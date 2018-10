Die Mobilfunkmarken von Drillisch wie smartmobil, WinSIM, yourfone & Co. ändern zum Teil oft ihre Tarife. Außerdem gibt es Aktionen bei der Grundgebühr und beim Anschlusspreis. In dieser Übersicht sammeln wir alle Tarifänderungen und Aktionen.

Drillisch betreut nach wie vor eine recht große Zahl an Mobilfunk-Marken. Diese bieten in der Regel ein recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Allerdings ändern sich die Preise und Leistungen manch­mal recht schnell. Für den Kunden ist es bei­spiels­weise nicht immer zweifels­frei er­sicht­lich, ob es sich dabei um eine dauerhafte Preissenkung oder eine Vergünstigung im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion handelt.

Aktuelle Tarifänderungen und Aktionen der Drillisch-Marken Im Folgenden listen wir aktuelle Tarifänderungen und Aktionen in chronologisch absteigender Reihenfolge auf und nennen in der Regel auch das Datum, zu dem die Aktion endet, sofern Drillisch dies bekannt gegeben hat. Interessenten müssen aber theoretisch auch damit rechnen, dass eine Aktion vorzeitig beendet werden kann. Maßgeblich sind also immer die Tarif-Beschreibungen und Preise auf der jeweiligen Bestell­seite von Drillisch.

4. Oktober: Tarifänderungen bei simply

Die Smartphone-Tarife von simply gestalten sich ab sofort wie folgt:

simply-Tarif LTE 1000 LTE 3000 LTE 5000 LTE 10000 Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 6,99 8,99 13,99 22,99 Grundgebühr 1 Mon. 7,99 9,99 14,99 26,99 Anschlussgebühr - Stand: 4. Oktober 2018, Preise in Euro

1. Oktober: Tarifänderungen bei maXXim

Die Smartphone-Tarife von maXXim gestalten sich ab sofort wie folgt:

maXXim-Tarif LTE 2000 LTE 3000 LTE 5000 Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 2 GB 3 GB 5 GB Max. Geschwindigkeit 21 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 1./2. Jahr 6,99 / 8,99 7,99 / 9,99 12,99 / 14,99 Grundgebühr 1 Mon. 8,99 9,99 14,99 Anschlussgebühr - Stand: 1. Oktober 2018, Preise in Euro

28. September: Weitere sechs Drillisch-Marken werden eingestampft

28. September: Kein Bereitstellungspreis und neuer LTE-Tarif bei Sim.de

Ab sofort verzichtet Sim.de bei den LTE-Tarifen auf den Bereitstellungspreis von regulär 19,99 Euro. Außerdem wird mit dem LTE All XL ein neuer Tarif mit 10 GB Datenvolumen eingeführt. Dieser hat eine Laufzeit von 24 Monaten und kostet 22,99 Euro pro Monat.

Sim.de-Tarife LTE All S LTE All M LTE All L LTE All XL Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 5,99 9,99 14,99 22,99 Anschlussgebühr - Stand: 28. September 2018, Preise in Euro

26. September: PremiumSIM-Tarifwechsel kostet jetzt 19,95 Euro

21. September: Kein Bereitstellungspreis bei LTE-Datentarifen von maXXim

Ab sofort verzichtet maXXim auch bei den LTE-Datentarifen auf den Bereitstellungspreis von regulär 19,99 Euro. Alle Datentarife sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder – für je 2 Euro mehr monatlich – auch mit einer flexiblen Laufzeit von einem Monat erhältlich.

maXXim-Datentarif LTE Internet S LTE Internet M LTE Internet L LTE Internet XL Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 4,99 9,99 14,99 19,99 Grundgebühr 1 Mon. 6,99 11,99 16,99 21,99 Anschlussgebühr - Stand: 21. September 2018, Preise in Euro

19. September: smartmobil reduziert Preise für Allnet-Flats mit LTE

smartmobil senkt vorübergehend die Preise bei den Allnet-Flats mit LTE. Die Tarife werden im Rahmen der Aktion bis einschließlich 30. September in beiden Laufzeitvarianten günstiger angeboten. Neukunden erhalten zudem einen Wechselbonus in Höhe von 10 Euro, wenn sie ihre bisherige Rufnummer mitbringen.

smartmobil-Tarif LTE Special LTE Starter LTE All LTE Pro Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 1./2. Jahr 4,99 / 7,99 7,99 / 11,99 12,99 / 16,99 14,99 / 18,99 Grundgebühr 1 Mon. 8,99 11,99 16,99 18,99 Anschlussgebühr - Stand: 19. September 2018, Preise in Euro

17. September: Aktion bei simply bis 30. September

simply reduziert die Preise und bietet ab sofort eine Allnet-Flat mit 10 GB Internetvolumen für 19,99 Euro monatlich an. Die Aktion ist befristet und läuft bis einschließlich 30. September. Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter zur Drillisch-Gruppe und deren Marke simply mitbringt, erhält 10 Euro Wechselbonus.

simply-Tarif LTE 3000 LTE 5000 LTE 10000 Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. 7,99 12,99 19,99 Grundgebühr 1 Mon. 9,99 14,99 21,99 Anschlussgebühr - Stand: 17. September 2018, Preise in Euro

17. September: Preis-Aktion bei PremiumSIM

PremiumSIM reduziert ab sofort die Preise für alle Allnet-Flat Tarife mit LTE. Alle Tarife werden ohne Bereitstellungspreis angeboten. Neukunden, die ihre bisherige Rufnummer von einem anderen Anbieter zu PremiumSIM mitbringen, erhalten zudem 10 Euro Wechselbonus.

PremiumSIM-Tarif LTE S LTE M LTE L LTE XL Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 1 Mon. / 24 Mon. 6,99 9,99 14,99 16,99 Anschlussgebühr - Stand: 17. September 2018, Preise in Euro

14. September: Preissenkung bei WinSIM-Tarifen

WinSIM senkt die Preise bei allen LTE All Tarifen. Zudem entfällt bei allen Tarifen der Bereitstellungspreis. Die Aktion läuft bis zum 30. September. Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter zur Drillisch-Gruppe und deren Marke WinSIM mitbringt, erhält 10 Euro Wechselbonus.

WinSIM-Tarif LTE All 1 GB LTE All 3 GB LTE All 5 GB LTE All 10 GB Telefonie & SMS Flat Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB Max. Geschwindigkeit 21,6 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Grundgebühr 24 Mon. / 1 Mon. 4,99 7,99 12,99 19,99 Anschlussgebühr - Stand: 14. September 2018, Preise in Euro

Wir haben eine Tarifanpassung bei der Marke WinSIM vorgenommen. Der Tarif LTE All 1 GB steht ab sofort für monatlich 6,99 Euro bereit. Der Bereitstellungspreis von 14,99 Euro entfällt in der Aktion weiterhin.