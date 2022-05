Die Mobil­funk­marken von Dril­lisch wie WinSIM, PremiumSIM, simplytel & Co. ändern zum Teil oft ihre Tarife. Außerdem gibt es Aktionen bei der Grund­gebühr und beim Anschluss­preis. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif­ände­rungen und Aktionen.

Dril­lisch betreut eine recht große Zahl an Mobil­funk-Marken - ähnlich wie die freenet AG mit ihren Tarif-Marken. Diese bieten in der Regel ein gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis. Alle neu vermark­teten Tarife sind im Telefónica-Netz, bis das eigene 1&1-Netz startet.

Aktuelle Tarifaktionen der Drillisch-Marken

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Aller­dings ändern sich die Preise und Leis­tungen manchmal recht schnell. Im Folgenden listen wir aktu­elle Tarif­ände­rungen und Aktionen in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge auf.

Um die Tarife mit denen der Konkur­renten zu verglei­chen, werfen Sie am besten einen Blick in unseren aktu­ellen Tarif­vergleich für Handy-Tarife.

31. Mai: sim.de: 15 GB für 11,99 Euro und 50 GB für 24,99 Euro

Zum Start der ab heute geltenden Dril­lisch-Aktionen bietet die Marke sim.de beispiels­weise 15 GB für 11,99 Euro und 50 GB für 24,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

24. Mai: 16 GB für 11,99 Euro bei sim.de

Im Rahmen der heute gestar­teten Akti­ons­woche bei Dril­lisch gibt es bei sim.de beispiels­weise 16 GB für 11,99 Euro und bei winSIM 14 GB für 10,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

23. Mai: 20 Euro Portie­rungs-Bonus bei handyvertrag.de

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet handyvertrag.de 4 GB für 4,99 Euro pro Monat. Außerdem gewährt handyvertrag.de einen Bonus von 20 Euro, wenn die Rufnummer von einem anderen Provider-Unter­nehmen mitge­bracht wird. Bei sim.de gibt es 12 GB für 9,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

17. Mai: 15 GB für 11,99 Euro bei sim.de

Bei den diversen Dril­lisch-Marken sind zum Start der neuen Akti­ons­woche wieder einige Tarife mit Rabatt verfügbar. Zur Allnet- und SMS-Flat gibts beispiels­weise 15 GB für 11,99 Euro bei sim.de. PremiumSIM hingegen bietet 16 GB für 12,99 Euro monat­lich. Bei handyvertrag.de werden unter anderem 12 GB für 10,99 Euro pro Monat ange­boten:

11. Mai: Dril­lisch-DSL sechs Monate ohne Grund­gebühr

Bislang wech­selte Dril­lisch bei der Vermark­tung seiner DSL-Tarife zwischen güns­tigen, dauer­haft stabilen Preisen und einem Rabatt in den ersten 10 Monaten mit anschlie­ßender Verteue­rung. Ab heute bietet Dril­lisch seine DSL-Tarife in den ersten sechs Monaten ganz ohne Grund­gebühr an. Ab dem siebten Monat kostet der DSL 16 dann 24,99 Euro, DSL 50 29,99 Euro, DSL 100 34,99 Euro und DSL 250 39,99 Euro:

10. Mai: 12 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

Zum Start der neuen Akti­ons­woche gibts bei handyvertrag.de 6 GB für 5,99 Euro, 12 GB für 9,99 Euro sowie 20 GB für 14,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

3. Mai: 18 GB für 14,99 Euro bei PremiumSIM

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

In den Mai startet Dril­lisch mit neuen Tarif-Aktionen - beispiels­weise bei PremiumSIM: Hier gibt es 18 GB zur Allnet- und SMS-Flat für 14,99 Euro pro Monat:

26. April: 20 GB für 14,99 Euro bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet handyvertrag.de 5 GB für 5,99 Euro, 11 GB für 9,99 Euro sowie 20 GB für 14,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

