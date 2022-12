Bundestag: Funklochzahlen zu optimistisch?

Im Deut­schen Bundestag stand das Thema Netz­ausbau kürz­lich auf der Tages­ord­nung. Auslöser war eine "kleine Anfrage" der CDU/CSU-Frak­tion, die das Akten­zei­chen Bundes­tags­druck­sache 20/4959 trägt und am 13.12.2022 beant­wortet wurde.

Flächen­deckend bis 2030?

Die Bundes­regie­rung hatte sich mit der am 13. Juli 2022 veröf­fent­lichten Giga­bit­stra­tegie das Ziel einer flächen­deckenden Versor­gung mit dem neuesten Mobil­funk­stan­dard gesetzt, „überall dort, wo Menschen leben, arbeiten und unter­wegs sind – auch in länd­lichen Gebieten“ - bis 2030.

Diese Aussage nimmt die Oppo­sition genüss­lich aufs Korn und stellte dazu einige knackige Fragen. Laut Statistik sind 99,9 Prozent aller deutschen Haushalte mit Mobilfunk versorgt. In der Wirklichkeit fühlt es sich anders an.

Foto: Picture Alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Knackige Fragen

Etwa, wie oft die "Frequenz­zutei­lungs­inhaber" seit der 5G-Auktion aufge­for­dert wurden, über ihren Netz­ausbau zu berichten.

Die Antwort: Die Mobil­funk­netz­betreiber mussten zunächst quar­tals­weise über den Netz­ausbau berichten, seit dem 1. Juni 2022 sogar monat­lich, und das tun sie auch.

Alle Haus­halte sind versorgt? Wirk­lich?

Bei der Versor­gungs­sta­tistik nennt die Bundes­regie­rung eine Versor­gung aller Haus­halte mit mindes­tens 100 MBit/s von 97,7 Prozent bei Telekom, 98,1 Prozent bei Voda­fone) und 98,2 Prozent bei Telefónica (o2), was in der Summe 99,8 Prozent entspreche. Der geneigte Leser reibt sich die Augen.

Berlin, Hamburg und Bremen voll versorgt?

In der Länder­sta­tistik liegen Berlin, Bremen und Hamburg mit 100,0 Prozent an der Spitze. Die Telekom versorgt demnach Nord­rhein-West­falen zu 99,8 Prozent und als Schluss­licht Thüringen "nur" zu 94,7 Prozent.

Für Voda­fone sind es 99,8 Prozent in Meck­len­burg-Vorpom­mern und Sachsen oder 97,8 Prozent in Thüringen, Rhein­land-Pfalz oder Hessen.

Telefónica (o2) nennt 99,5 Prozent für Nord­rhein-West­falen oder 96,6 Prozent für Rhein­land-Pfalz oder am "schlech­testen" 96 Prozent für Thüringen.

Nur die Haus­halte zählen!

Wohl­gemerkt: Diese Zahlen beziehen sich auf Haus­halte. Wo wenig Menschen leben oder wo nur wich­tige Straßen oder Bahn­stre­cken sind, kann es Netz geben, oder auch nicht.

Bei den Auto­bahnen nennt Telekom 99,8 Prozent, während Voda­fone 100 Prozent und Telefónica 98,6 Prozent für sich rekla­mieren. Kann das sein?

Bei Bundes­straßen sind es 98 respek­tive 97,7 und 98 Prozent (Telekom, Voda­fone, Telefónica/o2).

Bei Schie­nen­stre­cken werden 97,8 oder 98,8 oder 97,9 Prozent genannt, in glei­chen Reihen­folge der Anbieter.

Ausbau der weißen Flecken

Bundes­weit sollen in weißen Flecken 500 Stationen neu aufge­stellt werden. Davon hat die Telekom schon 28, Voda­fone 12 und Telefónica 45 Stationen wirk­lich gebaut. Dabei bleibt unklar, ob das nur eigene Sende­sta­tionen oder Masten/Stand­orte sind, die von den anderen Anbie­tern mitge­nutzt werden können.

Für 5G wurden 1000 Stationen vorge­geben, die Telekom meldet aber bereits 4070, Voda­fone 1167 und Telefónica 4217. Das entspricht in etwa dem von vielen Lesern "gefühlten" Netz­qua­litäts­ver­hältnis im Lande.

Bundes­regie­rung lobt Koope­ration

Dass die Netz­betreiber in "grauen" Regionen sich neuer­dings gegen­seitig aushelfen, wird von der Regie­rung begrüßt, konkrete Zahlen zu der Menge von Stationen und der gestopften Löcher gibt es dazu leider nicht.

Funk­löcher im Zug? Keine Schuld der Netz­betreiber

Schluss­end­lich kommt die entschei­dende Passage für Funk­loch-geplagte Bahn­fahrer: Die Netz­betreiber können nicht dafür "verur­teilt" werden, dass es in Zügen nicht richtig klappt, weil die Züge ja der Deut­schen Bahn (oder ihren privaten Mitbe­wer­bern) gehören und diese dort das "Haus­recht" haben. Die Bahnen müssen durch passende Fens­ter­scheiben und/oder den Einbau von Repea­tern für Funk­ver­sor­gung in Zügen sorgen.

Das bedeutet konkret, dass ein Netz­betreiber für den Wanderer, der neben einem Fern­gleis steht und dem vorbei­fah­renden Zug zuschaut, ein gutes Netz bieten muss. Der Reisende im Zug aller­dings, kann nur hoffen und beten, dass die Repeater in seinen Zug bereits einge­baut sind und auch funk­tio­nieren oder es im Zug ein WLAN gibt, das dann noch ein brauch­bares Signal liefert.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Was die Stei­gerung von "Lüge"? Die Antwort: "gemeine Lüge", und dann folgt "Statistik". Liest man 99,9 Prozent Abde­ckung, könnte man sich ja zurück­lehnen und sagen, Aufgabe erfüllt. Und es wurde in der letzten Zeit wirk­lich viel neu gebaut, das ist Fakt.

Doch gerade inner­halb von Gebäuden ist die Versor­gung oft weniger als ausrei­chend. Draußen vor der Tür mag das viel­leicht schon eher hinkommen. Steigt man ins Auto oder gar in den Zug und fährt los oder geht in die Natur, weiß man schnell, wie "flächen­deckend" Deutsch­land wirk­lich versorgt ist. Ob am Nordsee- oder Ostsee­strand, ob im Pfälzer-, Teuto­burger-, Thüringer- oder Bayri­schen Wald, ob im Erz- oder Voral­pen­gebirge, da reiht sich Funk­loch an Funk­loch. Sicher - es gibt oft Gründe für fehlende Sender, die nicht immer bei den Netz­betrei­bern liegen. Da gibt es ängst­liche Anwohner, lang­same Büro­kraten, fehlende Tech­niker oder fehlendes Mate­rial. Es bleibt noch sehr viel zu tun.

