Allnet-Flats: Handy-Tarife mit Flatrate aus dem Telekom-Netz

Prepaid: Nicht immer eine Alter­native

Der oben ange­zeigte Tarif­ver­gleich beinhaltet - wie bereits geschrieben - Vertrags-Tarife mit Allnet-Flat. Selbst­ver­ständ­lich gibt es auch Prepaid-Tarife im Telekom-Netz mit Allnet-Flat. Diese werden in der Regel aber nicht monat­lich, sondern alle 28 Tage abge­rechnet, was zur Folge hat, dass für den Tarif in einem Jahr nicht zwölf Mal, sondern mindes­tens drei­zehn Mal bezahlt werden muss.

Außerdem bieten die Prepai­dan­bieter mögli­cher­weise nicht alle Netz­tech­niken und Tarif­bestand­teile, die die Vertrags-Proider bieten können. Inter­essant sind aller­dings mögli­cher­weise Prepaid-Mehr­monats­tarife - vor allem dann, wenn das mobile Daten­volumen flexibel über mehrere Monate verbraucht werden kann, statt am Ende eines Vier­wochen-Zeit­raums zu verfallen.

In unserem Tarif­ver­gleich finden Sie alle Prepaid-Tarife im Telekom-Netz mit Allnet-Flat.

Anzeige:

Mehr zum Thema Telekom Mobilfunk