19. April: Tarif-Aktionen bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die Marke handyvertrag.de bietet drei Tarife güns­tiger an und stockt gleich­zeitig das Daten­volumen auf. Im Tarif LTE All 1 GB gibt es im Akti­ons­zeit­raum insge­samt 3 GB Daten­volumen für 4,99 Euro statt 6,99 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum. Der Tarif LTE All 3 GB wird um 4 GB auf 7 GB aufge­stockt. Gleich­zeitig redu­ziert sich die zu zahlende Grund­gebühr von 7,99 Euro auf 6,99 Euro. Im Tarif LTE All 10 GB gibt es 2 GB oben­drauf. Der Preis redu­ziert sich von 22,99 Euro auf 10,99 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum.

Für die Vari­anten mit flexi­bler Vertrags­lauf­zeit fällt jeweils ein Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 19,99 Euro an. Bei der 24-mona­tigen Vertrags­lauf­zeit entfällt der Bereit­stel­lungs­preis.

14. April: BILDplus für 2,99 Euro statt 7,99 Euro

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Oster­aktion gibt es das Abon­nement von BILDplus bei Bestel­lung bis zum 18. April mit Rabatt. Das monat­lich künd­bare Abo kostet 2,99 Euro statt 7,99 Euro monat­lich für ein Jahr, danach wird wieder der regu­läre Preis berechnet. Das BILDplus Jahresabo wird für einmalig 29,99 Euro statt 79,99 Euro ange­boten, nach einem Jahr kostet dieses eben­falls dann 7,99 Euro monat­lich:

12. April: 11 GB für 11,11 Euro bei simplytel

BILDplus ist auch Bestand­teil der Handy-Tarife von BILDconnect:

Zum Start der neuen Akti­ons­woche bieten wieder zahl­reiche Dril­lisch-Marken ihre Tarife mit Rabatt an. Bei simplytel beispiels­weise gibt es 11 GB für 11,11 Euro sowie 20 GB für 16,99 Euro pro Monat zur Allnet- und SMS-Flat:

5. April: 14 GB für 11,99 Euro bei PremiumSIM

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die neue Akti­ons­woche für Handy-Tarife bei Dril­lisch ist gestartet. PremiumSIM bietet beispiels­weise 14 GB für 11,99 Euro und 25 GB für 19,99 Euro zur Allnet- und SMS-Flat:

4. April: smartmobil.de führt neue Eco-SIM-Karten ein

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Bei smartmobil.de werden jetzt SIM-Karten aus recy­celtem Kunst­stoff ausge­geben, die eine neutrale CO2-Bilanz aufweisen.

1. April: Dril­lisch-DSL 10 Monate güns­tiger, danach teurer

Nach den stabilen Preisen für Dril­lisch-DSL im März gibt es im April nun wieder abge­stufte Preise mit Rabatt in den ersten 10 Monaten. Der 16-MBit/s-Tarif kostet beispiels­weise in den ersten 10 Monaten 14,99 Euro und danach 24,99 Euro pro Monat:

29. März: 16 GB für 11,99 Euro bei handyvertrag.de

Die neue Akti­ons­woche bei Dril­lisch startet mit Ange­boten beispiels­weise bei handyvertrag.de: Zur Allnet- und SMS-Flat gibt es 3 GB für 4,99 Euro, 8 GB für 7,99 Euro sowie 16 GB für 11,99 Euro:

22. März: Mehr Daten­volumen bei sim.de-Tarifen

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zum Start der neuen Dril­lisch-Akti­ons­woche spen­diert sim.de in einigen Tarifen mehr Daten­volumen zum redu­zierten Preis. Zur Allnet- und SMS-Flat gibts beispiels­weise 4 GB für 4,44 Euro, 12 GB für 9,99 Euro, 20 GB für 14,99 Euro oder 50 GB für 29,99 Euro monat­lich:

18. März: Jetzt 6 GB für 5,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die Dril­lisch-Marke sim.de hat ihr Akti­ons­angebot von Dienstag noch­mals verbes­sert und bietet jetzt 6 GB statt 5 GB für 5,99 Euro inklu­sive Allnet- und SMS-Flat­rate.

15. März: 5 GB für 5,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die wöchent­lichen Dril­lisch-Aktionen sind gestartet: Die Marke sim.de bietet beispiels­weise 5 GB für 5,99 Euro inklu­sive Allnet- und SMS-Flat­rate.

8. März: 15 GB für 9,99 Euro bei simplytel

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen der Dril­lisch-Aktionen in dieser Woche bietet simplytel 15 GB für 9,99 Euro pro Monat an. Bei diesem Tarif ist aller­dings die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Statt­dessen sind 60 Minuten inklu­sive, SMS werden mit über­teu­erten 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

2. März: DeutschlandSIM: Neues Marken-Design und teure Tarife

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die Dril­lisch-Marke DeutschlandSIM hat ein neues Marken-Design und neue Tarife erhalten. An der grund­sätz­lichen Ausrich­tung der Mobil­funk-Tarife hat sich dabei nichts geän­dert: Es handelt sich weiterhin um National-Tarife ohne Roaming ausschließ­lich für die Nutzung inner­halb Deutsch­lands. Preis­lich sind die Tarife - vergli­chen mit anderen Dril­lisch-Marken - aller­dings unat­traktiv. DeutschlandSIM vermarktet auch die DSL- und VDSL-Tarife von Dril­lisch:

1. März: Dril­lisch-DSL-Tarife wieder mit stabilem Preis über zwei Jahre

Nachdem Dril­lisch im Februar die stabilen Preise der DSL-Tarife über 24 Monate abge­schafft hatte, werden diese nun wieder einge­führt. Die einma­lige Anschluss­gebühr beträgt 47,60 Euro. In Kombi­nation mit 25 GB Cloud-Spei­cher kann ein WLAN-Router für monat­lich 2,99 Euro hinzu­gebucht werden:

1. März: sim.de: 7 GB für 7,77 Euro und 11 GB für 11,11 Euro

Zum Start der neuen Akti­onsta­rife bietet sim.de Allnet- und SMS-Flats mit 7 GB für 7,77 Euro und 11 GB für 11,11 Euro an. Vorsicht geboten ist beim LTE 3 GB für 3,99 Euro: Bei diesem Tarif ist die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Statt­dessen sind 100 Minuten inklu­sive, SMS werden mit über­teu­erten 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

22. Februar: 12 GB für 10,99 Euro bei simplytel

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet simplytel 12 GB mit Allnet- und SMS-Flat für 10,99 Euro monat­lich an:

15. Februar: 16 GB für 11,99 Euro und Relaunch bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die Dril­lisch-Marke handyvertrag.de hat ein neues Design spen­diert bekommen. Zum Start gibts den LTE All 10 GB mit 16 GB Daten­volumen sowie Allnet- und SMS-Flat für 11,99 Euro statt 22,99 Euro pro Monat:

8. Februar: 6 GB für 6,99 Euro und 10 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die Dril­lisch-Marke handyvertrag.de bietet ab heute 6 GB für 6,99 Euro sowie 10 GB für 9,99 Euro inklu­sive Allnet- und SMS-Flat an:

1. Februar: Dril­lisch-DSL wird teils teurer, teils güns­tiger

Bei PremiumSIM ist die Kunden-Hotline 06181-7074074 ab sofort 24 Stunden lang rund um die Uhr erreichbar:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Dril­lisch schafft die stabilen Preise bei seinen neuen DSL-Tarifen ab. Im Rahmen der Preis­ände­rung ab heute werden alle Tarife um 15 Euro pro Monat teurer, gleich­zeitig wird in den ersten 10 Monaten der 24-mona­tigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit keine Grund­gebühr berechnet. Für Kunden, die nur zwei Jahre bei Dril­lisch bleiben möchten, wurde der Gesamt­preis für den DSL-16- und den DSL-50-Tarif damit teurer, für den DSL-100 und den DSL-250-Tarif hingegen güns­tiger. Möchte man länger als zwei Jahre bei Dril­lisch-DSL bleiben, sind die Tarife hingegen deut­lich teurer. Die einma­lige Anschluss­gebühr von 67,40 Euro ist gleich geblieben.

