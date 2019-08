Die Mobil­funk­marken von Dril­lisch wie smart­mobil, WinSIM, your­fone & Co. ändern zum Teil oft ihre Tarife. Außerdem gibt es Aktionen bei der Grund­gebühr und beim Anschluss­preis. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif­ände­rungen und Aktionen.

Dril­lisch betreut nach wie vor eine recht große Zahl an Mobil­funk-Marken. Diese bieten in der Regel ein recht gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis. Fast alle Tarife sind im Telefónica-Netz, im Voda­fone-Netz ist Dril­lisch kaum noch aktiv. Aller­dings ändern sich die Preise und Leis­tungen manch­mal recht schnell. Für den Kunden ist es bei­spiels­weise nicht immer zweifels­frei er­sicht­lich, ob es sich dabei um eine dauer­hafte Preis­senkung oder eine Vergüns­tigung im Rahmen einer zeit­lich begrenzten Aktion handelt.

Aktuelle Tarifänderungen und Aktionen der Drillisch-Marken Im Folgenden listen wir aktu­elle Tarif­ände­rungen und Aktionen in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge auf und nennen in der Regel auch das Datum, zu dem die Aktion endet, sofern Dril­lisch dies bekannt gegeben hat. Inter­essenten müssen aber theo­retisch auch damit rechnen, dass eine Aktion jeder­zeit beendet werden kann. Maßgeb­lich sind also immer die Tarif-Beschrei­bungen und Preise auf der jewei­ligen Bestell­seite von Dril­lisch.

Um die Tarife mit denen der Konkur­renten zu verglei­chen, werfen Sie am besten einen Blick in unseren aktu­ellen Tarif­vergleich für Handy-Tarife.

6. August: Simply LTE 10000 für 17 statt 23 Euro, winSIM LTE All 3 GB mit 4 GB

Der Tarif LTE 10000 der Marke simply steht Neukunden ab sofort zu einem monat­lichen Preis von 16,99 Euro statt 22,99 Euro zur Verfü­gung. Die Tarif­aktion gilt aber nur für die Lauf­zeit­vari­ante von 24 Monaten. Die flexible, monat­lich künd­bare Vari­ante kostet weiterhin 22,99 Euro. Das monat­lich verfüg­bare Daten­volumen beträgt 10 GB mit einer maxi­malen Down­load­geschwin­digkeit von 50 MBit/s. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 15. August (11 Uhr).

Im Tarif LTE All 3 GB gibt es neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS ein Giga­byte Daten­volumen mehr. So stehen Neukunden 4 statt 3 GB Daten­volumen zum Preis von 7,99 Euro monat­lich zur Verfü­gung. Die Aktion ist eben­falls für die flexible Lauf­zeit­vari­ante mit 1 Monat bis einschließ­lich 13. August (11 Uhr) gültig.

Neukunden, die ihre Rufnummer von einem anderen Anbieter zu Dril­lisch Online bezie­hungs­weise winSIM mitbringen, erhalten einen Wech­selbonus in Höhe von 10 Euro.

2. August: Mehr Daten­volumen bei discoTEL und einem WinSIM-Tarif

Von discoTEL hatte man lange nichts gehört. Die Dril­lisch-Marke erhöht nun das Daten­volumen mehrerer Optionen um bis zu 25 Prozent. Die Flat Option S beinhaltet ab sofort 2 GB statt bisher 1,5 GB. Die Flat Optionen M und XL erhalten jeweils 1 GB zusätz­lich, sodass diese nun über 4 bzw. 6 GB verfügen. Die Option Data L beinhaltet ab sofort 3 GB (bisher 2,5 GB), die Option Data XL ein Daten­volumen von 6 GB.

Für Neukunden gibt es zum wieder­holten Mal akti­onsweise im Tarif WinSIM LTE All 5 GB ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 6 GB statt 5 GB Inter­netvo­lumen für 12,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 6. August (11 Uhr), und zwar für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat).

1. August: Tarif­aktionen bei your­fone

Im Rahmen einer Aktion hat your­fone online bei zwei Tarifen Ände­rungen vorge­nommen. Der your­fone LTE 3 GB beinhaltet akti­onsweise 4 GB statt 3 GB Daten­volumen mit bis zu 50 MBit/s. Die monat­lichen Kosten betragen dabei 6,99 Euro im ersten Jahr, ab dem 13. Monat sind es 12,99 Euro.

Beim Tarif LTE 5 GB wird akti­onsweise der Preis gesenkt: Er kostet ab sofort im ersten Jahr 8,99 Euro (statt 9,99 Euro) und ab dem 13. Monat dann 18,99 Euro (statt bisher 19,99 Euro).

Ein Ablauf­datum für die Aktion hat Dril­lisch dieses Mal nicht mitge­teilt. Für die Rufnum­mern­mitnahme gewährt your­fone zudem einen Wech­selbonus von 25 Euro, bei anderen Dril­lisch-Marken sind es oft nur 10 Euro.

26. Juli: Tarif­aktionen bei PremiumSIM und WinSIM

Dril­lisch hat heute bei zwei Marken Tarif­aktionen gestartet, die nach dem bereits in den vergan­genen Wochen prak­tizierten Schema funk­tionieren: Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif PremiumSIM LTE S ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 3 GB statt 2 GB Inter­netvo­lumen für 6,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 31. Juli (11 Uhr), und zwar sowohl für die Tarif­vari­ante mit 24 Monaten Mindest­vertrags­lauf­zeit als auch für die Vari­ante mit 1 Monat Lauf­zeit. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro wird nur bei der monat­lich künd­baren Vari­ante verlangt.

Im Rahmen einer Aktion kostet der WinSIM LTE All 5 GB bei Bestel­lung bis einschließ­lich 30. Juli über die gesamte Lauf­zeit von 24 Monaten 9,99 Euro statt 12,99 Euro. Die Tarif­vari­ante mit einmo­natiger Mindest­vertrags­lauf­zeit ist eben­falls Bestand­teil der Aktion. Die einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro wird nur bei der Vari­ante mit einmo­natiger Lauf­zeit berechnet.

23. Juli: simply LTE 5000 mit 6 GB statt 5 GB

Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif simply LTE 5000 zusätz­lich 1 GB LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 6 GB statt 5 GB Inter­netvo­lumen für 12,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 31. Juli (11 Uhr), und zwar für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat). Für die einmo­natige Vari­ante fällt ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 19,99 Euro an.

19. Juli: WinSIM LTE All mit 12 GB statt 10 GB

Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif WinSIM LTE All 10 GB zusätz­lich 2 GB LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 12 GB statt 10 GB Inter­netvo­lumen für 22,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 23. Juli (11 Uhr), und zwar für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat).

