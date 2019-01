Die Mobilfunkmarken von Drillisch wie smartmobil, WinSIM, yourfone & Co. ändern zum Teil oft ihre Tarife. Außerdem gibt es Aktionen bei der Grundgebühr und beim Anschlusspreis. In dieser Übersicht sammeln wir alle Tarifänderungen und Aktionen.

Aktuelle Tarifänderungen und Aktionen der Drillisch-Marken Drillisch betreut nach wie vor eine recht große Zahl an Mobilfunk-Marken. Diese bieten in der Regel ein recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Fast alle Tarife sind im Telefónica-Netz, im Vodafone-Netz ist Drillisch kaum noch aktiv. Allerdings ändern sich die Preise und Leistungen manch­mal recht schnell. Für den Kunden ist es bei­spiels­weise nicht immer zweifels­frei er­sicht­lich, ob es sich dabei um eine dauerhafte Preissenkung oder eine Vergünstigung im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion handelt.

Im Folgenden listen wir aktuelle Tarifänderungen und Aktionen in chronologisch absteigender Reihenfolge auf und nennen in der Regel auch das Datum, zu dem die Aktion endet, sofern Drillisch dies bekannt gegeben hat. Interessenten müssen aber theoretisch auch damit rechnen, dass eine Aktion jederzeit beendet werden kann. Maßgeblich sind also immer die Tarif-Beschreibungen und Preise auf der jeweiligen Bestell­seite von Drillisch.

Um die Tarife mit denen der Konkurrenten zu vergleichen, werfen Sie am besten einen Blick in unseren aktuellen Tarifvergleich für Handy-Tarife.

28. Januar: WinSIM nimmt einige der Preiserhöhungen wieder zurück

Nach wenigen Tagen senkt WinSIM wieder die Preise für einige Tarife. Auch diese Preissenkung erfolgt - wie die Preiserhöhung vor einigen Tagen - ganz ohne Ankündigung. Für den Abschluss eines Tarifs mit einmonatiger Laufzeit werden wieder 9,99 Euro einmalige Anschlussgebühr berechnet. Die Smartphone-Tarife von WinSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Grundgebühr 1 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Anschlussgebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 28. Januar 2019, Preise in Euro

24. Januar: WinSIM-Tarife werden um bis zu 4 Euro teurer

Ohne jegliche Ankündigung hat Drillisch die Tarife von WinSIM geändert. Die Grundgebühr in einigen Tarifen wird signifikant teurer, zum Teil um bis zu 4 Euro monatlich. Ein einmaliger Anschlusspreis wird nicht berechnet, auch nicht bei den Tarifen mit monatlicher Kündigungsfrist. Die Smartphone-Tarife von WinSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Grundgebühr 1 Mon. 7,99 9,99 14,99 26,99 Anschlussgebühr 24 Mon. / 1 Mon. - Stand: 24. Januar 2019, Preise in Euro

23. Januar: Preisänderungen bei simply

In einigen Tarifen von simply sinkt die Grundgebühr um einen Euro monatlich. Dafür fällt für Tarife mit einmonatiger Laufzeit wieder ein einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro an. Die Tarife von simply gestalten sich ab sofort wie folgt:

simply-Tarif LTE 1000 LTE 3000 LTE 5000 LTE 10000 Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Grundgebühr 1 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Anschlussgebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 23. Januar 2019, Preise in Euro

21. Januar: PremiumSIM-Tarife werden teurer

PremiumSIM erhöht die Preise. Die monatlich kündbaren Tarife mit Ausnahme des LTE XL werden im Vergleich zum bisherigen Preis um jeweils einen Euro pro Monat teurer. Außerdem fällt eine einmalige Anschlussgebühr von 9,99 Euro an.

Die bisherigen Preise für die Tarife in der 24-monatigen Variante gelten nur in den ersten beiden Jahren der Laufzeit. Ab dem 25. Monat erhöht sich bei Nichtkündigung bei allen Tarifen außer beim LTE XL die Grundgebühr um je einen Euro. Eine einmalige Anschlussgebühr fällt nicht an.

PremiumSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. / ab 25. Mon. 6,99 / 7,99 9,99 / 10,99 14,99 / 15,99 19,99 / 19,99 Grundgebühr 1 Mon. 7,99 10,99 15,99 19,99 Anschlussgebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 21. Januar 2019, Preise in Euro

16. Januar: smartmobil Prepaid: 6-Cent-Tarif mit zahlreichen Optionen

Die Drillisch-Marke smartmobil wagt sich ins Reich der Prepaid-Tarife und startet einen 6-Cent-Einheitstarif mit mehreren Optionen. Wie revolutionär ist das Angebot wirklich?

3. Januar: Neue LTE-Tarife und neuer Markenauftritt bei yourfone

yourfone hat schon öfters nicht nur den Besitzer, sondern auch das Marken-Image gewechselt. Ins neue Jahr startet der Mobilfunk-Provider aber nicht nur mit einem moderneren Logo, sondern auch mit neuen Tarifen.

20. Dezember: Flexible Tarife bei smartmobil jetzt täglich kündbar

smartmobil wirbt damit, dass die neuen Smartphone-Tarife mit Allnet-Flat und jetzt bis zu 10 GB täglich kündbar sind. Die restliche Grundgebühr für den Monat wird nicht berechnet. Wir haben uns in einer separaten Meldung angeschaut, wie revolutionär dieses Feature wirklich ist.

10. Dezember: WinSIM lässt 6-Cent-Tarif wieder aufleben

WinSIM lässt den grundgebührenfreien 6-Cent-Tarif wieder aufleben. Drillisch hatte den in unserem Tarifvergleich für Handy-Vertragstarife ohne Grundgebühr erwähnten Tarif zunächst Anfang November eingestellt. Schon seit längerer Zeit ist dieser Tarif ohne Grundgebühr bereits nicht mehr über die WinSIM-Homepage auffindbar, sondern nur noch über einen Direktlink.

Auf dieser Seite ist es nun wieder möglich, den Tarif in den Warenkorb zu legen und zu bestellen. Erhältlich ist er nun sogar in zwei Varianten: Als Postpaid-Tarif mit monatlicher Rechnung und SEPA-Lastschrift sowie als Prepaid-Tarif mit Komfort-Aufladung per Lastschrift. Drillisch kann den Tarif aufgrund der einmonatigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit aber jederzeit mit Monatsfrist kündigen.

Update 11. Dezember: Drillisch schreibt uns in Reaktion auf diesen Bericht, der Provider habe den Tarif nicht in der Vermarktung. Der auf unterster Ebene noch aktive Direktlink sei lediglich einem "internen technischen Umstand geschuldet". In Kürze werde der Link komplett aus dem Netz genommen. Ende des Updates.

23. November: Black-Deal-Aktionen bei PremiumSIM und WinSIM

Zum Black Friday verzichtet PremiumSIM auf die Berechnung eines Anschlusspreises auch bei den Tarifen mit einmonatiger Vertragslaufzeit. Die Black-Deal-Aktion gilt bis 27. November (10 Uhr) für alle vier flexiblen LTE-Tarife mit Allnet-Flat für Telefonie und SMS und einem LTE-Datenvolumen zwischen 2 und 8 GB. An den Tarifen ändert sich nichts.

Besteller eines neuen Tarifs von WinSIM sparen noch bis zum 27. November um 10 Uhr bei allen Allnet-Flats mit LTE den einmaligen Bereitstellungspreis, der ohnehin bereits zuletzt im Rahmen von Aktionen des öfteren entfallen war. Alle, die ihre Rufnummer von einem Anbieter zu Drillisch mitbringen, erhalten wie gewohnt 10 Euro Wechselbonus.

