Die Mobil­funk­marken von Dril­lisch wie WinSIM, PremiumSIM, simplytel & Co. ändern zum Teil oft ihre Tarife. Außerdem gibt es Aktionen bei der Grund­gebühr und beim Anschluss­preis. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif­ände­rungen und Aktionen.

Aktuelle Tarifaktionen der Drillisch-Marken

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Dril­lisch betreut eine recht große Zahl an Mobil­funk-Marken - ähnlich wie die freenet AG mit ihren Tarif-Marken. Diese bieten in der Regel ein gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis. Alle neu vermark­teten Tarife sind im Telefónica-Netz, bis für Mobil-Nutzer die Umstel­lung ins eigene 1&1-Netz erfolgt.

Aller­dings ändern sich die Preise und Leis­tungen manchmal recht schnell. Im Folgenden listen wir aktu­elle Tarif­ände­rungen und Aktionen in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge auf.

Um die Tarife mit denen der Konkur­renten zu verglei­chen, werfen Sie am besten einen Blick in unseren aktu­ellen Tarif­vergleich für Handy-Tarife.

9. Mai: 25 GB für 12,99 Euro bei sim.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet sim.de beispiels­weise 25 GB für 12,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat. handyvertrag.de offe­riert hingegen 20 GB für 10,99 Euro pro Monat. Die einma­lige Anschluss­gebühr bei der 24-Monats­vari­ante beträgt weiterhin einmalig 9,99 Euro.

2. Mai: LTE All 30 GB für 16,99 Euro bei winSIM

Bei den Dril­lisch-Marken gibt es derzeit wieder Tarif-Aktionen. So wird beispiels­weise der winSIM-Tarif LTE All 20 GB um 10 GB auf 30 GB monat­lich aufge­stockt. Gleich­zeitig redu­ziert sich die Grund­gebühr von 19,99 Euro auf 16,99 Euro. Eine weitere Aktion betrifft beispiels­weise den PremiumSIM-Tarif LTE All 50 GB. Statt 29,99 Euro redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr auf 24,99 Euro.

Es fällt jeweils ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis an. Für die Option mit 24-mona­tiger Vertrags­lauf­zeit beträgt diese 9,99 Euro, ohne Mindest­ver­trags­lauf­zeit (monat­lich kündbar) sind es 19,99 Euro.

25. April: 6 GB für 5,99 Euro bei handyvertrag.de

Bei der Dril­lisch-Marke handyvertrag.de gibt es in dieser Woche beispiels­weise 6 GB für 5,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat.

Zu beachten ist, dass aktuell auch bei Dril­lisch-Tarifen mit 24-mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit eine einma­lige Anschluss­gebühr berechnet wird, diese beträgt einmalig 9,99 Euro. Bei monat­lich künd­baren Verträgen liegt sie bei 19,99 Euro, und beträgt 29,99 Euro bei Bundles mit Hard­ware.

18. April: 40 GB für 19,99 Euro bei handyvertrag.de

In dieser Woche weist Dril­lisch bei seinen Rabatt­aktionen insbe­son­dere auf die Tarife von handyvertrag.de hin: Dort gibt es beispiels­weise 15 GB für 9,99 Euro, 20 GB für 12,99 Euro sowie 40 GB für 19,99 Euro monat­lich zur Allnet- und SMS-Flat:

11. April: 18 GB für 12,99 Euro bei winSIM

In der Woche nach Ostern gibts bei der Dril­lisch-Marke winSIM im Rahmen einer Früh­lings-Aktion 12 GB für 9,99 Euro, 18 GB für 12,99 Euro und 50 GB für 24,99 Euro monat­lich zur Allnet- und SMS-Flat:

4. April: 12 GB für 9,99 Euro bei PremiumSIM

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet sim.de beispiels­weise 20 GB für 10,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat. Bei PremiumSIM gibts hingegen 12 GB für 9,99 Euro. handyvertrag.de hat 25 GB für 12,99 Euro:

28. März: 18 GB für 9,99 Euro bei sim.de

Dril­lisch hat neue Aktionen gestartet. Bei winSIM gibt es beispiels­weise den LTE-Tarif mit 12 GB Daten­volumen zum Preis von 9,99 Euro statt 14,99 Euro pro Monat. sim.de beispiels­weise bietet 18 GB für 9,99 Euro pro Monat. Auch bei anderen Dril­lisch-Marken gibt es derzeit Aktionen:

21. März: 20 GB für 10,99 Euro bei sim.de

Bei winSIM gibts in dieser Woche beispiels­weise 16 GB für 10,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat. sim.de hingegen bietet 20 GB für 10,99 Euro monat­lich:

14. März: 22 GB für 10,99 Euro bei handyvertrag.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen gibts bei handyvertrag.de beispiels­weise 22 GB für 10,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

7. März: 30 GB für 14,99 Euro bei sim.de

In dieser Woche gibt es bei der Dril­lisch-Marke sim.de 30 GB für 14,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat, während es bei handyvertrag.de 25 GB für 12,99 Euro gibt.

3. März: 25 GB für 11,99 Euro bei sim.de

Zum Monats­anfang bietet die Dril­lisch-Marke sim.de bis zum 7. März 25 GB für 11,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

28. Februar: 25 GB für 11,99 Euro bei handyvertrag.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen gibt es 25 GB für 11,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat bei handyvertrag.de:

21. Februar: 20 GB für 10,99 Euro bei handyvertrag.de

In dieser Woche gibt es bei der Dril­lisch-Marke handyvertrag.de beispiels­weise 20 GB für 10,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat. sim.de offe­riert 25 GB für 11,99 Euro. Bei den Tarifen von simplytel steigt jedes Jahr auto­matisch das Daten­volumen:

17. Februar: 20 GB für 9,99 Euro bei sim.de

Ergän­zend zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet nun auch sim.de 20 GB für 9,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat. Bei winSIM gibts 5 GB für 5,55 Euro, 18 GB für 11,11 Euro sowie 44 GB für 22,22 Euro:

14. Februar: 20 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

In dieser Woche gibt es bei der Dril­lisch-Marke handyvertrag.de beispiels­weise 20 GB für 9,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

7. Februar: 18 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

Wie immer lohnt es sich, die Aktionen der diversen Dril­lisch-Marken mitein­ander zu verglei­chen, da es bei verschie­denen Marken oft mehr oder weniger Daten­volumen für denselben Preis gibt. Bei handyvertrag.de gibts in dieser Woche beispiels­weise 18 GB für 9,99 Euro pro Monat. Anläss­lich des Valen­tins­tages bietet winSIM eine Allnet- und SMS-Flat mit ledig­lich 16 GB für 10,99 Euro monat­lich. Bei smartmobil.de gibts eben­falls zum Teil mehr Daten­volumen oder einen redu­zierten Preis, dafür ist der Bonus von 50 Euro fürs Mitbringen der eigenen Rufnummer wegge­fallen:

2. Februar: Apple iPhone 14 refur­bished mit Vertrag

refur­bished-handys.de startet mit einer Aktion für iPhone-Inter­essenten in den Februar. Ab sofort steht das iPhone 14 bei der Dril­lisch-Marke inklu­sive Tarif zu redu­zierten Preisen bereit. Die monat­lichen Zusatz­kosten für ein iPhone 14 128 GB in der Zustands­beschrei­bung "wie neu" liegen in Kombi­nation mit einem LTE-Tarif und einem monat­lichen Daten­volumen zwischen 1 GB und 20 GB zwischen 39,99 Euro und 49,99 Euro.

