüber­gehend für mehrere Tage oder Wochen mit Rabatt ange­boten. Die Vermark­tung erfolgt nicht immer direkt auf den Webseiten der Mobil­funk-Marken, sondern mitunter auch auf dem Portal crash-tarife.de oder auf haus­eigenen Handels­platt­formen wie handy­tick oder in anderen Online-Shops für Tarife. Im Folgenden listen wir daher aktu­elle Tarif­ände­rungen und Aktionen in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge auf.

Um die Tarife mit denen der Konkur­renten zu verglei­chen, werfen Sie am besten einen Blick in unseren aktu­ellen Tarif­vergleich für Handy-Tarife.

6. Juli: freenet Telekom green LTE 50 GB für 19,99 Euro

freenet bietet ab sofort den green LTE 50 GB im LTE-Netz der Telekom mit Rabatt an. Enthalten sind eine Allnet- und SMS-Flat, 50 GB mit maximal 50 MBit/s, VoLTE, WiFi-Calling, EU-Roaming und die Möglich­keit der eSIM. In den ersten beiden Jahren kostet der Tarif monat­lich 19,99 Euro und anschlie­ßend 46,99 Euro.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird durch freenet erstattet, wenn der Kunde inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl­nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

5. Juli: Neue Kombi-Tarife aus DAZN mit waipu.tv

DAZN startet - wie berichtet - ab sofort mit einem neuen Paket und ändert das Tarif-Port­folio. Das waipu.tv Perfect Plus + DAZN Bundle ändert sich daher eben­falls. waipu.tv Perfect Plus mit DAZN Stan­dard wird abge­löst durch Perfect Plus DAZN Unli­mited. Das DAZN Unli­mited Paket ist ab sofort in Kombi­nation mit waipu.tv erhält­lich.

Die Bundles werden wie folgt umge­stellt: waipu.tv Perfect Plus mit DAZN Unli­mited Jahres­paket kostet 39,99 Euro pro Monat. waipu.tv Perfect Plus mit DAZN Unli­mited Monats­paket kostet 54,99 Euro monat­lich.

4. Juli: Güns­tige Crash-Tarife im LTE-Netz der Telekom

klar­mobil verlegt seine Crash-Tarife ins LTE-Netz der Telekom. Zur Allnet- und SMS-Flat gibts 10 GB für 9,99 Euro monat­lich, 15 GB für 12,99 Euro und 25 GB für 14,99 Euro pro Monat. Der güns­tige Preis gilt aller­dings nur in den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit, danach wird die Grund­gebühr um 10, 12 bzw. 15 Euro monat­lich teurer. Beim 10-GB-Tarif beträgt die maxi­male Surf­geschwin­dig­keit 25 MBit/s, bei den beiden anderen Tarifen 50 MBit/s.

Alle drei Tarife sind ohne einma­lige Anschluss­gebühr buchbar. VoLTE, WLAN Call und EU-Roaming sind enthalten, eSIM ist möglich.

3. Juli: Keine Anschluss­gebühr bei MegaSIM

Seit heute wird bei allen MegaSIM-Tarifen keine einma­lige Anschluss­gebühr berechnet. Das hat zur Folge, dass beim Tarif Free unli­mited Smart die Grund­gebühr schon zum wieder­holten Mal in diesem Jahr erhöht werden muss - von bisher 21,99 Euro um drei Euro auf 24,99 Euro. Die Grund­gebühren aller anderen Tarife bleiben gleich:

30. Juni: Bonus für die Mitnahme der Rufnummer bei klar­mobil

Bei klar­mobil gibt es aktuell eine Aktion, bei der mit einem Bonus für die Mitnahme der Rufnummer geworben wird. Die Aktion gilt für die Tarife mit 24 Monaten Lauf­zeit. Im Allnet-Flat-LTE-Tarif mit 25 GB Daten­volumen im Netz von Voda­fone gibt es einen Bonus in Höhe von 50 Euro. Im 5G-Tarif mit 40 GB Daten­volumen im Netz von Voda­fone wird ein Bonus in Höhe von 100 Euro verspro­chen. Der einma­lige Anschluss­preis für die Tarife beträgt 19,99 Euro, die monat­lichen Grund­gebühren betragen 14,99 Euro (Allnet-Flat 25 GB/LTE, bis 50 MBit/s) und 24,99 Euro (Allnet-Flat 40 GB/5G, bis 150 MBit/s). Der Bonus gilt nicht für den Allnet-Flat-LTE-Tarif im Telekom-Netz mit 10 GB Daten­volumen (25 MBit/s) zum monat­lichen Grund­preis von 9,99 Euro.