13. November: Neue Prepaid-Optionen bei yourfone

yourfone hat sein Angebot an Prepaid-Optionen überarbeitet. Die Optionen können zum Basistarif mit 8 Cent pro Minute/SMS hinzugebucht werden. Alle Zusatzoptionen kommen bei Kauf eines neuen Starterpakets mit einem Startguthaben von 10 Euro und können für jeweils vier Wochen gebucht werden. Nur bei den Optionen ab 3 GB Datenvolumen ist Surfen mit 50 MBit/s möglich, bei allen anderen Optionen mit maximal 21,6 MBit/s.

Für Einsteiger gibt es die Flat-S-Option mit 1,5 GB LTE-Datenvolumen für 7,95 Euro. Die neue Option Flat M bietet 3 GB Internetvolumen zum Preis von 12,95 Euro. Bei der Flat XL gibt es 5 GB Datenvolumen für 19,95 Euro .

Die Data-Optionen starten bei 3,95 Euro für die Zusatzoption Data S. Hier sind 500 MB LTE-Datenvolumen enthalten. Bei der Option Data M steht 1 GB Datenvolumen für 6,95 Euro bereit. 2,5 GB sind es für 9,95 Euro bei der Option Data L. Bei Data XL erhält der Kunde 5,5 GB, hierfür werden 14,95 Euro fällig.

8. November: smartmobil streicht Datenautomatik und überarbeitet Tarife

smartmobil hat sein Tarifportfolio überarbeitet und dabei die Datenautomatik gestrichen. Ab sofort wird nach Erreichen des Highspeed-Volumens gedrosselt. Die Tarife haben neue Namen erhalten und bei den beiden mittleren Tarifen gibt es jetzt jeweils 1 GB weniger Datenvolumen. Der Einsteiger-Tarif enthält statt einer Allnet- und SMS-Flat nur noch 300 Freieinheiten, dafür ist aber Surfen mit 50 MBit/s statt bisher 21,6 MBit/s möglich. Neukunden, die ihre Rufnummer zu smartmobil mitbringen, erhalten ab sofort einen Wechselbonus von 25 Euro statt bisher 10 Euro.

Die Smartphone-Tarife von smartmobil gestalten sich ab sofort wie folgt:

smartmobil-Tarif LTE 2 GB LTE 3 GB LTE 5 GB LTE 8 GB Telefonie & SMS 300 Freieinheiten Flat Datenvolumen 2 GB 3 GB 5 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 7,99 9,99 14,99 24,99 Grundgebühr 1 Mon. 9,99 11,99 16,99 26,99 Anschlussgebühr - Stand: 8. November 2018, Preise in Euro

7. November: discoTEL mit neuen Prepaid-Flat-Optionen

discoTEL hat sein Prepaid-Portfolio überarbeitet: Zum Basistarif mit 6 Cent je Einheit können ab sofort neue Optionen hinzugebucht werden. Die Flat-Optionen für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze sowie Internetvolumen mit LTE-Geschwindigkeit stehen ab 7,95 Euro bereit. Für die ausschließliche mobile Internetnutzung bietet discoTEL Tarif-Optionen ab 3,95 Euro. Bei den günstigen Optionen kann per LTE nur mit 21,6 MBit/s gesurft werden.

In der Option Flat M sind hierfür zusätzlich zur Telefon- und SMS-Flat 3 GB LTE-Datenvolumen für 12,95 Euro verfügbar. Die Flat S ist mit einer Flatrate für Telefonie und SMS sowie 1,5 GB Datenvolumen zum Preis von 7,95 Euro ausgestattet. Die Option Flat XL hat 5 GB Datenvolumen für 19,95 Euro.

Die Datenoption Data S verfügt über 500 MB Datenvolumen zum Preis von 3,95 Euro. Die doppelte Datenmenge steht bei der Tarifoption Data M für 6,95 Euro bereit. Für 14,95 Euro gibt es die Option Data XL mit 5,5 GB LTE-Datenvolumen, das mit bis zu 50 MBit/s versurft werden kann.