16. Juli: PremiumSIM LTE M mit 5 GB statt 4 GB

Bis zum 23. Juli (11 Uhr) gibt es im Tarif PremiumSIM LTE M für Neukunden 5 GB statt 4 GB Daten­volumen für 9,99 Euro pro Monat. Das Angebot gilt sowohl für die Lauf­zeit­vari­anten 24 Monate und 1 Monat. Der Bereit­stel­lungs­preis für die einmo­natige Lauf­zeit­vari­ante beträgt 9,99 Euro. Die Gebühr entfällt, wenn sich Neukunden für die zwei­jährige Vari­ante entscheiden. Für die Mitnahme der Rufnummer gibt es einen Bonus von 10 Euro.

11. Juli: PremiumSIM LTE L mit 8 GB statt 6 GB

Im Rahmen einer Aktion beinhaltet der PremiumSIM LTE L für Neukunden 8 GB statt 6 GB. Das gilt nicht nur in der 24-Monats-Vari­ante, sondern auch in der Version mit einmo­natiger Lauf­zeit, bei der aller­dings ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro berechnet wird. Gegen­über der letzten Aktion wurde die Grund­gebühr wieder auf 14,99 Euro ange­hoben. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 16. Juli 2019 um 11 Uhr.

9. Juli: Aktionen bei WinSIM und sim.de

Bei WinSIM wird eine Aktion wieder­holt, die es bereits im April und im Juni gab: Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif LTE All 3 GB ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS 4 GB Daten­volumen für 7,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 16. Juli (11 Uhr) für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat). Für die 1-Monats-Vari­ante fällt ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro an.

sim.de spen­diert Neukunden im Tarif LTE All 2 GB drei Frei­monate. Wer die 24-Monats­vari­ante des Tarifs bucht, bezahlt in drei der 24 Monate keine Grund­gebühr in Höhe von 6,99 Euro. Aller­dings handelt es sich dabei nicht um die ersten drei Monate, sondern den vierten bis sechsten Vertrags­monat. Die Aktion läuft bis zum 12. Juli (11 Uhr).

2. Juli: sim.de LTE All mit 5 GB statt 4 GB

sim.de wieder­holt eine Aktion von Mai: Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif sim.de LTE All 4 GB ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 5 GB statt 4 GB Inter­netvo­lumen für 9,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 5. Juli (11 Uhr), und zwar nur für die Tarif­vari­ante mit 24 Monaten Mindest­vertrags­lauf­zeit und für die Vari­ante mit 1 Monat Lauf­zeit, aber nicht für Bundles mit Smart­phone. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis liegt bei 9,99 Euro für die Zwei­jahres-Vari­ante und 19,99 Euro für die monat­lich künd­bare Vari­ante.

26. Juni: Premi­umSIM LTE M mit 5 GB statt 4 GB

PremiumSIM wieder­holt eine Aktion, die es Mitte April bereits gab: Im Tarif Premi­umSIM LTE M gibt es zu den 4 GB ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 5 GB Inter­netvo­lumen für 9,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 30. Juni, und zwar für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat). Bei der einmo­natigen Vari­ante wir eine Anschluss­gebühr von 9,99 Euro berechnet.

25. Juni: WinSIM LTE All 3 GB mit 4 GB

Bei der Marke WinSIM wird eine Aktion wieder­holt, die es bereits im April gab: Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif LTE All 3 GB ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS 4 GB Daten­volumen für 7,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 30. Juni für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat). Für die 1-Monats-Vari­ante fällt ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro an.

21. Juni: Aktionen bei WinSIM und BILDconnect

Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif WinSIM LTE All 5 GB ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 6 GB statt 5 GB Inter­netvo­lumen für 12,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 25. Juni (11 Uhr), und zwar für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat).

Ab Montag 24. Juni startet die GIGA-Sommer-Aktion bei BILDconnect. Die BILDconnect Flat LTE M für 9,99 Euro enthält dann 4 GB statt 3 GB Daten­volumen. Ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis fällt nicht an. Die Aktion geht vom 24. bis 30. Juni.

18. Juni: Aktionen bei PremiumSIM und smart­mobil

Der Tarif PremiumSIM LTE XL kostet im Rahmen einer Aktion ab sofort bis zum 21. Juni (11 Uhr) für Neukunden monat­lich 14,99 Euro statt 19,99 Euro. An den Kondi­tionen (Allnet- und SMS-Flat mit 8 GB High­speed-Volumen bei maximal 50 MBit/s, abschalt­bare Daten­auto­matik) ändert sich nichts. Das gilt aller­dings nur für die 24-mona­tige Vari­ante, nicht aber für die flexible Vari­ante mit einem Monat Lauf­zeit. Ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis wird bei der 24-Monats-Vari­ante nicht berechnet.

Darüber hinaus senkt smart­mobil die Preise bei den LTE-Tarifen im ersten Vertrags­jahr der 24-mona­tigen Vertrags­lauf­zeit um jeweils 2 Euro monat­lich. Ausge­nommen davon sind die Tarife mit einmo­natiger Mindest­vertrags­lauf­zeit sowie der LTE 2 GB. Die Neukun­denak­tion ist zeit­lich begrenzt und gilt bis einschließ­lich 16. Juli um 11 Uhr. Für die Zwei­jahres-Vari­anten wird momentan kein Anschluss­preis berechnet. Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter zu smart­mobil mitbringt, erhält momentan einen Wech­selbonus von 25 Euro.

12. Juni: PremiumSIM LTE S mit 3 GB statt 2 GB

Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif PremiumSIM LTE S ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 3 GB statt 2 GB Inter­netvo­lumen für 6,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 18. Juni (11 Uhr), und zwar nur für die Tarif­vari­ante mit 24 Monaten Mindest­vertrags­lauf­zeit und Bundle-Ange­bote mit Smart­phone, nicht aber für die Vari­ante mit 1 Monat Lauf­zeit. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro wird nur bei der monat­lich künd­baren Vari­ante mit 2 GB Daten­volumen verlangt.

7. Juni: Drei Frei­monate bei WinSIM LTE All 3 GB

Nachdem Dril­lisch bei diversen Marken in den vergan­genen Wochen Aktionen wieder­holt hat, bei denen es entweder einen Grund­gebühren-Rabatt oder mehr Daten­volumen gab, startet bei WinSIM heute eine anders­artige Rabatt­aktion, die bei Buchung bis einschließ­lich 12. Juni (11 Uhr) gilt: Wer die 24-Monats­vari­ante des WinSIM LTE All 3 GB bucht, bezahlt in drei der 24 Monate keine Grund­gebühr in Höhe von 7,99 Euro. Aller­dings handelt es sich dabei nicht um die ersten drei Monate, sondern den vierten bis sechsten Vertrags­monat.

