Günstige Handy-Tarife für Geschäftskunden Seit jeher bieten die Netzbetreiber neben ihren Angeboten für Privatkunden auch Business-Tarife, die sich speziell an Firmen und Geschäftskunden richten. Zudem gibt es neben den reinen Business-Offerten auch Geschäftskunden-Varianten von bestimmten Privatkunden-Angeboten sowie Tarife, die sich zwar eigentlich an Privatkunden richten, aber auch für Geschäftskunden attraktiv sind. Mehr denn je lohnt sich daher ein intensiver Vergleich zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, wobei für Geschäftskunden allerdings einige spezielle Faktoren zu beachten sind. So ist zunächst in einigen Fällen ein Gewerbenachweis Voraussetzung für die Möglichkeit, ein entsprechendes Angebot zu buchen.

Rahmenvertrag ermöglicht günstiges Angebot

Ein entscheidender Faktor für oder wider einen Business-Vertrag eines bestimmten Anbieters ist das zu erwartende Nutzungsverhalten sowie die Anzahl der Mitarbeiter, die mit einem Handy ausgestattet werden sollen: Die Mobilfunkunternehmen bieten nämlich im Business-Segment ab einer bestimmten Anzahl von abgenommenen SIM-Karten die Möglichkeit, einen sogenannten Rahmenvertrag zu schließen, bei dem sich neben festen Vergünstigungen noch ein individueller Rabatt aushandeln lässt, der sich dabei auch auf kostenintensive Posten wie zum Beispiel das Roaming im Ausland beziehen kann. Wer hier ein attraktives Angebot aushandelt, kann also deutlich sparen. Ab wie vielen Karten die Möglichkeit besteht, einen solchen Kontrakt zu schließen, ist je nach Anbieter unterschiedlich: Bei manchem Netzbetreiber reicht schon eine einzige SIM-Karte, bei anderen Netzbetreibern bedarf es der Abnahme mehrerer SIM-Karten.

Die Konditionen bei Business-Offerten unterscheiden sich zudem von den Privatkundentarifen nicht nur durch abweichende Entgelte, sondern vor allem auch durch spezielle, auf Firmenkunden ausgerichtete Zusatzoptionen, die zum Beispiel günstige oder kostenfreie Handy-Gespräche unter Mitarbeitern oder zur firmeneigenen TK-Anlage ermöglichen. Hier lohnt sich aber auch ein intensiver Vergleich, ob sich solche Optionen überhaupt rechnen.

Business-Tarife der Netzbetreiber

Die Netzbetreiber bieten wie im Privatkunden-Segment auch im Business-Bereich eine Vielzahl von Tarif-Varianten, sodass das Gesamt-Sortiment entsprechend unübersichtlich ist. Wir haben die Angebote für Sie zusammengestellt. Anmerkung: Alle Preisangaben in diesem Ratgeber verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Die Business-Angebote ohne Allnet-Flat

Allnet-Flats, die zum Pauschalpreis Anrufe in alle Netze ermöglichen, sind mittlerweile fast Standard. Trotzdem gibt es auch noch Handy-Tarife, die nicht alle Netze abdecken - entsprechend sind die Grundentgelte unter Umständen geringer. In der folgenden Tabelle zeigen wir Ihnen die Teil-Flatrates für Business-Kunden. Ist das Gesprächsaufkommen in bestimmte Netze indes höher, rechnen sich unter Umständen Allnet-Flats, die wir Ihnen auf der nächsten Seite vorstellen.

Telekom Vodafone Telefónica MagentaMobil Business Red Business Business Basic XS Starter S M Grund-

entgelt ohne Handy 19,95 13,03 4,64 11,90 mit Handy 29,95 18,98 16,54 23,80 Bereitstellungs-

entgelt 29,95 0,00 25,59 Gesprächspreise Inklusivminuten 50 60 - 100 Festnetz 0,29 Flat 0,18 Flat Tarifintern Flat Flat Flat Flat Netzintern Flat Flat 0,18 0,18 Mobilfunk 0,29 0,23 0,18 0,18 Mobilbox Flat Flat 0,18 0,18 Messaging-Preise Inklusiv-SMS 50 - - - SMS 0,20 0,23 0,18 0,18 MMS 0,40 0,23 0,18 0,18 Weitere Informationen Taktung 60/60 60/1 60/10 60/10 Highspeed Volumen 200 MB 400 MB

(0,06 Euro pro MB) 10 MB 200 MB Stand: April 2019, Bruttopreise in Euro.