25. Januar: 5 GB für 5,99 Euro bei sim.de

Bei den Handy-Tarifen bietet die Dril­lisch-Marke handyvertrag.de ab heute 7 GB für 7,99 Euro sowie 16 GB für 11,99 Euro inklu­sive Allnet- und SMS-Flat an:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:Die Dril­lisch-Marke maXXim hat darüber hinaus ein neues Design und neue Tarife erhalten:

Die Dril­lisch-Marke sim.de bietet ab heute 5 GB für 5,99 Euro inklu­sive Allnet- und SMS-Flat an. Bei winSIM gibts hingegen 11 GB Daten­volumen für 11,11 Euro monat­lich:

21. Januar: (V)DSL: Kein direkter Wechsel von 1&1 zu Dril­lisch?

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die neuen DSL-Tarife von Dril­lisch sind günstig - manch ein 1&1-Kunde in einem teuren DSL-Vertrag möchte viel­leicht gerne wech­seln. Doch das Unter­nehmen legt den Kunden Steine in den Weg.

18. Januar: 8 GB für 7,99 Euro bei handyvertrag.de

Die Dril­lisch-Marke handyvertrag.de bietet ab heute 8 GB für 7,99 Euro sowie 12 GB für 10,99 Euro inklu­sive Allnet- und SMS-Flat an:

14. Januar: Urteil gegen Dril­lisch: Keine 15 Euro für Wechsel der eSIM

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die Ausstel­lung einer eSIM sowie der Wechsel auf ein anderes Gerät kosten bei Dril­lisch jedes Mal knapp 15 Euro. Das wollte ein Kunde nicht auf sich sitzen lassen - und klagte erfolg­reich vor Gericht.

11. Januar: 6 GB für 6,66 Euro bei handyvertrag.de

Die Dril­lisch-Marke handyvertrag.de bietet ab heute erneut 6 GB für 6,66 Euro inklu­sive Allnet- und SMS-Flat an:

4. Januar: Aktionen bei simplytel, handyvertrag.de und winSIM

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Für die Marke simplytel wurde eine Aktion gestartet, die noch bis zum 11. Januar 11 Uhr läuft. In zwei Tarifen gibt es ein höheres Daten­volumen, gleich­zeitig redu­ziert sich jeweils die monat­liche Grund­gebühr. Der Tarif LTE All 3 GB wird auf 4 GB aufge­stockt. Statt 7,99 Euro redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr auf 5,99 Euro. Der Preis gilt sowohl für die Lauf­zeit von 24 Monaten als auch für das flexible Modell. Beim Modell ohne Vertrags­lauf­zeit liegt der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis bei 19,99 Euro. Dieser entfällt bei der Vari­ante mit 24 Monaten Lauf­zeit.

Im Tarif LTE All 10 GB wird das Daten­volumen um 4 GB auf 14 GB monat­lich erhöht. Die monat­liche Grund­gebühr redu­ziert sich im Falle der 24-mona­tigen Lauf­zeit sowie auch im flexi­blen Modell auf 10,99 Euro statt 14,99 Euro.

30. Dezember: Dril­lisch-DSL-Tarife jetzt auch für Neukunden

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Dril­lisch und 1&1 wachsen noch weiter zusammen: Die bishe­rigen Mobil­funk­marken von Dril­lisch vermarkten nun auch DSL-Tarife an Neukunden. In einem Punkt unter­scheiden sie sich von den 1&1-Tarifen.