5. November: WinSIM hat 6-Cent-Tarif eingestellt

WinSIM hat mittlerweile den noch kürzlich in unserem Tarifvergleich für Handy-Vertragstarife ohne Grundgebühr erwähnten 6-Cent-Postpaid-Tarif eingestellt. Schon seit längerer Zeit war dieser Vertrags-Tarif ohne Grundgebühr bereits nicht mehr über die WinSIM-Homepage auffindbar, sondern nur noch über einen Direktlink. Auf dieser Seite ist es aber nun nicht mehr möglich, den Tarif in den Warenkorb zu legen und zu bestellen. Es erscheint der Hinweis: "Der Tarif ist leider nicht (mehr) verfügbar." Bestandskunden können den Tarif zunächst unverändert weiter nutzen, Drillisch kann den Tarif aufgrund der einmonatigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit aber jederzeit mit Monatsfrist kündigen.

2. November: Preissenkung bei einzelnen Tarifen von PremiumSIM und WinSIM

Bei zwei Tarifen von PremiumSIM und zwei Tarifen von WinSIM sinkt die monatliche Grundgebühr, sowohl bei den Tarifen mit einmonatiger als auch bei den Tarifen mit 24-monatiger Laufzeit.

Die Smartphone-Tarife von PremiumSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

PremiumSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 6,99 9,99 14,99 19,99 Grundgebühr 1 Mon. 6,99 9,99 14,99 19,99 Anschlussgebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 2. November 2018, Preise in Euro

Die Smartphone-Tarife von WinSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Grundgebühr 1 Mon. 6,99 7,99 12,99 22,99 Anschlussgebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 9,99 Stand: 2. November 2018, Preise in Euro

23. Oktober: Anschlusspreis gesenkt für flexible Tarife bei PremiumSIM und WinSIM

Die am 18. Oktober eingeführte einmalige Anschlussgebühr bei den Tarifen von PremiumSIM und WinSIM mit einmonatiger Laufzeit wird vorübergehend gesenkt. Im Rahmen einer bis zum 31. Oktober befristeten Aktion wird die Anschlussgebühr von 19,99 Euro auf 9,99 Euro reduziert. Die restlichen Tarif-Konditionen bleiben wie unten am 18. Oktober in der tabellarischen Übersicht mitgeteilt.

19. Oktober: Neuer Tarif BILDconnect Flat Classic LTE

BILDconnect hat einen neuen Einsteiger-Tarif eingeführt. Der Tarif Flat Classic LTE beinhaltet eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie 1 GB Datenvolumen im Telefónica-Netz. Gesurft werden kann mit maximal 21,6 MBit/s. Ist das Datenvolumen verbraucht, kann der Kunde optional ein weiteres Gigabyte für 4 Euro nachbuchen. Andernfalls wird auf 16 kBit/s gedrosselt.

Die Grundgebühr beträgt im ersten Jahr 4,99 Euro monatlich, die BILDplus-Option ist inklusive. Ab dem 13. Monat kostet der Tarif 8,99 Euro pro Monat. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Im Rahmen einer Aktion verzichtet Drillisch auf die Berechnung des Bereitstellungspreises in Höhe von regulär 29,95 Euro. Einen Wechselbonus von 10 Euro erhalten Neukunden, die mit ihrer bisherigen Mobilfunknummer zu BILDconnect wechseln. Bestellt werden kann der Tarif unter bildconnect.de/classic.

18. Oktober: Anschlusspreis für Tarife mit einmonatiger Laufzeit bei PremiumSIM und WinSIM

Nachdem in den vergangenen Monaten bei vielen Drillisch-Marken kein einmaliger Anschlusspreis berechnet wurde, führt Drillisch diesen bei PremiumSIM und WinSIM wieder ein, und zwar bei den Tarifen mit einmonatiger Laufzeit. Dafür sinken die Grundgebühren dieser Tarife mit kurzer Laufzeit.

