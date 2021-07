Allnet-Flats ermög­lichen zum Pauschal-Preis nicht nur Anrufe in ein bestimmtes Handy-Netz und/oder ins Fest­netz, sondern bieten Flat­rates in alle Netze. Wir zeigen, welche Provider im Voda­fone-Netz entspre­chende Handy-Tarife im Sorti­ment führen und verglei­chen die Ange­bote.

Allnet-Flats: Handy-Tarife mit Flatrate in alle Netze

Logo: Vodafone, Foto/Montage: teltarif.de Auf dem Mobilfunk­markt finden sich eine Viel­zahl von Flat­rate-Tarifen, die zum Pauschal­preis nicht nur Anrufe ins Fest­netz oder ins jewei­lige Heimat­netz ermög­lichen, sondern Tele­fonate in alle Netze. Entspre­chende Ange­bote werden als Allnet-Flats bezeichnet. Hier finden Sie eine Über­sicht der Allnet-Flat­rate-Tarife, mit denen Sie aus dem Netz von Voda­fone tele­fonieren. Diese Tarife führen sowohl Voda­fone selbst, als auch weitere Mobil­funk-Anbieter inklu­sive der Discounter im Sorti­ment. Alle Allnet-Flat­rate-Tarife im Netz von Voda­fone finden Sie natür­lich jeder­zeit und tages­aktuell in unserem Handy­tarife-Vergleich.

Logo: Vodafone, Foto/Montage: teltarif.de Flat­rate-Tarife für Anrufe in alle Netze können zusätz­lich zum Tele­fonieren auch noch weitere Inklusiv-Leis­tungen bieten. Mit einer SMS-Flat ist auch der Versand von Kurz­mittei­lungen abge­deckt. Meist ist auch bereits eine Internet-Flat für die Nutzung des mobilen Inter­nets beinhaltet. Wer will, kann die Tarife natür­lich je nach Anbieter auch noch um Zusatz-Optionen ergänzen.

Voda­fone: Die Allnet-Flats in der Über­sicht

Wir haben für Sie die Allnet-Flats aus dem Voda­fone-Netz zusam­menge­stellt, aufge­teilt nach Anbie­tern. Zunächst sehen Sie die Ange­bote von Voda­fone selbst:

Voda­fone SMART RED Grund­gebühr ab 14,99 ab 29,99 Einrich­tung 39,99 Mindest­lauf­zeit 24 Mon. Nutzungs­entgelte Fest / Mobil / Box ab 50 Minuten 0,00 SMS-Versand ab 200 SMS 0,00 High­speed-Volumen ab 250 MB ab 4 GB Max. Down­stream / Upstream 500 / 50 MBit/s 500 / 100 MBit/s Zum Anbieter Stand: Juli 2021, Preise in Euro

Discounter: Ausge­wählte Allnet-Flats im Voda­fone-Netz in der Über­sicht

In dieser Tabelle finden Sie die Allnet-Tarife diverser Discounter, mit denen Sie aus dem Netz von Voda­fone tele­fonieren:

Spezi­elle Allnet-Flats: Die Kosten-Airbag-Tarife

Kosten-Airbag-Tarife sind eine spezi­elle Tarif-Gruppe, die streng genommen auch zu den Allnet-Flats zählen. Hier wird zunächst zu klas­sischen Minu­tenent­gelten abge­rechnet, aller­dings nur bis zu einem bestimmten Höchst­betrag - alle weiteren Gespräche werden dann nicht mehr berechnet. Kosten-Airbag-Tarife haben den Vorteil, dass bei einer geringen Nutzung auch nicht der monat­liche Höchst­betrag anfällt.

