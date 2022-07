Allnet-Flatrates: Smartphone-Tarife für Geschäftskunden

Auf unserer Einfüh­rungs­seite zu Handy-Tarifen zu Geschäfts­kunden haben wir Ihnen bereits die Teil-Flat­rates der Netz­betreiber präsen­tiert, mit denen Nutzer in bestimmte Netze zum Pauschal­preis tele­fonieren können. Allnet-Flats decken dagegen Anrufe in alle inner­deut­schen Mobil­funk­netze sowie ins deut­sche Fest­netz ab. Zudem haben diese Offerten auch noch eine mobile Internet-Flat - zum Teil auch mit unbe­grenztem Daten­volumen - und bilden damit also quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Ebenso wie die Allnet-Flat­rates für Privat­kunden bieten auch die Geschäfts­kunden-Tarife Roam-like-at-Home, mit dem die Inklusiv-Leis­tungen auch im EU-Ausland - und teil­weise der Schweiz - genutzt werden können. Wir haben die Ange­bote der drei Netz­betreiber für Sie zusam­menge­stellt.

Allnet-Flats: Handy-Tarife für Geschäftskunden

Foto: baranq-fotolia.com, Montage: teltarif.de

Die Busi­ness-Allnet-Flats von der Telekom und Voda­fone

Preise in Euro Telekom Voda­fone Busi­ness Mobil RED Busi­ness S M L XL Prime Go Prime Prime Plus Prime Unli­mited Grund-

entgelt ohne Handy 41,95 52,96 62,95 87,95 34,51 46,41 58,31 94,01 mit Handy 53,85 64,86 74,85 99,85 46,41 58,31 70,21 105,91 mit Mittel­klasse Handy 65,75 76,76 86,75 111,75 64,26 76,16 88,06 123,76 mit Premium Handy 77,65 88,66 98,65 123,65 82,11 94,01 105,91 141,61 Bereit­stel­lungs-

entgelt 39,95 - Nutzungs­preise inner­deut­sche Gespräche Flat Flat SMS Flat Flat MMS 0,40 Flat Weitere Infor­mationen Taktung 60/60 60/1 High­speed Volumen 10 GB 20 GB 40 GB unbe­grenzt 6 GB 25 GB 50 GB unbe­grenzt 5G ja

(300 / 50 MBit/s) ja

(max. 1000 / 50 MBit/s) Frei­minuten ins

Ausland/Monat Flat 1) Flat 1) Frei-SMS ins

Ausland/Monat Flat 1) Flat 1) EU-Roaming inkl. inkl. Frei-Volumen im

EU-Ausland/Monat Flat

(wie im Basis­tarif) Flat

(wie im Basis­tarif) 80 GB Beson­dere Merk­male Hotspot Flat, EU-Roaming in Groß­bri­tan­nien, Nord­irland und der Schweiz - Zum Anbieter Zum Anbieter Zum Anbieter Zum Anbieter Stand: Juli 2022, Brut­topreise (inkl. 19 % MwSt.) in Euro.

1) In ausge­wählte euro­päische Netze.

Die Busi­ness-Allnet-Flats von Telefónica (o2)

Preise in Euro o2 o2 Busi­ness Blue 1) o2 Busi­ness 1) S S+ M L XL Unli­mited Smart Unli­mited Max Grund-

entgelt ohne Handy 9,52 17,85 23,80 35,70 47,60 59,50 83,30 mit Handy 11,90 Euro zzgl. pro Monat 23,80 Euro zzgl. pro Monat Bereit­stel­lungs-

entgelt 25,59 Nutzungs­preise inner­deut­sche Gespräche Flat SMS Flat MMS 0,39 Weitere Infor­mationen Taktung 60/60 High­speed Volumen 300 MB 1 GB 5 GB 15 GB 30 GB unbe­grenzt Down-/ Upstream

in MBit/s 300 / 50 100 / 50 500 / 50 Frei­minuten ins

EU-Ausland/Monat - Flat Frei-SMS ins

EU-Ausland/Monat - Flat Frei­minuten im

EU-Ausland/Monat -

Zu Inlands­kon­ditionen

(wie im Basis­tarif) Frei-SMS im

EU-Ausland/Monat -

Zu Inlands­kon­ditionen

(wie im Basis­tarif) Frei-Volumen im

EU-Ausland/Monat -

Zu Inlands­kon­ditionen

(wie im Basis­tarif) 50 GB 70 GB Beson­dere Merk­male

EU-Roaming in der Schweiz, Groß­bri­tan­nien, Norwegen, Island und Liech­ten­stein Zum Anbieter Zum Anbieter Zum Anbieter Zum Anbieter Zum Anbieter Zum Anbieter Stand: Juli 2022, Brut­topreise (inkl. 19 % MwSt.) in Euro.

1) Die Preise sind abhängig von der Anzahl der Tarife die man ausge­wählt hat, somit können vergüns­tigungen entstehen.

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Busi­ness-Zusatz­optionen

Zu den Ange­boten der Netz­betreiber können natür­lich - wie auch bei Privat­kunden-Tarifen - verschie­dene Optionen gebucht werden, zum Beispiel für güns­tige Auslands­gespräche, zusätz­liches Daten­volumen etc.

Auf der folgenden Seite zeigen wir Ihnen, welche Privat­kunden-Tarife auch von Geschäfts­kunden genutzt werden können, um zusätz­lich zu sparen.

Weitere Infor­mationen über Handy-Tarife für Geschäfts­kunden