Die Smartphone-Tarife von PremiumSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

PremiumSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 7,99 10,99 14,99 19,99 Grundgebühr 1 Mon. 7,99 10,99 14,99 19,99 Anschlussgebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 19,99 Stand: 18. Oktober 2018, Preise in Euro

Die Smartphone-Tarife von WinSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Grundgebühr 1 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Anschlussgebühr 24 Mon. / 1 Mon. - / 19,99 Stand: 18. Oktober 2018, Preise in Euro

12. Oktober: Kein Anschlusspreis bei BILDconnect

BILDconnect verzichtet ab sofort aktionsweise auf die Berechnung eines Anschlusspreises bei den Tarifen Flat SMART LTE und Flat COMFORT LTE. Die Aktion gilt für beide Laufzeitvarianten. Neukunden, die mit ihrer bisherigen Mobilfunknummer zu BILDconnect wechseln, erhalten einen Wechselbonus in Höhe von 10 Euro. Die beiden Tarife gestalten sich ab sofort wie folgt:

BILDconnect-Tarif Flat SMART LTE Flat COMFORT LTE Telefonie & SMS Flat Flat Datenvolumen 3 GB 5 GB Max. Geschwindigkeit 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 9,95 14,95 Grundgebühr 1 Mon. 14,95 19,95 Anschlussgebühr - Stand: 12. Oktober 2018, Preise in Euro

10. Oktober: Preiserhöhung bei WinSIM

Die Smartphone-Tarife von WinSIM gestalten sich ab sofort wie folgt und werden damit bei gleichbleibender Leistung teurer:

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Grundgebühr 1 Mon. 7,99 9,99 14,99 26,99 Anschlussgebühr - Stand: 10. Oktober 2018, Preise in Euro

9. Oktober: Tarifänderungen bei PremiumSIM

Die Smartphone-Tarife von PremiumSIM gestalten sich ab sofort wie folgt:

PremiumSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 7,99 10,99 14,99 19,99 Grundgebühr 1 Mon. 8,99 12,99 16,99 22,99 Anschlussgebühr - Stand: 9. Oktober 2018, Preise in Euro

8. Oktober: Tarifänderungen bei smartmobil

Die Smartphone-Tarife von smartmobil gestalten sich ab sofort wie folgt:

smartmobil-Tarif LTE Special LTE Starter LTE All LTE Pro Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 1./2. Jahr 6,99 / 8,99 8,99 / 12,99 12,99 / 16,99 16,99 / 22,99 Grundgebühr 1 Mon. 8,99 12,99 16,99 22,99 Anschlussgebühr - Stand: 8. Oktober 2018, Preise in Euro

4. Oktober: Tarifänderungen bei simply

Die Smartphone-Tarife von simply gestalten sich ab sofort wie folgt:

simply-Tarif LTE 1000 LTE 3000 LTE 5000 LTE 10000 Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Grundgebühr 1 Mon. 7,99 9,99 14,99 26,99 Anschlussgebühr - Stand: 4. Oktober 2018, Preise in Euro

1. Oktober: Tarifänderungen bei maXXim

Die Smartphone-Tarife von maXXim gestalten sich ab sofort wie folgt:

maXXim-Tarif LTE 2000 LTE 3000 LTE 5000 Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 2 GB 3 GB 5 GB Max. Geschwindigkeit 21 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 1./2. Jahr 6,99 / 8,99 7,99 / 9,99 12,99 / 14,99 Grundgebühr 1 Mon. 8,99 9,99 14,99 Anschlussgebühr - Stand: 1. Oktober 2018, Preise in Euro

28. September: Weitere sechs Drillisch-Marken werden eingestampft

Drillisch räumt auf: Weitere sechs Marken werden eingestampft

28. September: Kein Bereitstellungspreis und neuer LTE-Tarif bei Sim.de

Ab sofort verzichtet Sim.de bei den LTE-Tarifen auf den Bereitstellungspreis von regulär 19,99 Euro. Außerdem wird mit dem LTE All XL ein neuer Tarif mit 10 GB Datenvolumen eingeführt. Dieser hat eine Laufzeit von 24 Monaten und kostet 22,99 Euro pro Monat.