Gleich­zeitig senkt refur­bished-handys.de den einma­ligen Gerä­tepreis in Kombi­nation mit allen Tarif­modellen auf 1 Euro. Für die Kombi­nationen mit dem 256-GB-Modell fallen zum Teil höhere Einmal­zah­lungen an. Kunden, die ihre Rufnummer mitbringen, erhalten zusätz­lich einen Bonus von einmalig 50 Euro:

31. Januar: simplytel: Daten­volumen steigt jedes Jahr auto­matisch

Die Dril­lisch-Marke simplytel führt ein neues Tarif­modell ein, das dem o2 Grow ähnelt: Je länger man im Vertrag bleibt, desto höher steigt das Inklusiv-Daten­volumen. Beim Tarif 4 GB LTE Plus gibts nach einem Jahr monat­lich 1 GB dazu, beim 12 GB LTE Plus sind es pro Jahr 2 GB, beim 18 GB LTE Plus 4 GB pro Jahr und beim 50 GB LTE Plus auto­matisch 10 GB pro Jahr zusätz­lich:

24. Januar: handyvertrag.de-Tarif mit 50 Euro Wech­sel­bonus

Auch die rest­lichen Dril­lisch-Marken haben wieder Akti­onsta­rife im Angebot, beispiels­weise 30 GB für 19,99 Euro bei PremiumSIM:

Die Dril­lisch-Marke handyvertrag.de bietet seit heute einen Akti­onstarif mit 50 Euro Wech­sel­bonus an, wenn man seine bishe­rige Rufnummer mitbringt und sich für 24 Monate bindet: Der LTE All 20 GB bietet eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB Daten­volumen und 50 MBit/s für 11,99 Euro monat­lich:

20. Januar: Dril­lisch-DSL: Sechs Monate für 9,99 Euro monat­lich

Auch die rest­lichen Dril­lisch-Marken haben wieder Akti­onsta­rife im Angebot, beispiels­weise 30 GB für 14,99 Euro bei sim.de:

Dril­lisch vermarktet seit heute seine DSL-Tarife wieder mit Rabatt. In allen DSL- und VDSL-Tarifen wird in den ersten sechs Monaten nur 9,99 Euro monat­lich berechnet. Für DSL 16 fallen ab dem siebten Monat je 24,99 Euro an, bei DSL 50 sind es 26,99 Euro, bei DSL 100 29,99 Euro und bei DSL 250 34,99 Euro. Außerdem wird eine einma­lige Anschluss­gebühr von 47,60 Euro berechnet. Ein WLAN-Router kostet 3,99 Euro pro Monat extra:

17. Januar: 40 GB für 19,99 Euro bei sim.de

In dieser Woche bietet die Dril­lisch-Marke sim.de beispiels­weise 16 GB für 9,99 Euro oder 40 GB für 19,99 Euro pro Monat zur Allnet- und SMS-Flat. Bei winSIM gibts 8 GB für 7,99 Euro monat­lich. handyvertrag.de offe­riert hingegen 14 GB für 8,99 Euro pro Monat:

10. Januar: 30 GB für 14,99 Euro bei sim.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet sim.de beispiels­weise 30 GB für 14,99 Euro. Bei handyvertrag.de gibt es für kurze Zeit 15 GB für 9,99 Euro pro Monat:

3. Januar: Aktionen verschie­dener Dril­lisch-Marken

Verschie­dene Dril­lisch-Marken bieten aktuell wieder Aktionen für Tarife an. So stockt beispiels­weise winSIM das Daten­volumen des Tarifs LTE All 7 GB auf 14 GB auf. Gleich­zeitig redu­ziert sich die Grund­gebühr von 12,99 Euro auf 10,99 Euro pro Monat.

Bei handyvertrag.de gibt es eben­falls mehr Daten­volumen, beispiels­weise im Tarif LTE All 20 GB, der auf 25 GB erhöht wird. Die Grund­gebühr von 19,99 Euro wird auf 14,99 Euro redu­ziert. So ist es auch beim sim.de-Tarif LTE All 2 GB, der auf 5 GB hoch­geschraubt wird. Statt der regu­lären 6,99 Euro redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr auf 4,99 Euro.

Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis für die Tarife mit monat­licher Kündi­gungs­frist beträgt 19,99 Euro. Diese entfällt bei den Vari­anten mit 24-mona­tiger Lauf­zeit. Die Aktionen laufen entweder bis zum 10. Januar, 11 Uhr, oder "Nur für kurze Zeit".

Nach­fol­gend finden Sie Links zu den aktu­ellen Aktionen verschie­dener Dril­lisch-Marken.

30. Dezember: 22 GB für 12,99 Euro bei sim.de

Kurz vor dem Jahres­wechsel gibt es bei der Dril­lisch-Marke sim.de 22 GB für 12,99 Euro und 50 GB für 24,99 Euro monat­lich zur Allnet- und SMS-Flat. handyvertrag.de bietet 10 GB für 7,99 Euro an:

28. Dezember: 1&1 startet 5G-Netz - diese Tarife sind jetzt verfügbar

1&1 bietet in Frank­furt am Main und Karls­ruhe erste Tarife in seinem eigenen 5G-Mobil­funk­netz an. Weitere Regionen sollen in den kommenden Wochen folgen. Derzeit werden die Dienste offenbar nur im Bereich von drei Basissta­tionen vermarktet. Mobil kann die SIM-Karte nicht genutzt werden.

27. Dezember: 18 GB für 12,99 Euro bei simplytel

Kurz nach Weih­nachten offe­riert die Dril­lisch-Marke simplytel unter anderem eine Allnet- und SMS-Flat mit 18 GB für 12,99 Euro. Der Tarif ist bis zum 3. Januar bestellbar:

23. Dezember: 18 GB für 11,99 Euro bei winSIM

Kurz vor Weih­nachten offe­riert die Dril­lisch-Marke winSIM eine Allnet- und SMS-Flat mit 18 GB für 11,99 Euro. Der Tarif ist nur bis zum 27. Dezember bestellbar:

20. Dezember: 16 GB für 9,99 Euro bei sim.de

In der Woche vor Weih­nachten gibt es bei der Dril­lisch-Marke sim.de 10 GB für 7,99 Euro sowie 16 GB für 9,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

15. Dezember: 20 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Dril­lisch-Aktionen bietet handyvertrag.de ab heute nur für kurze Zeit eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB für 9,99 Euro monat­lich:

13. Dezember: 50 GB für 24,99 Euro bei simplytel

In dieser Akti­ons­woche bietet die Dril­lisch-Marke sim.de 7 GB für 5,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat. Bei simplytel gibts 16 GB für 12,99 Euro und 50 GB für 24,99 Euro.

7. Dezember: Gebrauchte Handys günstig mit Vertrag

Dril­lisch schließt nicht nur Mobil­funk-Marken, sondern gründet auch neue: Bei refur­bished-handys.de verkauft der Provider ab sofort wieder­auf­berei­tete Smart­phones namhafter Marken güns­tiger mit Tarif:

6. Dezember: 20 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

Wir haben mittler­weile in einer nach­fol­genden Meldung geprüft: Wie viel Geld spart man beim Handy-Kauf über refur­bished-handys.de wirk­lich

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen gibt es bei handyvertrag.de beispiels­weise 20 GB für 9,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

29. November: 60 GB für 29,99 Euro bei sim.de

In dieser Woche gibt es bei der Dril­lisch-Marke sim.de zur Allnet- und SMS-Flat beispiels­weise 16 GB für 9,99 Euro, 24 GB für 12,99 Euro und 60 GB für 29,99 Euro. Bei anderen Marken gelten zum Teil wieder die Preise von vor der Black Week inklu­sive der einma­ligen Anschluss­gebühren:

25. November: Alle Dril­lisch-Deals zum Black Friday

Zum heutigen Black Friday sind bei Dril­lisch beispiels­weise folgende Tarife inklu­sive Allnet- und SMS-Flat beson­ders günstig:

sim.de: 40 GB für 14,99 Euro und 50 GB für 19,99 Euro monat­lich

handyvertrag.de: 24 GB für 10,99 Euro und 30 GB für 12,99 Euro monat­lich

smartmobil.de: 12 GB für 10 Euro und 18 GB für 12 Euro monat­lich

winSIM: 12 GB für 9,99 Euro und 20 GB für 14,99 Euro monat­lich (drei Frei­monate bei 24-mona­tiger Lauf­zeit)

simplytel: 16 GB für 11,99 Euro und 30 GB für 19,99 Euro monat­lich

PremiumSIM: 18 GB für 12,99 Euro monat­lich (drei Frei­monate bei 24-mona­tiger Lauf­zeit)



21. November: Black Week - die güns­tigsten Tarife

Im Rahmen der heute gestar­teten Black Week bei Dril­lisch sind beispiels­weise folgende Tarife inklu­sive Allnet- und SMS-Flat beson­ders günstig:

sim.de: 18 GB für 11,99 Euro und 25 GB für 14,99 Euro monat­lich

handyvertrag.de: 15 GB für 9,99 Euro und 50 GB für 22,99 Euro monat­lich

smartmobil.de: 12 GB für 10 Euro und 18 GB für 12 Euro monat­lich

winSIM: 18 GB für 12,99 Euro monat­lich (drei Frei­monate bei 24-mona­tiger Lauf­zeit)

simplytel: 16 GB für 11,99 Euro und 30 GB für 19,99 Euro monat­lich

PremiumSIM: 12 GB für 9,99 Euro und 20 GB für 14,99 Euro monat­lich (drei Frei­monate bei 24-mona­tiger Lauf­zeit)



16. November: Dril­lisch stampft weitere Marke ein

Schon öfter hat Dril­lisch seinen beacht­lichen Zoo an Tarif-Marken ausge­mistet. Nun wurde erneut eine Marke einge­stampft. Wir erläu­tern, wie es mit den Bestands­kunden weiter­geht.

15. November: 16 GB für 10,99 Euro und 30 GB für 19,99 Euro bei handyvertrag.de

In dieser Woche bietet die Dril­lisch-Marke handyvertrag.de beispiels­weise 16 GB für 10,99 Euro und 30 GB für 19,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

14. November: Ein Jahr BILDplus für 19,99 Euro

BILDplus startet im Rahmen der Red Deal Days eine Aktion: Das Jahresabo kostet bei Bestel­lung ab sofort bis zum 21. November einmalig 19,99 Euro statt 79,99 Euro im ersten Jahr. Ab dem 13. Monat kostet das Abo dann 7,99 Euro pro Monat und ist monat­lich kündbar. Das Monatsabo kostet bei Bestel­lung während der Red Deal Days 1,99 Euro statt 7,99 Euro monat­lich für die ersten 12 Monate:

11. November: Redu­zierte Anschluss­gebühr von 11,11 Euro bei mehreren Marken

BILDplus ist auch Bestand­teil der Handy-Tarife von BILDconnect:

Anläss­lich des Singles Day redu­zieren einige Marken die Anschluss­gebühr für ihre monat­lich künd­baren Tarife, beispiels­weise sim.de und handyvertrag.de. Statt einmalig 19,99 Euro werden 11,11 Euro berechnet. Bei den Tarifen mit 24-mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit fällt gar keine Anschluss­gebühr an. Die Aktion endet am 15. November um 11 Uhr.

8. November: 18 GB für 12,99 Euro bei winSIM

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet simplytel in dieser Woche 15 GB für 11,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat. Bei winSIM gibts hingegen 12 GB für 9,99 Euro und 18 GB für 12,99 Euro pro Monat:

1. November: 16 GB für 10,99 Euro bei handyvertrag.de

Nachdem es in der vergan­genen Woche bei der Dril­lisch-Marke sim.de 16 GB für 10,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat gab, gibt es diesen Tarif in dieser Woche bei handyvertrag.de. sim.de hingegen bietet 12 GB für 9,99 Euro und 18 GB für 12,99 Euro:

