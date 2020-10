Allnet-Flatrates: Smartphone-Tarife für Geschäftskunden

Flatrates: Handy-Tarife für Geschäftskunden

Foto: baranq-fotolia.com, Montage: teltarif.de Auf unserer Einfüh­rungs­seite zu Handy-Tarifen zu Geschäfts­kunden haben wir Ihnen bereits die Teil-Flat­rates der Netz­betreiber präsen­tiert, mit denen Nutzer in bestimmte Netze zum Pauschal­preis tele­fonieren können. Allnet-Flats decken dagegen Anrufe in alle inner­deut­schen Mobil­funk­netze sowie ins deut­sche Fest­netz ab. Zudem haben diese Offerten auch noch eine mobile Internet-Flat - zum Teil auch mit unbe­grenztem Daten­volumen - und bilden damit also quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Ebenso wie die Allnet-Flat­rates für Privat­kunden bieten auch die Geschäfts­kunden-Tarife Roam-like-at-Home, mit dem die Inklusiv-Leis­tungen auch im EU-Ausland - und teil­weise der Schweiz - genutzt werden können. Wir haben die Ange­bote der drei Netz­betreiber für Sie zusam­menge­stellt.

Die Busi­ness-Allnet-Flats von der Telekom und Voda­fone

Die Busi­ness-Allnet-Flats von Telefónica (o2)

Busi­ness-Zusatz­optionen

Zu den Ange­boten der Netz­betreiber können natür­lich - wie auch bei Privat­kunden-Tarifen - verschie­dene Optionen gebucht werden, zum Beispiel für güns­tige Auslands­gespräche, zusätz­liches Daten­volumen etc.

Auf der folgenden Seite zeigen wir Ihnen, welche Privat­kunden-Tarife auch von Geschäfts­kunden genutzt werden können, um zusätz­lich zu sparen.

Weitere Infor­mationen über Handy-Tarife für Geschäfts­kunden