Sim.de-Tarife LTE All S LTE All M LTE All L LTE All XL Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 5,99 9,99 14,99 22,99 Anschlussgebühr - Stand: 28. September 2018, Preise in Euro

26. September: PremiumSIM-Tarifwechsel kostet jetzt 19,95 Euro

PremiumSIM: Tarifwechsel kostet jetzt 19,95 Euro

21. September: Kein Bereitstellungspreis bei LTE-Datentarifen von maXXim

Ab sofort verzichtet maXXim auch bei den LTE-Datentarifen auf den Bereitstellungspreis von regulär 19,99 Euro. Alle Datentarife sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder – für je 2 Euro mehr monatlich – auch mit einer flexiblen Laufzeit von einem Monat erhältlich.

maXXim-Datentarif LTE Internet S LTE Internet M LTE Internet L LTE Internet XL Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 4,99 9,99 14,99 19,99 Grundgebühr 1 Mon. 6,99 11,99 16,99 21,99 Anschlussgebühr - Stand: 21. September 2018, Preise in Euro

19. September: smartmobil reduziert Preise für Allnet-Flats mit LTE

smartmobil senkt vorübergehend die Preise bei den Allnet-Flats mit LTE. Die Tarife werden im Rahmen der Aktion bis einschließlich 30. September in beiden Laufzeitvarianten günstiger angeboten. Neukunden erhalten zudem einen Wechselbonus in Höhe von 10 Euro, wenn sie ihre bisherige Rufnummer mitbringen.

smartmobil-Tarif LTE Special LTE Starter LTE All LTE Pro Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 1./2. Jahr 4,99 / 7,99 7,99 / 11,99 12,99 / 16,99 14,99 / 18,99 Grundgebühr 1 Mon. 8,99 11,99 16,99 18,99 Anschlussgebühr - Stand: 19. September 2018, Preise in Euro

17. September: Aktion bei simply bis 30. September

simply reduziert die Preise und bietet ab sofort eine Allnet-Flat mit 10 GB Internetvolumen für 19,99 Euro monatlich an. Die Aktion ist befristet und läuft bis einschließlich 30. September. Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter zur Drillisch-Gruppe und deren Marke simply mitbringt, erhält 10 Euro Wechselbonus.

simply-Tarif LTE 3000 LTE 5000 LTE 10000 Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 7,99 12,99 19,99 Grundgebühr 1 Mon. 9,99 14,99 21,99 Anschlussgebühr - Stand: 17. September 2018, Preise in Euro

17. September: Preis-Aktion bei PremiumSIM

PremiumSIM reduziert ab sofort die Preise für alle Allnet-Flat Tarife mit LTE. Alle Tarife werden ohne Bereitstellungspreis angeboten. Neukunden, die ihre bisherige Rufnummer von einem anderen Anbieter zu PremiumSIM mitbringen, erhalten zudem 10 Euro Wechselbonus.

PremiumSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 1 Mon. / 24 Mon. 6,99 9,99 14,99 16,99 Anschlussgebühr - Stand: 17. September 2018, Preise in Euro

14. September: Preissenkung bei WinSIM-Tarifen

WinSIM senkt die Preise bei allen LTE All Tarifen. Zudem entfällt bei allen Tarifen der Bereitstellungspreis. Die Aktion läuft bis zum 30. September. Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter zur Drillisch-Gruppe und deren Marke WinSIM mitbringt, erhält 10 Euro Wechselbonus.

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. / 1 Mon. 4,99 7,99 12,99 19,99 Anschlussgebühr - Stand: 14. September 2018, Preise in Euro

Wir haben eine Tarifanpassung bei der Marke WinSIM vorgenommen. Der Tarif LTE All 1 GB steht ab sofort für monatlich 6,99 Euro bereit. Der Bereitstellungspreis von 14,99 Euro entfällt in der Aktion weiterhin.