Alle Tarife können auch mit einer einmo­natigen Lauf­zeit gewählt werden. Zwar entfällt dann jeweils der einma­lige Anschluss­preis, ein Bonus für die Rufnum­mern­mit­nahme gibt es aber nicht. Zudem steigt die jewei­lige Grund­gebühr um fünf Euro pro Monat auf 14,99 Euro (Allnet-Flat 10 GB), 19,99 Euro (Allnet-Flat 25 GB) und 29,99 Euro (Allnet-Flat 40 GB).

26. Juni: freenet Unli­mited Smart im Telefónica-Netz für 14,99 Euro

Bei freenet gibt es derzeit den Tarif Unli­mited Smart im Telefónica-Netz für 14,99 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum statt 42,99 Euro. Der Tarif ist monat­lich kündbar und bietet unli­mitiertes Daten­volumen pro Monat mit nun 15 MBit/s im Down­load statt 10 MBit/s. Der einma­lige Anschluss­preis beträgt 39,99 Euro.

Im Tarif enthalten sind eine Flat für Tele­fonie und SMS, EU-Roaming, VoLTE und Wifi-Calling. Die Aktion läuft noch bis zum 30. Juni, 14 Uhr.

13. Juni: freenet Voda­fone green LTE 20 GB für 9,99 Euro

freenet Mobil­funk bietet den green LTE 20 GB im Voda­fone-Netz wieder mit Rabatt an. Er beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 20 GB LTE mit maximal 50 MBit/s. In den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit beträgt die monat­liche Grund­gebühr 9,99 Euro und anschlie­ßend 36,99 Euro. VoLTE, WLAN Call und EU-Roaming sind inklu­sive, eSIM ist möglich. Das Akti­vie­rungs­datum kann flexibel bis zum 30. Juni gewählt werden.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird durch freenet erstattet, wenn der Kunde inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl­nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

2. Juni: waipu.tv mit Netflix ein Jahr zum halben Preis

Im Rahmen des "Netflix Strea­ming Deal" bietet waipu.tv für 12 Monate einen Rabatt von 50 Prozent auf alle Perfect Plus mit Netflix-Paketen. Perfect-Plus mit Netflix Basis kostet 9,75 Euro statt 19,49 Euro im Monat. Perfect-Plus mit Netflix Stan­dard gibts für 12,25 Euro statt 24,49 Euro monat­lich, und Perfect-Plus mit Netflix Premium ist für 14,75 Euro statt 29,49 Euro pro Monat zu haben.

Nach den 12 Monaten verlän­gert sich das abge­schlos­sene Paket um jeweils einen weiteren Monat zum Paket­preis von 19,49 Euro bzw. 24,49 Euro bzw. 29,49 Euro im Monat für Perfect Plus mit Netflix Basis bzw. Stan­dard bzw. Premium.

Pro Account ist nur ein Gutschein einlösbar. Er ist nicht einlösbar für die Kombi-Ange­bote Perfect Plus mit DAZN oder Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick oder andere Pakete. Nur für Neubu­chungen des jewei­ligen Pakets, jeder Kunde kann das Angebot nur einmal wahr­nehmen. Nicht kombi­nierbar mit anderen Akti­ons­gut­scheinen und weiteren Preis­aktionen.

1. Juni: Crash-Tarife im Voda­fone-Netz mit Rabatt

klar­mobil hat wieder einmal seine Crash-Tarife im LTE-Netz von Voda­fone über­arbeitet: Der Tarif für 9,99 Euro beinhaltet nun zusätz­lich zur Allnet- und SMS-Flat wieder 10 GB statt bisher 15 GB. Der 20-GB-Tarif kostet weiterhin 12,99 Euro pro Monat statt bisher 9,99 Euro. Güns­tiger geworden ist hingegen die Allnet Flat 30 GB, die jetzt 14,99 Euro statt bisher 16,99 Euro monat­lich kostet.

Ab dem 25. Vertrags­monat steigen jeweils die monat­lichen Grund­gebühren auf 19,99 Euro (Allnet Flat 10 GB), 24,99 Euro (Allnet Flat 20 GB) und 29,99 Euro (Allnet Flat 30 GB). Alle drei Tarife sind ohne einma­lige Anschluss­gebühr buchbar.

1. Juni: klar­mobil: Güns­tigere Grund­gebühr und mehr Daten

klar­mobil hat heute einige seiner Tarife über­arbeitet. Die bishe­rige Allnet-Flat mit 20 GB erhält zum selben Preis nun 25 GB (Voda­fone-Netz). Zudem wurde die Allnet-Flat mit 40 GB und 5G (Voda­fone-Netz) um 5 Euro monat­lich redu­ziert und kostet damit monat­lich 24,99 Euro. Alle Tarife sind entweder als monat­lich künd­bare oder als 24-Monats-Vari­ante verfügbar. Die monat­lich künd­baren Verträge kosten jeweils 5 Euro mehr. Die Allnet-Flat mit 10 GB ist im LTE-Netz der Telekom ange­sie­delt:

1. Juni: Kein Anschluss­preis bei Dr. SIM

Heute ist bei Dr. SIM eine Aktion gestartet, bei der für alle Tarife keine einma­lige Anschluss­gebühr verlangt wird. Das gilt sowohl für die Tarife mit einmo­natiger als auch 24-mona­tiger Lauf­zeit. Bei den Tarifen im LTE-Netz von Voda­fone ist Surfen mit bis zu 50 MBit/s möglich. Bei allen Tarifen bleibt die Grund­gebühr auch nach Ablauf von 24 Monaten gleich:

23. Mai: Allnet- und SMS-Flat mit 70 GB für unter 20 Euro

Seit heute bietet freenet den green LTE 70 GB mit Rabatt an. Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat mit 70 GB LTE-Daten­volumen im Telefónica-Netz mit maximal 225 MBit/s. EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call sind eben­falls Bestand­teil des Vertrags. Die Grund­gebühr beträgt 19,99 Euro monat­lich, laut Aussage von freenet soll das auch dauer­haft so bleiben. Der Tarif ist monat­lich kündbar.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird dem Kunden durch freenet erstattet, wenn er inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl-Nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

17. Mai: Crash-Tarife im Voda­fone-Netz mit Rabatt

Zum zweiten Mal im Mai schraubt klar­mobil an seinen Crash-Tarifen im LTE-Netz von Voda­fone: Der Tarif für 9,99 Euro beinhaltet nun zusätz­lich zur Allnet- und SMS-Flat 15 GB statt bisher 10 GB. Verteuert wurde der 20-GB-Tarif, der nun 12,99 Euro pro Monat statt bisher 9,99 Euro kostet. Gleich geblieben ist die Allnet Flat 30 GB, die weiterhin 16,99 Euro monat­lich kostet.

Ab dem 25. Vertrags­monat steigen jeweils die monat­lichen Grund­gebühren auf 19,99 Euro (Allnet Flat 15 GB), 24,99 Euro (Allnet Flat 20 GB) und 29,99 Euro (Allnet Flat 30 GB). Alle drei Tarife sind ohne einma­lige Anschluss­gebühr buchbar.

15. Mai: Keine Anschluss­gebühr bei freenet-Tarifen im Telekom-Netz

Ab heute und bis zum 31. Mai um 23:59 Uhr vermarktet freenet Mobil­funk alle Tarife im Netz der Telekom ohne einma­lige Anschluss­gebühr. Das beinhaltet alle Telekom green LTE, Magenta und Magenta Young Voice-Tarife. Reine Daten­tarife und Bundles mit Hard­ware sind von dieser Aktion ausge­schlossen. Momen­taner Best­seller sind nach Angaben von freenet der Telekom green LTE 6+4 GB und der Telekom green LTE 20 GB.

3. Mai: Crash-Tarife-Aktion im Voda­fone-Netz bei klar­mobil

Ab sofort startet die Crash-Marke von klar­mobil eine neue Aktion, bei der mit Rabatt auf drei Crash-Tarife geworben wird. In allen drei Tarifen entfallen die einma­ligen Anschluss­kosten. Weiterhin ist allen Tarif gemein, dass sie Geschwin­dig­keiten im Down­load bis zu 50 MBit/s, eine Tele­fonie- und SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE, WLAN Call und die Möglich­keit der eSIM-Nutzung bieten.

Inter­essant ist, dass der Tarif mit 20 GB LTE-Daten­volumen akti­ons­weise die gleiche monat­liche Grund­gebühr in Höhe von 9,99 Euro hat wie der Tarif mit 10 GB Daten­volumen. Im Unter­schied zum 20-GB-Tarif wird beim 10-GB-Tarif zusätz­lich mit einem Bonus in Höhe von 25 Euro für die Rufnum­mer­mit­nahme geworben. Der Crash-Tarif mit 30 GB verfüg­barem Daten­volumen kostet monat­lich 16,99 Euro. Alle Tarife haben eine Mindest­lauf­zeit von 24 Monaten. Ab dem 25. Monat der Nutzung steigen jeweils die monat­lichen Grund­gebühren auf 19,99 Euro (Crash 10 GB LTE), 24,99 Euro (Crash 20 GB LTE) und 29,99 Euro (Crash 30 GB LTE).

27. April: Mehr Daten­volumen bei klar­mobil

Zwei Allnet-Flats bei klar­mobil haben mehr Daten­volumen spen­diert bekommen: Die bishe­rigen Allnet-Flats 15 GB und 25 GB bekommen zum selben Preis jeweils monat­lich 5 GB mehr Daten­volumen und heißen daher nun Allnet-Flat 20 GB und Allnet-Flat 30 GB. Bei den Allnet-Flats mit 10 GB und 40 GB hat sich nichts geän­dert. Aktuell entfällt die einma­lige Anschluss­gebühr bei allen Tarifen.

20. April: freenet Voda­fone Green LTE 15 GB mit Rabatt

Ab heute bietet freenet den Voda­fone Green LTE 15 GB wieder mit Rabatt an, und zwar nur für wenige Tage. Der Tarif im LTE-Netz von Voda­fone beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat, 15 GB mit maximal 50 MBit/s, EU-Roaming, VoLTE, WLAN Call und die Möglich­keit der eSIM. Die Grund­gebühr beträgt in den ersten 24 Monaten 9,99 Euro monat­lich und anschlie­ßend 31,99 Euro pro Monat.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird dem Kunden durch freenet erstattet, wenn er inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl-Nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

14. April: Güns­tige Crash-Tarife im Voda­fone-Netz

Ab sofort bietet klar­mobil auf seinem Crash-Tarife-Portal güns­tige Tarife mit Rabatt im Voda­fone-Netz an. Die Allnet-Flat 10 GB kostet 9,99 Euro monat­lich, die Allnet-Flat 20 GB 12,99 Euro und die Allnet-Flat 30 GB 14,99 Euro monat­lich. Gesurft wird mit maximal 50 MBit/s. Bei allen Tarifen wird keine einma­lige Anschluss­gebühr berechnet.

Die Tarife beinhalten VoLTE, WLAN Call, die Möglich­keit der eSIM und EU-Roaming. Ein flexi­bler Vertrags­beginn ist möglich. Nach zwei Jahren entfallen jeweils die Rabatte auf die Grund­gebühr, diese wird also ab dem 25. Monat teurer.

6. April: Neue freenet-Tarife im Telefónica-Netz gestartet

freenet hat sein Tarif­port­folio im Telefónica-Netz aufge­frischt. Die green-LTE-Tarife haben eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit von einem Monat und sind wahl­weise mit 25, 50, 70 oder 140 GB Inklu­siv­volumen erhält­lich. Die o2-Mobile- und o2-Mobile-Boost-Tarife sind mit 24 Monaten Lauf­zeit bestellbar. In beiden Lauf­zeit­vari­anten erhält­lich sind die o2-Mobile-Unli­mited-Tarife, die in den Geschwin­dig­keits­stufen mit 3 MBit/s, 15 MBit/s und 225 MBit/s ange­boten werden:

5. April: Mehr Daten­volumen bei MegaSIM

MegaSIM spen­diert seinen Tarifen mehr Daten­volumen: Zur Allnet- und SMS-Flat gibt es für 14,99 Euro nun 25 GB statt 20 GB. Zum Preis von 19,99 Euro sind nun 50 GB statt bislang 40 GB inklu­sive, und für 24,99 Euro gewährt der Provider 140 GB statt bislang 120 GB.

Im Gegenzug wurde schon wieder der Preis für den Tarif Unli­mited Smart mit unbe­grenztem Daten­volumen bei maximal 10 MBit/s erhöht. Bereits am 1. März war die Grund­gebühr von bisher 19,99 Euro um zwei Euro auf 21,99 Euro erhöht worden, nun steigt die Grund­gebühr auf 22,99 Euro pro Monat.

3. April: Ein Jahr lang 33 Prozent Rabatt auf waipu.tv

Wer sich im Rahmen einer Oster­aktion ab sofort bis einschließ­lich 16. April für ein Abon­nement bei waipu.tv entscheidet, erhält 12 Monate lang einen Rabatt von 33 Prozent auf die Grund­gebühr. waipu.tv Perfect Plus kostet statt 12,99 Euro also 8,70 Euro, Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick statt 15,99 Euro jetzt 10,71 Euro und Perfect Plus mit Netflix Stan­dard statt 24,49 Euro dann 16,41 Euro pro Monat. Ab dem 13. Vertrags­monat werden wieder die regu­lären Preise berechnet.

28. März: freenet green LTE 20 GB Telekom für 9,99 Euro

Derzeit gibt es bei freenet den Tarif green LTE mit 20 GB Daten­volumen im Telekom-Netz (25 MBit/s im Down­load) zum Preis von 9,99 Euro statt 36,99 Euro pro Monat. Das Angebot beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat, VoLTE, Wifi-Calling, EU-Roaming und die Möglich­keit der eSIM. Das Angebot gilt bis zum 31. März, 12 Uhr.

Der Anschluss­preis für den genannten Tarif beträgt 39,99 Euro. Dieser wird erstattet, wenn der Kunde inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

21. März: freenet Video: Rabatt auf Gutscheine

Aktuell verkauft freenet Video, der Video­dienst des Provi­ders, Gutscheine fürs Film- und Seri­enstrea­ming mit Rabatt. Wenn man einen Gutschein einge­löst hat, enden die Lauf­zeiten auto­matisch. Es ist also keine Kündi­gung notwendig. Drei Monate freenet Video Gutschein gibts für 10,99 Euro inklu­sive drei Movie Coins statt 14,97 Euro. Sechs Monate freenet Video Gutschein werden für 19,99 Euro inklu­sive sechs Movie Coins statt regulär 29,94 Euro ange­boten. Und 12 Monate freenet Video Gutschein werden für 36,99 Euro inklu­sive 12 Movie Coins statt 59,88 Euro ange­boten.

16. März: freenet green LTE 38 GB Voda­fone für 12,99 Euro

Nur für wenige Tage gibt es bei freenet wieder den Tarif green LTE 38 GB im LTE-Netz von Voda­fone für monat­lich 12,99 Euro statt regulär 44,99 Euro. Enthalten sind eine Allnet- und SMS-Flat, 38 GB Daten­volumen mit bis zu 100 MBit/s, VoLTE, WiFi-Calling, EU-Roaming und die Möglich­keit der eSIM. Ab dem 25. Vertrags­monat kostet der Tarif dann wieder 44,99 Euro monat­lich.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird durch freenet erstattet, wenn der Kunde inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl­nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

5. März: Edito­rial: freenet wirft Kunden Tarif­wechsel-Faul­heit vor?

In einer skur­rilen Pres­semit­tei­lung wirft freenet den Kunden auf Basis einer selbst beauf­tragten Studie ein sorg­loses Verharren in alten Handy-Tarifen vor. Die Wahr­heit ist aber: Damit hat freenet jahre­lang prächtig Geld verdient.

3. März: freenet Voda­fone green LTE 20 GB für 9,99 Euro

freenet Mobil­funk bietet den green LTE 20 GB im Voda­fone-Netz mit Rabatt an. Er beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 20 GB LTE mit maximal 50 MBit/s. In den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit beträgt die monat­liche Grund­gebühr 9,99 Euro und anschlie­ßend 31,99 Euro. VoLTE, WLAN Call und EU-Roaming sind inklu­sive, eSIM ist möglich. Außerdem sind bis zu zwei Multi­cards zubuchbar.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird durch freenet erstattet, wenn der Kunde inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl­nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

1. März: Kein Anschluss­preis bei MegaSIM & klar­mobil-Cash­back

Seit heute wird bei allen MegaSIM-Tarifen kein Anschluss­preis berechnet. Das hat zur Folge, dass beim Tarif Free unli­mited Smart die Grund­gebühr von bisher 19,99 Euro um zwei Euro auf 21,99 Euro erhöht werden musste. Die Grund­gebühren aller anderen Tarife bleiben gleich:

13. Februar: Mehr Daten­volumen bei Dr. SIM

klar­mobil arbeitet jetzt vermehrt mit Cash­back. Die Tarife und Preise bleiben unver­ändert und zusätz­lich gibt es für die Allnet-Flats mit 24 Monaten Lauf­zeit ein Cash­back. Bei der Allnet-Flat mit 15 GB sind das einmalig 50 Euro, beim 25-GB-Tarif einmalig 100 Euro und bei der Allnet-Flat mit 40 GB einmalig 150 Euro. Für den Einsteiger-Tarif mit 10 GB wird hingegen kein Cash­back gewährt:

Ab sofort und noch bis zum 28. Februar erhöht Dr. SIM im LTE-Netz von Voda­fone das Daten­volumen in den monat­lich künd­baren Tarifen und spen­diert genauso viel Daten­volumen wie in den Tarifen mit 24-mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Außerdem wird im Rahmen der Februar-Aktion die einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 19,99 Euro nicht berechnet:

10. Februar: freenet Voda­fone Green LTE 15 GB mit Rabatt und Cash­back

Ab heute bietet freenet den Voda­fone Green LTE 15 GB mit Rabatt und Cash­back an, und zwar bis einschließ­lich Montag. Der Tarif im LTE-Netz von Voda­fone beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat, 15 GB mit maximal 50 MBit/s, EU-Roaming, VoLTE, WLAN Call und die Möglich­keit der eSIM. Die Grund­gebühr beträgt in den ersten 24 Monaten 14,99 Euro monat­lich und anschlie­ßend 31,99 Euro pro Monat. Zusätz­lich wird ein Cash­back von einmalig 120 Euro ausge­zahlt.

Die Cash­back-Teil­nahme gilt nur für private Kunden ab 18 Jahren, aktivem Mobil­funk­ver­trag (inkl. gültiger Bank­ver­bin­dung) ohne offene, unbe­strit­tene Rech­nungs­beträge. Verträge, für die zum Zeit­punkt der Cash­back-Bean­tra­gung eine außer­ordent­liche Kündi­gung erklärt wurde, sind nicht Cash­back-berech­tigt. Der Cash­back-Antrag muss im Zeit­raum von Beginn des 4. Vertrags­monats bis Ende des 6. Vertrags­monats erfolgen. Den genauen Zeit­raum erhält der Kunde nach Akti­vie­rung des Vertrags auto­matisch via SMS. Um das Cash­back zu erhalten, muss der Kunde im Teil­nah­mezeit­raum von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit "Cash­back" an die Kurz­wahl-Nummer 61131 senden. Der Geld­betrag wird dann auf das freenet bekannte Bank­konto über­wiesen. Falls der Mobil­funk­ver­trag vor Ablauf der Mindest­lauf­zeit beendet wird, behält sich freenet vor, bereits ausge­zahltes Cash­back anteilig zurück­zufor­dern.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird dem Kunden durch freenet erstattet, wenn er inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl-Nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

1. Februar: klar­mobil: Telekom-LTE, monat­lich kündbar, ohne Anschluss­gebühr

Ab sofort gibt es bei klar­mobil ein neues Tarif-Port­folio. Die Allnet-Flats mit 10 GB, 15 GB und 25 GB sind weiterhin im LTE-Netz der Telekom ange­sie­delt. Alle Tarife sind sowohl monat­lich kündbar oder als Vari­ante mit 24 Monaten Mindest­ver­trags­lauf­zeit verfügbar. Die monat­lich künd­baren Verträge kosten jeweils 5 Euro pro Monat mehr, bei ihnen wird dafür keine einma­lige Anschluss­gebühr verlangt. Die Allnet-Flat mit 40 GB und bis zu 150 MBit/s ist weiterhin im 5G-Netz von Voda­fone:

31. Januar: freenet o2 Unli­mited Smart für 14,99 Euro & freenet Internet DSL

freenet bietet den Tarif o2 Unli­mited Smart wieder für 14,99 Euro statt 39,99 Euro monat­lich an. Der Tarif beinhaltet eine unbe­grenzte LTE-Internet-Flat. Zu bedenken ist aller­dings, dass die maxi­male Down­load-Geschwin­dig­keit bei 10 MBit/s liegt. Weiterhin sind eine Flat für Tele­fonie und SMS sowie VoLTE, WLAN-Call und EU-Roaming enthalten.

Der Tarif ist monat­lich kündbar. Beim Abschluss wird eine einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro fällig. Ab dem 25. Vertrags­monat steigt die monat­liche Grund­gebühr für den Tarif von 14,99 Euro auf 39,99 Euro pro Monat. Das Mitbringen der eigenen Rufnummer ist möglich, aller­dings nicht aus einem freenet-Vertrag im Telefónica-Netz.

27. Januar: Crash-Tarife im Voda­fone-Netz mit Cash­back und 50 Euro Bonus

Nach Handy-Tarifen per App gibts nun auch einen DSL-Tarif, der per App bestellbar ist: freenet Internet erwei­tert sein Sorti­ment um einen monat­lich künd­baren VDSL-Tarif. Buchbar ist er auch an einem Ort außer­halb der App

Ab sofort bietet klar­mobil auf seinem Crash-Tarife-Portal güns­tige Tarife mit Rabatt im Voda­fone-Netz an. Der güns­tige Preis kommt auch durch ein Cash­back zustande, das der Kunde aktiv in einem bestimmten Zeit­raum anfor­dern muss. Die Allnet-Flat 10 GB kostet 14,99 Euro monat­lich, die Allnet-Flat 18 GB 19,99 Euro und die Allnet-Flat 30 GB 24,99 Euro monat­lich. Gesurft wird mit maximal 50 MBit/s. Bei allen Tarifen wird eine einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro berechnet. Für das Mitbringen der eigenen Rufnummer winkt ein recht hoher Bonus von einmalig 50 Euro.

Die Cash­back-Teil­nahme gilt nur für private Kunden ab 18 Jahren, aktivem Mobil­funk­ver­trag (inkl. gültiger Bank­ver­bin­dung) ohne offene, unbe­strit­tene Rech­nungs­beträge. Verträge, für die zum Zeit­punkt der Cash­back-Bean­tra­gung eine außer­ordent­liche Kündi­gung erklärt wurde, sind nicht Cash­back-berech­tigt. Der Cash­back-Antrag muss im Zeit­raum von Beginn des 4. Vertrags­monats bis Ende des 6. Vertrags­monats erfolgen. Den genauen Zeit­raum erhält der Kunde nach Akti­vie­rung des Vertrags auto­matisch via SMS.

Um das Cash­back zu erhalten, muss der Kunde im Teil­nah­mezeit­raum eine SMS mit "Cash­back" an die Kurz­wahl­nummer 61131 senden. Der Geld­betrag wird dann auf das klar­mobil bekannte Bank­konto über­wiesen. Falls der Mobil­funk­ver­trag vor Ablauf der Mindest­lauf­zeit beendet wird, behält sich klar­mobil vor, bereits ausge­zahltes Cash­back anteilig zurück­zufor­dern.

17. Januar: freenet Telekom green LTE 20 GB für 14,99 Euro

freenet Mobil­funk bietet erneut den green LTE 20 GB im Telekom-Netz mit Rabatt an. Er beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 20 GB LTE mit maximal 25 MBit/s. In den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit beträgt die monat­liche Grund­gebühr 14,99 Euro und anschlie­ßend 36,99 Euro. VoLTE, WLAN Call und EU-Roaming sind inklu­sive, eSIM ist möglich.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird durch freenet erstattet, wenn der Kunde inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl­nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

11. Januar: o2 free Unli­mited Tarife güns­tiger

waipu.tv und DAZN haben eine Aktion zum Rückrun­den­start der Fußball-Bundes­liga gestartet. Wirk­lich gut ist das Angebot aber nur für die ersten beiden Monate

Bei freenet gibt es aktuell die o2 free Unli­mited Tarife mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Alle Tarife beinhalten eine unbe­grenzte Internet-Flat­rate, EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling. Die Tarife gibt es auch mit einer höheren Grund­gebühr als monat­lich künd­bare Vari­ante.

