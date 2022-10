Die Mobil­funk­marken von Dril­lisch wie WinSIM, PremiumSIM, simplytel & Co. ändern zum Teil oft ihre Tarife. Außerdem gibt es Aktionen bei der Grund­gebühr und beim Anschluss­preis. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif­ände­rungen und Aktionen.

Dril­lisch betreut eine recht große Zahl an Mobil­funk-Marken - ähnlich wie die freenet AG mit ihren Tarif-Marken. Diese bieten in der Regel ein gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis. Alle neu vermark­teten Tarife sind im Telefónica-Netz, bis das eigene 1&1-Netz startet.

Aktuelle Tarifaktionen der Drillisch-Marken

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Aller­dings ändern sich die Preise und Leis­tungen manchmal recht schnell. Im Folgenden listen wir aktu­elle Tarif­ände­rungen und Aktionen in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge auf.

25. Oktober: 16 GB für 10,99 Euro bei sim.de

Zum Start der wöchent­lichen Dril­lisch-Aktionen gibts bei sim.de 5 GB für 4,99 Euro sowie 16 GB für 10,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

18. Oktober: 20 Euro Wechsel-Bonus bei smartmobil.de-Tarif

Die neue Akti­ons­woche bei Dril­lisch startet mit 12 GB für 9,99 Euro und 18 GB für 12,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat bei sim.de. Bei smartmobil.de gibts 10 GB für 8,99 Euro und nur bei diesem Tarif zusätz­lich einen Wech­sel­bonus von einmalig 20 Euro beim Mitbringen der eigenen Rufnummer:

11. Oktober: 16 GB für 10,99 Euro bei sim.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Tarifak­tionen bietet winSIM beispiels­weise 14 GB für 10,99 Euro pro Monat zur Allnet- und SMS-Flat. Bei sim.de gibts hingegen 16 GB für 10,99 Euro monat­lich.

4. Oktober: Tarif-Aktionen bei handyvertrag.de und sim.de

Bei handyvertrag.de gibt es unter anderem den Tarif LTE All mit 10 GB Daten­volumen akti­ons­weise mit 16 GB pro Monat. Gleich­zeitig wird die Grund­gebühr in Höhe von 14,99 Euro auf 10,99 Euro pro Monat redu­ziert. Wer mit weniger Daten­volumen auskommt, kann sich den Tarif mit 4-GB-LTE-Daten­volumen anschauen. Dieser kostet statt 7,99 Euro akti­ons­weise 4,99 Euro pro Monat.

Auch bei der Dril­lisch-Marke sim.de gibt es mehr Daten­volumen für eine redu­zierte Grund­gebühr, beispiels­weise wird der LTE-Tarif mit 10 GB Daten­volumen auf 18 GB pro Monat aufge­stockt. Die Grund­gebühr in Höhe von 14,99 Euro wird auf 12,99 Euro pro Monat redu­ziert.

27. September: Tarif-Aktionen bei handyvertrag.de, sim.de und PremiumSIM

Die Dril­lisch-Marken handyvertrag.de, sim.de und PremiumSIM bieten derzeit wieder Tarif-Aktionen an. Unter anderem gibt es bei handyvertrag.de eine Allnet-Flat mit 6 GB Daten­volumen für 5,99 Euro statt 9,99 Euro, und der LTE-Tarif mit 8 GB wird um 10 GB auf 18 GB zum Preis von 12,99 Euro pro Monat erwei­tert.

Bei sim.de wird unter anderem der Tarif LTE All 10 GB um 6 GB auf 16 GB monat­lich aufge­stockt. Gleich­zeitig redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr von 14,99 auf 10,99 Euro.

Unter der Marke PremiumSIM wird unter anderem der LTE-Tarif mit 8 GB auf 15 GB aufge­stockt. Auch hier redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr: von 13,99 Euro auf 11,99 Euro.

20. September: 50 GB für 24,99 Euro bei sim.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet winSIM 25 GB für 19,99 Euro. Bei sim.de gibts 12 GB für 9,99 Euro sowie 50 GB für 24,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

13. September: 18 GB für 12,99 Euro bei handyvertrag.de

handyvertrag.de bietet in dieser Woche 12 GB für 9,99 Euro und 18 GB für 12,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat an. Bei simplytel gibts hingegen nur 16 GB für 12,99 Euro pro Monat:

6. September: 16 GB für 10,99 Euro bei handyvertrag.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet handyvertrag.de beispiels­weise 16 GB für 10,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

2. September: 16 GB nun auch für 9,99 Euro bei sim.de

Ergän­zend zu der am Dienstag gestar­teten Aktion bietet sim.de nun auch für wenige Tage 16 GB für 9,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat an. Hierzu ist es aller­dings erfor­der­lich, dass man den Tarif nicht über die Home­page bestellt, sondern über diesen spezi­ellen Link:

30. August: 16 GB für 10,99 Euro bei sim.de

Die Dril­lisch-Marke sim.de bietet in dieser Woche im Rahmen der Sonder­aktionen 16 GB für 10,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat an:

23. August: 18 GB für 12,99 Euro und 10 GB für 9,99 Euro bei WinSIM

In dieser Woche verkauft die Dril­lisch-Marke WinSIM beispiels­weise 18 GB für 12,99 Euro und 10 GB für 9,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat. Bei PremiumSIM gibts hingegen 12 GB für 10,99 Euro pro Monat:

16. August: 18 GB für 12,99 Euro bei handyvertrag.de

In dieser Woche bietet handyvertrag.de beispiels­weise 18 GB für 12,99 Euro und sim.de 16 GB für 10,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

9. August: 12 GB für 9,99 Euro und 18 GB für 12,99 Euro bei sim.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen gibt es bei der Marke sim.de beispiels­weise 12 GB für 9,99 Euro, 18 GB für 12,99 Euro und 50 GB für 29,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

4. August: Ein Jahr BILDplus für 19,99 Euro zum Bundes­liga-Start

BILDplus startet zur neuen Bundes­liga-Saison eine Aktion: Das Jahresabo kostet bei Bestel­lung ab sofort bis zum 14. August einmalig 19,99 Euro statt 79,99 Euro im ersten Jahr inklu­sive Bundes­liga-High­light-Videos. Die Kunden von BILDplus können bei BILDplus alle Tore der Bundes­liga direkt nach Abpfiff in Videos sehen. Ab dem 13. Monat kostet das Abo dann 7,99 Euro pro Monat und ist monat­lich kündbar:

2. August: 60 GB für 29,99 Euro bei handyvertrag.de

BILDplus ist auch Bestand­teil der Handy-Tarife von BILDconnect:

Im August beginnen einige Dril­lisch-Marken damit, Tarife mit höherem Daten­volumen für Viel­nutzer anzu­bieten. Bei handyvertrag.de gibts beispiels­weise 60 GB für 29,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

26. Juli: 12 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

handyvertrag.de bietet in dieser Woche beispiels­weise 12 GB für 9,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

19. Juli: 15 GB für 11,99 Euro bei simplytel

simplytel bietet in dieser Woche beispiels­weise 15 GB für 11,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

12. Juli: LTE All 6 GB für 6,66 Euro bei handyvertrag.de

Ab sofort gibt es bei handyvertrag.de drei Tarif-Aktionen mit redu­zierter Grund­gebühr und teil­weise auch mehr Daten­volumen. Die Aktion ist auf "Nur für kurze Zeit" befristet. Der Tarif LTE All 3 GB kostet statt 7,99 Euro im Rahmen der Aktion pro Monat 4,99 Euro. Gegen Aufpreis gibt es in diesem Tarif 3 GB Daten­volumen mehr. Zu einer monat­lichen Grund­gebühr in Höhe von 6,66 Euro stehen Neukunden damit 6 GB Daten­volumen zur Verfü­gung.

