Vodafone baut Mobilfunk-Windmühlen

Mobil­funk­sender in einsamen Regionen brau­chen Strom über lange Leitungen. Oder über eine Wind­mühle, die für Strom sorgt. Voda­fone probiert das in Torgelow aus. Die Gene­ratoren sind vergleichs­weise winzig.

Früher haben Wind­mühlen Mehl gemahlen, seit einiger Zeit erzeugen sie Strom für die Allge­mein­heit. Der neueste "Dreh": Strom für Mobil­funk. Strom-Wind­mühlen mit Mobil­funk­antennen sind schon länger bekannt, aber bei den Mobil­funkern nicht sonder­lich populär. Zwar "stören" die vorbei­flie­genden Rotoren aus Kunst­stoff die Abstrah­lung der Mobil­funk­signale kaum, aber bei Wartungs­arbeiten muss die Wind­mühle abge­stellt und ein Hublifter das Service-Personal umständ­lich zur Antenne bringen.

Die Mühle am Mast

Die vier roten "Punkte" am Mobilfunkmast sind Windpropeller, die jeweils rund 500 Watt elektrische Leistung liefern. Lange elektrische Zuleitungen werden überflüssig. Voda­fone hatte eine krea­tive Idee: Wind­mühlen direkt am Mobil­funk­mast anbringen. Voda­fone will künftig einen Teil seiner Mobil­funk-Stationen direkt mit erneu­erbarer Energie versorgen. Dabei werden die LTE- und 5G-Stationen durch vier Wind­kraft-Turbinen in 50 Meter Höhe direkt mit Strom belie­fert. Am heutigen Montag star­tete der Mobil­funk­konzern zusammen mit dem Berliner Start-up Mowea Deutsch­lands erste "Mobil­funk­mühle" in 17358 Torgelow (Meck­lenburg-Vorpom­mern).

Das Projekt gehört zu einer größer ange­legten Unter­nehmens­stra­tegie, bis zum Jahr 2022 die Voda­fone-Netze zu 100 Prozent aus erneu­erbaren Ener­giequellen zu versorgen. "Mobil­funk­antennen und Wind­räder haben etwas gemeinsam: Beide Tech­nolo­gien benö­tigen Höhe, um effektiv zu arbeiten", sagte Tobias Krzossa, Pres­sespre­cher bei Voda­fone dazu. "In Torgelow ist der erste LTE-Standort mit vier Mikro-Wind­turbinen von Mowea ausge­stattet worden."

Strom vom Berliner Unter­nehmen

Das Berliner Unter­nehmen Mowea hat sich auf die Entwick­lung modu­larer Wind­kraft-Systeme spezia­lisiert. Die Mowea-Idee wurde an der Tech­nischen Univer­sität in Berlin entwi­ckelt, um die "Klein­wind­kraft" zu stan­dardi­sieren und sie damit für Unter­nehmen flexibel und wirt­schaft­lich zu gestalten. Im Vergleich zu großen Wind­kraft­anlagen können die Systeme von Mowea vergleichs­weise einfach und kosten­günstig an den Standort trans­portiert und instal­liert werden.



Schaut man sich das Voda­fone-Video und die Bilder an, fallen unge­wöhn­lich kleine Wind­propeller auf. Laut Produkt­daten­blatt von Mowea leistet jeder "Core Unit Gene­ratoren" etwa 500 Watt, was bei 3 bis 4 Rotoren etwa 2 kW Leis­tung (abhängig vom vorherr­schenden Wind) bietet. Der bürs­tenlose Gleich­strom­gene­rator liefert etwa 200 Volt DC (Gleich­span­nung) die auf indus­trie­übliche 48 Volt herunter gere­gelt wird.

"Wir wollen zuneh­mend neue Ener­giequellen nutzen, um Netz ins Land zu bringen", erklärt Voda­fone-Chef Hannes Amets­reiter die Stra­tegie. Voda­fone will in einem ersten Schritt bis zum Jahr 2021 mehr als 1100 Mobil­funk­stationen mit Solar­anlagen ausrüsten, kündigte er an.

Der rasante Ausbau der Mobil­funk­technik wird von manchen Umwelt­akti­visten kritisch gesehen. Zwar können 5G-Sende­masten die Daten ener­gieef­fizi­enter über­tragen. Dafür hält sich hart­näckig das Gerücht, dass der Strom­bedarf infolge der zuneh­menden Vernet­zung in den Rechen­zentren steigen würde. Darauf hatte zuletzt der Strom­konzern EON in einer Studie hinge­wiesen. Voda­fones Technik Chef Gerhard Mack wider­spricht. Wir werden darüber noch geson­dert berichten.

Das Video zeigt die Voda­fone Mobil­funk­mühle aus nächster Nähe

