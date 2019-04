Allnet-Flatrates: Smartphone-Tarife für Geschäftskunden

Flatrates: Handy-Tarife für Geschäftskunden Auf unserer Einführungsseite zu Handy-Tarifen zu Geschäftskunden haben wir Ihnen bereits die Teil-Flatrates der Netzbetreiber präsentiert, mit denen Nutzer in bestimmte Netze zum Pauschalpreis telefonieren können. Allnet-Flats decken dagegen Anrufe in alle innerdeutschen Mobilfunknetze sowie ins deutsche Festnetz ab. Zudem haben diese Offerten auch noch eine mobile Internet-Flat - zum Teil auch mit unbegrenztem Datenvolumen - und bilden damit also quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Ebenso wie die Allnet-Flatrates für Privatkunden bieten auch die Geschäftskunden-Tarife Roam-like-at-Home, mit dem die Inklusiv-Leistungen auch im EU-Ausland - und teilweise der Schweiz - genutzt werden können. Wir haben die Angebote der drei Netzbetreiber für Sie zusammengestellt.

Die Business-Allnet-Flats von der Telekom und Vodafone

Preise in Euro Telekom Vodafone MagentaMobil Business RED Business S M L XL Plus Basic S+ Special+ M+ XL+ Grund-

entgelt ohne Handy 33,26 44,95 53,95 87,95 27,31 39,21 51,11 71,34 95,14 mit Handy ab 42,26 ab 53,95 ab 62,95 ab 107,95 ab 39,21 ab 51,11 ab 63,01 ab 83,24 ab 118,94 Bereitstellungs-

entgelt 29,95 - innerdeutsche Gespräche Flat Flat SMS Flat Flat MMS 0,40 Flat Taktung 60/60 60/1 Highspeed Volumen 2,5 GB 5 GB 10 GB unbegrenzt 1 GB 3 GB 6 GB 9 GB unbegrenzt LTE ja

(max. 300 / 50 MBit/s) ja

(max. 500 / 50 MBit/s) Freiminuten ins

Ausland/Monat 30 60 120 Flat 1) - 60 60 120 Flat 1) Frei-SMS ins

Ausland/Monat - 100 1) - 60 60 120 Flat 1) EU-Roaming inkl. inkl. Frei-Volumen im

EU-Ausland/Monat Flat

(wie im Basistarif) 33 GB Flat

(wie im Basistarif) 40 GB Besondere Merkmale Hotspot Flat, EU-Roaming auch in der Schweiz - Stand: April 2019, Bruttopreise in Euro.

1) In ausgewählte internationale Netze.

Die Business-Allnet-Flats von Telefónica (o2)

Preise in Euro o2 o2 Free Business S M L Unlimited Grund-

entgelt ohne Handy 29,75 35,70 47,60 95,20 mit Handy je nach Gerät ab 11,90 zzgl. pro Monat Bereitstellungs-

entgelt 25,59 innerdeutsche Gespräche Flat SMS Flat MMS 0,39 Taktung 60/60 Highspeed Volumen 2 GB 15 GB 30 GB unbegrenzt LTE ja

(max. 225 / 50 MBit/s) MultiSIM 1 1 2 4 Freiminuten ins

Ausland/Monat - Frei-SMS ins

Ausland/Monat - Freiminuten im

EU-Ausland/Monat 30 60 90 1000 1) Frei-SMS im

EU-Ausland/Monat - Frei-Volumen im

EU-Ausland/Monat Flat

(wie im Basistarif) 23 GB Besondere Merkmale Festnetznummer,

Drosselung auf 1 MBit/s,

EU-Roaming in der Schweiz (Daten bis 1 GB) - 500 MB und 100 Inkl.-Min.

(in ausgewählten Ländern) Stand: April 2019, Bruttopreise in Euro.

1) In ausgewählte internationale Netze.

Business-Zusatzoptionen

Zu den Angeboten der Netzbetreiber können natürlich - wie auch bei Privatkunden-Tarifen - verschiedene Optionen gebucht werden, zum Beispiel für günstige Auslandsgespräche, zusätzliches Datenvolumen etc.

Auf der folgenden Seite zeigen wir Ihnen, welche Privatkunden-Tarife auch von Geschäftskunden genutzt werden können, um zusätzlich zu sparen.

Weitere Informationen über Handy-Tarife für Geschäftskunden

Anzeige:

Mehr zum Thema Handy-Geschäftskunden-Tarife