4. Juni: sim.de LTE All 4 GB für 7,99 Euro statt 9,99 Euro

Der Tarif sim.de LTE All 4 GB kostet im Rahmen einer Aktion ab sofort bis zum 7. Juni (11 Uhr) für Neukunden monat­lich 7,99 Euro statt 9,99 Euro. An den Kondi­tionen (Allnet- und SMS-Flat mit 4 GB High­speed-Volumen bei maximal 50 MBit/s, abschalt­bare Daten­auto­matik) ändert sich nichts. Das gilt aller­dings nur für die 24-mona­tige Vari­ante, nicht aber für die flexible Vari­ante mit einem Monat Lauf­zeit. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis beträgt bei der 24-Monats-Vari­ante 9,99 Euro, bei den monat­lich künd­baren Tarifen hingegen 19,99 Euro.

31. Mai: simply LTE 5000 für 10,99 Euro statt 12,99 Euro

Der Tarif simply LTE 5000 kostet im Rahmen einer Aktion ab sofort bis zum 4. Juni (11 Uhr) für Neukunden monat­lich 10,99 Euro statt 12,99 Euro. An den Kondi­tionen (Allnet- und SMS-Flat mit 5 GB High­speed-Volumen bei maximal 50 MBit/s, abschalt­bare Daten­auto­matik) ändert sich nichts. Das gilt aller­dings nur für die 24-mona­tige Vari­ante, nicht aber für die flexible Vari­ante mit einem Monat Lauf­zeit. Ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis wird bei der 24-Monats-Vari­ante im Rahmen der Aktion nicht berechnet, bei den monat­lich künd­baren Tarifen hingegen einmalig 19,99 Euro.

28. Mai: WinSIM LTE All 3 GB für 6,99 Euro statt 7,99 Euro

Im Rahmen einer Aktion kostet der WinSIM LTE All 3 GB bei Bestel­lung bis einschließ­lich 31. Mai um 18 Uhr über die gesamte Lauf­zeit 6,99 Euro statt 7,99 Euro. Die Tarif­vari­ante mit einmo­natiger Mindest­vertrags­lauf­zeit ist eben­falls Bestand­teil der Aktion und kostet eben­falls 6,99 Euro. Die einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro wird nur bei der Vari­ante mit einmo­natiger Lauf­zeit berechnet, nicht bei der 24-Monats-Vari­ante.

24. Mai: PremiumSIM LTE M für 7,99 Euro statt 9,99 Euro

Im Rahmen einer Aktion kostet der PremiumSIM LTE M bei Bestel­lung bis einschließ­lich 28. Mai um 11 Uhr über die gesamte Lauf­zeit 7,99 Euro statt 9,99 Euro. Die Tarif­vari­ante mit einmo­natiger Mindest­vertrags­lauf­zeit ist dieses Mal eben­falls Bestand­teil der Aktion und kostet eben­falls 7,99 Euro. Die einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro wird nur bei der Vari­ante mit einmo­natiger Lauf­zeit berechnet, nicht bei der 24-Monats-Vari­ante.

21. Mai: simply LTE 3000 für 6,99 Euro statt 7,99 Euro

Der Tarif simply LTE 3000 kostet im Rahmen einer Aktion ab sofort bis zum 24. Mai (11 Uhr) für Neukunden monat­lich 6,99 Euro statt 7,99 Euro. An den Kondi­tionen (Allnet- und SMS-Flat mit 3 GB High­speed-Volumen bei maximal 50 MBit/s, abschalt­bare Daten­auto­matik) ändert sich nichts. Das gilt aller­dings nur für die 24-mona­tige Vari­ante, nicht aber für die flexible Vari­ante mit einem Monat Lauf­zeit. Ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis wird bei der 24-Monats-Vari­ante im Rahmen der Aktion nicht berechnet.

17. Mai: sim.de LTE All mit 5 GB statt 4 GB

Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif sim.de LTE All 4 GB ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 5 GB statt 4 GB Inter­netvo­lumen für 9,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 21. Mai (11 Uhr), und zwar nur für die Tarif­vari­ante mit 24 Monaten Mindest­vertrags­lauf­zeit, nicht aber für die Vari­ante mit 1 Monat Lauf­zeit und nicht für Bundles mit Smart­phone. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis liegt bei 9,99 Euro für die Zwei­jahres-Vari­ante.

14. Mai: Premi­umSIM LTE L für 12,99 Euro statt 14,99 Euro

Der Tarif Premi­umSIM LTE L kostet im Rahmen einer Aktion ab sofort bis zum 17. Mai (11 Uhr) für Neukunden monat­lich 12,99 Euro statt 14,99 Euro. An den Kondi­tionen (Allnet- und SMS-Flat mit 6 GB High­speed-Volumen bei maximal 50 MBit/s) ändert sich nichts. Das gilt aller­dings nur für die 24-mona­tige Vari­ante, nicht aber für die flexible Vari­ante mit einem Monat Lauf­zeit.

9. Mai: WinSIM LTE All 5 GB für 10,99 Euro statt 12,99 Euro

Im Rahmen einer Aktion kostet der WinSIM LTE All 5 GB bei Bestel­lung bis einschließ­lich 13. Mai über die gesamte Lauf­zeit von 24 Monaten 10,99 Euro statt 12,99 Euro, was eine Ersparnis von insge­samt 48 Euro über die ersten zwei Jahre bedeutet. Die Tarif­vari­ante mit einmo­natiger Mindest­vertrags­lauf­zeit ist nicht Bestand­teil der Aktion und kostet weiterhin 12,99 Euro. Die einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro wird nur bei der Vari­ante mit einmo­natiger Lauf­zeit berechnet, nicht bei der 24-Monats-Vari­ante.

8. Mai: BILD­connect FLAT LTE M mit 4 GB statt 3 GB

Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif BILD­connect FLAT LTE M ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 4 GB statt 3 GB Inter­netvo­lumen für 9,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 13. Mai, und zwar nur für die Tarif­vari­ante mit 24 Monaten Mindest­vertrags­lauf­zeit. Die Vari­ante mit 1 Monat Lauf­zeit ist momentan auf der Webseite nicht buchbar. Ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis fällt im Rahmen der Aktion nicht an.

