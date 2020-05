Mobilfunk: Diese ausländischen Anbieter sind sehr innovativ

Virgin Mobile-Gründer Sir Richard Branson gilt als sehr innovativ

Foto: Mikael Buck/Rex/Shutterstock Sir Richard Branson sucht immer nach dem ulti­ma­tiven Kick. Ob eine Über­que­rung des Atlan­tiks per Heiß­luft­ballon, die Teil­nahme als Schwimmer am London Triathlon oder sogar ein Flug ins All: Der briti­sche Multi­mil­li­ardär macht so ziem­lich alles, was nicht in die Kate­gorie "normal" fällt. Auch führt Branson einen sehr exklu­siven Lebens­stil inklu­sive eigener Insel.

Zu verdanken hat der umtrie­bige Unter­nehmer seinen Erfolg vor allem der Virgin Group. Einem Misch­kon­zern in Berei­chen wie Medien, Reisen, Shop­ping und Tele­kom­mu­ni­ka­tion. Beson­ders aktiv ist die Virgin Group in den Verei­nigten Arabi­schen Emiraten. Dort betreibt sie neben dem Radio­sender Virgin Radio Dubai und dem "Virgin Mega­s­tore Abu Dhabi" mitt­ler­weile auch ein Mobil­funk­pro­dukt unter der Marke Virgin Mobile. Und genau das hat den dortigen Markt extrem aufge­wir­belt.

Mehr Service, trotzdem güns­ti­gere Preise

Foto: Mikael Buck/Rex/Shutterstock Die Emiratis sind aufgrund von groß­zü­gigen Einnahmen aus dem Ölge­schäft nicht gerade für ihre Spar­sam­keit bekannt. In einem Land voller Luxus-Sport­ka­rossen benö­tigt selbst die Polizei Strei­fen­wagen vom Typ Lambor­ghini Aventador, um noch bei even­tu­ellen Verfol­gungs­jagden mithalten zu können. Geld ist also eigent­lich nicht das große Thema. Dennoch hat sich ausge­rechnet dort ein No-Frills-Mobil­funk­pro­dukt mit heraus­ra­gendem Service durch­ge­setzt. Virgin Mobile macht einiges anders und besser als die zwei großen Netz­be­treiber "Etisalat" und "du".

Ein Beispiel: Die SIM-Karte wird garan­tiert inner­halb von einer Stunde kostenlos per Bote gelie­fert. Falls gewünscht sogar zum Strand inklu­sive Vor-Ort-Akti­vie­rung. Kunden können außerdem direkt in der App eine Wunsch­ruf­nummer wählen, es gibt keine Vertrags­lauf­zeiten bzw. die Option von 50 Prozent Rabatt auf den Monats­preis bei jähr­li­chen Verträgen und doppeltes Daten­vo­lumen in allen Tarif­va­ri­anten. All das ist eine ziem­liche Kampf­an­sage an die beiden Netz­be­treiber, welche dem Markt mit hohen Preisen und mäßigem Service quasi jeweils zur Hälfte unter sich aufge­teilt haben.

Iliad kurbelt Wett­be­werb an

Mit der Marke "Free" hat das Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­un­ter­nehmen Iliad den fran­zö­si­schen und italie­ni­schen Markt aufge­rollt. Auffällig ist dort vor allem das hohe Daten­vo­lumen zu im Markt­ver­gleich güns­tigen Preisen. So gibt es beispiels­weise eine Allnet-Flat inklu­sive 50 GB Daten­vo­lumen im ersten Jahr für unter 10 Euro im Tarif "Série Free 50GO".

Zum Vergleich: Der Markt­führer Orange berechnet laut Website aktuell für seinen "50GO"-Tarif 19,99 Euro pro Monat, wobei dieser nach einem Jahr auf 34,99 Euro ansteigt. Dabei soll es sich sogar um einen "Promo­tion-Tarif" mit 12-mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit handeln. Zwar sind selbst solche Ange­bote im Vergleich zu Deutsch­land immer noch extrem attraktiv, dennoch zeigen die Heraus­for­derer, dass im Markt bei Preisen und Service immer noch viel Luft nach oben ist. Dennoch ist zu vermuten, dass selbst bei den Ange­boten von Iliad noch nicht das Ende der Fahnen­stange erreicht ist.

In Deutsch­land fehlt Schwung

Kunden in Deutsch­land bekommen fast nur "Einheits­brei" bei Tarifen serviert. Es gibt durch viele Dril­lisch-Marken mehr Wett­be­werb, jedoch zeichnet sich die 1&1-Tochter eher durch tägli­ches Preis-Ping­pong zwischen ihren Marken aus. Wirk­liche Tari­f­in­no­va­tionen findet man nur noch selten, wenn man viel­leicht von einzelnen Fällen wie freenet Funk von mobilcom-debitel oder den o2-Unli­mited-Tarifen absieht.

Man muss nach wie vor konsta­tieren, dass der Wegfall von E-Plus als Netz­be­treiber und damit vor allem inno­va­tiven Marken wie simyo dem deut­schen Markt erheb­lich geschadet hat. Von daher wäre es sicher nicht verkehrt, wenn jemand wie Richard Branson ein neues Aben­teuer in Deutsch­land startet.

