Mobil­funk-Discounter gibt es bereits seit vielen Jahren. Noch relativ neu ist jedoch die Idee, einen Discount-Tarif komplett über eine App zu reali­sieren - von der Bestel­lung über die Admi­nis­tra­tion bis zur Buchung von Optionen oder zum Kunden­ser­vice. Die Provider erhoffen sich, auf diesem Weg neue Inter­es­senten zu errei­chen. Zudem bedeutet der Vertriebsweg App einen vergleichs­weise geringen Aufwand.

Vier App-Discounter gibt es bislang auf dem deut­schen Mobil­funk­markt. Die Ange­bote unter­scheiden sich deut­lich vonein­ander. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel fraenk, freenet Flex, freenet Funk und die SatelliteApp von sipgate etwas näher vor. Während Kunden von fraenk, freenet Flex und freenet Funk das klas­sische Mobil­funk­netz nutzen, verfolgt das sipgate-Produkt einen völlig anderen Ansatz.

fraenk: Newcomer im Telekom-Netz

App-Discounter im Überblick

Montage: teltarif.de fraenk ist Ende April 2020 als neue Marke der Deut­schen Telekom gestartet. Über die App kann der Tarif bestellt werden. Die SIM-Karte kommt dann aber per Post. Eine eSIM bietet fraenk noch nicht an und schon gar nicht ist es möglich, eSIM-Profile direkt aus der App heraus zu gene­rieren. Das ist inso­fern unver­ständ­lich, als die Telekom-Gruppe das eigent­lich tech­nisch gesehen kann, wie das Beispiel T-Mobile US zeigt, wo selbst deut­sche Touristen die Möglich­keit haben, ihr eSIM-Profil direkt aus der App herun­ter­zu­laden.

fraenk kostet 10 Euro monat­liche Grund­ge­bühr. Dafür bekommen die Kunden eine Allnet-Flat für Tele­fo­nate und den SMS-Versand sowie monat­lich 4 GB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen für den mobilen Internet-Zugang. Die Kunden haben Zugang zum LTE-Netz und surfen mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream. Auch Tele­fo­nate über LTE (VoLTE) und WLAN (WiFi Calling) sind möglich.

fraenk Allnet-Flat Netz Telekom Lauf­zeit 1 Mon. Grund­ge­bühr

(pro Monat) 10,00 Anschluss­ge­bühr 0,00 High­speed-Volumen 4 GB Max. Geschwin­dig­keit

(Down-/Upstream in MBit/s) 25 / 5 EU-Roaming ja Nutzungs­preise Fest­netz 0,00 Mobil­funk 0,00 SMS 0,00 Zum Anbieter Stand: 15. April 2021, Preise in Euro.

EU-Roaming inklu­sive Groß­bri­tan­nien und Schweiz

fraenk funk­tio­niert auch im EU-Roaming inklu­sive Groß­bri­tan­nien und Schweiz. Abseits dessen ist die Nutzung der SIM-Karte im Ausland aber nicht möglich. Auch Sonder­ruf­num­mern lassen sich nicht anrufen, da der Discounter nur den Fest­preis von 10 Euro im Monat anbietet, aber keine Zusatz­ge­bühren beispiels­weise für Roaming in Übersee oder Mehr­wert­dienste abrechnen kann oder will.

Einzige buch­bare Option ist die Möglich­keit, weiteres High­speed-Daten­vo­lumen zu ordern, wenn die 4 GB, die monat­lich im Preis enthalten sind, vorzeitig verbraucht wurden. Bis zu zehnmal im Monat lassen sich je 2 GB für 5 Euro nach­bu­chen. Die Extra-Daten können bis zu 31 Tage lang ab dem Zeit­punkt der Buchung genutzt werden. Bezahlt wird fraenk über PayPal. Die Mindest­lauf­zeit beträgt einen Monat.

Auf Seite 2 geht es um einen App-Discounter, der gleich drei verschie­dene Tarife zur Auswahl hat.

