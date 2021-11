Die Mobil­funk­marken von Dril­lisch wie WinSIM, PremiumSIM, simplytel & Co. ändern zum Teil oft ihre Tarife. Außerdem gibt es Aktionen bei der Grund­gebühr und beim Anschluss­preis. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif­ände­rungen und Aktionen.

Dril­lisch betreut eine recht große Zahl an Mobil­funk-Marken - ähnlich wie die freenet AG mit ihren Tarif-Marken. Diese bieten in der Regel ein gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis. Alle neu vermark­teten Tarife sind im Telefónica-Netz.

Aktuelle Tarifaktionen der Drillisch-Marken

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Aller­dings ändern sich die Preise und Leis­tungen manchmal recht schnell. Im Folgenden listen wir aktu­elle Tarif­ände­rungen und Aktionen in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge auf und nennen in der Regel auch das Datum, zu dem die Aktion endet, sofern Dril­lisch dies bekannt gegeben hat.

11. November: 5 GB für 5,99 Euro statt 12,99 Euro bei handyvertrag.de

handyvertrag.de hat eine Aktion gestartet, bei der sich die Grund­gebühr für den Tarif LTE All 5 GB redu­ziert. Statt 12,99 Euro pro Monat kostet der Tarif mit 5-GB-Daten­volumen und mit Tele­fonie- und SMS-Flat 5,99 Euro monat­lich. Die Aktion läuft bis zum 16. November, 11 Uhr.

9. November: 8 GB für 7,99 Euro bei sim.de

Auch bei sim.de gibt es aktuell eine Tarif-Aktion:

sim.de bietet ab heute den LTE All 4 GB mit dem doppelten Daten­volumen, also 8 GB an. Eine Allnet- und SMS-Flat sind einge­schlossen, die Grund­gebühr beträgt 7,99 Euro pro Monat:

5. November: 5 GB für 5,55 Euro bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet handyvertrag.de den LTE 5 GB für 5,55 Euro monat­lich an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die SMS-Flat wegge­fallen, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

4. November: Neuer Webauf­tritt für simplytel

Die Dril­lisch-Marke simplytel hat ein neues Design spen­diert bekommen. So präsen­tiert sich die Marke jetzt im Retro-Look und mit dem neuen Slogan "Einfach. Gut. Günstig."

2. November: 11 GB für 11,11 Euro bei winSIM

Zum Start der Akti­ons­woche hat winSIM den LTE All 7 GB um 4 GB auf 11 GB aufge­stockt. Der Tarif kostet monat­lich 11,11 Euro. Die einma­lige Anschluss­gebühr von 19,99 Euro fällt nur bei monat­licher Kündi­gungs­frist an:

28. Oktober: 3 GB für 4,99 Euro bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen gibt es bei handyvertrag.de seit heute den LTE All 3 GB für 4,99 Euro pro Monat:

26. Oktober: 14 GB für 12,99 Euro bei winSIM

In dieser Woche bietet winSIM den LTE All 10 GB mit 14 GB für monat­lich 12,99 Euro statt 14,99 Euro an:

22. Oktober: 7 GB mit BILDplus für 9,99 Euro bei BILDconnect

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Bei BILDconnect gibt es bis zum 17. November wieder zwei Akti­onsta­rife. Die Kunden bekommen den LTE All 3 GB für 5,99 Euro und den LTE All 5 GB mit 7 GB für 9,99 Euro, jeweils inklu­sive BILDplus. Dieses würde regulär 3,99 Euro monat­lich in den ersten 12 Monate sowie 7,99 Euro pro Monat ab dem 13. Monat extra kosten:

21. Oktober: 5 GB für 5,99 Euro bei sim.de

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Tarif­aktionen bietet sim.de den LTE All 4 GB mit 5 GB für 5,99 Euro pro Monat an:

19. Oktober: 20 GB für 13,99 Euro bei handyvertrag.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet handyvertrag.de den LTE 20 GB für 13,99 Euro monat­lich an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

15. Oktober: 5 GB für für 5,55 Euro bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Tarif­aktionen bietet handyvertrag.de seit heute 5 GB für 5,55 Euro an. Dieser Tarif beinhaltet zwar eine Allnet-Flat für Tele­fonie, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