29. Dezember: 6 GB für 6,66 Euro bei handyvertrag.de

Im Rahmen eines Neujahrs-Deals bietet die Dril­lisch-Marke handyvertrag.de 6 GB für 6,66 Euro inklu­sive Allnet- und SMS-Flat an:

22. Dezember: 50 GB für 29,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die Dril­lisch-Marke sim.de hat ein neues Design spen­diert bekommen. Zu diesem Anlass wird als "New Deal" der Tarif LTE All 50 GB neu geschaffen, der für 29,99 Euro monat­lich ange­boten wird:

21. Dezember: 8 GB für 7,99 Euro bei handyvertrag.de

Im Rahmen des Weih­nachts­spe­cials bietet die Dril­lisch-Marke handyvertrag.de nur für kurze Zeit 3 GB für 4,99 Euro, 8 GB für 7,99 Euro und 12 GB für 11,99 Euro an:

14. Dezember: handyvertrag.de: 4 GB für 4,44 Euro, 7 GB für 7,77 Euro

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zum Start der neuen Akti­ons­woche ist die Dril­lisch-Marke handyvertrag.de wieder mit Schnaps­zahlen unter­wegs: Zur Allnet- und SMS-Flat gibt es 4 GB für 4,44 Euro, 7 GB für 7,77 Euro und 10 GB für 9,99 Euro:

9. Dezember: 5 GB für 4,99 Euro bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet handyvertrag.de 5 GB für 4,99 Euro inklu­sive Allnet- und SMS-Flat an:

7. Dezember: 16 GB für 12,99 Euro bei handyvertrag.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Akti­ons­woche gibts bei der Marke handyvertrag.de 16 GB für 12,99 Euro, 8 GB für 7,99 Euro und 2 GB für 3,99 Euro pro Monat:

3. Dezember: 5 GB für 4,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den bereits am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet sim.de 5 GB für 4,99 Euro inklu­sive Allnet- und SMS-Flat:

30. November: 10 GB für 8,99 Euro bei PremiumSIM

Bei handyvertrag.de gibt es 10 GB für 8,99 Euro pro Monat:BILDconnect bietet hingegen 3 GB für 5,99 Euro sowie 9 GB für 9,99 Euro monat­lich inklu­sive BILDplus:

Nach Auslaufen der Black Deals bei den Dril­lisch-Marken startet heute eine neue Akti­ons­woche: PremiumSIM bietet beispiels­weise eine Allnet-Flat mit 10 GB für 8,99 Euro an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die SMS-Flat wegge­fallen, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

25. November: Neue Black Deals bei Dril­lisch-Tarifen

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Nach Ablauf der voran­gegan­genen Black Week Deals haben die Dril­lisch-Marken weitere Aktionen gestartet. Bei smartmobil.de gibt es beispiels­weise 8 GB für 7 Euro monat­lich:

22. November: sim.de redu­ziert Grund­gebühr und erhöht Daten­volumen

BILDconnect bietet beispiels­weise 2 GB für 4,99 Euro sowie 11 GB für 11,99 Euro inklu­sive BILDplus:sim.de offe­riert unter anderem 4 GB für 4,44 Euro pro Monat:Bei PremiumSIM gibt es beispiels­weise 15 GB für 12,99 Euro monat­lich:handyvertrag.de bietet hingegen 16 GB für 12,99 Euro monat­lich:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Tarif-Aktionen:

sim.de startet die Aktion "Cyber Week". Bei vier LTE-Tarifen wird zum einen das monat­lich verfüg­bare Daten­volumen erhöht, gleich­zeitig redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr für den jewei­ligen Tarif. So wird beispiels­weise der Tarif LTE 8 GB auf 10 GB (bis 50 MBit/s Down­load-Speed) monat­lich verfüg­bares Daten­volumen aufge­stockt. Statt 14,99 Euro pro Monat redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr auf 7,99 Euro. Der Rabatt gilt sowohl für die Lauf­zeit mit 24 Monaten als auch mit monat­lich mögli­cher Kündi­gungs­frist.

Beim längeren Lauf­zeit-Modell entfällt der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 19,99 Euro, beim flexi­blen Lauf­zeit­modell ist dieser auf 9,99 Euro rabat­tiert.

Ein weiteres Beispiel ist der Tarif LTE All 4 GB. Im Rahmen der Tarif-Aktion gibt es 1 GB Daten­volumen mehr pro Monat. Die Grund­gebühr für den Tarif liegt regulär bei 9,99 Euro. Diese redu­ziert sich nun auf 4,99 Euro - bei beiden Lauf­zeit­modellen (24 Monate und 1 Monat).

Auch bei der Marke handyvertrag.de gibt es vier Ange­bote mit redu­zierter Grund­gebühr. Bei drei LTE-Tarifen wird gleich­zeitig das Daten­volumen aufge­stockt. Unter anderem im Tarif LTE All 5 GB wird das monat­lich verfüg­bare Daten­volumen auf 6 GB erhöht. Gleich­zeitig redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr von 12,99 Euro auf 5,99 Euro. Das gilt für die Lauf­zeit­vari­ante mit 24 Monaten und das flexible, einmo­natige Lauf­zeit­modell.

Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 19,99 Euro entfällt beim Zwei-Jahres-Modell. Bei der flexi­blen Vari­ante fallen einma­lige Kosten in Höhe von 9,99 Euro an.

Nutzer, die ein hohes monat­liches Daten­kon­tin­gent benö­tigen, können sich den Tarif LTE All mit 20 GB Daten­volumen anschauen. Die monat­liche Grund­gebühr redu­ziert sich in beiden Lauf­zeit­vari­anten von 19,99 Euro auf 14,99 Euro.

Inter­essant ist auch der Tarif LTE All 10 GB, der um 2 GB aufge­stockt wird und dessen Grund­gebühr sich von 22,99 Euro auf 9,99 Euro pro Monat redu­ziert.

16. November: 6 GB für 6,66 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Tarif-Aktionen:

Im Rahmen der neuen Akti­ons­woche bietet sim.de 6 GB für 6,66 Euro inklu­sive Allnet- und SMS-Flat. Bei handyvertrag.de gibts 5 GB für 5,55 Euro inklu­sive Allnet-Flat nur für Tele­fonie. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die SMS-Flat wegge­fallen, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

11. November: 5 GB für 5,99 Euro statt 12,99 Euro bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

handyvertrag.de hat eine Aktion gestartet, bei der sich die Grund­gebühr für den Tarif LTE All 5 GB redu­ziert. Statt 12,99 Euro pro Monat kostet der Tarif mit 5-GB-Daten­volumen und mit Tele­fonie- und SMS-Flat 5,99 Euro monat­lich. Die Aktion läuft bis zum 16. November, 11 Uhr.

9. November: 8 GB für 7,99 Euro bei sim.de

Auch bei sim.de gibt es aktuell eine Tarif-Aktion:

sim.de bietet ab heute den LTE All 4 GB mit dem doppelten Daten­volumen, also 8 GB an. Eine Allnet- und SMS-Flat sind einge­schlossen, die Grund­gebühr beträgt 7,99 Euro pro Monat:

5. November: 5 GB für 5,55 Euro bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet handyvertrag.de den LTE 5 GB für 5,55 Euro monat­lich an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die SMS-Flat wegge­fallen, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

4. November: Neuer Webauf­tritt für simplytel

Die Dril­lisch-Marke simplytel hat ein neues Design spen­diert bekommen. So präsen­tiert sich die Marke jetzt im Retro-Look und mit dem neuen Slogan "Einfach. Gut. Günstig."

2. November: 11 GB für 11,11 Euro bei winSIM

Zum Start der Akti­ons­woche hat winSIM den LTE All 7 GB um 4 GB auf 11 GB aufge­stockt. Der Tarif kostet monat­lich 11,11 Euro. Die einma­lige Anschluss­gebühr von 19,99 Euro fällt nur bei monat­licher Kündi­gungs­frist an:

Anzeige:

Mehr zu Mobil­funk-Discoun­tern

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen: