Auf dem Mobil­funk­markt finden sich eine Viel­zahl von Flat­rate-Tarifen, die zum Pauschal­preis Tele­fonate in alle Netze ermög­lichen. Diese Ange­bote bezeichnet man als Allnet-Flats. Wir geben Ihnen eine Über­sicht der Allnet-Flat­rate-Tarife, mit denen Sie aus den Netzen von Voda­fone, Telefónica (o2) sowie aus dem Netz der Telekom tele­fonieren. Diese Tarife führen sowohl die jewei­ligen Netz­betreiber selbst im Sorti­ment als auch weitere Service-Provider und die Mobil­funk-Discounter. Allnet-Flats: Handy-Tarife mit Flatrate in alle Netze

Image licensed by Ingram Image Flat­rate-Tarife für Anrufe in alle Netze können zusätz­lich zum Tele­fonieren auch noch weitere Inklusiv-Leis­tungen bieten. Mit einer SMS-Flat ist auch der Versand von Kurz­mit­tei­lungen abge­deckt. Meist ist auch ein gewisses Daten­volumen für die Nutzung des mobilen Inter­nets inklu­sive, sofern es sich nicht um einen Smart­phone-Tarif mit echter Internet-Flat­rate handelt. Wer will, kann die Tarife natür­lich je nach Anbieter auch noch um Zusatz-Optionen ergänzen, beispiels­weise Strea­ming-Optionen.

Beson­der­heiten im Ausland und bei Auslands­tele­fonaten

Wer jedoch oft und viel auf Reisen geht, der sollte außer­halb der EU Vorsicht walten lassen. Häufig gelten die Kondi­tionen und Preise vieler Tarife nur inner­halb Deutsch­lands und den EU-Ländern. Solche Tarife bieten dann zumin­dest inner­halb der EU sowie in Norwegen, Island und Liech­ten­stein die glei­chen Kondi­tionen und Preise wie in Deutsch­land. Außer­halb der EU kann die Handy-Nutzung teuer werden. Eine bekannte Kosten­falle bilden auch Schiffs­netze und Flug­zeug­netze. Weitere Infor­mationen zur Nutzung im EU- und Nicht-EU-Ausland finden Sie auf unseren Roaming-Ratgeber-Seiten.

Oft werden auch Auslands­tele­fonate und Roaming mitein­ander verwech­selt - den Unter­schied erklären wir in einem spezi­ellen Ratgeber. Während EU-Roaming den Aufent­halt mit dem deut­schen Handy im Ausland bezeichnet, was der EU-Roaming­ver­ord­nung unter­liegt, zählen Auslands­tele­fonate von Deutsch­land ins Ausland nicht dazu. Diese sind nicht in Flat­rates enthalten. Für Tele­fonate von Deutsch­land ins EU-Ausland gilt aber inzwi­schen eine Preis­ober­grenze. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Ratgeber zum Tele­fonieren von Deutsch­land ins Ausland.

Das ist in Allnet-Flats nicht enthalten

Bild: Forsythia / cl komodo - Fotolia.com, Montage: teltarif.de Seit Ende der 1990er-Jahre asso­ziieren Internet- und Tele­fon­kunden den Begriff Flat­rate mit Tarifen, bei denen zum Pauschal­preis alles inklu­sive ist, ohne dass eine zeit- oder volu­men­basierte Abrech­nung statt­findet. Bei näherer Betrach­tung stellt sich aber manchmal heraus, dass doch nicht alles inklu­sive ist, was der Kunde viel­leicht erwartet hat. Der Verbrau­cher bemerkt dies meist erst, wenn es bereits zu spät ist - auf der Rech­nung.

Die Rufnum­mern­gassen mit den Vorwahlen 032 und der 0700 wurden extra geschaltet, um bundes­weite Rufnum­mern anbieten zu können, die unab­hängig von einem Orts­netz - beispiels­weise per VoIP - reali­siert werden. Das Problem dabei ist, dass viele Handy-Kunden, die das nicht wissen, derar­tige Rufnum­mern gedank­lich als Fest­netz­nummer wahr­nehmen. Schaut man in die Preis­listen der Provider, wird aber klar, dass die Rufnum­mern­gasse 0700 nie in Flat­rates enthalten ist, sondern immer extra abge­rechnet wird. Bei der 032 gibt es mögli­cher­weise einige Provider, bei denen Tele­fonate zur 032 in Flat­rates einge­schlossen sind. Wer derar­tige Nummern anruft, sollte also vorher in die Preis­liste seines Provi­ders schauen. Immerhin hat der Gesetz­geber inzwi­schen eine Preis­ober­grenze für Anrufe zu 032- und 0700-Nummern fest­gelegt.

Eben­falls nicht in Allnet-Flats enthalten sind Tele­fonate zu Service- und Sonder­ruf­num­mern mit Vorwahlen wie 0180, 0137 oder 0900.

Mehr dazu lesen Sie auch in unserem Ratgeber: So vermeiden Sie Kosten­fallen bei Handy und Smart­phone.