Eben­falls mehr Daten­volumen gibt es im Tarif LTE All 10 GB, sodass zu einer redu­zierten monat­lichen Grund­gebühr von 9,99 Euro (statt 14,99 Euro) 12 GB Daten­volumen genutzt werden kann. Die Tarife sind Allnet-Flats, das verfüg­bare Daten­volumen ist mit 50 MBit/s im Down­load nutzbar.

5. Juli: 16 GB für 11,99 Euro bei handyvertrag.de

Anfang Juli gibt es bei handyvertrag.de beispiels­weise 6 GB für 5,99 Euro, 10 GB für 6,66 Euro, 16 GB für 11,99 Euro oder 50 GB für 24,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

28. Juni: 50 GB für 24,99 Euro bei winSIM

Zum Monats­ende bietet winSIM beispiels­weise 16 GB für 12,99 Euro und 50 GB für 24,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat. Bei simplytel gibts hingegen 14 GB für 11,99 Euro:

21. Juni: 16 GB für 10,99 Euro bei handyvertrag.de

Zum Start der Dril­lisch-Aktionen in dieser Woche bietet PremiumSIM beispiels­weise 15 GB für 11,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat. Bei handyvertrag.de gibts 6 GB für 5,99 Euro, 9 GB für 8,99 Euro und 16 GB für 10,99 Euro:

14. Juni: 16 GB für 10,99 Euro bei sim.de

Im Rahmen der neuen Dril­lisch-Aktionen gibt es bei sim.de beispiels­weise 16 GB für 10,99 Euro monat­lich. handyvertrag.de hat beispiels­weise 5 GB für 5,55 Euro, 7 GB für 6,99 Euro, 12 GB für 9,99 Euro und 50 GB für 24,99 Euro pro Monat:

7. Juni: 60 GB für 29,99 Euro bei sim.de & BILDplus-Aktion

Im Juni bietet sim.de erst­mals 60 GB für 29,99 Euro an. Bei handyvertrag.de gibts beispiels­weise 16 GB für 11,99 Euro:

31. Mai: sim.de: 15 GB für 11,99 Euro und 50 GB für 24,99 Euro

Darüber hinaus feiert BILDplus seinen 9. Geburtstag mit einer Aktion: Das Jahresabo kostet einmalig 19,99 Euro statt 79,99 Euro im ersten Jahr und das Monatsabo 1,99 Euro statt 7,99 Euro monat­lich für die ersten 12 Monate:

Zum Start der ab heute geltenden Dril­lisch-Aktionen bietet die Marke sim.de beispiels­weise 15 GB für 11,99 Euro und 50 GB für 24,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

24. Mai: 16 GB für 11,99 Euro bei sim.de

Im Rahmen der heute gestar­teten Akti­ons­woche bei Dril­lisch gibt es bei sim.de beispiels­weise 16 GB für 11,99 Euro und bei winSIM 14 GB für 10,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

23. Mai: 20 Euro Portie­rungs-Bonus bei handyvertrag.de

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet handyvertrag.de 4 GB für 4,99 Euro pro Monat. Außerdem gewährt handyvertrag.de einen Bonus von 20 Euro, wenn die Rufnummer von einem anderen Provider-Unter­nehmen mitge­bracht wird. Bei sim.de gibt es 12 GB für 9,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

17. Mai: 15 GB für 11,99 Euro bei sim.de

Bei den diversen Dril­lisch-Marken sind zum Start der neuen Akti­ons­woche wieder einige Tarife mit Rabatt verfügbar. Zur Allnet- und SMS-Flat gibts beispiels­weise 15 GB für 11,99 Euro bei sim.de. PremiumSIM hingegen bietet 16 GB für 12,99 Euro monat­lich. Bei handyvertrag.de werden unter anderem 12 GB für 10,99 Euro pro Monat ange­boten:

11. Mai: Dril­lisch-DSL sechs Monate ohne Grund­gebühr

Bislang wech­selte Dril­lisch bei der Vermark­tung seiner DSL-Tarife zwischen güns­tigen, dauer­haft stabilen Preisen und einem Rabatt in den ersten 10 Monaten mit anschlie­ßender Verteue­rung. Ab heute bietet Dril­lisch seine DSL-Tarife in den ersten sechs Monaten ganz ohne Grund­gebühr an. Ab dem siebten Monat kostet der DSL 16 dann 24,99 Euro, DSL 50 29,99 Euro, DSL 100 34,99 Euro und DSL 250 39,99 Euro:

10. Mai: 12 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

Zum Start der neuen Akti­ons­woche gibts bei handyvertrag.de 6 GB für 5,99 Euro, 12 GB für 9,99 Euro sowie 20 GB für 14,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

3. Mai: 18 GB für 14,99 Euro bei PremiumSIM

In den Mai startet Dril­lisch mit neuen Tarif-Aktionen - beispiels­weise bei PremiumSIM: Hier gibt es 18 GB zur Allnet- und SMS-Flat für 14,99 Euro pro Monat:

26. April: 20 GB für 14,99 Euro bei handyvertrag.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet handyvertrag.de 5 GB für 5,99 Euro, 11 GB für 9,99 Euro sowie 20 GB für 14,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

19. April: Tarif-Aktionen bei handyvertrag.de

Die Marke handyvertrag.de bietet drei Tarife güns­tiger an und stockt gleich­zeitig das Daten­volumen auf. Im Tarif LTE All 1 GB gibt es im Akti­ons­zeit­raum insge­samt 3 GB Daten­volumen für 4,99 Euro statt 6,99 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum. Der Tarif LTE All 3 GB wird um 4 GB auf 7 GB aufge­stockt. Gleich­zeitig redu­ziert sich die zu zahlende Grund­gebühr von 7,99 Euro auf 6,99 Euro. Im Tarif LTE All 10 GB gibt es 2 GB oben­drauf. Der Preis redu­ziert sich von 22,99 Euro auf 10,99 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum.

Für die Vari­anten mit flexi­bler Vertrags­lauf­zeit fällt jeweils ein Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 19,99 Euro an. Bei der 24-mona­tigen Vertrags­lauf­zeit entfällt der Bereit­stel­lungs­preis.

14. April: BILDplus für 2,99 Euro statt 7,99 Euro

Im Rahmen einer Oster­aktion gibt es das Abon­nement von BILDplus bei Bestel­lung bis zum 18. April mit Rabatt. Das monat­lich künd­bare Abo kostet 2,99 Euro statt 7,99 Euro monat­lich für ein Jahr, danach wird wieder der regu­läre Preis berechnet. Das BILDplus Jahresabo wird für einmalig 29,99 Euro statt 79,99 Euro ange­boten, nach einem Jahr kostet dieses eben­falls dann 7,99 Euro monat­lich:

12. April: 11 GB für 11,11 Euro bei simplytel

Zum Start der neuen Akti­ons­woche bieten wieder zahl­reiche Dril­lisch-Marken ihre Tarife mit Rabatt an. Bei simplytel beispiels­weise gibt es 11 GB für 11,11 Euro sowie 20 GB für 16,99 Euro pro Monat zur Allnet- und SMS-Flat:

5. April: 14 GB für 11,99 Euro bei PremiumSIM

Die neue Akti­ons­woche für Handy-Tarife bei Dril­lisch ist gestartet. PremiumSIM bietet beispiels­weise 14 GB für 11,99 Euro und 25 GB für 19,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

4. April: smartmobil.de führt neue Eco-SIM-Karten ein

Bei smartmobil.de werden jetzt SIM-Karten aus recy­celtem Kunst­stoff ausge­geben, die eine neutrale CO2-Bilanz aufweisen.

1. April: Dril­lisch-DSL 10 Monate güns­tiger, danach teurer

Nach den stabilen Preisen für Dril­lisch-DSL im März gibt es im April nun wieder abge­stufte Preise mit Rabatt in den ersten 10 Monaten. Der 16-MBit/s-Tarif kostet beispiels­weise in den ersten 10 Monaten 14,99 Euro und danach 24,99 Euro pro Monat:

