Die Mobil­funk­marken von Dril­lisch wie WinSIM, PremiumSIM, simplytel & Co. ändern zum Teil oft ihre Tarife. Außerdem gibt es Aktionen bei der Grund­gebühr und beim Anschluss­preis. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif­ände­rungen und Aktionen.

Aktuelle Tarifänderungen und Aktionen der Drillisch-Marken

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Dril­lisch betreut nach wie vor eine recht große Zahl an Mobil­funk-Marken. Diese bieten in der Regel ein recht gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis. Fast alle Tarife sind im Telefónica-Netz, im Voda­fone-Netz ist Dril­lisch kaum noch aktiv. Aller­dings ändern sich die Preise und Leis­tungen manchmal recht schnell. Für den Kunden ist es beispiels­weise nicht immer zwei­fels­frei ersicht­lich, ob es sich dabei um eine dauer­hafte Preis­senkung oder eine Vergüns­tigung im Rahmen einer zeit­lich begrenzten Aktion handelt.

Aktuelle Tarifänderungen und Aktionen der Drillisch-Marken

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Im Folgenden listen wir aktu­elle Tarif­ände­rungen und Aktionen in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge auf und nennen in der Regel auch das Datum, zu dem die Aktion endet, sofern Dril­lisch dies bekannt gegeben hat. Inter­essenten müssen aber theo­retisch auch damit rechnen, dass eine Aktion jeder­zeit beendet werden kann. Maßgeb­lich sind also immer die Tarif-Beschrei­bungen und Preise auf der jewei­ligen Bestell­seite von Dril­lisch.

Um die Tarife mit denen der Konkur­renten zu verglei­chen, werfen Sie am besten einen Blick in unseren aktu­ellen Tarif­vergleich für Handy-Tarife.

27. Januar: 6 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Nur für kurze Zeit gibt es bei sim.de den LTE All 6 GB zum Preis von 6,99 Euro statt 12,99 Euro. Ein konkretes Enddatum der Rabatt­aktion nennt Dril­lisch dieses Mal nicht.

26. Januar: 10 GB bei handyvertrag.de für 9,99 Euro

Bei handyvertrag.de laufen aktuell Aktionen mit unter­schied­licher Lauf­zeit. Noch bis zum 31. Januar (23:59 Uhr) gibt es den LTE All 5 GB mit 10 GB für 9,99 Euro. Bis zum 2. Februar wird der LTE All 3 GB um 3 GB aufge­stockt und kostet mit 6 GB 7,99 Euro:

20. Januar: 10 GB für 9,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Nur für wenige Tage gib es bei sim.de den LTE All 8 GB mit 10 GB zum Preis von 9,99 Euro statt 14,99 Euro. Die Aktion ist befristet bis 25. Januar um 22:00 Uhr.

19. Januar: 5 GB für 6,99 Euro bei winSIM

Im Rahmen der jeden Dienstag star­tenden einwö­chigen Tarif­aktion erhält der winSIM LTE All 1 GB zusätz­lich 4 GB, mit 5 GB kostet er monat­lich 6,99 Euro. Der LTE All 10 GB wird um 4 GB auf 14 GB aufge­stockt und kostet 14,99 Euro statt 22,99 Euro pro Monat.

14. Januar: 7 GB für 7,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es bei sim.de den LTE All 6 GB mit 7 GB für monat­lich 7,99 Euro statt 12,99 Euro. Die Aktion ist befristet bis einschließ­lich 17. Januar (23:59 Uhr).

12. Januar: 16 GB für 14,99 Euro bei PremiumSIM

Im Rahmen der jeden Dienstag star­tenden einwö­chigen Tarif­aktion haben zwei PremiumSIM-Tarife mehr Daten­volumen bezie­hungs­weise einen Preis-Rabatt erhalten: Der LTE L wird von 6 GB auf 7 GB aufge­stockt und kostet 8,99 Euro statt 12,99 Euro. Beim LTE XL für 14,99 Euro wurde das Daten­volumen von 8 GB auf 16 GB verdop­pelt:

22. Dezember: 10 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Weih­nachts­aktion wird der LTE All 10 GB für 9,99 Euro statt 22,99 Euro ange­boten. Die Aktion ist bis zum 29. Dezember um 11 Uhr gültig:

17. Dezember: 4 GB für 5,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

sim.de bietet den LTE All 4 GB akti­onsweise für 5,99 Euro statt 9,99 Euro an. Der LTE All 8 GB erhält 1 GB zusätz­lich und kostet monat­lich 10,99 Euro statt 14,99 Euro:

15. Dezember: Mehr Daten­volumen bei winSIM-Tarifen

Bei der Marke handyvertrag.de wird der LTE 1 GB auf 2 GB aufge­stockt und kostet 4,99 Euro statt 6,99 Euro pro Monat. 3 GB zusätz­lich (also insge­samt 8 GB) gibts beim LTE All 5 GB, der akti­onsweise 7,99 Euro statt 12,99 Euro monat­lich kostet:

Die ab heute für eine Woche geltende Tarif­aktion bei winSIM bringt folgende Vergüns­tigungen mit sich: Der LTE All 1 GB wird für 3,99 Euro statt 6,99 Euro monat­lich ange­boten. Beim LTE All 5 GB gibts 1 GB zusätz­lich zum Preis von 8,99 Euro statt 12,99 Euro. Der LTE All 10 GB wird um 2 GB auf 12 GB erhöht zu einer monat­lichen Grund­gebühr von 14,99 Euro statt 22,99 Euro:

10. Dezember: 6 GB für 7,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es - wie bereits mehr­fach in diesem Jahr - den sim.de LTE All 6 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Die Aktion läuft nur bis zum 13. Dezember (23:59 Uhr). Der LTE All 20 GB wird aktuell für 19,99 Euro ange­boten:

8. Dezember: Mehr Daten­volumen bei winSIM, PremiumSIM u. a.

Mit dem Start der heutigen Aktion (Lauf­zeit bis 15. Dezember um 11 Uhr) wird der winSIM LTE All 1 GB um 1 GB auf 2 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 4,99 Euro statt 6,99 Euro. Der winSIM LTE All 3 GB erhält eben­falls 1 GB zusätz­lich und kostet 6,99 Euro statt 7,99 Euro:

3. Dezember: 10 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Auch bei PremiumSIM wird der PremiumSIM LTE S 2 GB um 1 GB auf 3 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 5,99 Euro statt 6,99 Euro. Eben­falls 1 GB mehr gibts beim PremiumSIM LTE L 6 GB, der 9,99 Euro statt 12,99 Euro pro Monat kostet:Mehr Daten­volumen gibt es auch bei simplytel: Der simplytel LTE 5000 bekommt 1 GB mehr zum Preis von 8,99 statt 12,99 Euro. 2 GB mehr gibts beim simplytel LTE 10000 für 14,99 Euro statt 22,99 Euro:Schließ­lich veran­staltet auch handyvertrag.de eine Aktion: Der handyvertrag.de LTE All 1 GB kostet 3,99 Euro statt 6,99 Euro, der LTE All 3 GB erhält 2 GB zusätz­lich und kostet 7,99 Euro monat­lich:

Im Rahmen der aktu­ellen Niko­laus-Aktion gibt es bei sim.de den LTE 10 GB für 6,99 Euro. Statt einer Allnet- und SMS-Flat sind zu diesem Preis aller­dings nur 60 Frei­minuten enthalten. Die Aktion läuft noch bis zum 6. Dezember um 23:59 Uhr.

1. Dezember: Mehr Daten­volumen bei smartmobil.de-Tarifen

Der smartmobil.de LTE 3 GB wurde im Rahmen der aktu­ellen Aktion um 1 GB auf 4 GB aufge­stockt, er kostet monat­lich 7,99 Euro statt 9,99 Euro. Zusätz­lich gibt es den Tarif mit 6 GB für 9,99 Euro. Der smartmobil.de LTE 5 GB wurde um 3 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 11,99 Euro statt 14,99 Euro:

30. November: 16 GB für 9,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Aktuell gibt es bei sim.de im Rahmen der Cyber Deals den LTE All 8 GB mit doppeltem Daten­volumen, also 16 GB statt 8 GB. Die Grund­gebühr beträgt 9,99 Euro statt 14,99 Euro. Statt Surfen mit LTE-Maxi­mal­geschwin­dig­keit (bis zu 225 MBit/s) bietet der Tarif nun wieder maximal 50 MBit/s im Down­stream. Alle Akti­onsta­rife bei sim.de sind noch bis zum 1. Dezember um 11 Uhr buchbar:

27. November: Mehr Daten und güns­tigere Preise bei sim.de

Bei der Marke sim.de gibt es im Rahmen der Cyber Deals folgende Tarif-Aktionen: Der LTE All 1 GB wird für 2,99 Euro ange­boten. Der LTE All 4 GB wird um 1 GB auf 5 GB aufge­stockt und kostet 5,55 Euro statt 9,99 Euro pro Monat. Nur bei diesem Tarif wird auch die einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro auf 5,55 Euro gesenkt. Der LTE All 8 GB wird um 2 GB auf 10 GB aufge­stockt, kostet monat­lich 9,99 Euro statt 14,99 Euro und bietet Surfen mit LTE-Maxi­mal­geschwin­dig­keit (bis zu 225 MBit/s):

26. November: handyvertrag.de LTE All 5 GB jetzt mit 8 GB

Nachdem die seit 23. November laufende Aktion bei handyvertrag.de ausge­laufen ist, startet heute um 18:01 Uhr eine Aktion, bei der es bei zwei Tarifen mehr Daten­volumen gibt: Der LTE 1 GB wird um 1 GB auf 2 GB aufge­stockt und kostet 3,99 Euro statt 6,99 Euro, der LTE All 5 GB wird um 3 GB auf 8 GB aufge­stockt und kostet 7,99 Euro statt 14,99 Euro. Der LTE All 20 GB wird für 14,99 Euro ange­boten:

24. November: handyvertrag.de LTE All 5 GB jetzt für 5,55 Euro

winSIM bietet ab 18:01 Uhr für kurze Zeit mehrere Black Sales mit Preis­nach­lässen, Zusatz-Inter­netvo­lumen und Frei­monaten an: Der LTE All 1 GB wird um 1 GB auf 2 GB aufge­stockt und kostet 4,99 Euro statt 6,99 Euro, außerdem gibt es drei Frei­monate. Der LTE All 5 GB wird um 2 GB auf 7 GB aufge­stockt und kostet 9,99 Euro statt 12,99 Euro, außerdem gibt es bei diesem Tarif sechs Frei­monate:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

In Ergän­zung zur gest­rigen Aktion wurde beim handyvertrag.de LTE All 5 GB jetzt die Grund­gebühr von 5,99 Euro auf 5,55 Euro gesenkt:

23. November: Black Deals bei den Dril­lisch-Marken

Im Rahmen der Black Deals bieten zahl­reiche Dril­lisch-Marken Rabatte auf ihre Tarife für Neukunden an. Bei handyvertrag.de kostet bis 26. November um 18 Uhr der LTE 1 GB 2,99 Euro statt 6,99 Euro, der LTE All 5 GB 5,99 Euro statt 12,99 Euro und der LTE All 10 GB 9,99 Euro statt 22,99 Euro:

19. November: 6 GB für 7,99 Euro bei sim.de

Bei winSIM sind die monat­lichen Erspar­nisse nicht so hoch, dafür gibt es bei dieser Marke mehr Daten­volumen und Frei­monate: Der LTE All 2 GB wird um 3 GB auf 5 GB aufge­stockt und kostet 7,99 Euro. Außerdem gibt es bei diesem Tarif ebenso 6 Frei­monate wie beim LTE All 10 GB, der 12,99 Euro statt 22,99 Euro kostet:Bei sim.de kostet der LTE All 2 GB 3,99 Euro statt 6,99 Euro, der LTE All 8 GB 7,99 Euro statt 14,99 Euro und der LTE All 20 GB 14,99 Euro statt 19,99 Euro:Die Marke smart­mobil hat aktuell einen Sonder­tarif: Der LTE 10 GB kostet dort im Rahmen der Aktion 6,66 Euro:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 6 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Die Aktion läuft nur bis zum 22. November (23:59 Uhr). Der LTE All 20 GB wird aktuell für 19,99 Euro ange­boten:

17. November: Mehr Daten­volumen bei winSIM-Tarifen

Im Rahmen einer Aktion, die dieses Mal nicht eine Woche, sondern nur bis zum 23. November um 10 Uhr läuft, gibt es bei zwei winSIM-Tarifen mehr Daten­volumen: Der LTE All 1 GB wird um 3 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 6,99 Euro. Der LTE All 5 GB wird um 1 GB auf 6 GB erhöht und kostet 8,99 Euro statt 12,99 Euro pro Monat:

13. November: 5 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 4 GB mit 5 GB für 6,99 Euro statt 9,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Zum Vergleich: Ende Juli gab es diese Aktion bereits mit einer Grund­gebühr von 5,99 Euro, Anfang November bot sim.de sogar 10 GB für 6,99 Euro. Die jetzige Aktion läuft nur bis zum 15. November (23:59 Uhr):

11. November: 11 GB für 11,11 Euro bei sim.de

Anläss­lich des Singles Day spen­diert sim.de dem LTE All 8 GB bis zum 12. November um 11:00 Uhr zusätz­lich 3 GB. Die 11 GB werden im Akti­onszeit­raum für eine Grund­gebühr von 11,11 Euro ange­boten:

10. November: Güns­tigere Preise und mehr Daten bei PremiumSIM

Ab heute gibt es folgende Tarif­aktion bei PremiumSIM bis zum 17. November (11 Uhr): Der LTE M mit 4 GB kostet 6,99 Euro statt 9,99 Euro. Der LTE L wird von 6 GB um 1 GB auf 7 GB aufge­stockt und kostet 9,99 Euro statt 12,99 Euro. 2 GB mehr Daten­volumen erhält der LTE XL, der 12,99 Euro statt 14,99 Euro kostet:

6. November: 10 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Ergän­zend zur gest­rigen Aktion bei sim.de startet dieselbe Dril­lisch-Marke heute noch eine weitere Aktion, die nur für zwei Tage bestellbar ist: Der LTE 10 GB wird ab sofort bis zum 8. November um 23:59 Uhr für monat­lich 6,99 Euro ange­boten, und das auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Statt einer Allnet-Flat gibt es in dem Tarif ledig­lich 60 Frei-Minuten. Der Tarif ist nicht auf der Start­seite sichtbar, sondern nur über diese beiden Spezial-Seiten:

5. November: 8 GB für 9,99 Euro bei sim.de

Wie in einer sepa­raten Meldung berichtet bietet BILDconnect die Allnet-Flat mit 5 GB LTE-Daten­volumen im Rahmen einer Aktion derzeit für 8,99 Euro monat­liche Grund­gebühr an:

sim.de wieder­holt eine Aktion zum LTE 8 GB, die es bereits Mitte Oktober gab: Der LTE 8 GB wird für 9,99 Euro statt 14,99 Euro ange­boten, und zwar in beiden Lauf­zeit­vari­anten. Die Aktion läuft bis zum 8. November (23:59 Uhr):

3. November: Mehr Daten­volumen bei WinSIM-Tarifen

Akti­onsweise stockt WinSIM das Daten­volumen bis 10. November (11 Uhr) in einigen Tarifen auf: Der LTE All 3 GB erhält 4 GB und kostet 6,99 Euro statt 7,99 Euro. Beim LTE All 5 GB gibts zusätz­lich 2 GB, er kostet aktuell 9,99 Euro statt 12,99 Euro. Eben­falls um 2 GB auf 12 GB aufge­stockt wird der LTE All 10 GB, der aktuell 14,99 Euro statt 22,99 Euro kostet:

29. Oktober: sim.de streicht Allnet-Flat: Tarife mit 60 Minuten werden güns­tiger

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:Bei sim.de gibt es nach Ablauf der voran­gegan­genen Aktion nun wieder Allnet-Flat-Tarife:

sim.de hat ein neues Tarif­port­folio veröf­fent­licht, bei dem die Tarife LTE 3 GB, LTE 5 GB und LTE 10 GB keine Allnet- und SMS-Flat­rate mehr beinhalten, sondern statt­dessen nur noch 60 Frei­minuten. Danach werden 9,9 Cent pro Minute berechnet, auch SMS kosten je 9,9 Cent. Ledig­lich der LTE All 20 GB beinhaltet noch die Allnet- und SMS-Flat­rate. Dafür sind die Grund­ge­bühren gesunken:

27. Oktober: 5 GB für 6,66 Euro bei simplytel

Akti­onsweise gibt es bei zwei Tarifen von simplytel mehr Daten­volumen: Der Tarif LTE 1000 wird von 1 GB um 4 GB auf 5 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 6,66 Euro. Der LTE 10000 wird um 2 GB auf 12 GB aufge­stockt und kostet 14,99 Euro pro Monat. Die Aktion läuft bis zum 3. November um 11 Uhr:

22. Oktober: Aktionen bei sim.de und your­fone, neue BILDconnect-Tarife

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen bis zum 3. November:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 6 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Vor zwei Wochen hatte es zu diesem Preis noch 7 GB gegeben. Die Aktion läuft nur bis zum 25. Oktober (23:59 Uhr):

20. Oktober: Mehr Daten­volumen bei simplytel-Tarifen

BILDconnect hat drei neue Tarife gestartet, die es zum Teil aller­dings früher bereits gab: Flat LTE XXS mit 1 GB (neu), Flat LTE S mit 3 GB und Flat LTE XL mit 10 GB. Dafür ist der bishe­rige Flat M verschwunden:Bei your­fone gab es eine Akti­ons­ände­rung: Der Tarif LTE 5 GB kostete bislang die ersten 12 Monate 7,99 Euro und danach 17,99 Euro. Jetzt kostet der Tarif 12 Monate lang 4,99 Euro und danach dann 14,99 Euro:

Zwei Tarife von simplytel werden vorüber­ge­hend mit mehr Daten­volumen ausge­stattet: Der LTE 3000 wird um 2 GB auf 5 GB aufge­stockt und kostet 7,99 Euro pro Monat. Für monat­lich 10,99 Euro statt 12,99 Euro gibt es den LTE 5000, dessen Inklusiv-Volumen um 3 GB auf 8 GB aufge­stockt wird. Die Aktion läuft bis zum 27. Oktober um 11 Uhr.

16. Oktober: sim.de LTE 8 GB für 9,99 Euro statt 14,99 Euro

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Ergän­zend zur unten genannten Aktion startet die Dril­lisch-Marke sim.de eine zweite Offerte zum LTE 8 GB, die bis zum 20. Oktober (11 Uhr) läuft: Der LTE 8 GB wird für 9,99 Euro statt 14,99 Euro ange­boten, und zwar in beiden Lauf­zeit­vari­anten:

15. Oktober: 5 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 4 GB mit 5 GB für 6,99 Euro statt 9,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. (Ende Juli gab es diese Aktion bereits mit einer Grund­gebühr von 5,99 Euro.) Die Aktion läuft nur bis zum 18. Oktober (23:59 Uhr):

13. Oktober: 12 GB für 14,99 Euro statt 22,99 Euro bei winSIM

Bei winSIM erhalten im Rahmen einer Aktion zwei Tarife mehr Daten­volumen: Der LTE All 3 GB wird um 2 GB auf 5 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 7,99 Euro. Beim LTE All 10 GB wird das Daten­volumen um 2 GB auf 12 GB ange­hoben, er kostet 14,99 Euro statt 22,99 Euro. Die Aktion läuft bis zum 20. Oktober um 11 Uhr:

8. Oktober: 7 GB für 7,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 6 GB mit 7 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Die Aktion läuft nur bis zum 12. Oktober (23:59 Uhr). Der LTE All 20 GB wird aktuell für 19,99 Euro ange­boten:

6. Oktober: PremiumSIM LTE L mit 9 GB statt 6 GB

Im Rahmen einer Aktion werden bis zum 13. Oktober (11 Uhr) zwei Tarife von PremiumSIM mit mehr Daten­volumen ausge­stattet. Der LTE L wird von 6 GB um 3 GB auf 9 GB aufge­stockt und kostet 11,99 Euro statt 12,99 Euro pro Monat. Der LTE M wird von 4 GB auf 5 GB erhöht und kostet monat­lich 7,99 Euro statt 9,99 Euro:

29. September: Mehr Daten­volumen bei simplytel-Tarifen

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Aktion werden zwei Tarife von simplytel mit mehr Daten­volumen ausge­stattet. Der LTE 3000 wird um 1 GB auf 4 GB aufge­stockt und kostet 6,99 Euro statt 7,99 Euro. Beim LTE 5000 erhöht Dril­lisch das Daten­volumen um 3 GB auf 8 GB und verlangt dafür 10,99 Euro statt 12,99 Euro monat­lich. Die Aktion ist befristet bis zum 6. Oktober um 11 Uhr.

24. September: Sonder­ak­tion bei sim.de

sim.de wieder­holt eine Kurz­zeit-Aktion, die es bereits mehr­fach gab: Bis zum 2. Oktober um 16 Uhr wird der LTE All 4 GB mit 5 GB für 6,99 Euro monat­lich ange­boten:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Unter der Marke sim.de ist eine Sonder­ak­tion gestartet, die im Tarif "LTE All 6" mehr Daten­volumen bietet. Gleich­zeitig redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr. Neukunden erhalten nun 7 GB statt 6 GB LTE-Daten­volumen zum monat­lichen Preis von 8,99 Euro statt 12,99 Euro. Der Rabatt gilt sowohl für die Vari­ante mit 24 Monaten Lauf­zeit als auch für das Modell mit drei­mo­na­tiger Vertrags­lauf­zeit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 27. September.

22. September: Aktionen bei winSIM und PremiumSIM

Bei winSIM gibt es für Neukunden bis zum 29. September, 11 Uhr, in den Tarifen LTE All 3 GB und LTE All 5 GB mehr Daten­volumen bei gleich­zeitig redu­zierter Grund­gebühr. Erst­genannter Tarif bietet nun 4 GB LTE-Daten­volumen zum Preis von 6,99 Euro statt 7,99 Euro pro Monat, im zweiten Tarif sind es 7 GB zum Preis von 9,99 Euro statt 12,99 Euro monat­lich. Redu­zierte Grund­gebühr und zusätz­liches Daten­volumen gelten sowohl für das Lauf­zeit­modell mit 24 Monaten als auch für das verkürzte Modell mit einmo­natiger Lauf­zeit. Für den Tarif LTE All 10 GB fällt norma­ler­weise eine monat­liche Grund­gebühr in Höhe von 22,99 Euro an, im Rahmen der Tarif­aktion ist auch dieser redu­ziert und kostet für beide Lauf­zeit­mo­delle nun 12,99 Euro pro Monat.

17. September: 5 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Auch bei PremiumSIM gibt es eine Aktion, die bis zum 29. September, 11 Uhr, zeit­lich befristet ist. Im Tarif LTE M steht Neukunden nun ein Kontin­gent von 5 GB Daten­volumen (statt 4 GB) zum redu­zierten Preis von 7,99 Euro statt 9,99 Euro zur Verfü­gung. Mehr gibt es auch im Tarif LTE XL, der regulär 8 GB Daten­volumen zum monat­lichen Preis von 14,99 Euro bietet. Zum glei­chen Preis gibt es im Rahmen der Aktion 4 GB Daten­volumen mehr. Für beide genannten Tarife gelten die Kondi­tionen sowohl für das Lauf­zeit­modell mit 24 Monaten als auch für die Vari­ante ohne feste Lauf­zeit.

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 4 GB mit 5 GB für 6,99 Euro statt 9,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. (Ende Juli gab es diese Aktion bereits mit einer Grund­gebühr von 5,99 Euro.) Die Aktion läuft nur bis zum 20. September (23:59 Uhr). Der LTE All 8 GB wird aktuell für 14,99 Euro ange­boten:

15. September: PremiumSIM LTE XL mit 8 GB für 10,99 Euro

Die optisch neu gestal­tete Dril­lisch-Marke PremiumSIM bietet akti­onsweise zwei Tarife bis zum 22. September um 11 Uhr güns­tiger an: Der LTE M mit 4 GB kostet 6,99 Euro statt 9,99 Euro, der LTE XL mit 8 GB kostet 10,99 Euro statt 14,99 Euro:

10. September: 10 GB für 9,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 8 GB mit 10 GB für 9,99 Euro statt 14,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Die Aktion läuft nur bis zum 13. September (23:59 Uhr). Der LTE All 20 GB wird nach wie vor für 19,99 Euro ange­boten:

8. September: WinSIM LTE All 10 GB für 12,99 Euro statt 22,99 Euro

Bei WinSIM gibt es aktuell den WinSIM LTE All 10 GB für 12,99 Euro statt 22,99 Euro. Gleich­zeitig wird der LTE All 3 GB um 2 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 7,99 Euro. Die Aktion läuft bis zum 15. September um 11 Uhr.

3. September: 6 GB für 7,99 Euro bei sim.de

Die Dril­lisch-Marke PremiumSIM hat ein neues Logo und ein neues Marken-Design erhalten:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 6 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Die Aktion läuft nur bis zum 6. September (23:59 Uhr). Der LTE All 20 GB wird aktuell für 19,99 Euro ange­boten:

1. September: Mehr Daten­volumen sowie redu­zierte Grund­gebühr bei simplytel und winSIM

Neukunden bekommen im Tarif LTE 3000 akti­onsweise 2 GB Daten­volumen zusätz­lich ohne Aufpreis. Damit stehen nun 5 GB LTE-Daten­volumen pro Monat zur Verfü­gung. Der Tarif kostet weiterhin 7,99 Euro pro Monat. Das Angebot gilt sowohl für die Lauf­zeit mit 24 Monaten als auch für die kürzere Vari­ante mit drei Monaten Lauf­zeit.

Im Tarif LTE All 10000 stehen nach wie vor 10 GB Daten­volumen pro Monat zur Verfü­gung. Statt der regu­lären Grund­gebühr von 22,99 Euro (Lauf­zeit entweder 24 Monate und 3 Monate) zahlen Neukunden akti­onsweise 12,99 Euro pro Monat.

Beide Aktionen sind noch bis zum 8. September, 11 Uhr, gültig.

Eben­falls bis zum 8. September, 11 Uhr, gibt es bei winSIM eine Tarif-Aktion. Neukunden bekommen im Tarif LTE 3 GB nun 4 GB. Gleich­zeitig redu­ziert sich die Grund­gebühr von 7,99 Euro auf 6,99 Euro. Die Aktion gilt für die Lauf­zeit mit 24 Monaten als auch für die drei­mona­tige Vertrags­lauf­zeit.

Im Tarif LTE All 5 GB gibt es im Rahmen der zeit­lich begrenzten Aktion nun 7 GB Daten­volumen. Auch hier redu­ziert sich die Grund­gebühr - von 12,99 Euro auf 9,99 Euro für beide Mindest-Lauf­zeit­mo­delle (24 Monate/3 Monate).

27. August: 7 GB für 8,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 6 GB mit 7 GB für 8,99 Euro statt 12,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Die Aktion läuft nur bis zum 30. August (23:59 Uhr). Der LTE All 20 GB wird aktuell für 19,99 Euro ange­boten:

25. August: simplytel LTE 5000 mit 7 GB und 3 Euro güns­tiger

Akti­onsweise erhält der simplytel LTE 5000 2 GB mehr Daten­volumen und damit insge­samt 7 GB. Gleich­zeitig sinkt die Grund­gebühr von 12,99 Euro auf 9,99 Euro. Die Aktion gilt für Neukunden bei Bestel­lung bis 1. September (11 Uhr).

20. August: 5 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 4 GB mit 5 GB für 6,99 Euro statt 9,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. (Ende Juli gab es diese Aktion bereits mit einer Grund­gebühr von 5,99 Euro.) Die Aktion läuft nur bis zum 23. August (23:59 Uhr). Der LTE All 8 GB wird aktuell für 14,99 Euro ange­boten:

18. August: Mehr Daten­volumen bei WinSIM

Im Rahmen einer Aktion wird bei WinSIM für Neukunden der LTE All 3 GB bei Bestel­lung bis 25. August (11 Uhr) um 2 GB auf 5 GB aufge­stockt. Der LTE All 10 GB wird aktuell für 12,99 Euro monat­lich ange­boten:

13. August: LTE All 6 GB bei sim.de güns­tiger

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

sim.de hat eine Aktion gestartet, bei der im Tarif LTE All 6 GB für Neukunden noch bis einschließ­lich 16. August die Grund­gebühr gesenkt wird. Statt der regu­lären monat­lichen Gebühr in Höhe von 14,99 Euro kostet der Tarif nun 7,99 Euro pro Monat. Das Angebot gilt sowohl für das Modell mit 24 Monaten Lauf­zeit als auch mit drei­mo­na­tiger Lauf­zeit.

11. August: Mehr Daten­volumen, gleich­zeitig redu­zierter Preis bei winSIM und PremiumSIM

Bei der Marke winSIM gibt es ab 11 Uhr im Tarif LTE All 5 GB mehr Daten­volumen, gleich­zeitig mit redu­zierter Grund­gebühr. So steht Neukunden ein monat­liches LTE-Daten­volumen von 7 GB zu einem Preis von 9,99 Euro statt 12,99 Euro zur Nutzung bereit. Das Angebot gilt sowohl für die zwei­jährige Mindest­vertrags­lauf­zeit als auch für das einmo­natige, flexible Lauf­zeit­modell.

Der Tarif LTE All 3 GB wird aufge­stockt und erhält im Akti­onszeit­raum ein Giga­byte Daten­volumen pro Monat mehr. Neukunden bekommen statt 3 GB Daten­volumen nun 4 GB zum Preis von 7,49 Euro monat­lich. Auch hier gilt das Angebot für beide mögli­chen Lauf­zeit­vari­anten.

Beide Aktionen sind bis zum 18. August um 11 Uhr gültig.

Auch die Marke PremiumSIM geht einen ähnli­chen Weg: Im Tarif LTE XL 8 GB gibt es noch bis zum 18. August, 11 Uhr, für Neukunden mehr Daten­volumen. So stehen 10 GB zum Preis von 12,99 Euro statt 19,99 Euro pro Monat zur Verfü­gung. Das gilt sowohl für das Lauf­zeit­modell mit 24 Monaten als auch mit drei­mo­na­tiger Mindest­lauf­zeit.

Auch das Inklu­siv­vo­lumen des Tarifs LTE XS wird im Akti­onszeit­raum von ursprüng­lich 100 MB auf 1 GB pro Monat aufge­stockt. Der Preis liegt bei 4,99 Euro pro Monat für die beiden Lauf­zeit­mo­delle 24 Monate und 3 Monate.

6. August: 8 GB für 8,99 Euro bei sim.de

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 8 GB für monat­lich 8,99 Euro anstatt regulär 19,99 Euro. Die Aktion ist zeit­lich befristet bis 9. August (23:59 Uhr):

4. August: 12 GB für 12,99 Euro bei simplytel, 8 GB für 9,99 Euro bei handyvertrag.de

Im Rahmen einer Neukun­denak­tion bis 11. August um 11 Uhr wird der simplytel LTE 10000 um 2 GB auf 12 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 12,99 Euro. Gleich­zeitig wird der LTE 5000 um 1 GB auf 6 GB aufge­stockt und kostet 8,99 Euro:

29. Juli: 5 GB für 5,99 Euro bei sim.de

Bei handyvertrag.de kostet der LTE All 8 GB bei Bestel­lung bis 11. August um 11 Uhr 9,99 Euro. Der LTE All 3 GB wird um 1 GB auf 4 GB aufge­stockt und kostet monat­lich 6,99 Euro:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 4 GB mit 5 GB für 5,99 Euro statt 9,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Die Aktion läuft nur bis zum 31. Juli (23:59 Uhr).

28. Juli: Mehr Daten­volumen bei handyvertrag.de

Der 15-GB-Tarif bei handyvertrag.de ist schon wieder verschwunden. Im Rahmen einer Aktion wird dafür für Neukunden bis zum 4. August um 11:00 Uhr das Daten­volumen des LTE All 3 GB um 2 GB aufge­stockt und das Volumen des LTE All 5 GB um 2 GB auf 7 GB erhöht. Für den 1-GB-Tarif sowie den 20-GB-Tarif gibt es keine Aktion.

22. Juli: 6 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen:

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es (wie bereits am 8. Juli) den sim.de LTE All 6 GB für 6,99 Euro statt 14,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Der LTE All 8 GB kostet bei Bestel­lung im Akti­onszeit­raum für Neukunden 12,99 Euro statt 19,99 Euro monat­lich. Die Aktion läuft nur bis zum 24. Juli (23:59 Uhr).

21. Juli: simply wird umbe­nannt, mehr Daten­volumen bei WinSIM

Die Dril­lisch-Marke simply ändert ihren Namen zu simplytel - mehr dazu lesen Sie in einer sepa­raten Meldung. Außerdem gibt es diverse Tarif­aktionen bei simplytel:

14. Juli: 15-GB-Tarif bei handyvertrag.de, Preis­senkung bei PremiumSIM

Bei WinSIM wird im Rahmen einer Aktion bis zum 28. Juli um 11:00 Uhr für Neukunden das Daten­volumen des 1-GB-Tarifs um 1 GB aufge­stockt und das Daten­volumen des 5-GB-Tarifs um 3 GB auf 8 GB aufge­stockt:

handyvertrag.de führt den neuen Tarif LTE All 15 GB ein. Zum Start steht der Handy-Tarif für 14,99 Euro monat­lich bereit. Außerdem redu­ziert handyvertrag.de im Rahmen einer Aktion bis zum 21. Juli (11:00 Uhr) den Preis für den Tarif LTE All 5 GB von 8,99 Euro auf 7,99 Euro monat­lich.

8. Juli: 6 GB für 6,99 Euro bei sim.de

Auch PremiumSIM führt mit dem LTE 3XL einen neuen Tarif ein, dieser beinhaltet aller­dings nur 14 GB und kostet 14,99 Euro pro Monat. Im Rahmen der Aktion, die eben­falls bis zum 21. Juli (11:00 Uhr) läuft, werden die Grund­ge­bühren anderer PremiumSIM-Tarife für Neukunden gesenkt.

Im Rahmen einer Kurz­zeit-Aktion gibt es den sim.de LTE All 6 GB für 6,99 Euro statt 14,99 Euro, auch in der monat­lich künd­baren Vari­ante. Die Aktion läuft nur bis zum 10. Juli (23:59 Uhr).

7. Juli: Mehr Daten bei simply, 20-GB-Tarif bei WinSIM

Zwei Tarife bei simply erhalten akti­onsweise bei Bestel­lung bis zum 14. Juli um 11 Uhr mehr Daten­volumen: Der simply LTE 5000 enthält 7 GB statt 5 GB und kostet 9,99 Euro statt 12,99 Euro. Der LTE 10000 wird auf 12 GB aufge­stockt und kostet 12,99 Euro statt 22,99 Euro pro Monat:

30. Juni: Zwei handyvertrag.de-Tarife mit mehr Volumen

WinSIM bietet ab sofort einen LTE-Tarif mit 20 GB monat­li­chem Daten­volumen an. Zur Einfüh­rung kostet der LTE All 20 GB 19,99 Euro pro Monat. Der LTE All 3 GB wird um 2 GB auf 5 GB aufge­stockt:Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen bis zum 7. Juli (11 Uhr):

Zwei Tarife bei handyvertrag.de erhalten akti­onsweise bei Bestel­lung bis zum 7. Juli um 11 Uhr mehr Daten­volumen: Der LTE All 3 GB wird um 1 GB aufge­stockt und kostet 6,99 Euro statt 7,99 Euro, der LTE All 5 GB wird um 3 GB aufge­stockt und kostet 9,99 Euro. Der LTE All 10 GB erhält nicht mehr Daten­volumen.

25. Juni: Zwei Tarife von sim.de im Preis redu­ziert

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen bis zum 7. Juli (11 Uhr):

Im Rahmen einer kurz­fris­tigen Aktion sind zwei Tarife von sim.de für wenige Stunden bis zum 26. Juni (23:59 Uhr) güns­tiger erhält­lich: Der LTE All 4 GB wird für Neukunden um 1 GB aufge­stockt und kostet 5,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat, der LTE All 6 GB kostet 9,99 Euro statt 14,99 Euro monat­lich:

23. Juni: Zwei simply-Tarife mit mehr Daten­volumen

Im Rahmen einer Aktion, die bis zum 30. Juni um 11 Uhr läuft, erhalten Neukunden in den Tarifen simply LTE 5000 und LTE 10000 mehr Daten­volumen. Der LTE 3000 kostet 5,99 Euro statt 7,99 Euro monat­lich:

17. Juni: Mehr Daten­volumen bei sim.de

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen bis zum 30. Juni (11 Uhr):

In verschie­denen Tarifen der Dril­lisch-Marke sim.de gibt es für Neukunden noch bis zum 19. Juni, 23.59 Uhr, mehr Daten­volumen. So stehen im Tarif LTE All 4 GB nun 7 GB Daten­volumen zum Preis von 7,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat zur Verfü­gung. Im Tarif LTE All 6 GB sind es 8 GB zum monat­lichen Preis von 12,99 Euro statt 14,99 Euro. Im Tarif LTE All 500 MB gibt es weiterhin insge­samt 1 GB Daten­volumen zum Preis von 4,99 Euro statt 5,99 Euro monat­lich (s. Aktion vom 10. Juni).

16. Juni: Mehr Daten bei WinSIM und handyvertrag.de

Bei einigen Tarifen der Marken WinSIM und handyvertrag.de gibt es vorüber­ge­hend für Neukunden mehr Daten­volumen. Die Aktionen sind befristet bis 23. Juni um 11 Uhr.

13. Juni: Dril­lisch berechnet knapp 15 Euro für eSIM-Tausch

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen bis zum 23. Juni (11 Uhr):

Dril­lisch berechnet knapp 15 Euro für eSIM-Tausch

10. Juni: sim.de LTE All 6 GB für 6,99 Euro

Bei der Dril­lisch-Marke sim.de laufen aktuell folgende Aktionen bis zum 12. Juni um 23:59 Uhr: Der LTE All 6 GB wird für 6,99 Euro monat­lich ange­boten und der LTE All 8 GB für 12,99 Euro. Der LTE All 500 MB wird auf 1 GB aufge­stockt und kostet 4,99 Euro pro Monat.

9. Juni: Zwei simply-Tarife mit mehr Daten­volumen

Bei der Dril­lisch-Marke simply laufen bis zum 16. Juni (11:00 Uhr) folgende Tarif-Aktionen: Die LTE-Tarife "LTE 5000" und "LTE 10000" werden aufge­stockt und erhalten mehr Daten­volumen, sodass im Tarif LTE 5000 Neukunden nun 6 GB statt der ursprüng­li­chen 5 GB und im Tarif LTE 10000 Neukunden 12 GB statt der regu­lären 10 GB zur Verfü­gung stehen. An der monat­lichen Grund­gebühr von 8,99 Euro (LTE 5000) bezie­hungs­weise 12,99 Euro (LTE 10000) ändert sich nichts.

5. Juni: smartmobil.de mit neuem LTE-Tarif

Auch bei diesen Dril­lisch-Marken gibt es aktuell Neukun­den­ak­tionen bis zum 16. Juni (11 Uhr):

Die Mobil­funk­marke smartmobil.de erwei­tert mit dem Tarif LTE 9 GB das Port­folio. Wie unschwer zu erkennen ist, steht Nutzern dieses Tarifs ein monat­liches Daten­kontin­gent in Höhe von 9 GB zur Verfü­gung. Die Down­load­geschwin­digkeit des Doppel­flat-Tarifs beträgt maximal 50 MBit/s. Sowohl für die Vari­ante mit 24-mona­tiger Lauf­zeit als auch mit einmo­natiger Kündi­gungs­frist fällt eine monat­liche Grund­gebühr von 12,99 Euro an. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 9,99 Euro entfällt bei der Vari­ante mit zwei­jähriger Mindest­lauf­zeit.

4. Juni: Sonder­ak­tion bei sim.de

Die Mobil­funk­marke sim.de hat eine Sonder­ak­tion gestartet: Der Tarif LTE All 500 MB bietet norma­ler­weise ein monat­liches Daten­kontin­gent von einem halben Giga­byte. Das Volumen wird im Rahmen der Aktion, die bis zum 5. Juni, 23.59 Uhr, gültig ist, verzehn­facht. Damit bekommen Neukunden 5 GB Daten­volumen zum Preis von 5,99 Euro monat­lich. Der Bereit­stel­lungs­preis für den Doppel­flat-Tarif in Höhe von 9,99 Euro für die Vari­ante mit 24 Monaten Lauf­zeit entfällt.

2. Juni: Mehr Daten­volumen bei handyvertrag.de und simply

Bei der Dril­lisch-Marke handyvertrag.de läuft bis zum 9. Juni (11:00 Uhr) folgende Neukun­denak­tion: Der Tarif LTE All 3 GB wird akti­onsweise zum Preis von 5,99 Euro monat­lich ange­boten, im Tarif LTE All 5 GB gibt es zusätz­lich 1 GB Daten­volumen (also 6 GB) zum Gesamt­preis von 7,99 Euro pro Monat, im Tarif LTE All 10 GB, der monat­lich 14,99 Euro kostet, gibt es mit 12 GB zwei Giga­byte Daten­volumen mehr.

29. Mai: sim.de LTE All mit 7 GB für 7,99 Euro statt 14,99 Euro

Bei der Dril­lisch-Marke simply laufen eben­falls bis zum 9. Juni (11:00 Uhr) Tarif-Aktionen. Die LTE-Tarife "LTE 3000" und "LTE 5000" werden aufge­stockt und erhalten mehr Daten­volumen, sodass im Tarif LTE 3000 Neukunden nun 4 GB statt der ursprüng­li­chen 3 GB und im Tarif LTE 5000 Neukunden 7 GB statt der regu­lären 5 GB zur Verfü­gung stehen. An der monat­lichen Grund­gebühr von 6,99 Euro (LTE 3000) bezie­hungs­weise 9,99 Euro (LTE 5000) ändert sich nichts.

Bei der Dril­lisch-Marke sim.de läuft bis zum 2. Juni (11:00 Uhr) folgende Neukun­denak­tion: Der Tarif sim.de LTE All 6 GB wird akti­onsweise mit 7 GB für 7,99 Euro statt 14,99 Euro monat­lich ange­boten - auch in der Vari­ante mit drei­mo­na­tiger Mindest­vertrags­lauf­zeit.

26. Mai: Rabatt-Aktionen bei PremiumSIM, handyvertrag.de, WinSIM und simply

Bei der Dril­lisch-Marke PremiumSIM laufen bis zum 2. Juni (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen: Der Tarif LTE M beinhaltet 4 GB für 5,99 Euro, der LTE L erhält 6 GB für 9,99 Euro und der LTE XL 10 GB statt 8 GB für 12,99 Euro statt 19,99 Euro.

Bei der Dril­lisch-Marke handyvertrag.de laufen bis zum 2. Juni (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen: Der Tarif LTE All 1 GB erhält 2 GB für 4,99 Euro statt 6,99 Euro, der LTE All 5 GB erhält 7 GB für 9,99 Euro und der LTE All 10 GB kostet 12,99 Euro statt 22,99 Euro.

Bei der Dril­lisch-Marke WinSIM laufen bis zum 2. Juni (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen: Die Tarife LTE All 1 GB, 3 GB und 5 GB erhalten bei Bestel­lung im Akti­onszeit­raum jeweils 2 GB zusätz­lich. Ausnahme: Der 10-GB-Tarif erhält keine Aufsto­ckung.

Bei der Dril­lisch-Marke simply laufen bis zum 2. Juni (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen: Der Tarif simply LTE 3000 kostet 5,99 Euro statt 7,99 Euro, der simply LTE 5000 wird um 1 GB aufge­stockt und der LTE 10000 kostet 14,99 Euro.

25. Mai: Dril­lisch Online warnt vor mögli­cher Betrugs-Webseite

Die Dril­lisch Online GmbH, Betrei­berin der Webseite yourfone.de und Inha­berin der gleich­lau­tenden Marke, weist alle Kunden und Inter­essenten auf einen mögli­chen Betrugs­fall hin. Es handele sich hierbei um die Webseite www.yourfone24.de, in deren Impressum die Dril­lisch Online GmbH genannt wird und die in weiten Teilen wie eine Kopie der Webseite www.yourfone.de wirkt. Die Dril­lisch Online GmbH erklärt, dass sie weder Betrei­berin der Webseite sowie des dazu­ge­hö­rigen Online-Shops sei, noch sei your­fone24 eine Marke der Dril­lisch Online GmbH. Das Unter­nehmen distan­ziert sich ausdrück­lich von www.yourfone24.de sowie deren Inhalten und warnt vor einer Nutzung dieser Webseite. Aktuell prüft Dril­lisch nach eigenen Angaben zudem recht­liche Schritte gegen die Betreiber.

teltarif.de weist in einem sepa­raten Ratgeber darauf hin, wie man einen seriösen Online-Shop erkennt.

20. Mai: sim.de LTE All mit 8 GB für 8,99 Euro statt 14,99 Euro

Bei der Dril­lisch-Marke sim.de läuft nur bis zum 22. Mai (23:59 Uhr) folgende Neukun­denak­tion: Der Tarif sim.de LTE All 6 GB wird akti­onsweise mit 8 GB für 8,99 Euro statt 14,99 Euro monat­lich ange­boten.

19. Mai: Drei WinSIM-Tarife erhalten 1 GB mehr

Bei der Dril­lisch-Marke WinSIM laufen bis zum 26. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen: Die Tarife LTE All 1 GB, 3 GB und 5 GB erhalten bei Bestel­lung im Akti­onszeit­raum jeweils 1 GB zusätz­lich. Der LTE All 1 GB kostet dabei 4,99 Euro statt 6,99 Euro. Ausnahme: Der 10-GB-Tarif erhält keine Aufsto­ckung.

Bei der Dril­lisch-Marke simply laufen bis zum 26. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen: Der Tarif simply LTE 5000 wird um 2 GB aufge­stockt, der LTE 10000 kostet 12,99 Euro statt 22,99 Euro.

Bei der Dril­lisch-Marke PremiumSIM laufen bis zum 26. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen: Der Tarif LTE S erhält 3 GB statt 2 GB für 6,99 Euro, der LTE M erhält 5 GB statt 4 GB für 7,99 Euro.

Bei der Dril­lisch-Marke handyvertrag.de laufen bis zum 26. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen: Der Tarif LTE All 3 GB kostet 5,99 Euro statt 7,99 Euro, der LTE All 5 GB und LTE All 8 GB werden jeweils um 1 GB aufge­stockt.

15. Mai: Aktionen bei sim.de und simply

Bei der Dril­lisch-Marke sim.de laufen bis zum 18. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen: LTE All 4 GB mit 5 GB für 6,99 Euro statt 9,99 Euro und LTE All 8 GB für 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Bei der Dril­lisch-Marke simply laufen bis zum 19. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen:

12. Mai: Aktionen bei WinSIM, PremiumSIM, handyvertrag.de; neue Prepaid-Marke "free-prepaid"

Bei der Dril­lisch-Marke WinSIM laufen bis zum 19. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen: LTE All 3 GB für 5,99 Euro, LTE All 5 GB für 7,99 Euro und LTE All 10 GB für 12,99 Euro:

Bei der Dril­lisch-Marke PremiumSIM läuft bis zum 19. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­denak­tion: LTE M mit 5 GB statt 4 GB für 6,99 Euro:

Bei der Dril­lisch-Marke handyvertrag.de laufen bis zum 19. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen: LTE All 1 GB mit 2 GB für 4,99 Euro statt 6,99 Euro, LTE All 3 GB mit 6 GB für 7,99 Euro, LTE All 8 GB für 9,99 Euro statt 20,99 Euro:

Heute hat Dril­lisch auch eine neue Prepaid-Marke gestartet. Darüber berichten wir in einem sepa­raten Artikel: free-prepaid - die Tarife des neuen Discoun­ters.

8. Mai: sim.de LTE All 4 GB und 6 GB güns­tiger

Im Rahmen einer Mutter­tags-Aktion laufen bei der Dril­lisch-Marke sim.de bis zum 11. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen:

Für die 24-Monats-Verträge fällt eine einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro an, bei der Vari­ante mit 3 Monaten Kündi­gungs­frist sind es einmalig 19,99 Euro.

6. Mai: Tarif­aktionen bei simply und handyvertrag.de

Bei der Dril­lisch-Marke simply laufen bis zum 12. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen:

simply LTE 1000: Allnet-Flat mit 2 GB statt 1 GB für 4,99 Euro statt regulär 6,99 Euro

simply LTE 3000: Allnet-Flat mit 4 GB statt 3 GB für 7,99 Euro

Bei der Dril­lisch-Marke handyvertrag.de laufen bis zum 12. Mai (11 Uhr) folgende Neukun­den­ak­tionen:

handyvertrag.de LTE All 3 GB: Allnet-Flat mit 3 GB für 5,99 Euro statt 7,99 Euro

handyvertrag.de LTE All 5 GB: Allnet-Flat mit 6 GB statt 5 GB für 9,99 Euro statt 12,99 Euro

5. Mai: Mehr Daten bei WinSIM und PremiumSIM

Dril­lisch fährt mit seinen Aktionen, in denen es bei ausge­wählten Tarifen mehr Daten und/oder eine Preis­re­du­zie­rung gibt, fort. Im Fokus stehen die Marken WinSIM und PremiumSIM:

Bei WinSIM erhalten Neukunden beim Tarif LTE All 5 GB ab sofort eine Aufsto­ckung des Daten­volu­mens um 2 GB bei einer gleich­zei­tigen Preis­re­duk­tion. So steht der Tarif LTE All 5 GB auch in der einmo­natigen Vari­ante für 9,99 Euro anstatt 12,99 Euro monat­lich bereit. Der Tarif LTE All 3 GB erhält im Rahmen der Aktion auch in der einmo­natigen Version dauer­haft 4 GB anstatt 3 GB. Der Preis beläuft sich auf 7,49 Euro statt regulär 7,99 Euro.

Der PremiumSIM LTE L erhält ab sofort zusätz­lich 4 GB ohne Aufpreis, sodass dem Nutzer insge­samt 10 GB monat­liches Daten­volumen für 14,99 Euro bereit­stehen. Das gilt auch für die Vari­ante mit 3 Monaten Mindest­lauf­zeit. Der PremiumSIM LTE M erhält 1 GB zusätz­lich bei einer gleich­zei­tigen Preis­re­du­zie­rung von monat­lich zwei Euro; so stehen dem Nutzer während der gesamten Vertrags­lauf­zeit 5 GB anstatt 4 GB für 7,99 Euro auch in der Vari­ante mit 3 Monaten Mindest­lauf­zeit zur Verfü­gung.

30. April: Mehr Daten bei handyvertrag.de und sim.de

Eine ähnliche Aktion wie vor zwei Tagen gibt es nun bei weiteren Dril­lisch-Marken: Anläss­lich des ersten Geburts­tags dieser Marke erhalten die Tarife von handyvertrag.de mehr Daten­volumen: Der LTE All 1 GB erhält zusätz­lich 3 GB. Beim LTE All 5 GB werden eben­falls 3 GB dazu­ge­packt und die Grund­gebühr beträgt 9,99 Euro statt 12,99 Euro. Beim LTE All 10 GB wurde die Grund­gebühr von 22,99 Euro auf 19,99 Euro redu­ziert und das Daten­volumen um 6 GB auf 16 GB aufge­stockt. Die Aktion gilt für alle Bestel­lungen bis 5. Mai um 11 Uhr.

Die Tarif­aktion von sim.de gilt hingegen nur am heutigen 30. April bis 23:59 Uhr. Beim LTE All 2 GB wurde das Daten­volumen von 2 GB auf 5 GB aufge­stockt. Der LTE All 6 GB kostet statt 14,99 Euro bei Bestel­lung am heutigen Tag 12,99 Euro Grund­gebühr und das Daten­volumen wurde um 4 GB auf 10 GB aufge­stockt.

28. April: Mehr Daten bei WinSIM, PremiumSIM und simply

Bei diversen Tarifen von WinSIM gibt es mehr Daten­volumen: Bei Bestel­lung bis zum 5. Mai (11 Uhr) werden der WinSIM LTE All 1 GB und der LTE All 3 GB jeweils um 1 GB Daten­volumen aufge­stockt. Die Grund­gebühr des 1-GB-Tarifs sinkt zusätz­lich von 6,99 Euro auf 4,99 Euro.

Bei PremiumSIM wird das Daten­volumen des Tarifs PremiumSIM LTE S bei Bestel­lung bis 5. Mai (11 Uhr) von 2 GB auf 4 GB aufge­stockt. Der LTE XL mit 8 GB kostet bei Bestel­lung im Akti­onszeit­raum 12,99 Euro Grund­gebühr statt 19,99 Euro.

Eben­falls bis zum 5. Mai (11 Uhr) gibt es eine Aktion bei simply: Hier wird der simply LTE 3000 Bei Bestel­lung im Akti­onszeit­raum mit 2 GB zusätz­lich ange­boten. Das gilt auch für die Tarif­vari­ante mit 3-mona­tiger Kündi­gungs­frist.

23. April: sim.de LTE All 500 mit 5 GB für 5,99 Euro

Im Rahmen einer Aktion, die nur wenige Stunden dauert, gibt es den sim.de LTE All 500 mit zehn­fa­chem Daten­volumen zum selben Preis. Statt 500 MB sind zur Allnet-Flat also 5 GB High­speed-Daten­volumen inklu­sive, bei einer monat­lichen Grund­gebühr von 5,99 Euro. Für die Vari­ante mit 24 Monaten Lauf­zeit werden einmalig 9,99 Euro Anschluss­preis berechnet, bei der nach drei Monaten künd­baren Vari­ante sind es einmalig 19,99 Euro. Die Aktion endet heute um 24 Uhr.

21. April: PremiumSIM LTE M mit 7 GB statt 4 GB Daten­volumen

Die Dril­lisch-Marke PremiumSIM bietet ab sofort bei Bestel­lung bis einschließ­lich 28. April (11 Uhr) im Tarif LTE M 3 GB mehr Daten­volumen ohne Aufpreis an. Somit stehen Neukunden neben einer Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 7 GB Daten­volumen mit bis zu 50 MBit/s zur Verfü­gung. Der Daten­bonus gilt sowohl für den Tarif mit 24-mona­tiger Vertrags­lauf­zeit als auch für die flexible Vari­ante mit einem Monat Lauf­zeit. Beim flexi­blen Modell fällt ein Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 9,99 Euro an.

Der Tarif LTE All 10 GB der Marke handyvertrag.de wird derzeit güns­tiger ange­boten. So zahlen Neukunden statt der übli­chen 22,99 Euro für den Tarif mit Tele­fonie- und SMS-Flat nun 14,99 Euro pro Monat. Gleich­zeitig wird das Daten­volumen von 10 GB auf 12 GB aufge­stockt. Die Aktion ist eben­falls bis 28. April um 11 Uhr befristet und gilt sowohl für den Tarif mit 24-mona­tiger Vertrags­lauf­zeit als auch für die flexible Vari­ante mit einmo­natiger Kündi­gungs­frist. Beim flexi­blen Tarif fällt ein Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro an.

14. April: simply LTE 10000 mit 12 GB statt 10 GB für 12,99 statt 22,99 Euro

Der Tarif simply LTE 10000 steht Neukunden ab sofort zu einem monat­lichen Preis von 12,99 Euro statt 22,99 Euro zur Verfü­gung. Gleich­zeitig erhöht sich das Inklusiv-Daten­volumen von 10 GB auf 12 GB. Die Tarif-Aktion gilt nicht nur für die Lauf­zeit­vari­ante von 24 Monaten, sondern auch für die flexible, monat­lich künd­bare Vari­ante. Für die einmo­natige Vari­ante wird ein einma­liger Anschluss­preis von 19,99 Euro berechnet. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 21. April (11 Uhr).

Im Tarif PremiumSIM LTE S gibt es ab sofort 4 GB LTE-Daten­volumen pro Monat statt regulär 2 GB. Die monat­liche Grund­gebühr für den Tarif mit Allnet Flat für Tele­fonie und SMS beträgt 6,99 Euro. Die Aktion gilt für Neukunden bis einschließ­lich 21. April, 11 Uhr, auch im Tarif mit flexi­bler, einmo­natiger Lauf­zeit. Hier beträgt der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis aber 9,99 Euro. Der entfällt bei der 24-mona­tigen Lauf­zeit­vari­ante.

Ohne Angabe einer Akti­ons­frist kosten bei smart­mobil momentan der LTE 3 GB 7,99 statt 9,99 Euro, der LTE 5 GB 9,99 statt 14,99 Euro, der LTE 7 GB 12,99 statt 14,99 Euro und der LTE 10 GB 19,99 statt 24,99 Euro, und das auch in den jeweils täglich künd­baren Vari­anten.

11. April: sim.de: LTE All 6 GB güns­tiger

Die Mobil­funk­marke sim.de bietet im Rahmen eines "Oster-Special" den Tarif LTE All 6 GB güns­tiger an. Regulär fällt für den Doppel-Flat-Tarif (maxi­maler Dowload-Speed 50 MBit/s) eine monat­liche Grund­gebühr in Höhe von 14,99 Euro an. Neukunden, die sich für den Tarif bis Oster­montag um Mitter­nacht entscheiden, zahlen sowohl für Vari­ante mit 24-mona­tiger Vertrags­lauf­zeit als auch für das flexible Modell mit monat­lich künd­barer Option 6,99 Euro pro Monat. Für das flexible Modell wird außerdem der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis von 19,99 Euro auf 9,99 Euro redu­ziert.

7. April: "Oster­spe­cial" bei winSIM, PremiumSIM und simply

Der Doppel-Flat-Tarif LTE All 10 GB der Marke winSIM kostet regulär 22,99 Euro pro Monat. Im Rahmen der Aktion "Oster­spe­cial" wird der Tarif redu­ziert und kostet 12,99 Euro pro Monat, wenn sich Neukunden für den Tarif bis zum 14. April, 11 Uhr, entscheiden. Das Angebot gilt sowohl für die Lauf­zeit­vari­ante mit 24 Monaten als auch für das flexible Modell mit monat­lich künd­barer Option. Beim flexi­blen Modell fällt aber ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 9,99 Euro an. Neben der Preis­re­duk­tion wird gleich­zeitig das inklu­dierte LTE-Daten­volumen von 10 GB auf 12 GB pro Monat ange­hoben.

Der Doppel-Flat-Tarif LTE All 3 GB kostet regulär 7,99 Euro pro Monat. Die Gebühr wird im "Oster­spe­cial" auf 6,99 Euro pro Monat sowohl für das zwei­jährige Lauf­zeit­modell als auch für die flexible Vari­ante redu­ziert. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis für das einmo­natige Modell liegt bei 9,99 Euro. Für das Angebot gilt auch die Akti­ons­frist 14. April, 11 Uhr.

Auch bei der Marke PremiumSIM gibt es ein "Oster­spe­cial", das für Neukunden bis zum 14. April, 11 Uhr, gilt. Die monat­liche Gebühr im Tarif LTE L mit 6-GB-Daten­volumen wird im Rahmen der Aktion von 14,99 Euro auf 8,99 Euro gesenkt. Das Angebot gilt sowohl für die Vari­ante mit zwei­jähriger Mindest­vertrags­lauf­zeit als auch für das flexible Lauf­zeit­modell. Beim flexi­blen Modell fällt ein Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 9,99 Euro an.

Der Doppel-Flat-Tarif LTE S mit monat­lich 2-GB-Daten­volumen kostet regulär 6,99 Euro. Sowohl für das Modell mit 24 Monaten Lauf­zeit als auch für die monat­lich künd­bare Vari­ante wird im Oster­spe­cial die Gebühr auf 4,99 Euro gesenkt. Beim flexi­blen Modell fällt ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 9,99 Euro an.

Auch die Marke simply betei­ligt sich am Oster­spe­cial. So gibt es den Tarif LTE 3000 sowohl in der Lauf­zeit­vari­ante mit zwei Jahren als auch im flexi­blen Modell 5 GB LTE-Daten­volumen statt der übli­chen 3 GB. Die monat­liche Grund­gebühr beträgt in beiden Fällen 7,99 Euro, nur im flexi­blen Modell fällt ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 9,99 Euro an. Dieser ist aber schon redu­ziert, regulär beträgt dieser 19,99 Euro.

2. April: handyvertrag.de LTE All 10 GB mit 12 GB und im Preis redu­ziert

Der Tarif LTE All 10 GB der Marke handyvertrag.de wird derzeit güns­tiger ange­boten. So zahlen Neukunden statt der übli­chen 22,99 Euro für den Tarif mit Tele­fonie- und SMS-Flat nun 14,99 Euro pro Monat. Gleich­zeitig wird das Daten­volumen von 10 GB auf 12 GB aufge­stockt. Die Aktion ist bis 7. April um 11 Uhr befristet und gilt sowohl für den Tarif mit 24-mona­tiger Vertrags­lauf­zeit als auch für die flexible Vari­ante mit einmo­natiger Kündi­gungs­frist. Beim flexi­blen Modell fällt ein Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 9,99 Euro an.

1. April: handyvertrag.de LTE All 5 GB für 5,99 Euro statt 12,99 Euro

Wer heute am 1. April bis 24 Uhr den Tarif handyvertrag.de LTE All 5 GB bestellt, bezahlt über die komplette Lauf­zeit des Tarifs 5,99 Euro statt 12,99 Euro Grund­gebühr. Entgegen der Praxis bei früheren Aktionen dieses Tarifs gibt es aber keine gleich­zeitige Aufsto­ckung des Daten­volu­mens auf 6 GB, es bleibt bei 5 GB. Die Aktion gilt auch für die monat­lich künd­bare Vari­ante des Tarifs. Zu beachten ist, dass für die 24-Monats-Vari­ante einmalig 9,99 Euro und für die 1-Monats-Vari­ante 19,99 Euro Anschluss­gebühr berechnet werden.

31. März: WinSIM LTE All 5GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro

Im Rahmen einer Aktion, die es bereits mehr­fach in diesem Jahr gab, kostet der WinSIM LTE All 5 GB bei Bestel­lung bis einschließ­lich 7. April (11 Uhr) über die gesamte Lauf­zeit von 24 Monaten 7,99 Euro statt 12,99 Euro. Die Tarif­vari­ante mit einmo­natiger Mindest­vertrags­lauf­zeit ist eben­falls Bestand­teil der Aktion. Die einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro wird nur bei der Vari­ante mit einmo­natiger Lauf­zeit berechnet. Im Akti­onszeit­raum ergibt es also keinen Sinn, den WinSIM LTE All 3 GB zu buchen, da dieser eben­falls 7,99 Euro Grund­gebühr kostet.

Außerdem gibt es ab sofort bei PremiumSIM zum wieder­holten Mal akti­onsweise im Tarif PremiumSIM LTE S ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 3 GB statt 2 GB Inter­netvo­lumen für 6,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt eben­falls bis einschließ­lich 7. April (11 Uhr), und zwar sowohl für die Tarif­vari­ante mit 24 Monaten Mindest­vertrags­lauf­zeit als auch für die Vari­ante mit 1 Monat Lauf­zeit. Ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro wird nur für die Vari­ante mit kurzer Lauf­zeit berechnet.

Eine weitere Aktion findet beim simply LTE 1000 statt, auch für die Vari­ante mit kurzer Lauf­zeit: Akti­onsweise steigt das Inklusiv-Daten­volumen bei Bestel­lung bis 7. April (11 Uhr) von 1 GB auf 2 GB, die Grund­gebühr sinkt auf 3,99 Euro monat­lich. Für die einmo­natige Vari­ante fallen 19,99 Euro einma­lige Anschluss­gebühr an.

25. März: Aktionen bei PremiumSIM und simply

Im Tarif LTE XS der Marke PremiumSIM gibt es ab sofort nicht nur mehr Daten­volumen, sondern das Ganze auch zu einem gerin­geren monat­lichen Preis. Neben einer Doppel-Flat gibt es statt der regu­lären 100 MB als monat­lich verfüg­bares Daten­volumen zu einer Grund­gebühr von 4,99 Euro nun 1 GB LTE-Daten­volumen zu einem Preis von 3,99 Euro. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis für den Tarif beträgt 9,99 Euro. Die Aktion gilt bis zum 31. März, 11 Uhr.

Zu beachten ist, dass der Tarif auch in der Version, die Dril­lisch als "ohne Mindest­vertrags­lauf­zeit" bezeichnet, eine drei­mona­tige Kündi­gungs­frist gilt, was also faktisch einer Mindest­vertrags­lauf­zeit von drei Monaten entspricht.

Im Tarif LTE 3000 der Marke simply gibt es eben­falls ein höheres Kontin­gent an Daten. Regulär bietet der Tarif mit Doppel-Flat 3 GB LTE-Daten­volumen. Bis zum 31. März, 11 Uhr, können Neukunden 2 GB zusätz­liches Daten­volumen abstauben und erhalten somit 5 GB pro zu einem Preis von 7,99 Euro pro Monat. Ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis fällt nicht an. Der Vertrag hat eine Mindest­lauf­zeit von 24 Monaten. Das Angebot gilt auch für das Modell mit flexi­bler Vertrags­lauf­zeit, sprich mit einmo­natiger Kündi­gungs­frist. Hier beträgt die Höhe des Bereit­stel­lungs­preises im Rahmen der Aktion 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

19. März: WinSIM LTE All 5 GB mit 8 GB und 3 Euro güns­tiger

Im Rahmen einer Aktion kostet der WinSIM LTE All 5 GB bei Bestel­lung bis einschließ­lich 26. März (11 Uhr) über die gesamte Lauf­zeit von 24 Monaten 9,99 Euro statt 12,99 Euro. Gleich­zeitig beinhaltet er 8 GB statt 5 GB Daten­volumen. Die Tarif­vari­ante mit einmo­natiger Mindest­vertrags­lauf­zeit ist eben­falls Bestand­teil der Aktion. Die einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro wird nur bei der Vari­ante mit einmo­natiger Lauf­zeit berechnet.

Eine ähnliche Aktion gibt es bei handyvertrag.de: Der handyvertrag.de LTE All 5 GB kostet bei Bestel­lung bis 26. März um 11 Uhr 7,99 Euro statt 12,99 Euro Grund­gebühr und beinhaltet 6 GB statt 5 GB. Die einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro wird nur bei der Vari­ante mit einmo­natiger Lauf­zeit berechnet.

13. März: sim.de LTE All mit 5 GB statt 4 GB und güns­tiger

Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif sim.de LTE All 4 GB ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 5 GB statt 4 GB Inter­netvo­lumen monat­lich bereit. Gleich­zeitig sinkt die Grund­gebühr bei Bestel­lung im Akti­onszeit­raum von 9,99 Euro auf 7,99 Euro. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 20. März (11 Uhr), und zwar für die Tarif­vari­ante mit 24 Monaten Mindest­vertrags­lauf­zeit und für die Vari­ante mit 1 Monat Lauf­zeit. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis entfällt im Akti­onszeit­raum nur für diesen Tarif in beiden Lauf­zeit-Vari­anten.

10. März: PremiumSIM LTE L mit 7 GB für 7,77 Euro statt 14,99 Euro

Der Tarif PremiumSIM LTE L kostet im Rahmen einer Aktion ab sofort bis zum 18. März (11 Uhr) für Neukunden monat­lich 7,77 Euro statt 14,99 Euro. Außerdem enthält er 7 GB statt 6 GB High­speed-Volumen bei maximal 50 MBit/s. Das gilt nicht nur für die 24-mona­tige Vari­ante, sondern auch für die flexible Vari­ante mit einem Monat Lauf­zeit. Für die einmo­natige Tarif­vari­ante fällt ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro an.

2. März: WinSIM LTE All 5 GB für 7,99 Euro statt 12,99 Euro

Im Rahmen einer Aktion, die es bereits im Januar gab, kostet der WinSIM LTE All 5 GB bei Bestel­lung bis einschließ­lich 10. März (11 Uhr) über die gesamte Lauf­zeit von 24 Monaten 7,99 Euro statt 12,99 Euro. Die Tarif­vari­ante mit einmo­natiger Mindest­vertrags­lauf­zeit ist eben­falls Bestand­teil der Aktion. Die einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro wird nur bei der Vari­ante mit einmo­natiger Lauf­zeit berechnet. Im Akti­onszeit­raum ergibt es also keinen Sinn, den WinSIM LTE All 3 GB zu buchen, da dieser eben­falls 7,99 Euro Grund­gebühr kostet.

24. Februar: PremiumSIM LTE S mit 4 GB statt 2 GB

Im Tarif LTE S der Marke PremiumSIM gibt es ab sofort 4 GB LTE-Daten­volumen pro Monat statt regulär 2 GB. Die monat­liche Grund­gebühr für den Tarif mit Allnet Flat für Tele­fonie und SMS beträgt 6,99 Euro. Die Aktion gilt für Neukunden bis einschließ­lich 3. März, 11 Uhr, auch im Tarif mit flexi­bler, einmo­natiger Lauf­zeit. Hier beträgt der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis aber 9,99 Euro. Der entfällt bei der 24-mona­tigen Lauf­zeit­vari­ante.

20. Februar: WinSIM LTE All 10 GB für 9,99 Euro statt 22,99 Euro

Für Neukunden kostet der Tarif WinSIM LTE All 10 GB aktuell 9,99 Euro statt 22,99 Euro. Dies gilt bei einer Bestel­lung bis einschließ­lich 26. Februar (11 Uhr), und zwar für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat). Als Ausgleich für die güns­tige Grund­gebühr fällt ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro für die 24-Monats-Vari­ante an, bei der einmo­natigen Vari­ante sind es 19,99 Euro.

17. Februar: Dril­lisch ändert Monats-Tarife teils auf 3-Monats-Tarife

Dril­lisch expe­rimen­tiert bei einigen Marken offenbar momentan damit, ohne Vorankün­digung für Neukunden heim­lich, still und leise die Mindest­vertrags­lauf­zeit von Tarifen mit kurzer Lauf­zeit von einem Monat auf drei Monate zu erhöhen. Bei simply oder PremiumSIM heißt es beispiels­weise in der Tarif­beschrei­bung wider­sprüch­lich: "Ohne Mindest­vertrags­lauf­zeit: Der Tarif hat keine Mindest­vertrags­lauf­zeit und läuft auf unbe­stimmte Zeit. Die Abrech­nung erfolgt monat­lich. Der Vertrag kann jeder­zeit durch eine Partei mit einer Frist von drei (3) Monaten in Text­form (per Brief, E-Mail oder Fax) gekün­digt werden."

Im Rahmen einer Aktion wird der smart­mobil LTE 5 GB in der Vari­ante mit zwei­jähriger Lauf­zeit mit einem doppelten Rabatt bedacht: Erstens enthält er 7 GB statt 5 GB Daten­volumen und die Grund­gebühr sinkt von 14,99 auf 12,99 Euro. Ein Enddatum der Aktion hat Dril­lisch dieses Mal nicht mitge­teilt.

12. Februar: PremiumSIM: LTE L güns­tiger und mit mehr Daten­volumen, LTE S im Preis redu­ziert

Die Marke PremiumSIM bietet derzeit den Tarif LTE L statt mit regulär 6 GB Daten­volumen mit 7 GB (bis zu 50 MBit/s im Down­stream) pro Monat an. Dabei redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr von ursprüng­lich 14,99 Euro auf 8,99 Euro. Die Aktion für den Tarif mit Tele­fonie- und SMS-Flat gilt bis zum 20. Februar, 11 Uhr und ist sowohl für die Vari­ante mit zwei­jähriger Lauf­zeit als auch für die flexible Tarif-Option gültig. Hier fällt aller­dings ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro an.

Auch der Tarif LTE S wird von der Aktion bis zum 20. Februar, 11 Uhr, bedacht. Statt der übli­chen Grund­gebühr von 6,99 Euro für den Tarif mit Tele­fonie- und SMS-Flat sowie einem verfüg­baren Daten­volumen von 2 GB (bis zu 21,6 MBit/s im Down­stream) kostet der Tarif sowohl in der Option mit zwei­jähriger Vertrags­lauf­zeit als auch in der flexi­blen Vari­ante mit einmo­natiger Kündi­gungs­frist 5,99 Euro pro Monat. Wie auch im Tarif LTE L verlangt das flexible Modell einen einma­ligen Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Monat.

10. Februar: handyvertrag.de LTE All 5 GB mit 6 GB und preis­lich redu­ziert

Der handyvertrag.de LTE All 5 GB wird bis einschließ­lich 18. Februar (11 Uhr) mit einer doppelten Aktion bedacht: Wer im Akti­onszeit­raum bestellt, erhält dauer­haft 6 GB statt 5 GB und zahlt für den Tarif statt 12,99 Euro fünf Euro weniger, also 7,99 Euro. Das gilt auch für die monat­lich künd­bare Vari­ante.

Anzeige:

Mehr zu Mobil­funk-Discoun­tern

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.