30. April: simply LTE 3000 mit 4 GB statt 3 GB

Neukunden erhalten im Tarif simply LTE 3000 ein zusätz­liches Giga­byte Daten­volumen ohne Aufpreis dazu. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS 4 GB Daten­volumen zu einer monat­lichen Gebühr von 7,99 Euro bereit. Die Aktion ist bis einschließ­lich 2. Mai für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat) gültig.

26. April: Premi­umSIM LTE S mit 3 GB statt 2 GB

Für Neukunden gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif Premi­umSIM LTE S ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 3 GB statt 2 GB Inter­netvo­lumen für 6,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 29. April, und zwar für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat).

24. April: Kein Bereit­stel­lungs­preis bei einmo­natigen WinSIM-Tarifen

Alle WinSIM-Tarife mit einmo­natiger Lauf­zeit sind ab sofort bis einschließ­lich 29. April ohne Bereit­stel­lungs­preis statt einmalig 9,99 Euro erhält­lich.

18: April: Premi­umSIM LTE M mit 5 GB statt 4 GB

Für Neukunden gibt es im Rahmen einer Oster­aktion im Tarif Premi­umSIM LTE M zu den 4 GB ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS insge­samt 5 GB Inter­netvo­lumen für 9,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 23. April, und zwar für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat).

17. April: Oster-Aktion bei simply, Wech­selbonus bei BILD­connect

Im Rahmen einer Oster­aktion bei simply entfällt bei einer Bestel­lung bis zum 23. April auch bei den Tarifen mit einmo­natiger Lauf­zeit die einma­lige Anschluss­gebühr. Bei den 24-Monats-Tarifen war dies ohnehin vor der Aktion schon der Fall.

Für Neukunden der Marke BILD­connect gibt es ab sofort einen Wech­selbonus in Höhe von 30 Euro. Voraus­setzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter (Unter­nehmen) zu Dril­lisch Online.

16. April: Neues Tarif­port­folio bei sim.de

sim.de hat ein komplett neues Tarif­port­folio gestartet, das an die Tarife von Premi­umSIM ange­lehnt ist. Der güns­tigste Tarif enthält nun 2 GB Daten­volumen, der bishe­rige 10-GB-Tarif entfällt. Gesurft werden kann jetzt in allen Tarifen mit bis zu 50 MBit/s. Die Tarife sind nun auch wieder mit einmo­natiger Lauf­zeit erhält­lich, in beiden Lauf­zeit­vari­anten haben die Tarife dieselbe Grund­gebühr. Ledig­lich der einma­lige Anschluss­preis ist bei den Tarifen mit einmo­natiger Lauf­zeit höher.

sim.de-Tarife LTE All 2 GB LTE All 4 GB LTE All 6 GB LTE All 8 GB Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwin­digkeit 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. 6,99 9,99 14,99 19,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. 9,99 / 19,99 Stand: 16. April 2019, Preise in Euro

12. April: WinSIM LTE All 3 GB mit 4 GB

Für Neukunden von WinSIM gibt es ab sofort akti­onsweise im Tarif LTE All 3 GB ein zusätz­liches Giga­byte LTE-Daten­volumen ohne Aufpreis. Somit stehen neben der Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS 4 GB Daten­volumen für 7,99 Euro monat­lich bereit. Die Aktion gilt bis einschließ­lich 15. April für beide Lauf­zeit­vari­anten (24 Monate und 1 Monat). Für die 1-Monats-Vari­ante fällt ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro an. Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter zu WinSIM mitbringt, erhält 10 Euro Wech­selbonus.

9. April: Kein Bereit­stel­lungs­preis bei diversen Marken

Bei Premi­umSIM, WinSIM, simply und maXXim entfällt akti­onsweise der Bereit­stel­lungs­preis bei den LTE-Allnet-Flats mit 24 Monaten Mindest­lauf­zeit. Zudem entfällt bei Premi­umSIM bis 15. April auch der Bereit­stel­lungs­preis der monat­lich künd­baren LTE-Allnet­flats.

5. April: WinSIM LTE All 5 GB mit 6 GB

Bei WinSIM gibt es für Neukunden im Tarif LTE All 5 GB für wenige Tage ein zusätz­liches Giga­byte ohne Aufpreis. Insge­samt beinhaltet der Tarif damit 6 GB Daten­volumen für 12,99 Euro monat­lich. Dies gilt für die Lauf­zeit­vari­anten mit 24 Monaten und einem Monat. Außerdem wird im Rahmen der Aktion für die LTE-Tarife mit Allnet- und Internet-Flat mit zwei­jähriger Lauf­zeit kein Bereit­stel­lungs­preis berechnet. Wer seine Rufnummer zu WinSIM mitbringt, erhält 10 Euro Wech­selbonus. Die Smart­phone-Tarife von WinSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 1 GB 3 GB 6 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Grund­gebühr 1 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 5. April 2019, Preise in Euro

26. März: smart­mobil: Doppeltes Daten­volumen bei drei Tarifen

Im Rahmen einer Aktion erhalten Neukunden eines 24-Monats-Vertrags bei smart­mobil in den ersten drei Monaten der Lauf­zeit das doppelte Daten­volumen. Die Aktion gilt für die Tarife LTE 2 GB, LTE 3 GB und LTE 5 GB. Ausge­nommen davon sind die Tarif­vari­anten mit einmo­natiger Mindest­vertrags­lauf­zeit und der LTE 10 GB. Neukunden, die ihre Rufnummer zu smart­mobil mitbringen, erhalten darüber hinaus einen Wech­selbonus in Höhe von 25 Euro. Für die 24-Monats-Vari­anten wird kein einma­liger Anschluss­preis berechnet.

Bei sim.de wurde die unten genannte MEGA MÄRZ Aktion inzwi­schen beendet. Es gibt bei dieser Dril­lisch-Marke bei Neubu­chung also keine drei Gratis-Monate mehr und der einma­lige Anschluss­preis von 9,99 Euro wird wieder berechnet.

21. März: Auch güns­tige Tarife bei winSIM und Premi­umSIM erhalten 50 MBit/s

Dril­lisch hat zwei Tarifen, in denen bislang Surfen nur mit 21,6 MBit/s möglich war, eine höhere Geschwin­digkeit spen­diert. Dabei handelt es sich um den winSIM LTE All 1 GB und den Premi­umSIM LTE S. In beiden Tarifen ist jetzt Surfen mit maximal 50 MBit/s im Down­stream möglich. Das betrifft auch die Vari­anten mit kurzer Lauf­zeit Premi­umSIM LTE S (1 Monat) und winSIM LTE All 1 GB (1 Monat).

MEGA MÄRZ Aktion

Für bestimmte Marken von Dril­lisch gibt es drei Gratis-Monate. In den Genuss dieser grund­gebühr­freien Zeit kommen Kunden, die einen neuen Mobil­funk­vertrag mit einer Lauf­zeit von 24 Monaten bei den Marken winSIM, Premi­umSIM, maXXim, sim.de und simply noch bis zum 31. März abschließen. Für alle LTE-Tarife mit Daten­volumen zwischen 1 GB und 10 GB der genannten Marken wird akti­onsweise kein Bereit­stel­lungs­preis verlangt. Mehr dazu in unserer sepa­raten Meldung zur MEGA MÄRZ Aktion.

1. März: Grund­gebühr bei maXXim wird teurer

Nachdem die Tarife von maXXim einen Monat lang mit Akti­onsra­batt vertrieben wurden, wird die Grund­gebühr bei einem Neuab­schluss nun wieder teurer. Die Smart­phone-Tarife von maXXim gestalten sich ab sofort wie folgt:

maXXim-Tarif LTE 2000 LTE 3000 LTE 5000 Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 3 GB 5 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 1./2. Jahr 6,99 / 8,99 7,99 / 9,99 12,99 / 14,99 Grund­gebühr 1 Mon. 8,99 9,99 14,99 Anschluss­gebühr 9,99 Stand: 1. März 2019, Preise in Euro

14. Februar: Einige Premi­umSIM-Tarife werden güns­tiger

Einige monat­lich künd­bare Tarife von Premi­umSIM werden nach der letzten Preis­erhö­hung im Januar wieder güns­tiger - aber nicht alle. Die Tarife gestalten sich ab sofort wie folgt:

Premi­umSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. / ab 25. Mon. 6,99 / 7,99 9,99 / 10,99 14,99 / 15,99 19,99 / 19,99 Grund­gebühr 1 Mon. 6,99 9,99 14,99 19,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 14. Februar 2019, Preise in Euro

6. Februar: simply-Tarife güns­tiger

Dril­lisch hat vier LTE-Tarife ange­passt und die monat­liche Gebühr für LTE 1000, LTE 3000, LTE 5000 und LTE 10000 gesenkt. Die Tarife von simply gestalten sich ab sofort wie folgt:

simply-Tarif LTE 1000 LTE 3000 LTE 5000 LTE 10000 Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Grund­gebühr 1 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. 9,99 (1 Mon.) Stand: 6. Februar 2019, Preise in Euro

1. Februar: simply-Tarife teurer, maXXim-Tarife güns­tiger

Dril­lisch hat an den Tarifen von simply und maXXim geschraubt. Während es bei simply Preis­erhö­hungen gibt, sind bei maXXim Preis­senkungen zu verzeichnen. Die Tarife von simply gestalten sich ab sofort wie folgt:

simply-Tarif LTE 1000 LTE 3000 LTE 5000 LTE 10000 Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Grund­gebühr 1 Mon. 7,99 9,99 14,99 26,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. - Stand: 1. Februar 2019, Preise in Euro

maXXim-Tarif LTE 2000 LTE 3000 LTE 5000 Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 3 GB 5 GB Max. Geschwin­digkeit 21 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 1./2. Jahr 5,99 / 7,99 6,99 / 8,99 11,99 / 13,99 Grund­gebühr 1 Mon. 7,99 8,99 13,99 Anschluss­gebühr 9,99 Stand: 1. Februar 2019, Preise in Euro

28. Januar: WinSIM nimmt einige der Preis­erhö­hungen wieder zurück

Die Smart­phone-Tarife von maXXim gestalten sich ab sofort wie folgt:

Nach wenigen Tagen senkt WinSIM wieder die Preise für einige Tarife. Auch diese Preis­senkung erfolgt - wie die Preis­erhö­hung vor einigen Tagen - ganz ohne Ankün­digung. Für den Abschluss eines Tarifs mit einmo­natiger Lauf­zeit werden wieder 9,99 Euro einma­lige Anschluss­gebühr berechnet. Die Smart­phone-Tarife von WinSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Grund­gebühr 1 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 28. Januar 2019, Preise in Euro

24. Januar: WinSIM-Tarife werden um bis zu 4 Euro teurer

Ohne jegliche Ankün­digung hat Dril­lisch die Tarife von WinSIM geän­dert. Die Grund­gebühr in einigen Tarifen wird signi­fikant teurer, zum Teil um bis zu 4 Euro monat­lich. Ein einma­liger Anschluss­preis wird nicht berechnet, auch nicht bei den Tarifen mit monat­licher Kündi­gungs­frist. Die Smart­phone-Tarife von WinSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Grund­gebühr 1 Mon. 7,99 9,99 14,99 26,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. - Stand: 24. Januar 2019, Preise in Euro

23. Januar: Preis­ände­rungen bei simply

In einigen Tarifen von simply sinkt die Grund­gebühr um einen Euro monat­lich. Dafür fällt für Tarife mit einmo­natiger Lauf­zeit wieder ein einma­liger Anschluss­preis von 9,99 Euro an. Die Tarife von simply gestalten sich ab sofort wie folgt:

simply-Tarif LTE 1000 LTE 3000 LTE 5000 LTE 10000 Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Grund­gebühr 1 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 23. Januar 2019, Preise in Euro

21. Januar: Premi­umSIM-Tarife werden teurer

Premi­umSIM erhöht die Preise. Die monat­lich künd­baren Tarife mit Ausnahme des LTE XL werden im Vergleich zum bishe­rigen Preis um jeweils einen Euro pro Monat teurer. Außerdem fällt eine einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro an.

Die bishe­rigen Preise für die Tarife in der 24-mona­tigen Vari­ante gelten nur in den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit. Ab dem 25. Monat erhöht sich bei Nicht­kündi­gung bei allen Tarifen außer beim LTE XL die Grund­gebühr um je einen Euro. Eine einma­lige Anschluss­gebühr fällt nicht an.

Premi­umSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. / ab 25. Mon. 6,99 / 7,99 9,99 / 10,99 14,99 / 15,99 19,99 / 19,99 Grund­gebühr 1 Mon. 7,99 10,99 15,99 19,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 21. Januar 2019, Preise in Euro

16. Januar: smart­mobil Prepaid: 6-Cent-Tarif mit zahl­reichen Optionen

Die Dril­lisch-Marke smart­mobil wagt sich ins Reich der Prepaid-Tarife und startet einen 6-Cent-Einheits­tarif mit mehreren Optionen. Wie revo­lutionär ist das Angebot wirk­lich?

3. Januar: Neue LTE-Tarife und neuer Marken­auftritt bei your­fone

your­fone hat schon öfters nicht nur den Besitzer, sondern auch das Marken-Image gewech­selt. Ins neue Jahr startet der Mobil­funk-Provider aber nicht nur mit einem moder­neren Logo, sondern auch mit neuen Tarifen.

20. Dezember: Flexible Tarife bei smart­mobil jetzt täglich kündbar

smart­mobil wirbt damit, dass die neuen Smart­phone-Tarife mit Allnet-Flat und jetzt bis zu 10 GB täglich kündbar sind. Die rest­liche Grund­gebühr für den Monat wird nicht berechnet. Wir haben uns in einer sepa­raten Meldung ange­schaut, wie revo­lutionär dieses Feature wirk­lich ist.

10. Dezember: WinSIM lässt 6-Cent-Tarif wieder aufleben

WinSIM lässt den grund­gebüh­renfreien 6-Cent-Tarif wieder aufleben. Dril­lisch hatte den in unserem Tarif­vergleich für Handy-Vertrags­tarife ohne Grund­gebühr erwähnten Tarif zunächst Anfang November einge­stellt. Schon seit längerer Zeit ist dieser Tarif ohne Grund­gebühr bereits nicht mehr über die WinSIM-Home­page auffindbar, sondern nur noch über einen Direkt­link.

Auf dieser Seite ist es nun wieder möglich, den Tarif in den Waren­korb zu legen und zu bestellen. Erhält­lich ist er nun sogar in zwei Vari­anten: Als Post­paid-Tarif mit monat­licher Rech­nung und SEPA-Last­schrift sowie als Prepaid-Tarif mit Komfort-Aufla­dung per Last­schrift. Dril­lisch kann den Tarif aufgrund der einmo­natigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit aber jeder­zeit mit Monats­frist kündigen.

Update 11. Dezember: Dril­lisch schreibt uns in Reak­tion auf diesen Bericht, der Provider habe den Tarif nicht in der Vermark­tung. Der auf unterster Ebene noch aktive Direkt­link sei ledig­lich einem "internen tech­nischen Umstand geschuldet". In Kürze werde der Link komplett aus dem Netz genommen. Ende des Updates.

23. November: Black-Deal-Aktionen bei Premi­umSIM und WinSIM

Zum Black Friday verzichtet Premi­umSIM auf die Berech­nung eines Anschluss­preises auch bei den Tarifen mit einmo­natiger Vertrags­lauf­zeit. Die Black-Deal-Aktion gilt bis 27. November (10 Uhr) für alle vier flexi­blen LTE-Tarife mit Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS und einem LTE-Daten­volumen zwischen 2 und 8 GB. An den Tarifen ändert sich nichts.

Besteller eines neuen Tarifs von WinSIM sparen noch bis zum 27. November um 10 Uhr bei allen Allnet-Flats mit LTE den einma­ligen Bereit­stel­lungs­preis, der ohnehin bereits zuletzt im Rahmen von Aktionen des öfteren entfallen war. Alle, die ihre Rufnummer von einem Anbieter zu Dril­lisch mitbringen, erhalten wie gewohnt 10 Euro Wech­selbonus.

13. November: Neue Prepaid-Optionen bei your­fone

your­fone hat sein Angebot an Prepaid-Optionen über­arbeitet. Die Optionen können zum Basis­tarif mit 8 Cent pro Minute/SMS hinzu­gebucht werden. Alle Zusatz­optionen kommen bei Kauf eines neuen Star­terpa­kets mit einem Start­guthaben von 10 Euro und können für jeweils vier Wochen gebucht werden. Nur bei den Optionen ab 3 GB Daten­volumen ist Surfen mit 50 MBit/s möglich, bei allen anderen Optionen mit maximal 21,6 MBit/s.

Für Einsteiger gibt es die Flat-S-Option mit 1,5 GB LTE-Daten­volumen für 7,95 Euro. Die neue Option Flat M bietet 3 GB Inter­netvo­lumen zum Preis von 12,95 Euro. Bei der Flat XL gibt es 5 GB Daten­volumen für 19,95 Euro .

Die Data-Optionen starten bei 3,95 Euro für die Zusatz­option Data S. Hier sind 500 MB LTE-Daten­volumen enthalten. Bei der Option Data M steht 1 GB Daten­volumen für 6,95 Euro bereit. 2,5 GB sind es für 9,95 Euro bei der Option Data L. Bei Data XL erhält der Kunde 5,5 GB, hierfür werden 14,95 Euro fällig.

8. November: smart­mobil streicht Daten­auto­matik und über­arbeitet Tarife

smart­mobil hat sein Tarif­port­folio über­arbeitet und dabei die Daten­auto­matik gestri­chen. Ab sofort wird nach Errei­chen des High­speed-Volu­mens gedros­selt. Die Tarife haben neue Namen erhalten und bei den beiden mitt­leren Tarifen gibt es jetzt jeweils 1 GB weniger Daten­volumen. Der Einsteiger-Tarif enthält statt einer Allnet- und SMS-Flat nur noch 300 Frei­einheiten, dafür ist aber Surfen mit 50 MBit/s statt bisher 21,6 MBit/s möglich. Neukunden, die ihre Rufnummer zu smart­mobil mitbringen, erhalten ab sofort einen Wech­selbonus von 25 Euro statt bisher 10 Euro.

Die Smart­phone-Tarife von smart­mobil gestalten sich ab sofort wie folgt:

smart­mobil-Tarif LTE 2 GB LTE 3 GB LTE 5 GB LTE 8 GB Tele­fonie & SMS 300 Frei­einheiten Flat Daten­volumen 2 GB 3 GB 5 GB 8 GB Max. Geschwin­digkeit 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 7,99 9,99 14,99 24,99 Grund­gebühr 1 Mon. 9,99 11,99 16,99 26,99 Anschluss­gebühr - Stand: 8. November 2018, Preise in Euro

7. November: discoTEL mit neuen Prepaid-Flat-Optionen

discoTEL hat sein Prepaid-Port­folio über­arbeitet: Zum Basis­tarif mit 6 Cent je Einheit können ab sofort neue Optionen hinzu­gebucht werden. Die Flat-Optionen für Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze sowie Inter­netvo­lumen mit LTE-Geschwin­digkeit stehen ab 7,95 Euro bereit. Für die ausschließ­liche mobile Inter­netnut­zung bietet discoTEL Tarif-Optionen ab 3,95 Euro. Bei den güns­tigen Optionen kann per LTE nur mit 21,6 MBit/s gesurft werden.

In der Option Flat M sind hierfür zusätz­lich zur Telefon- und SMS-Flat 3 GB LTE-Daten­volumen für 12,95 Euro verfügbar. Die Flat S ist mit einer Flat­rate für Tele­fonie und SMS sowie 1,5 GB Daten­volumen zum Preis von 7,95 Euro ausge­stattet. Die Option Flat XL hat 5 GB Daten­volumen für 19,95 Euro.

Die Daten­option Data S verfügt über 500 MB Daten­volumen zum Preis von 3,95 Euro. Die doppelte Daten­menge steht bei der Tarif­option Data M für 6,95 Euro bereit. Für 14,95 Euro gibt es die Option Data XL mit 5,5 GB LTE-Daten­volumen, das mit bis zu 50 MBit/s versurft werden kann.

5. November: WinSIM hat 6-Cent-Tarif einge­stellt

WinSIM hat mitt­lerweile den noch kürz­lich in unserem Tarif­vergleich für Handy-Vertrags­tarife ohne Grund­gebühr erwähnten 6-Cent-Post­paid-Tarif einge­stellt. Schon seit längerer Zeit war dieser Vertrags-Tarif ohne Grund­gebühr bereits nicht mehr über die WinSIM-Home­page auffindbar, sondern nur noch über einen Direkt­link. Auf dieser Seite ist es aber nun nicht mehr möglich, den Tarif in den Waren­korb zu legen und zu bestellen. Es erscheint der Hinweis: "Der Tarif ist leider nicht (mehr) verfügbar." Bestands­kunden können den Tarif zunächst unver­ändert weiter nutzen, Dril­lisch kann den Tarif aufgrund der einmo­natigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit aber jeder­zeit mit Monats­frist kündigen.

2. November: Preis­senkung bei einzelnen Tarifen von Premi­umSIM und WinSIM

Bei zwei Tarifen von Premi­umSIM und zwei Tarifen von WinSIM sinkt die monat­liche Grund­gebühr, sowohl bei den Tarifen mit einmo­natiger als auch bei den Tarifen mit 24-mona­tiger Lauf­zeit.

Die Smart­phone-Tarife von Premi­umSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

Premi­umSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 6,99 9,99 14,99 19,99 Grund­gebühr 1 Mon. 6,99 9,99 14,99 19,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 2. November 2018, Preise in Euro

Die Smart­phone-Tarife von WinSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Grund­gebühr 1 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 2. November 2018, Preise in Euro

23. Oktober: Anschluss­preis gesenkt für flexible Tarife bei Premi­umSIM und WinSIM

Die am 18. Oktober einge­führte einma­lige Anschluss­gebühr bei den Tarifen von Premi­umSIM und WinSIM mit einmo­natiger Lauf­zeit wird vorüber­gehend gesenkt. Im Rahmen einer bis zum 31. Oktober befris­teten Aktion wird die Anschluss­gebühr von 19,99 Euro auf 9,99 Euro redu­ziert. Die rest­lichen Tarif-Kondi­tionen bleiben wie unten am 18. Oktober in der tabel­lari­schen Über­sicht mitge­teilt.

19. Oktober: Neuer Tarif BILD­connect Flat Classic LTE

BILD­connect hat einen neuen Einsteiger-Tarif einge­führt. Der Tarif Flat Classic LTE beinhaltet eine Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS sowie 1 GB Daten­volumen im Telefónica-Netz. Gesurft werden kann mit maximal 21,6 MBit/s. Ist das Daten­volumen verbraucht, kann der Kunde optional ein weiteres Giga­byte für 4 Euro nach­buchen. Andern­falls wird auf 16 kBit/s gedros­selt.

Die Grund­gebühr beträgt im ersten Jahr 4,99 Euro monat­lich, die BILD­plus-Option ist inklu­sive. Ab dem 13. Monat kostet der Tarif 8,99 Euro pro Monat. Die Mindest­vertrags­lauf­zeit beträgt 24 Monate. Im Rahmen einer Aktion verzichtet Dril­lisch auf die Berech­nung des Bereit­stel­lungs­preises in Höhe von regulär 29,95 Euro. Einen Wech­selbonus von 10 Euro erhalten Neukunden, die mit ihrer bishe­rigen Mobil­funk­nummer zu BILD­connect wech­seln. Bestellt werden kann der Tarif unter bildconnect.de/classic.

18. Oktober: Anschluss­preis für Tarife mit einmo­natiger Lauf­zeit bei Premi­umSIM und WinSIM

Nachdem in den vergan­genen Monaten bei vielen Dril­lisch-Marken kein einma­liger Anschluss­preis berechnet wurde, führt Dril­lisch diesen bei Premi­umSIM und WinSIM wieder ein, und zwar bei den Tarifen mit einmo­natiger Lauf­zeit. Dafür sinken die Grund­gebühren dieser Tarife mit kurzer Lauf­zeit.

Die Smart­phone-Tarife von Premi­umSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

Premi­umSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 7,99 10,99 14,99 19,99 Grund­gebühr 1 Mon. 7,99 10,99 14,99 19,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 19,99 Stand: 18. Oktober 2018, Preise in Euro

Die Smart­phone-Tarife von WinSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Grund­gebühr 1 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Anschluss­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 19,99 Stand: 18. Oktober 2018, Preise in Euro

12. Oktober: Kein Anschluss­preis bei BILD­connect

BILD­connect verzichtet ab sofort akti­onsweise auf die Berech­nung eines Anschluss­preises bei den Tarifen Flat SMART LTE und Flat COMFORT LTE. Die Aktion gilt für beide Lauf­zeit­vari­anten. Neukunden, die mit ihrer bishe­rigen Mobil­funk­nummer zu BILD­connect wech­seln, erhalten einen Wech­selbonus in Höhe von 10 Euro. Die beiden Tarife gestalten sich ab sofort wie folgt:

BILD­connect-Tarif Flat SMART LTE Flat COMFORT LTE Tele­fonie & SMS Flat Flat Daten­volumen 3 GB 5 GB Max. Geschwin­digkeit 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 9,95 14,95 Grund­gebühr 1 Mon. 14,95 19,95 Anschluss­gebühr - Stand: 12. Oktober 2018, Preise in Euro

10. Oktober: Preis­erhö­hung bei WinSIM

Die Smart­phone-Tarife von WinSIM gestalten sich ab sofort wie folgt und werden damit bei gleich­blei­bender Leis­tung teurer:

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Grund­gebühr 1 Mon. 7,99 9,99 14,99 26,99 Anschluss­gebühr - Stand: 10. Oktober 2018, Preise in Euro

9. Oktober: Tarif­ände­rungen bei Premi­umSIM

Die Smart­phone-Tarife von Premi­umSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

Premi­umSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 7,99 10,99 14,99 19,99 Grund­gebühr 1 Mon. 8,99 12,99 16,99 22,99 Anschluss­gebühr - Stand: 9. Oktober 2018, Preise in Euro

8. Oktober: Tarif­ände­rungen bei smart­mobil

Die Smart­phone-Tarife von smart­mobil gestalten sich ab sofort wie folgt:

smart­mobil-Tarif LTE Special LTE Starter LTE All LTE Pro Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 1./2. Jahr 6,99 / 8,99 8,99 / 12,99 12,99 / 16,99 16,99 / 22,99 Grund­gebühr 1 Mon. 8,99 12,99 16,99 22,99 Anschluss­gebühr - Stand: 8. Oktober 2018, Preise in Euro

4. Oktober: Tarif­ände­rungen bei simply

Die Smart­phone-Tarife von simply gestalten sich ab sofort wie folgt:

simply-Tarif LTE 1000 LTE 3000 LTE 5000 LTE 10000 Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Grund­gebühr 1 Mon. 7,99 9,99 14,99 26,99 Anschluss­gebühr - Stand: 4. Oktober 2018, Preise in Euro

1. Oktober: Tarif­ände­rungen bei maXXim

Die Smart­phone-Tarife von maXXim gestalten sich ab sofort wie folgt:

maXXim-Tarif LTE 2000 LTE 3000 LTE 5000 Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 3 GB 5 GB Max. Geschwin­digkeit 21 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 1./2. Jahr 6,99 / 8,99 7,99 / 9,99 12,99 / 14,99 Grund­gebühr 1 Mon. 8,99 9,99 14,99 Anschluss­gebühr - Stand: 1. Oktober 2018, Preise in Euro

28. September: Weitere sechs Dril­lisch-Marken werden einge­stampft

Dril­lisch räumt auf: Weitere sechs Marken werden einge­stampft

28. September: Kein Bereit­stel­lungs­preis und neuer LTE-Tarif bei sim.de

Ab sofort verzichtet sim.de bei den LTE-Tarifen auf den Bereit­stel­lungs­preis von regulär 19,99 Euro. Außerdem wird mit dem LTE All XL ein neuer Tarif mit 10 GB Daten­volumen einge­führt. Dieser hat eine Lauf­zeit von 24 Monaten und kostet 22,99 Euro pro Monat.

sim.de-Tarife LTE All S LTE All M LTE All L LTE All XL Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 5,99 9,99 14,99 22,99 Anschluss­gebühr - Stand: 28. September 2018, Preise in Euro

26. September: Premi­umSIM-Tarif­wechsel kostet jetzt 19,95 Euro

Premi­umSIM: Tarif­wechsel kostet jetzt 19,95 Euro

21. September: Kein Bereit­stel­lungs­preis bei LTE-Daten­tarifen von maXXim

Ab sofort verzichtet maXXim auch bei den LTE-Daten­tarifen auf den Bereit­stel­lungs­preis von regulär 19,99 Euro. Alle Daten­tarife sind mit einer Lauf­zeit von 24 Monaten oder – für je 2 Euro mehr monat­lich – auch mit einer flexi­blen Lauf­zeit von einem Monat erhält­lich.

maXXim-Daten­tarif LTE Internet S LTE Internet M LTE Internet L LTE Internet XL Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 8 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 4,99 9,99 14,99 19,99 Grund­gebühr 1 Mon. 6,99 11,99 16,99 21,99 Anschluss­gebühr - Stand: 21. September 2018, Preise in Euro

19. September: smart­mobil redu­ziert Preise für Allnet-Flats mit LTE

smart­mobil senkt vorüber­gehend die Preise bei den Allnet-Flats mit LTE. Die Tarife werden im Rahmen der Aktion bis einschließ­lich 30. September in beiden Lauf­zeit­vari­anten güns­tiger ange­boten. Neukunden erhalten zudem einen Wech­selbonus in Höhe von 10 Euro, wenn sie ihre bishe­rige Rufnummer mitbringen.

smart­mobil-Tarif LTE Special LTE Starter LTE All LTE Pro Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 1./2. Jahr 4,99 / 7,99 7,99 / 11,99 12,99 / 16,99 14,99 / 18,99 Grund­gebühr 1 Mon. 8,99 11,99 16,99 18,99 Anschluss­gebühr - Stand: 19. September 2018, Preise in Euro

17. September: Aktion bei simply bis 30. September

simply redu­ziert die Preise und bietet ab sofort eine Allnet-Flat mit 10 GB Inter­netvo­lumen für 19,99 Euro monat­lich an. Die Aktion ist befristet und läuft bis einschließ­lich 30. September. Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter zur Dril­lisch-Gruppe und deren Marke simply mitbringt, erhält 10 Euro Wech­selbonus.

simply-Tarif LTE 3000 LTE 5000 LTE 10000 Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. 7,99 12,99 19,99 Grund­gebühr 1 Mon. 9,99 14,99 21,99 Anschluss­gebühr - Stand: 17. September 2018, Preise in Euro

17. September: Preis-Aktion bei Premi­umSIM

Premi­umSIM redu­ziert ab sofort die Preise für alle Allnet-Flat Tarife mit LTE. Alle Tarife werden ohne Bereit­stel­lungs­preis ange­boten. Neukunden, die ihre bishe­rige Rufnummer von einem anderen Anbieter zu Premi­umSIM mitbringen, erhalten zudem 10 Euro Wech­selbonus.

Premi­umSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 1 Mon. / 24 Mon. 6,99 9,99 14,99 16,99 Anschluss­gebühr - Stand: 17. September 2018, Preise in Euro

14. September: Preis­senkung bei WinSIM-Tarifen

WinSIM senkt die Preise bei allen LTE All Tarifen. Zudem entfällt bei allen Tarifen der Bereit­stel­lungs­preis. Die Aktion läuft bis zum 30. September. Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter zur Dril­lisch-Gruppe und deren Marke WinSIM mitbringt, erhält 10 Euro Wech­selbonus.

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Tele­fonie & SMS Flat Daten­volumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwin­digkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grund­gebühr 24 Mon. / 1 Mon. 4,99 7,99 12,99 19,99 Anschluss­gebühr - Stand: 14. September 2018, Preise in Euro

Wir haben eine Tarif­anpas­sung bei der Marke WinSIM vorge­nommen. Der Tarif LTE All 1 GB steht ab sofort für monat­lich 6,99 Euro bereit. Der Bereit­stel­lungs­preis von 14,99 Euro entfällt in der Aktion weiterhin.