Die Mobil­funk-Marken der freenet AG wie freenet Mobil­funk, klar­mobil und freenet Mobile bieten ihre Tarife oft kurz­zeitig mit Rabatt an, manchmal auch unter den Namen Crash oder bei Händ­lern. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif-Aktionen.

Die freenet AG betreibt - ähnlich wie 1&1 Dril­lisch - zahl­reiche Mobil­funk­marken für Handy-Tarife. Neben freenet Mobil­funk (ehemals mobilcom-debitel) gibt es Discounter-Marken wie klar­mobil oder freenet Mobile oder App-Discounter wie freenet Funk, freenet Internet und freenet Flex. Die Tarife sind in allen drei deut­schen Mobil­funk­netzen ange­sie­delt.

Aktuelle Tarifänderungen und Aktionen bei den Mobilfunk-Marken der freenet AG

Logos: freenet AG, Bild und Montage: teltarif.de Die Tarife dieser Marken werden oft vorüber­gehend für mehrere Tage oder Wochen mit Rabatt ange­boten. Die Vermark­tung erfolgt nicht immer direkt auf den Webseiten der Mobil­funk-Marken, sondern mitunter auch auf dem Portal crash-tarife.de oder auf haus­eigenen Handels­platt­formen wie handy­tick oder in anderen Online-Shops für Tarife. Im Folgenden listen wir daher aktu­elle Tarif­ände­rungen und Aktionen in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge auf.

Um die Tarife mit denen der Konkur­renten zu verglei­chen, werfen Sie am besten einen Blick in unseren aktu­ellen Tarif­vergleich für Handy-Tarife.

17. Mai: Crash-Tarife im Voda­fone-Netz mit Rabatt

Zum zweiten Mal im Mai schraubt klar­mobil an seinen Crash-Tarifen im LTE-Netz von Voda­fone: Der Tarif für 9,99 Euro beinhaltet nun zusätz­lich zur Allnet- und SMS-Flat 15 GB statt bisher 10 GB. Verteuert wurde der 20-GB-Tarif, der nun 12,99 Euro pro Monat statt bisher 9,99 Euro kostet. Gleich geblieben ist die Allnet Flat 30 GB, die weiterhin 16,99 Euro monat­lich kostet.

Ab dem 25. Vertrags­monat steigen jeweils die monat­lichen Grund­gebühren auf 19,99 Euro (Allnet Flat 15 GB), 24,99 Euro (Allnet Flat 20 GB) und 29,99 Euro (Allnet Flat 30 GB). Alle drei Tarife sind ohne einma­lige Anschluss­gebühr buchbar.

15. Mai: Keine Anschluss­gebühr bei freenet-Tarifen im Telekom-Netz

Ab heute und bis zum 31. Mai um 23:59 Uhr vermarktet freenet Mobil­funk alle Tarife im Netz der Telekom ohne einma­lige Anschluss­gebühr. Das beinhaltet alle Telekom green LTE, Magenta und Magenta Young Voice-Tarife. Reine Daten­tarife und Bundles mit Hard­ware sind von dieser Aktion ausge­schlossen. Momen­taner Best­seller sind nach Angaben von freenet der Telekom green LTE 6+4 GB und der Telekom green LTE 20 GB.

3. Mai: Crash-Tarife-Aktion im Voda­fone-Netz bei klar­mobil

Ab sofort startet die Crash-Marke von klar­mobil eine neue Aktion, bei der mit Rabatt auf drei Crash-Tarife geworben wird. In allen drei Tarifen entfallen die einma­ligen Anschluss­kosten. Weiterhin ist allen Tarif gemein, dass sie Geschwin­dig­keiten im Down­load bis zu 50 MBit/s, eine Tele­fonie- und SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE, WLAN Call und die Möglich­keit der eSIM-Nutzung bieten.

Inter­essant ist, dass der Tarif mit 20 GB LTE-Daten­volumen akti­ons­weise die gleiche monat­liche Grund­gebühr in Höhe von 9,99 Euro hat wie der Tarif mit 10 GB Daten­volumen. Im Unter­schied zum 20-GB-Tarif wird beim 10-GB-Tarif zusätz­lich mit einem Bonus in Höhe von 25 Euro für die Rufnum­mer­mit­nahme geworben. Der Crash-Tarif mit 30 GB verfüg­barem Daten­volumen kostet monat­lich 16,99 Euro. Alle Tarife haben eine Mindest­lauf­zeit von 24 Monaten. Ab dem 25. Monat der Nutzung steigen jeweils die monat­lichen Grund­gebühren auf 19,99 Euro (Crash 10 GB LTE), 24,99 Euro (Crash 20 GB LTE) und 29,99 Euro (Crash 30 GB LTE).

27. April: Mehr Daten­volumen bei klar­mobil

Zwei Allnet-Flats bei klar­mobil haben mehr Daten­volumen spen­diert bekommen: Die bishe­rigen Allnet-Flats 15 GB und 25 GB bekommen zum selben Preis jeweils monat­lich 5 GB mehr Daten­volumen und heißen daher nun Allnet-Flat 20 GB und Allnet-Flat 30 GB. Bei den Allnet-Flats mit 10 GB und 40 GB hat sich nichts geän­dert. Aktuell entfällt die einma­lige Anschluss­gebühr bei allen Tarifen.

20. April: freenet Voda­fone Green LTE 15 GB mit Rabatt

Ab heute bietet freenet den Voda­fone Green LTE 15 GB wieder mit Rabatt an, und zwar nur für wenige Tage. Der Tarif im LTE-Netz von Voda­fone beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat, 15 GB mit maximal 50 MBit/s, EU-Roaming, VoLTE, WLAN Call und die Möglich­keit der eSIM. Die Grund­gebühr beträgt in den ersten 24 Monaten 9,99 Euro monat­lich und anschlie­ßend 31,99 Euro pro Monat.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird dem Kunden durch freenet erstattet, wenn er inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl-Nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

14. April: Güns­tige Crash-Tarife im Voda­fone-Netz

Ab sofort bietet klar­mobil auf seinem Crash-Tarife-Portal güns­tige Tarife mit Rabatt im Voda­fone-Netz an. Die Allnet-Flat 10 GB kostet 9,99 Euro monat­lich, die Allnet-Flat 20 GB 12,99 Euro und die Allnet-Flat 30 GB 14,99 Euro monat­lich. Gesurft wird mit maximal 50 MBit/s. Bei allen Tarifen wird keine einma­lige Anschluss­gebühr berechnet.

Die Tarife beinhalten VoLTE, WLAN Call, die Möglich­keit der eSIM und EU-Roaming. Ein flexi­bler Vertrags­beginn ist möglich. Nach zwei Jahren entfallen jeweils die Rabatte auf die Grund­gebühr, diese wird also ab dem 25. Monat teurer.

6. April: Neue freenet-Tarife im Telefónica-Netz gestartet

freenet hat sein Tarif­port­folio im Telefónica-Netz aufge­frischt. Die green-LTE-Tarife haben eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit von einem Monat und sind wahl­weise mit 25, 50, 70 oder 140 GB Inklu­siv­volumen erhält­lich. Die o2-Mobile- und o2-Mobile-Boost-Tarife sind mit 24 Monaten Lauf­zeit bestellbar. In beiden Lauf­zeit­vari­anten erhält­lich sind die o2-Mobile-Unli­mited-Tarife, die in den Geschwin­dig­keits­stufen mit 3 MBit/s, 15 MBit/s und 225 MBit/s ange­boten werden:

5. April: Mehr Daten­volumen bei MegaSIM

MegaSIM spen­diert seinen Tarifen mehr Daten­volumen: Zur Allnet- und SMS-Flat gibt es für 14,99 Euro nun 25 GB statt 20 GB. Zum Preis von 19,99 Euro sind nun 50 GB statt bislang 40 GB inklu­sive, und für 24,99 Euro gewährt der Provider 140 GB statt bislang 120 GB.

Im Gegenzug wurde schon wieder der Preis für den Tarif Unli­mited Smart mit unbe­grenztem Daten­volumen bei maximal 10 MBit/s erhöht. Bereits am 1. März war die Grund­gebühr von bisher 19,99 Euro um zwei Euro auf 21,99 Euro erhöht worden, nun steigt die Grund­gebühr auf 22,99 Euro pro Monat.

3. April: Ein Jahr lang 33 Prozent Rabatt auf waipu.tv

Wer sich im Rahmen einer Oster­aktion ab sofort bis einschließ­lich 16. April für ein Abon­nement bei waipu.tv entscheidet, erhält 12 Monate lang einen Rabatt von 33 Prozent auf die Grund­gebühr. waipu.tv Perfect Plus kostet statt 12,99 Euro also 8,70 Euro, Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick statt 15,99 Euro jetzt 10,71 Euro und Perfect Plus mit Netflix Stan­dard statt 24,49 Euro dann 16,41 Euro pro Monat. Ab dem 13. Vertrags­monat werden wieder die regu­lären Preise berechnet.

28. März: freenet green LTE 20 GB Telekom für 9,99 Euro

Derzeit gibt es bei freenet den Tarif green LTE mit 20 GB Daten­volumen im Telekom-Netz (25 MBit/s im Down­load) zum Preis von 9,99 Euro statt 36,99 Euro pro Monat. Das Angebot beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat, VoLTE, Wifi-Calling, EU-Roaming und die Möglich­keit der eSIM. Das Angebot gilt bis zum 31. März, 12 Uhr.

Der Anschluss­preis für den genannten Tarif beträgt 39,99 Euro. Dieser wird erstattet, wenn der Kunde inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

21. März: freenet Video: Rabatt auf Gutscheine

Aktuell verkauft freenet Video, der Video­dienst des Provi­ders, Gutscheine fürs Film- und Seri­enstrea­ming mit Rabatt. Wenn man einen Gutschein einge­löst hat, enden die Lauf­zeiten auto­matisch. Es ist also keine Kündi­gung notwendig. Drei Monate freenet Video Gutschein gibts für 10,99 Euro inklu­sive drei Movie Coins statt 14,97 Euro. Sechs Monate freenet Video Gutschein werden für 19,99 Euro inklu­sive sechs Movie Coins statt regulär 29,94 Euro ange­boten. Und 12 Monate freenet Video Gutschein werden für 36,99 Euro inklu­sive 12 Movie Coins statt 59,88 Euro ange­boten.

16. März: freenet green LTE 38 GB Voda­fone für 12,99 Euro

Nur für wenige Tage gibt es bei freenet wieder den Tarif green LTE 38 GB im LTE-Netz von Voda­fone für monat­lich 12,99 Euro statt regulär 44,99 Euro. Enthalten sind eine Allnet- und SMS-Flat, 38 GB Daten­volumen mit bis zu 100 MBit/s, VoLTE, WiFi-Calling, EU-Roaming und die Möglich­keit der eSIM. Ab dem 25. Vertrags­monat kostet der Tarif dann wieder 44,99 Euro monat­lich.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird durch freenet erstattet, wenn der Kunde inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl­nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

5. März: Edito­rial: freenet wirft Kunden Tarif­wechsel-Faul­heit vor?

In einer skur­rilen Pres­semit­tei­lung wirft freenet den Kunden auf Basis einer selbst beauf­tragten Studie ein sorg­loses Verharren in alten Handy-Tarifen vor. Die Wahr­heit ist aber: Damit hat freenet jahre­lang prächtig Geld verdient.

3. März: freenet Voda­fone green LTE 20 GB für 9,99 Euro

freenet Mobil­funk bietet den green LTE 20 GB im Voda­fone-Netz mit Rabatt an. Er beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 20 GB LTE mit maximal 50 MBit/s. In den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit beträgt die monat­liche Grund­gebühr 9,99 Euro und anschlie­ßend 31,99 Euro. VoLTE, WLAN Call und EU-Roaming sind inklu­sive, eSIM ist möglich. Außerdem sind bis zu zwei Multi­cards zubuchbar.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird durch freenet erstattet, wenn der Kunde inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl­nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

1. März: Kein Anschluss­preis bei MegaSIM & klar­mobil-Cash­back

Seit heute wird bei allen MegaSIM-Tarifen kein Anschluss­preis berechnet. Das hat zur Folge, dass beim Tarif Free unli­mited Smart die Grund­gebühr von bisher 19,99 Euro um zwei Euro auf 21,99 Euro erhöht werden musste. Die Grund­gebühren aller anderen Tarife bleiben gleich:

13. Februar: Mehr Daten­volumen bei Dr. SIM

klar­mobil arbeitet jetzt vermehrt mit Cash­back. Die Tarife und Preise bleiben unver­ändert und zusätz­lich gibt es für die Allnet-Flats mit 24 Monaten Lauf­zeit ein Cash­back. Bei der Allnet-Flat mit 15 GB sind das einmalig 50 Euro, beim 25-GB-Tarif einmalig 100 Euro und bei der Allnet-Flat mit 40 GB einmalig 150 Euro. Für den Einsteiger-Tarif mit 10 GB wird hingegen kein Cash­back gewährt:

Ab sofort und noch bis zum 28. Februar erhöht Dr. SIM im LTE-Netz von Voda­fone das Daten­volumen in den monat­lich künd­baren Tarifen und spen­diert genauso viel Daten­volumen wie in den Tarifen mit 24-mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Außerdem wird im Rahmen der Februar-Aktion die einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 19,99 Euro nicht berechnet:

10. Februar: freenet Voda­fone Green LTE 15 GB mit Rabatt und Cash­back

Ab heute bietet freenet den Voda­fone Green LTE 15 GB mit Rabatt und Cash­back an, und zwar bis einschließ­lich Montag. Der Tarif im LTE-Netz von Voda­fone beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat, 15 GB mit maximal 50 MBit/s, EU-Roaming, VoLTE, WLAN Call und die Möglich­keit der eSIM. Die Grund­gebühr beträgt in den ersten 24 Monaten 14,99 Euro monat­lich und anschlie­ßend 31,99 Euro pro Monat. Zusätz­lich wird ein Cash­back von einmalig 120 Euro ausge­zahlt.

Die Cash­back-Teil­nahme gilt nur für private Kunden ab 18 Jahren, aktivem Mobil­funk­ver­trag (inkl. gültiger Bank­ver­bin­dung) ohne offene, unbe­strit­tene Rech­nungs­beträge. Verträge, für die zum Zeit­punkt der Cash­back-Bean­tra­gung eine außer­ordent­liche Kündi­gung erklärt wurde, sind nicht Cash­back-berech­tigt. Der Cash­back-Antrag muss im Zeit­raum von Beginn des 4. Vertrags­monats bis Ende des 6. Vertrags­monats erfolgen. Den genauen Zeit­raum erhält der Kunde nach Akti­vie­rung des Vertrags auto­matisch via SMS. Um das Cash­back zu erhalten, muss der Kunde im Teil­nah­mezeit­raum von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit "Cash­back" an die Kurz­wahl-Nummer 61131 senden. Der Geld­betrag wird dann auf das freenet bekannte Bank­konto über­wiesen. Falls der Mobil­funk­ver­trag vor Ablauf der Mindest­lauf­zeit beendet wird, behält sich freenet vor, bereits ausge­zahltes Cash­back anteilig zurück­zufor­dern.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird dem Kunden durch freenet erstattet, wenn er inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl-Nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

1. Februar: klar­mobil: Telekom-LTE, monat­lich kündbar, ohne Anschluss­gebühr

Ab sofort gibt es bei klar­mobil ein neues Tarif-Port­folio. Die Allnet-Flats mit 10 GB, 15 GB und 25 GB sind weiterhin im LTE-Netz der Telekom ange­sie­delt. Alle Tarife sind sowohl monat­lich kündbar oder als Vari­ante mit 24 Monaten Mindest­ver­trags­lauf­zeit verfügbar. Die monat­lich künd­baren Verträge kosten jeweils 5 Euro pro Monat mehr, bei ihnen wird dafür keine einma­lige Anschluss­gebühr verlangt. Die Allnet-Flat mit 40 GB und bis zu 150 MBit/s ist weiterhin im 5G-Netz von Voda­fone:

31. Januar: freenet o2 Unli­mited Smart für 14,99 Euro & freenet Internet DSL

freenet bietet den Tarif o2 Unli­mited Smart wieder für 14,99 Euro statt 39,99 Euro monat­lich an. Der Tarif beinhaltet eine unbe­grenzte LTE-Internet-Flat. Zu bedenken ist aller­dings, dass die maxi­male Down­load-Geschwin­dig­keit bei 10 MBit/s liegt. Weiterhin sind eine Flat für Tele­fonie und SMS sowie VoLTE, WLAN-Call und EU-Roaming enthalten.

Der Tarif ist monat­lich kündbar. Beim Abschluss wird eine einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro fällig. Ab dem 25. Vertrags­monat steigt die monat­liche Grund­gebühr für den Tarif von 14,99 Euro auf 39,99 Euro pro Monat. Das Mitbringen der eigenen Rufnummer ist möglich, aller­dings nicht aus einem freenet-Vertrag im Telefónica-Netz.

27. Januar: Crash-Tarife im Voda­fone-Netz mit Cash­back und 50 Euro Bonus

Nach Handy-Tarifen per App gibts nun auch einen DSL-Tarif, der per App bestellbar ist: freenet Internet erwei­tert sein Sorti­ment um einen monat­lich künd­baren VDSL-Tarif. Buchbar ist er auch an einem Ort außer­halb der App

Ab sofort bietet klar­mobil auf seinem Crash-Tarife-Portal güns­tige Tarife mit Rabatt im Voda­fone-Netz an. Der güns­tige Preis kommt auch durch ein Cash­back zustande, das der Kunde aktiv in einem bestimmten Zeit­raum anfor­dern muss. Die Allnet-Flat 10 GB kostet 14,99 Euro monat­lich, die Allnet-Flat 18 GB 19,99 Euro und die Allnet-Flat 30 GB 24,99 Euro monat­lich. Gesurft wird mit maximal 50 MBit/s. Bei allen Tarifen wird eine einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro berechnet. Für das Mitbringen der eigenen Rufnummer winkt ein recht hoher Bonus von einmalig 50 Euro.

Die Cash­back-Teil­nahme gilt nur für private Kunden ab 18 Jahren, aktivem Mobil­funk­ver­trag (inkl. gültiger Bank­ver­bin­dung) ohne offene, unbe­strit­tene Rech­nungs­beträge. Verträge, für die zum Zeit­punkt der Cash­back-Bean­tra­gung eine außer­ordent­liche Kündi­gung erklärt wurde, sind nicht Cash­back-berech­tigt. Der Cash­back-Antrag muss im Zeit­raum von Beginn des 4. Vertrags­monats bis Ende des 6. Vertrags­monats erfolgen. Den genauen Zeit­raum erhält der Kunde nach Akti­vie­rung des Vertrags auto­matisch via SMS.

Um das Cash­back zu erhalten, muss der Kunde im Teil­nah­mezeit­raum eine SMS mit "Cash­back" an die Kurz­wahl­nummer 61131 senden. Der Geld­betrag wird dann auf das klar­mobil bekannte Bank­konto über­wiesen. Falls der Mobil­funk­ver­trag vor Ablauf der Mindest­lauf­zeit beendet wird, behält sich klar­mobil vor, bereits ausge­zahltes Cash­back anteilig zurück­zufor­dern.

17. Januar: freenet Telekom green LTE 20 GB für 14,99 Euro

freenet Mobil­funk bietet erneut den green LTE 20 GB im Telekom-Netz mit Rabatt an. Er beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 20 GB LTE mit maximal 25 MBit/s. In den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit beträgt die monat­liche Grund­gebühr 14,99 Euro und anschlie­ßend 36,99 Euro. VoLTE, WLAN Call und EU-Roaming sind inklu­sive, eSIM ist möglich.

Die einma­lige Anschluss­gebühr von 39,99 Euro wird durch freenet erstattet, wenn der Kunde inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) an die Kurz­wahl­nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

11. Januar: o2 free Unli­mited Tarife güns­tiger

waipu.tv und DAZN haben eine Aktion zum Rückrun­den­start der Fußball-Bundes­liga gestartet. Wirk­lich gut ist das Angebot aber nur für die ersten beiden Monate

Bei freenet gibt es aktuell die o2 free Unli­mited Tarife mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Alle Tarife beinhalten eine unbe­grenzte Internet-Flat­rate, EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling. Die Tarife gibt es auch mit einer höheren Grund­gebühr als monat­lich künd­bare Vari­ante.

20. Dezember: Telekom-Allnet-Flats bei klar­mobil ohne Anschluss­gebühr

Wer momentan eine Allnet-Flat bei klar­mobil bestellt, zahlt akti­ons­weise keine Anschluss­gebühr. Die Allnet-Flats mit 10 GB (25 MBit/s), 15 GB (50 MBit/s) und 25 GB (50 MBit/s) sind im LTE-Netz der Telekom, die Allnet-Flat mit 40 GB und bis zu 150 MBit/s ist im 5G-Netz von Voda­fone ange­sie­delt.

1. Dezember: freenet o2 Unli­mited Smart für 14,99 Euro

freenet bietet den Tarif o2 Unli­mited Smart wieder für 14,99 Euro statt 39,99 Euro monat­lich an. Der Tarif beinhaltet eine unbe­grenzte LTE-Internet-Flat. Zu bedenken ist aller­dings, dass die maxi­male Down­load-Geschwin­dig­keit bei 10 MBit/s liegt. Weiterhin sind eine Flat für Tele­fonie und SMS sowie VoLTE, WLAN-Call und EU-Roaming enthalten.

Der Tarif ist monat­lich kündbar. Beim Abschluss wird eine einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro fällig. Ab dem 25. Vertrags­monat steigt die monat­liche Grund­gebühr für den Tarif von 14,99 Euro auf 39,99 Euro pro Monat. Das Mitbringen der eigenen Rufnummer ist möglich, aller­dings nicht aus einem freenet-Vertrag im Telefónica-Netz.

25. November: Mehr Daten­volumen bei Dr. SIM

Schon in der vergan­genen Woche wurde bei Dr. SIM anläss­lich der Black Week das Daten­volumen erhöht, wenn Kunden sich für einen 24-Monats­ver­trag entschieden haben.

Diese Erhö­hung des Daten­volu­mens gilt zum Black Friday nun auch für wenige Tage für die monat­lich künd­baren Tarife: Zum Monats­preis von 9,99 Euro gibt es 15 GB High­speed-Daten­volumen. Für 14,99 Euro monat­liche Grund­gebühr sind jeweils 30 GB inklu­sive, für 19,99 Euro pro Monat erhöht sich die Inklu­siv­leis­tung auf 40 GB pro Monat.

Eine einma­lige Anschluss­gebühr fällt auch für die monat­lich künd­baren Tarife nicht an.

24. November: 40 GB Telekom Allnet-Flat für 14,99 Euro monat­lich

Anläss­lich des Black Friday bietet freenet die green LTE Allnet-Flat im LTE-Netz der Telekom mit 40 GB statt 30 GB monat­lich an. Die Grund­gebühr beträgt in den ersten 24 Monaten 14,99 Euro monat­lich statt regulär 41,99 Euro. Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat, Surfen mit 50 MBit/s, WiFi-Calling, VoLTE, EU-Roaming und die Möglich­keit der eSIM.

Der einma­lige Anschluss­preis von 39,99 Euro wird dem Kunden durch freenet erstattet, wenn dieser inner­halb von 30 Tagen nach Akti­vie­rung eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonder­zei­chen) von der betref­fenden SIM aus an die Kurz­wahl-Nummer 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent. Ab dem 25. Vertrags­monat wird wieder die regu­läre Grund­gebühr für den Tarif mit 30 GB berechnet.

24. November: Mehr Daten­volumen bei MegaSIM

Im Rahmen der Black Week wird bei MegaSIM für kurze Zeit der 20-GB-Tarif auf 40 GB aufge­stockt und der 40-GB-Tarif auf 60 GB. Die monat­lichen Grund­gebühren sind mit 14,99 Euro und 19,99 Euro gleich geblieben. Der 120-GB-Tarif hat kein Upgrade des Daten­volu­mens erhalten. Nach wie vor wird bei Abschluss der Tarife keine einma­lige Anschluss­gebühr berechnet:

21. November: Tarif-Schnäpp­chen zur Black Week bei freenet und klar­mobil

Anläss­lich der Black Week bietet freenet nicht nur SIM-only-Tarife mit Rabatt an. Es gibt auch Handys mit und ohne Tarif sowie Zube­hör­artikel und Zusatz­optionen:

18. November: Keine Anschluss­gebühr bei MegaSIM

klar­mobil hingegen bietet im Rahmen der Black Week bei den Allnet-Flats mehr Daten­volumen und verzichtet auf die Berech­nung einer einma­ligen Anschluss­gebühr:

Anläss­lich der Black Week verzichtet MegaSIM auf die Berech­nung einer einma­ligen Anschluss­gebühr. Das gilt für alle Bestel­lungen ab heute bis einschließ­lich 28. November. Wie bisher auch sind die Tarife monat­lich kündbar und der monat­liche Preis gilt dauer­haft. An den eigent­lichen Tarif­kon­ditionen ändert sich in der Black Week nichts.

18. November: waipu.tv ein Jahr lang zum halben Preis

Ab heute und bis zum 28. November gibt es bei waipu.tv im Rahmen einer Cyber-Week-Aktion die Pakete Perfect Plus, Perfect Plus mit 4K-Stick oder Perfect Plus mit Netflix Stan­dard in den ersten 12 Monaten zum halben Preis. Das Perfect Plus-Paket kostet also 6,50 Euro statt 12,99 Euro, Perfect Plus mit 4K-Stick kostet 8 Euro statt 15,99 Euro und das Paket Perfect Plus mit Netflix Stan­dard 12,25 Euro statt 24,49 Euro monat­lich.

Nach den 12 Monaten verlän­gert sich das abge­schlos­sene Paket um jeweils einen weiteren Monat zum Origi­nal­preis, sofern es nicht vor Ende des 12. Monats gekün­digt wurde. Für den Versand des Sticks fallen zusätz­lich einmalig 4,99 Euro Versand­kosten an. Pro Account ist nur ein Gutschein einlösbar. Das Angebot ersetzt sämt­liche andere kosten­freie Probe­zeit­räume, die von waipu.tv gewährt werden und stellt keine zusätz­liche Probe­phase dar. Bestands­kunden können den Gutschein nur bei einem Wechsel in ein höheres Paket einlösen. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Aktion ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden.

16. November: Crash-Tarife: 15 GB, 30 GB und 40 GB im Voda­fone-Netz güns­tiger

Zur Black Week lässt klar­mobil auf seinem Crash-Tarife-Portal wieder eine Rabatt­aktion laufen. Alle drei Tarife sind im LTE-Netz von Voda­fone, haben eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit von 24 Monaten und beinhalten eine Allnet- und SMS-Flat, Surfen mit 50 MBit/s, WiFi-Calling, VoLTE, EU-Roaming und die Möglich­keit der eSIM. 15 GB gibts für 7,99 Euro, 30 GB für 9,99 Euro und 40 GB für 14,99 Euro pro Monat.

Eine einma­lige Anschluss­gebühr wird nicht berechnet. Die güns­tigen Grund­gebühren gelten aller­dings nur in den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit, danach werden die Tarife teurer. Der 15-GB-Tarif kostet dann jeweils 19,99 Euro, der 30-GB-Tarif 24,99 Euro und der 40-GB-Tarif 29,99 Euro monat­lich.

15. November: Dr. SIM Aktion: Bis zu 40 GB Daten­volumen im Monat

Dr. SIM ist erst zu Wochen­beginn als neue Mobilfunk­marke gestartet. Jetzt gibt es zur Black Week die erste Tarifak­tion. Unter anderem bekommen Kunden mehr Daten­volumen.

14. November: Dr. SIM: Neue Discount-Tarife mit bis zu 30 GB im Monat

Dr. SIM ist als neuer Mobil­funk-Discounter im Voda­fone-Netz gestartet. Sechs Tarife stehen zur Auswahl. Kunden können zwischen einmo­natiger und zwei­jäh­riger Mindest­lauf­zeit wählen. Viele Details zur neuen Mobilfunk­marke Dr. SIM finden sich - wenn über­haupt - erst auf den zweiten Blick. Auch den gesetz­lich vorge­schrie­benen Kündi­gungs­button suchen Inter­essenten bislang vergeb­lich.

Anzeige:

Mehr zum Thema Mobilfunk-Discounter