12. Oktober: 11 GB für 7,77 Euro bei sim.de

PremiumSIM bietet ab heute 10 GB für 8,99 Euro an. Auch dieser Tarif beinhaltet nur eine Allnet-Flat für Tele­fonie, SMS werden hingegen mit 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung abge­rechnet:

Ab sofort bietet sim.de den LTE 11 GB für eine Grund­gebühr von 7,77 Euro an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

11. Oktober: Tarife bei smartmobil.de werden güns­tiger

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

smartmobil.de führt zwei neue Handy­tarife ein und hat das Erschei­nungs­bild der Marke auf der Webseite aufge­frischt. Zuletzt boten die alten Tarife auch im Vergleich zu anderen Dril­lisch-Marken weniger Leis­tung zum selben Preis. Ab sofort steht der LTE 10 GB inklu­sive einer Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS für monat­lich 9,99 Euro bereit.

Eben­falls neu ist der Tarif LTE 15 GB für monat­lich 15,99 Euro. Beide LTE-Tarife stehen sowohl ohne Vertrags­lauf­zeit (einma­lige Anschluss­gebühr 29,99 Euro) als auch mit einer Vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten (ohne Anschluss­gebühr) bereit. Das Daten­volumen kann mit LTE-Geschwin­dig­keit von bis zu 50 MBit/s verwendet werden. Eben­falls inklu­sive ist EU-Roaming:

8. Oktober: 3 GB für 4,99 Euro bei sim.de

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet sim.de einen Tarif mit 3 GB für monat­lich 4,99 Euro an:

5. Oktober: 12 GB für 11,99 Euro bei winSIM

Die Dril­lisch-Marke winSIM hat ein neues Marken­design verpasst bekommen. Im Rahmen der aktu­ellen Aktionen gibt es bis zum 12. Oktober 4 GB für 5,99 Euro, 7 GB für 8,99 Euro, 12 GB für 11,99 Euro und 20 GB für 19,99 Euro:

28. September: Tarif-Aktion bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die Dril­lisch-Marke sim.de bietet noch bis zum 5. Oktober um 11 Uhr eine Tarif-Aktion an. Im Tarif LTE All 4 GB redu­ziert sich die Grund­gebühr von 9,99 Euro auf 5,99 Euro. Das gilt sowohl für die Lauf­zeit mit 24 Monaten als auch für das drei­mona­tige Lauf­zeit­modell. Während bei letz­terem ein Bereit­stel­lungs­preis von 19,99 Euro anfällt, entfällt dieser beim zwei­jäh­rigen Lauf­zeit­modell.

Im Rahmen der Aktion wird der Tarif LTE All 6 GB auf 8 GB aufge­stockt, gleich­zeitig redu­ziert sich die Grund­gebühr von 12,99 Euro auf 8,99 Euro. Das gilt für beide Lauf­zeit­modelle, der Bereit­stel­lungs­preis entfällt beim 24-Monats­modell, bei der verkürzten Vari­ante liegt dieser auch bei 19,99 Euro.

24. September: 3 GB für 4,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet sim.de einen Tarif mit 3 GB für monat­lich 4,99 Euro an:

21. September: 14 GB für 12,99 Euro bei handyvertrag.de

Die neue Akti­ons­woche bei Dril­lisch bringt wieder zahl­reiche Tarif-Rabatte mit sich. Bei handyvertrag.de gibts zum Beispiel den LTE All 10 GB mit 14 GB für 12,99 Euro pro Monat. Außerdem wird der LTE All 8 GB mit 9 GB für 8,99 Euro ange­boten:

17. September: 3 GB für 4,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet sim.de den LTE All 2 GB mit 3 GB für monat­lich 4,99 Euro an:

14. September: 20 GB für 12,99 Euro bei sim.de

Ab sofort bietet sim.de den LTE 20 GB für eine Grund­gebühr von 12,99 Euro an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

9. September: 3 GB für 4,99 Euro bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet handyvertrag.de den LTE All 1 GB mit 3 GB für monat­lich 4,99 Euro an:

7. September: 15 GB für 9,99 Euro bei sim.de

Im Rahmen der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet sim.de den LTE 15 GB für eine monat­liche Grund­gebühr von 9,99 Euro an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

3. September: 3 GB für 4,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den bislang in dieser Woche gestar­teten Aktionen bietet sim.de kurz­zeitig bis zum 6. September den LTE All 2 GB mit 3 GB für 4,99 Euro pro Monat an:

2. September: 11 GB mit lus für 11,99 Euro bei BILDconnect

Ab sofort bietet BILDconnect den LTE All 11 GB akti­ons­weise für 11,99 Euro pro Monat an. Außerdem gibts den LTE All 3 GB für 6,66 Euro statt 7,99 Euro. In der Grund­gebühr ist jeweils BILDplus im Wert von 3,99 Euro pro Monat (1,99 Euro monat­lich im ersten Jahr) inklu­sive:

31. August: 14 GB für 12,99 Euro bei handyvertrag.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet handyvertrag.de den LTE All 3 GB mit 4 GB für 5,99 Euro an. Außerdem gibts den LTE All 8 GB mit 9 GB für 8,99 Euro und den LTE All 10 GB mit 14 GB für 12,99 Euro:

25. August: 9 GB für 8,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Ergän­zend zu den gestern gestar­teten Dril­lisch-Aktionen bietet sim.de ab heute den LTE All 8 GB mit 9 GB für 8,99 Euro statt 14,99 Euro pro Monat an:

24. August: 11 GB für 11,11 Euro bei PremiumSIM

Zum Start der Dril­lisch-Tarif-Aktionen in dieser Woche ist die Marke PremiumSIM wieder mit der Schnaps­zahl unter­wegs: Dort gibt es 11 GB für 11,11 Euro pro Monat. Gleich­zeitig offe­riert die Marke 2 GB für 4,99 Euro, 5 GB für 7,99 Euro und 20 GB für 19,99 Euro monat­lich:

19. August: Aus für letzten Handy-Vertrags-Tarif ohne Grund­gebühr

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

simplytel stellt die Vermark­tung des Tarifs clever 8 Cent plus Post­paid ein. Damit stirbt der aller­letzte noch erhält­liche Vertrags-Tarif ohne Grund­gebühr.

18. August: 3 GB für 4,99 Euro bei sim.de

Zusätz­lich zu den gestern gestar­teten Aktionen bietet sim.de nun den LTE All 2 GB mit 3 GB für 4,99 Euro statt 6,99 Euro monat­lich an:

17. August: 16 GB für 14,99 Euro bei simplytel

Seit heute bieten wieder zahl­reiche Dril­lisch-Marken Tarife mit Rabatt und/oder mehr Daten­volumen an. Bei simplytel wurde der LTE 1000 um 2 GB auf 3 GB erhöht und kostet 5,99 Euro statt 6,99 Euro pro Monat. Eben­falls um 2 GB auf 7 GB aufge­stockt wurde der LTE 5000, der monat­lich 7,99 Euro statt 12,99 Euro kostet. Um 6 GB auf 16 GB aufge­stockt wurde der LTE 10000, der 14,99 Euro statt 22,99 Euro monat­lich kostet:

11. August: 8 GB für 8,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zur gestern gestar­teten Aktion bietet sim.de ab heute bis zum 16. August um 22 Uhr den LTE All 4 GB mit 5 GB für 6,99 Euro pro Monat an. Außerdem gibts den LTE All 6 GB mit 8 GB für 8,99 Euro monat­lich. Diese beiden Tarife beinhalten eine Allnet- und SMS-Flat­rate:

10. August: 10 GB für 6,66 Euro bei sim.de

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet sim.de 10 GB für 6,66 Euro monat­lich an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

5. August: 3 GB für 4,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Bis zum 10. August bietet sim.de den LTE All 2 GB mit 3 GB für 4,99 Euro statt 6,99 Euro pro Monat an. Weiterhin gibt es 10 GB für 9,99 Euro monat­lich:

3. August: 16 GB für 14,99 Euro bei PremiumSIM

PremiumSIM spen­diert akti­ons­weise einigen seiner Tarife mehr Daten­volumen und redu­ziert gleich­zeitig zum Teil die Grund­gebühr. Der LTE S wurde von 2 GB auf 4 GB aufge­stockt und kostet 5,99 Euro statt 6,99 Euro monat­lich. Um 2 GB auf 8 GB erhöht wurde das Daten­volumen beim LTE M, der monat­lich 8,99 Euro statt 12,99 Euro kostet. Beim LTE XL wurde das Daten­volumen von 8 GB auf 16 GB verdop­pelt, er kostet 14,99 Euro pro Monat:

2. August: 5 GB mit BILDplus für 8,49 Euro bei BILDconnect

Bei handyvertrag.de wurde der LTE All 5 GB um 2 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 7,99 Euro statt 12,99 Euro. Der LTE 5 GB wird für 4,99 Euro ange­boten, im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit 9,9 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet. Den LTE All 20 GB gibts akti­ons­weise für 17,99 Euro statt 19,99 Euro pro Monat:

Im August 2016 star­tete die BILD-Zeitung gemeinsam mit Dril­lisch die Tarif-Marke BILDconnect. Anläss­lich des fünf­jäh­rigen Jubi­läums bietet BILDconnect im August den LTE All 1 GB für 5,55 Euro statt 6,99 Euro monat­lich sowie den LTE All 5 GB für 8,49 Euro statt 12,99 Euro pro Monat. In der Grund­gebühr ist jeweils BILDplus im Wert von 7,99 Euro pro Monat (3,99 Euro monat­lich im ersten Jahr) inklu­sive:

27. Juli: Mehr Daten­volumen und redu­zierte Grund­gebühr bei winSIM

Die Marke winSIM stockt im Rahmen einer Aktion zwei LTE-Tarife mit zusätz­lichem Daten­volumen auf. Gleich­zeitig wird jeweils die Grund­gebühr redu­ziert. In den Tarifen LTE 3 GB und LTE 7 GB wird jeweils 1 GB Daten­volumen mit bis zu 50 MBit/s im Down­load pro Monat mehr zur Verfü­gung gestellt.

Für die Tarif-Vari­anten mit 24-mona­tiger und verkürzter 3-mona­tiger Lauf­zeit werden die Grund­gebühren auf 5,99 Euro (LTE 3 GB + 1 GB) und 8,99 Euro (LTE 7 GB + 1 GB) gesenkt. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 19,99 Euro entfällt beim 24-Monats­modell. Die Aktion läuft bis zum 3. August, 11 Uhr.

23. Juli: 3 GB für 4,99 Euro bei sim.de

Zeit­lich befristet bis zum 26. Juli um 22 Uhr bietet sim.de den LTE All 2 GB mit 3 GB für monat­lich 4,99 Euro statt 6,99 Euro an. Der LTE All 4 GB wurde um 2 GB auf 6 GB aufge­stockt und kostet 7,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat:

20. Juli: 11 GB für 11,11 Euro bei PremiumSIM

Zum Start der wöchent­lichen Aktionen gibt es bei PremiumSIM den LTE L mit 7 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro pro Monat. Der LTE XL wurde von 8 GB auf 11 GB aufge­stockt und kostet 11,11 Euro statt 14,99 Euro monat­lich:

16. Juli: 11 GB für 7,77 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Bis zum 20. Juli bietet sim.de den LTE 11 GB für eine Grund­gebühr von 7,77 Euro pro Monat an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit 9,9 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

13. Juli: 20 GB für 16,99 Euro bei winSIM

Zum Start der neuen Dril­lisch-Aktionen bietet winSIM den LTE All 3 GB für 5,99 Euro statt 7,99 Euro, den LTE All 7 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro und den LTE All 20 GB für 16,99 Euro statt 19,99 Euro an:

9. Juli: 6 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zur am Dienstag gestar­teten Aktion bietet sim.de nun auch bis zum 13. Juli um 11 Uhr den LTE All 6 GB für 6,99 Euro monat­lich an. Dieser Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat­rate:

6. Juli: 15 GB für 9,99 Euro bei sim.de

sim.de bietet bis zum 13. Juli um 11 Uhr den LTE 15 GB für 9,99 Euro pro Monat an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 100 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

2. Juli: 6 GB für 6,66 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

sim.de bietet kurz­zeitig bis zum 5. Juli um 22 Uhr den LTE 6 GB für 6,66 Euro monat­lich an. Eine Allnet-Flat für Tele­fonate ist im Preis enthalten, eine SMS-Flat­rate jedoch nicht. Kurz­nach­richten werden mit teuren 19 Cent pro SMS berechnet:

29. Juni: 9 GB für 8,99 Euro bei handyvertrag.de

handyvertrag.de bietet zum Start der neuen Aktionen 9 GB für 8,99 Euro. Außerdem gibt es 5 GB für 5,99 Euro pro Monat:

25. Juni: Neue Tarif­optionen bei discotel

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Die Dril­lisch-Marke discotel verbes­sert ihre Tarife. Alle Optionen können wie immer zum Basis­tarif mit 6 Cent je Einheit hinzu­gebucht werden. Die Flat Option M stellt ab sofort 6 GB statt bisher 5 GB Daten­volumen zur Verfü­gung. Neu ist außerdem die Flat Option L mit 12 GB mobilem Daten­volumen.

discotel stockt außerdem die Option Data L von bisher 4,5 GB auf 5 GB Daten­volumen auf. Die Option Data XL stellt ab sofort 10 GB anstatt 7 GB bereit. Für die Rufnum­mern­mit­nahme und die Buchung einer Zusatz­option gewährt discotel Neukunden einen Bonus von 20 Euro. Zudem gibt es für die oben genannten Prepaid-Optionen ein Start­gut­haben von 10 Euro bis 18 Euro. Alle Tarif­optionen haben eine Lauf­zeit von jeweils vier Wochen.

23. Juni: 8 GB für 7,99 Euro bei handyvertrag.de

Zusätz­lich zur gestern gestar­teten Aktion mit 11 GB für 11,11 Euro bietet handyvertrag.de nun auch für kurze Zeit 8 GB für 7,99 Euro pro Monat:

22. Juni: 14 GB für 12,99 Euro bei simplytel

Zum Start der Dril­lisch-Aktionen in dieser Woche bietet simplytel den LTE 3000 mit 4 GB für monat­lich 5,99 Euro sowie den LTE 10000 mit 14 GB für 12,99 Euro pro Monat:

18. Juni: 10 GB für 6,66 Euro bei sim.de

sim.de hingegen bietet 5 GB für 5,99 Euro und 9 GB für 8,99 Euro pro Monat:
handyvertrag.de operiert wieder mit der Schnaps­zahl und bietet 11 GB für 11,11 Euro:

Im Anschluss an die voran­gegan­gene Aktion bietet sim.de bis zum 22. Juni um 11 Uhr den LTE All 10 GB für 6,66 Euro pro Monat an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit 9,9 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

16. Juni: 7 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet sim.de den LTE All 6 GB mit 7 GB für 6,99 Euro pro Monat an. Die Aktion ist zeit­lich befristet bis Freitag, den 18. Juni um 17 Uhr:

15. Juni: 10 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

handyvertrag.de bietet im Rahmen der wöchent­lichen Tarif­aktionen ab heute bis zum 22. Juni um 11 Uhr den LTE All 5 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro und den LTE All 10 GB für 9,99 Euro statt 22,99 Euro an:

11. Juni: EM-Aktion: 11 GB für 7,77 Euro bei sim.de

winSIM bietet hingegen den LTE All 3 GB mit 4 GB für 5,99 Euro statt 7,99 Euro und den LTE All 5 GB mit 9 GB für 8,99 Euro statt 9,99 Euro monat­lich an:

Zum Start der Fußball-EM gibt es bei sim.de bei Bestel­lung bis zum 15. Juni 11 GB für 7,77 Euro. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit 9,9 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

8. Juni: 14 GB für 12,99 Euro bei winSIM

Im Rahmen der wöchent­lichen Tarif­aktionen (bis zum 15. Juni) werden bei winSIM drei Tarife mit Rabatt ange­boten: Der LTE All 3 GB kostet monat­lich 4,99 Euro statt 7,99 Euro, der LTE All 7 GB wird für 7,99 Euro statt 12,99 Euro ange­boten. Der Tarif LTE All 10 GB wurde um 4 GB aufge­stockt und kostet mit 14 GB 12,99 Euro statt 14,99 Euro pro Monat:

4. Juni: 9 GB für 8,99 Euro bei sim.de

Auch bei handyvertrag.de gibt es den LTE All 3 GB für monat­lich 4,99 Euro statt 7,99 Euro:

Bei sim.de gibt es ab heute bis zum 8. Juni um 11 Uhr den LTE All 8 GB mit 9 GB für monat­lich 8,99 Euro statt 14,99 Euro:

2. Juni: 6 GB für 5,99 Euro bei handyvertrag.de

Zusätz­lich zur bishe­rigen Aktion mit 11 GB für 11,11 Euro gibt es bei handyvertrag.de ab heute nun auch 6 GB für 5,99 Euro pro Monat:

1. Juni: 12 GB für 11,99 Euro bei PremiumSIM

Die Dril­lisch-Marke your­fone macht darüber hinaus Neukunden ein Angebot und lockt mit einem "30-Tage-Praxis­test". Mobil­funk und Handy können in dem Zeit­raum erst einmal getestet werden

Bei PremiumSIM gibt es in dieser Woche den LTE XL mit 8 GB für monat­lich 8,99 Euro statt 14,99 Euro. Gleich­zeitig bietet die Marke den Tarif auch mit 12 GB für 11,99 Euro pro Monat an:

28. Mai: 10 GB und 60 Minuten bei sim.de für 6,66 Euro

Bei handyvertrag.de gibt es hingegen aktuell 11 GB für 11,11 Euro pro Monat:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Tarif­aktionen gibt es bei sim.de ab heute bis zum 1. Juni den LTE 10 GB für monat­lich 6,66 Euro. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit 9,9 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

25. Mai: 16 GB für 14,99 Euro bei PremiumSIM

Zum Start der wöchent­lichen Tarif­aktionen gibt es bei PremiumSIM den LTE L mit 7 GB statt 6 GB für monat­lich 7,77 Euro sowie den LTE XL mit 16 GB statt 8 GB für 14,99 Euro pro Monat:

21. Mai: 9 GB für 8,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen gibt es bei sim.de nun noch bis zum 25. Mai um 11 Uhr den LTE All 8 GB mit 9 GB für 8,99 Euro statt 14,99 Euro pro Monat:

18. Mai: 20 GB für 16,99 Euro bei winSIM

Bei den wöchent­lichen Tarif­aktionen von Dril­lisch gibt es ab heute beispiels­weise einen Rabatt auf zwei Tarife von winSIM: Der LTE All 7 GB wird für monat­lich 7,99 Euro statt 12,99 Euro ange­boten. Und den LTE All 20 GB bietet Dril­lisch mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 16,99 Euro statt 19,99 Euro an:

12. Mai: 6 GB für 5,99 Euro bei handyvertrag.de

Im Bereich der Schnaps­zahlen ist die Marke simplytel unter­wegs: Dort gibt es aktuell 11 GB für 11,11 Euro pro Monat:

Als Ergän­zung zur gestern gestar­teten Aktion bietet handyvertrag.de ab heute den LTE All 5 GB mit 6 GB für 5,99 Euro statt 12,99 Euro Grund­gebühr pro Monat an:

11. Mai: 12 GB für 11,99 Euro bei handyvertrag.de

Die wöchent­lichen Tarif­aktionen bei Dril­lisch sind gestartet: handyvertrag.de bietet den LTE All 10 GB mit 12 GB für 11,99 Euro statt 22,99 Euro Grund­gebühr pro Monat an:

7. Mai: 5 GB für 5,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Mutter­tags-Aktion gibt es bei sim.de den LTE All 4 GB mit 5 GB für monat­lich 5,99 Euro statt 9,99 Euro:

4. Mai: 12 GB für 11,99 Euro (sim.de) / 16 GB für 14,99 Euro (winSIM)

Dril­lisch hat wieder seine wöchent­lichen Tarif­aktionen gestartet. Bei sim.de gibt es beispiels­weise 12 GB für 11,99 Euro pro Monat:

winSIM bietet den LTE All 10 GB aktuell mit 16 GB für monat­lich 14,99 Euro an: