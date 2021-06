Die Mobil­funk­marken von Dril­lisch wie WinSIM, PremiumSIM, simplytel & Co. ändern zum Teil oft ihre Tarife. Außerdem gibt es Aktionen bei der Grund­gebühr und beim Anschluss­preis. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif­ände­rungen und Aktionen.

Dril­lisch betreut eine recht große Zahl an Mobil­funk-Marken - ähnlich wie die freenet AG mit ihren Tarif-Marken. Diese bieten in der Regel ein gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis. Alle neu vermark­teten Tarife sind im Telefónica-Netz.

Aktuelle Tarifänderungen und Aktionen der Drillisch-Marken

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Aller­dings ändern sich die Preise und Leis­tungen manchmal recht schnell. Im Folgenden listen wir aktu­elle Tarif­ände­rungen und Aktionen in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge auf und nennen in der Regel auch das Datum, zu dem die Aktion endet, sofern Dril­lisch dies bekannt gegeben hat.

Um die Tarife mit denen der Konkur­renten zu verglei­chen, werfen Sie am besten einen Blick in unseren aktu­ellen Tarif­vergleich für Handy-Tarife.

22. Juni: 14 GB für 12,99 Euro bei simplytel

Zum Start der Dril­lisch-Aktionen in dieser Woche bietet simplytel den LTE 3000 mit 4 GB für monat­lich 5,99 Euro sowie den LTE 10000 mit 14 GB für 12,99 Euro pro Monat:

18. Juni: 10 GB für 6,66 Euro bei sim.de

sim.de hingegen bietet 5 GB für 5,99 Euro und 9 GB für 8,99 Euro pro Monat:handyvertrag.de operiert wieder mit der Schnaps­zahl und bietet 11 GB für 11,11 Euro:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Anschluss an die voran­gegan­gene Aktion bietet sim.de bis zum 22. Juni um 11 Uhr den LTE All 10 GB für 6,66 Euro pro Monat an. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit 9,9 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

16. Juni: 7 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet sim.de den LTE All 6 GB mit 7 GB für 6,99 Euro pro Monat an. Die Aktion ist zeit­lich befristet bis Freitag, den 18. Juni um 17 Uhr:

15. Juni: 10 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

handyvertrag.de bietet im Rahmen der wöchent­lichen Tarif­aktionen ab heute bis zum 22. Juni um 11 Uhr den LTE All 5 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro und den LTE All 10 GB für 9,99 Euro statt 22,99 Euro an:

11. Juni: EM-Aktion: 11 GB für 7,77 Euro bei sim.de

winSIM bietet hingegen den LTE All 3 GB mit 4 GB für 5,99 Euro statt 7,99 Euro und den LTE All 5 GB mit 9 GB für 8,99 Euro statt 9,99 Euro monat­lich an:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zum Start der Fußball-EM gibt es bei sim.de bei Bestel­lung bis zum 15. Juni 11 GB für 7,77 Euro. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit 9,9 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

8. Juni: 14 GB für 12,99 Euro bei winSIM

Im Rahmen der wöchent­lichen Tarif­aktionen (bis zum 15. Juni) werden bei winSIM drei Tarife mit Rabatt ange­boten: Der LTE All 3 GB kostet monat­lich 4,99 Euro statt 7,99 Euro, der LTE All 7 GB wird für 7,99 Euro statt 12,99 Euro ange­boten. Der Tarif LTE All 10 GB wurde um 4 GB aufge­stockt und kostet mit 14 GB 12,99 Euro statt 14,99 Euro pro Monat:

4. Juni: 9 GB für 8,99 Euro bei sim.de

Auch bei handyvertrag.de gibt es den LTE All 3 GB für monat­lich 4,99 Euro statt 7,99 Euro:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Bei sim.de gibt es ab heute bis zum 8. Juni um 11 Uhr den LTE All 8 GB mit 9 GB für monat­lich 8,99 Euro statt 14,99 Euro:

2. Juni: 6 GB für 5,99 Euro bei handyvertrag.de

Zusätz­lich zur bishe­rigen Aktion mit 11 GB für 11,11 Euro gibt es bei handyvertrag.de ab heute nun auch 6 GB für 5,99 Euro pro Monat:

1. Juni: 12 GB für 11,99 Euro bei PremiumSIM

Die Dril­lisch-Marke your­fone macht darüber hinaus Neukunden ein Angebot und lockt mit einem "30-Tage-Praxis­test". Mobil­funk und Handy können in dem Zeit­raum erst einmal getestet werden

Bei PremiumSIM gibt es in dieser Woche den LTE XL mit 8 GB für monat­lich 8,99 Euro statt 14,99 Euro. Gleich­zeitig bietet die Marke den Tarif auch mit 12 GB für 11,99 Euro pro Monat an:

28. Mai: 10 GB und 60 Minuten bei sim.de für 6,66 Euro

Bei handyvertrag.de gibt es hingegen aktuell 11 GB für 11,11 Euro pro Monat:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Tarif­aktionen gibt es bei sim.de ab heute bis zum 1. Juni den LTE 10 GB für monat­lich 6,66 Euro. Im Gegenzug ist bei diesem Tarif die Allnet- und SMS-Flat wegge­fallen. Für die Tele­fonie beinhaltet der Tarif ledig­lich 60 Frei­minuten pro Monat, SMS werden mit 9,9 Cent pro Kurz­mit­tei­lung berechnet:

25. Mai: 16 GB für 14,99 Euro bei PremiumSIM

Zum Start der wöchent­lichen Tarif­aktionen gibt es bei PremiumSIM den LTE L mit 7 GB statt 6 GB für monat­lich 7,77 Euro sowie den LTE XL mit 16 GB statt 8 GB für 14,99 Euro pro Monat:

21. Mai: 9 GB für 8,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen gibt es bei sim.de nun noch bis zum 25. Mai um 11 Uhr den LTE All 8 GB mit 9 GB für 8,99 Euro statt 14,99 Euro pro Monat:

18. Mai: 20 GB für 16,99 Euro bei winSIM

Bei den wöchent­lichen Tarif­aktionen von Dril­lisch gibt es ab heute beispiels­weise einen Rabatt auf zwei Tarife von winSIM: Der LTE All 7 GB wird für monat­lich 7,99 Euro statt 12,99 Euro ange­boten. Und den LTE All 20 GB bietet Dril­lisch mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 16,99 Euro statt 19,99 Euro an:

12. Mai: 6 GB für 5,99 Euro bei handyvertrag.de

Im Bereich der Schnaps­zahlen ist die Marke simplytel unter­wegs: Dort gibt es aktuell 11 GB für 11,11 Euro pro Monat:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Als Ergän­zung zur gestern gestar­teten Aktion bietet handyvertrag.de ab heute den LTE All 5 GB mit 6 GB für 5,99 Euro statt 12,99 Euro Grund­gebühr pro Monat an:

11. Mai: 12 GB für 11,99 Euro bei handyvertrag.de

Die wöchent­lichen Tarif­aktionen bei Dril­lisch sind gestartet: handyvertrag.de bietet den LTE All 10 GB mit 12 GB für 11,99 Euro statt 22,99 Euro Grund­gebühr pro Monat an:

7. Mai: 5 GB für 5,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Mutter­tags-Aktion gibt es bei sim.de den LTE All 4 GB mit 5 GB für monat­lich 5,99 Euro statt 9,99 Euro:

4. Mai: 12 GB für 11,99 Euro (sim.de) / 16 GB für 14,99 Euro (winSIM)

Dril­lisch hat wieder seine wöchent­lichen Tarif­aktionen gestartet. Bei sim.de gibt es beispiels­weise 12 GB für 11,99 Euro pro Monat:

30. April: 5 GB für 6,99 Euro bei winSIM

winSIM bietet den LTE All 10 GB aktuell mit 16 GB für monat­lich 14,99 Euro an:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zu den zuvor genannten Aktionen gibt es nun bis zum 4. Mai bei winSIM den LTE All 5 GB für monat­lich 6,99 Euro statt 12,99 Euro:

27. April: 12 GB für 11,99 Euro bei handyvertrag.de

Bei handyvertrag.de gibt es den LTE All 10 GB mit 12 GB aktuell für monat­lich 11,99 Euro statt 22,99 Euro. Der LTE All 1 GB wird mit insge­samt 3 GB für 4,99 Euro statt 6,99 Euro pro Monat ange­boten:

23. April: 3 GB für 4,99 Euro (PremiumSIM) / 8 GB für 8,99 Euro (sim.de)

winSIM bietet im Rahmen der einwö­chigen Aktionen 11 GB für 11,11 Euro monat­lich an:Bei sim.de hingegen gibt es 4 GB für 5,99 Euro sowie 10 GB für 9,99 Euro:BILDconnect bietet bis zum 14. Mai 10 GB für 12,99 Euro an. In der Grund­gebühr ist BILD Plus im Wert von 7,99 Euro pro Monat inklu­sive:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Bei PremiumSIM gibt es bis zum 27. April (11 Uhr) 3 GB für 4,99 Euro statt 6,99 Euro monat­lich. Gleich­zeitig offe­riert sim.de 8 GB für 8,99 Euro statt 14,99 Euro pro Monat.

22. April: 6 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Bis zum 27. April (11 Uhr) bietet sim.de den LTE All 6 GB für 6,99 Euro statt 12,99 Euro monat­liche Grund­gebühr an:

20. April: 7 GB für 7,77 Euro (winSIM) / 11 GB für 11,11 Euro (handyvertrag.de)

Bei den heute gestar­teten einwö­chigen Tarif­aktionen setzen einige Dril­lisch-Marken bis zum 27. April (11 Uhr) wieder auf Schnaps­zahlen: Bei winSIM gibt es beispiels­weise 7 GB für 7,77 Euro und bei handyvertrag.de 11 GB für 11,11 Euro:

16. April: 4 GB für 5,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Nur für kurze Zeit gibt es bei sim.de den LTE All 4 GB für eine monat­liche Grund­gebühr von 5,99 Euro statt 9,99 Euro:

15. April: Aus der 1&1-Dril­lisch AG wird die 1&1 AG

Bei handyvertrag.de wurde der LTE All 1 GB um 2 GB auf 3 GB aufge­stockt, er kostet monat­lich 4,99 Euro statt 6,99 Euro. Der LTE All 5 GB wird mit 7 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro ange­boten:

Am 26. Mai treffen sich die Aktio­näre der 1&1-Dril­lisch AG, um eine Namens­ände­rung zu beschließen. Das Unter­nehmen wird dann künftig nur noch 1&1 AG heißen. Die Nebel lichten sich.

13. April: 10 GB für 9,99 Euro bei winSIM

Im Rahmen der heute gestar­teten Tarif­aktionen (gültig bis 20. April um 11 Uhr) bietet winSIM den LTE All 10 GB zum Preis von 9,99 Euro an. Bei handyvertrag.de gibts 7 GB für 7,99 Euro und bei PremiumSIM 8 GB für 8,99 Euro:

9. April: 7 GB für 7,77 Euro bei sim.de

Bis zum 13. April veran­staltet sim.de eine Kurz­zeit-Aktion, in deren Verlauf es den LTE All 6 GB mit 7 GB für monat­lich 7,77 Euro statt 12,99 Euro gibt:

6. April: 5 GB für 6,99 Euro bei simplytel

Im Rahmen der heute gestar­teten Tarif­aktionen (gültig bis 13. April um 11 Uhr) hat simplytel den LTE 3000 um 2 GB auf 5 GB aufge­stockt. Gleich­zeitig wurde die Grund­gebühr von 7,99 Euro auf 6,99 Euro gesenkt:

1. April: Neue Daten-Tarife bei winSIM, Tarif-Aktion bei PremiumSIM

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Unter winSIM werden drei neue LTE-Daten­tarife vermarktet: LTE 1 GB, LTE 6 GB und LTE 15 GB bieten Zugang zum LTE-Netz (bis zu 50 MBit/s im Down­load) mit dem jeweils ange­geben Daten­volumen zum monat­lichen Preis von 4,99 Euro, 9,99 Euro bezie­hungs­weise 14,99 Euro. Der Bereit­stel­lungs­preis beim 24-mona­tigen Lauf­zeit­modell entfällt, wer sich für die flexible drei­mona­tige Vari­ante des jewei­ligen Tarifs entscheidet, zahlt einmalig 19,99 Euro. Tele­fonie und SMS kosten mit 19 Cent pro Minute bzw. pro SMS extra.

30. März: Tarif-Aktionen bei winSIM und sim.de

Bei PremiumSIM gibt es noch bis zum 6. April, 11 Uhr, einen LTE-Tarif mit 7 GB Daten­volumen und Allnet-Flat zum Preis von 7,77 Euro. Norma­ler­weise fallen für den Tarif 9,99 Euro monat­liche Kosten an, das Daten­volumen ist auf 4 GB beschränkt.

In den win-SIM-Tarifen LTE All 1 (+ 1 GB) gibt es mehr Daten­volumen bei gleich­zeitig güns­tigerer Monats­gebühr (4,99 Euro statt 6,99 Euro). Im Tarif LTE All 3 wird das Daten­volumen um 2 GB auf insge­samt 5 GB erhöht. Für die Tarife LTE All 10 GB und LTE All 20 GB wird jeweils die Grund­gebühr redu­ziert. Statt 22,99 Euro fällt für den 10-GB-Tarif eine Grund­gebühr von monat­lich 9,99 Euro an. Im 20-GB-Tarif redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr von 19,99 Euro auf 16,99 Euro.

Die winSIM-Aktion ist bis zum 6. April 2021, 11 Uhr, befristet.

Bei sim.de gibt es eben­falls Akti­onsta­rife. So wird der Tarif LTE All 4 um 1 GB aufge­stockt, womit unter Strich 5 GB Daten­volumen bereit­gestellt werden. Statt 9,99 Euro redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr auf 5,55 Euro. Im Tarif LTE 8 werden 14 GB statt 8 GB Daten­volumen zum glei­chen Monats­preis (14,99 Euro) gewährt. Statt 5,99 Euro für den Tarif LTE All 0,5 redu­ziert sich die Grund­gebühr auf 4,99 Euro.

Die sim.de-Aktion ist bis zum 1. April, 18 Uhr, gültig.

25. März: 20 GB für 14,99 Euro bei simplytel

Zusätz­lich zu den am Dienstag gestar­teten Aktionen bietet simplytel bis zum 30. März den LTE 20.000 für monat­lich 14,99 Euro statt 19,99 Euro an:

23. März: 10 GB für 9,99 Euro bei simplytel

Bei sim.de gibt es bis zum 29. März den LTE All 2 GB mit 3 GB für 4,99 Euro statt 6,99 Euro und den LTE All 6 GB für 6,99 Euro statt 12,99 Euro. Bis zum 30. März ist der LTE All 6 GB mit 12 GB für 11,99 Euro statt 12,99 Euro erhält­lich:

Im Rahmen der heute gestar­teten Tarif­aktionen gibt es bei simplytel den LTE 5000 mit zusätz­lich 5 GB. Mit 10 GB Daten­volumen kostet der Tarif monat­lich 9,99 Euro statt 12,99 Euro. Der LTE 3000 mit 3 GB wird für 5,99 Euro statt 7,99 Euro ange­boten:

18. März: 9 GB für 8,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Das unten stehende Angebot wird heute durch sim.de noch­mals unter­boten: Dort gibts bis zum 22. März um 22 Uhr den LTE All 8 GB mit 9 GB für 8,99 Euro statt 14,99 Euro. Zudem wird der LTE All 4 GB mit 5 GB für 5,99 Euro statt 9,99 Euro ange­boten:

16. März: 8 GB für 8,99 Euro bei winSIM

Im Rahmen der heute star­tenden einwö­chigen Tarif­aktionen gibt es bei winSIM zum Teil mehr Daten­volumen für eine güns­tigere Grund­gebühr. Der LTE All 1 GB wird mit 2 GB für 4,99 Euro statt 6,99 Euro ange­boten. Mit 4 GB kostet der Tarif 6,99 Euro monat­lich. Auch den LTE All 5 GB gibt es in zwei aufge­stockten Vari­anten: Mit 8 GB kostet er 8,99 Euro statt 12,99 Euro und mit insge­samt 12 GB kostet er 12,99 Euro.

11. März: 7 GB für 7,77 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zur unten genannten Aktion gibt es ab heute bis zum 15. März um 22 Uhr den sim.de LTE All 6 GB mit 7 GB für eine monat­liche Grund­gebühr von 7,77 Euro statt 12,99 Euro:

9. März: 12 GB für 11,99 Euro bei sim.de

Im Rahmen der heute star­tenden einwö­chigen Tarif­aktionen bietet sim.de den LTE All 8 GB mit 12 GB zum Preis von 11,99 Euro statt 14,99 Euro an. Die Aktion ist befristet bis 16. März um 11 Uhr:

4. März: 5 GB mit BILDplus für 8,99 Euro bei BILDconnect

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Früh­lings-Aktion bietet BILDconnect die FLAT LTE L 5 GB für monat­lich 8,99 Euro statt 13,99 Euro an. In der Grund­gebühr inbe­griffen ist BILDplus für regulär 7,99 Euro pro Monat:

2. März: 11 GB für 11,11 Euro bei sim.de

Nur für wenige Tage, und zwar bis zum 7. März, bietet sim.de zusätz­lich zur unten genannten Aktion den LTE All 6 GB für monat­lich 6,99 Euro statt 12,99 Euro an:

Im Rahmen der heute star­tenden einwö­chigen Tarif­aktionen bietet sim.de den LTE All 8 GB mit 11 GB zum Preis von 11,11 Euro statt 14,99 Euro an. Die Aktion ist befristet bis 9. März um 11 Uhr:

25. Februar: McSIM stirbt: Dril­lisch verschiebt Bestands­kunden zu smartmobil.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Aktuell erhalten Bestands­kunden der Dril­lisch-Marke McSIM E-Mails, in denen ihnen mitge­teilt wird, dass Dril­lisch die Marke McSIM endgültig einstellt. Neue Tarife werden bei McSIM bereits seit 2018 nicht mehr vermarktet. Alle Bestands­kunden wech­seln zum 8. März zu smartmobil.de. Tarif, gebuchte Optionen, Vertrags­partner, SIM-Karte, Guthaben und Zugangs­daten für die persön­liche Service­welt bleiben wie gehabt. Das Kunden­center ist ab dem Datum dann aller­dings nicht mehr unter service.mcsim.de, sondern unter service.smartmobil.de zu finden. Update 26. Februar: Laut der Mittei­lung eines teltarif.de-Lesers werden auch Kunden von hello­mobil zu smartmobil.de verschoben. Die Neu-Vermark­tung von hello­mobil war eben­falls bereits 2018 einge­stellt worden. Ende des Updates.

24. Februar: 7 GB für 7,77 Euro bei sim.de

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es bei sim.de bis zum 28. Februar den LTE All 6 GB mit 7 GB für 7,77 Euro pro Monat. Gleich­zeitig wird der LTE All 500 MB mit 1 GB für 4,99 Euro statt 5,99 Euro ange­boten. Nur bis zum 25. Februar gibt es den LTE All 4 GB mit 5 GB für 5,99 Euro:

23. Februar: Vier Frei­monate für Part­ner­karte bei maXXim

Aktuell versendet die Dril­lisch-Marke maXXim wieder E-Mails an ihre Bestands­kunden, in denen Part­ner­karten mit verschie­denen Tarifen ange­boten werden. Voraus­set­zung ist ein bestehender maXXim-Vertrag. In den ersten vier Monaten der 24-mona­tigen Mindest­vertrags­lauf­zeit wird keine Grund­gebühr berechnet. Enthalten ist stets eine Allnet- und SMS-Flat­rate im Telefónica-Netz. Ab dem 5. Vertrags­monat kostet der 2-GB-Tarif 6,99 Euro, der 4-GB-Tarif 8,99 Euro, der 6-GB-Tarif 11,99 Euro und der 10-GB-Tarif 14,99 Euro. Ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis fällt nicht an:

Alle Aktionen bei maXXim (für Part­ner­karten-Angebot Login erfor­der­lich!)

18. Februar: 9 GB für 8,99 Euro bei sim.de

Bei PremiumSIM gibt es zeit­lich abwei­chende Aktionen. Nur bis zum 26. Februar gibt es den LTE L mit 6 GB für 6,99 Euro statt 12,99 Euro. Bis zum 2. März (11 Uhr) wird der LTE M mit 7 GB statt 4 GB für 8,99 Euro statt 9,99 Euro ange­boten. Und eben­falls bis zum 2. März wird der LTE XS für 4,99 Euro mit Allnet- und SMS-Flat sowie monat­lich 2 GB statt sonst 100 MB ange­boten:Bei handyvertrag.de wurde bis zum 2. März der LTE All 3 GB um 1 GB auf 4 GB aufge­stockt, er kostet monat­lich 5,99 Euro statt 7,99 Euro. Um 4 GB auf 12 GB aufge­stockt wurde der LTE All 8 GB, der 12,99 Euro statt 19,99 Euro kostet:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Zusätz­lich zur unten genannten Aktion mit 20 GB für 14,99 Euro bietet sim.de ab sofort bis zum 21. Februar den LTE All 8 GB mit 9 GB für 8,99 Euro statt 14,99 Euro an:

16. Februar: 20 GB für 14,99 Euro bei sim.de

Im Rahmen der heute star­tenden Tarif­aktionen, die bis zum 23. Februar (11 Uhr) laufen, gibt es bei winSIM den LTE All 1 GB mit 2 GB zum Preis von 4,99 Euro statt 6,99 Euro. Der LTE All 3 GB wird um 2 GB auf 5 GB aufge­stockt und kostet 6,99 Euro statt 7,99 Euro. Um 4 GB auf 14 GB erhöht wurde der LTE All 10 GB, der 14,99 Euro kostet:

12. Februar: 10 GB für 9,99 Euro bei sim.de

sim.de bietet im Vergleich dazu aktuell aller­dings 20 GB für 14,99 Euro an:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Bis zum 14. Februar bietet sim.de anläss­lich des Valen­tins­tags den LTE All 8 GB mit 10 GB für 9,99 Euro statt 14,99 Euro an:

9. Februar: 5 GB für 6,99 Euro bei handyvertrag.de

Ab heute gibt es bis zum 16. Februar bei handyvertrag.de den LTE All 3 GB mit 5 GB für 6,99 Euro statt 7,99 Euro. Darüber hinaus wird der LTE All 5 GB mit 8 GB für 8,99 Euro statt 12,99 Euro ange­boten:

4. Februar: 8 GB für 8,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Bis zum 8. Februar um 22 Uhr bietet sim.de den LTE All 8 GB für 8,99 Euro statt 14,99 Euro an. 20 GB gibt es bei sim.de aktuell für 19,99 Euro monat­lich:

3. Februar: 3 GB mit BILDplus für 6,66 Euro statt 8,99 Euro bei BILDconnect

Ab heute gibt es bis zum 17. Februar (11 Uhr) den BILDconnect LTE S mit 3 GB für 6,66 Euro statt 8,99 Euro. Surfen ist mit bis zu 50 MBit/s möglich. Im Tarif enthalten ist BILDplus im Wert von 7,99 Euro pro Monat:

2. Februar: 4 GB für 5,99 Euro bei handyvertrag.de

Bei handyvertrag.de gibt es im Rahmen der heute für eine Woche gestar­teten Aktion bei zwei Tarifen mehr Daten­volumen zum güns­tigeren Preis. Der LTE All 1 GB wurde um 3 GB auf 4 GB erhöht und kostet 5,99 Euro statt 6,99 Euro monat­lich. Beim LTE All 10 GB gibts 12 GB für 12,99 Euro:

27. Januar: 6 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Nur für kurze Zeit gibt es bei sim.de den LTE All 6 GB zum Preis von 6,99 Euro statt 12,99 Euro. Ein konkretes Enddatum der Rabatt­aktion nennt Dril­lisch dieses Mal nicht.

26. Januar: 10 GB bei handyvertrag.de für 9,99 Euro

Bei handyvertrag.de laufen aktuell Aktionen mit unter­schied­licher Lauf­zeit. Noch bis zum 31. Januar (23:59 Uhr) gibt es den LTE All 5 GB mit 10 GB für 9,99 Euro. Bis zum 2. Februar wird der LTE All 3 GB um 3 GB aufge­stockt und kostet mit 6 GB 7,99 Euro:

20. Januar: 10 GB für 9,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Nur für wenige Tage gib es bei sim.de den LTE All 8 GB mit 10 GB zum Preis von 9,99 Euro statt 14,99 Euro. Die Aktion ist befristet bis 25. Januar um 22:00 Uhr.

19. Januar: 5 GB für 6,99 Euro bei winSIM

Im Rahmen der jeden Dienstag star­tenden einwö­chigen Tarif­aktion erhält der winSIM LTE All 1 GB zusätz­lich 4 GB, mit 5 GB kostet er monat­lich 6,99 Euro. Der LTE All 10 GB wird um 4 GB auf 14 GB aufge­stockt und kostet 14,99 Euro statt 22,99 Euro pro Monat.

14. Januar: 7 GB für 7,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es bei sim.de den LTE All 6 GB mit 7 GB für monat­lich 7,99 Euro statt 12,99 Euro. Die Aktion ist befristet bis einschließ­lich 17. Januar (23:59 Uhr).

12. Januar: 16 GB für 14,99 Euro bei PremiumSIM

Im Rahmen der jeden Dienstag star­tenden einwö­chigen Tarif­aktion haben zwei PremiumSIM-Tarife mehr Daten­volumen bezie­hungs­weise einen Preis-Rabatt erhalten: Der LTE L wird von 6 GB auf 7 GB aufge­stockt und kostet 8,99 Euro statt 12,99 Euro. Beim LTE XL für 14,99 Euro wurde das Daten­volumen von 8 GB auf 16 GB verdop­pelt:

22. Dezember: 10 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Weih­nachts­aktion wird der LTE All 10 GB für 9,99 Euro statt 22,99 Euro ange­boten. Die Aktion ist bis zum 29. Dezember um 11 Uhr gültig:

17. Dezember: 4 GB für 5,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

sim.de bietet den LTE All 4 GB akti­onsweise für 5,99 Euro statt 9,99 Euro an. Der LTE All 8 GB erhält 1 GB zusätz­lich und kostet monat­lich 10,99 Euro statt 14,99 Euro:

15. Dezember: Mehr Daten­volumen bei winSIM-Tarifen

Bei der Marke handyvertrag.de wird der LTE 1 GB auf 2 GB aufge­stockt und kostet 4,99 Euro statt 6,99 Euro pro Monat. 3 GB zusätz­lich (also insge­samt 8 GB) gibts beim LTE All 5 GB, der akti­onsweise 7,99 Euro statt 12,99 Euro monat­lich kostet:

Die ab heute für eine Woche geltende Tarif­aktion bei winSIM bringt folgende Vergüns­tigungen mit sich: Der LTE All 1 GB wird für 3,99 Euro statt 6,99 Euro monat­lich ange­boten. Beim LTE All 5 GB gibts 1 GB zusätz­lich zum Preis von 8,99 Euro statt 12,99 Euro. Der LTE All 10 GB wird um 2 GB auf 12 GB erhöht zu einer monat­lichen Grund­gebühr von 14,99 Euro statt 22,99 Euro:

10. Dezember: 6 GB für 7,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es - wie bereits mehr­fach in diesem Jahr - den sim.de LTE All 6 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Die Aktion läuft nur bis zum 13. Dezember (23:59 Uhr). Der LTE All 20 GB wird aktuell für 19,99 Euro ange­boten:

8. Dezember: Mehr Daten­volumen bei winSIM, PremiumSIM u. a.

Mit dem Start der heutigen Aktion (Lauf­zeit bis 15. Dezember um 11 Uhr) wird der winSIM LTE All 1 GB um 1 GB auf 2 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 4,99 Euro statt 6,99 Euro. Der winSIM LTE All 3 GB erhält eben­falls 1 GB zusätz­lich und kostet 6,99 Euro statt 7,99 Euro:

3. Dezember: 10 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Auch bei PremiumSIM wird der PremiumSIM LTE S 2 GB um 1 GB auf 3 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 5,99 Euro statt 6,99 Euro. Eben­falls 1 GB mehr gibts beim PremiumSIM LTE L 6 GB, der 9,99 Euro statt 12,99 Euro pro Monat kostet:Mehr Daten­volumen gibt es auch bei simplytel: Der simplytel LTE 5000 bekommt 1 GB mehr zum Preis von 8,99 statt 12,99 Euro. 2 GB mehr gibts beim simplytel LTE 10000 für 14,99 Euro statt 22,99 Euro:Schließ­lich veran­staltet auch handyvertrag.de eine Aktion: Der handyvertrag.de LTE All 1 GB kostet 3,99 Euro statt 6,99 Euro, der LTE All 3 GB erhält 2 GB zusätz­lich und kostet 7,99 Euro monat­lich:

Im Rahmen der aktu­ellen Niko­laus-Aktion gibt es bei sim.de den LTE 10 GB für 6,99 Euro. Statt einer Allnet- und SMS-Flat sind zu diesem Preis aller­dings nur 60 Frei­minuten enthalten. Die Aktion läuft noch bis zum 6. Dezember um 23:59 Uhr.

1. Dezember: Mehr Daten­volumen bei smartmobil.de-Tarifen

Der smartmobil.de LTE 3 GB wurde im Rahmen der aktu­ellen Aktion um 1 GB auf 4 GB aufge­stockt, er kostet monat­lich 7,99 Euro statt 9,99 Euro. Zusätz­lich gibt es den Tarif mit 6 GB für 9,99 Euro. Der smartmobil.de LTE 5 GB wurde um 3 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 11,99 Euro statt 14,99 Euro:

Anzeige:

Mehr zu Mobil­funk-Discoun­tern

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen: