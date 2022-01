Mobilfunk-Türme: Fusion von DFMG, Vantage + Cellnex?

Schon länger berichten wir aus den Quar­tals­zahlen-Tele­fon­kon­ferenzen, dass die Deut­sche Telekom über­legt, ihr in der Deut­schen Funk­turm Manage­ment Gesell­schaft (DFMG) konzen­triertes Geschäft verkaufen möchte. Dabei wurde von der Telekom immer betont, dass man keinen Zwang hätte zu verkaufen, aber ein güns­tiges Angebot nicht ausschlagen würde. Und immer wieder kamen dann Meldungen, dass ein Abschluss "unmit­telbar" bevor stehe.

Bloom­berg: Fusion von DFMG und Vantage Towers mit Cellnex?

Werden die Turmgesellschaften der Netzbetreiber zusammengelegt? Folgt früher oder später eine gemeinsame Netzgesellschaft?

Foto: Telefónica, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Nun meldet der Wirt­schafts­nach­rich­ten­dienst Bloom­berg "unter Beru­fung auf mit der Ange­legen­heit vertrauten Personen", dass die Deut­sche Telekom eine Fusion ihrer Funk­türme und Stand­orte mit denen ihrer Konkur­renten wie z.B. Voda­fone (Deutsch­land / Europa durch die Gesell­schaft Vantage Towers) und Orange (Frank­reich / Europa) in Erwä­gung ziehe.

Wie bran­chen­üblich stehe die Deut­sche Telekom mit Wirt­schafts­bera­tern in Kontakt, um die verschie­denen Möglich­keiten wie einen Verkauf, oder einen Börsen­gang der Turm­gesell­schaft zu bewerten oder zu orga­nisieren. Denkbar wäre auch eine "stra­tegi­sche Part­ner­schaft für gemein­same Vermö­gens­werte".

Spanien auch inter­essiert

In Barce­lona und Madrid (Spanien) hat die Turm­gesell­schaft Cellnex Telecom ihren Sitz, die derzeit rund 53.000 Stand­orte in Europa betreut. Cellnex verwaltet gemeinsam mit der Deut­schen Telekom die Funk­türme in den Nieder­landen. Cellnex würde diese Zusam­men­arbeit gerne ausbauen.

Nur Türme und Flächen - keine aktive Technik

Offi­ziell soll es bei dem Verkauf nur um die "passive Infra­struktur", also um Türme, Dach­flä­chen und die Zugänge dahin gehen, aber nicht um die eigent­liche Vermitt­lungs- und Sende­technik auf diesen Türmen und Stand­orten.

Telekom hat 130 Milli­arden Schulden

Aktuell hat die Deut­sche Telekom etwa 130 Milli­arden Euro "Miese" auf dem Konto, die sie gerne abbauen würden. Dieser Schul­den­berg hat sich durch die Über­nahme von Sprint durch T-Mobile USA sowie durch Kauf- oder Lizenz­kosten etwa für neue 5G-Frequenzen ange­sam­melt.

Telekom stellt sich 20 Milli­arden Euro vor

Verschie­dene Finanz­inves­toren suchen Anla­gemög­lich­keiten im Bereich Infra­struktur. Ein Objekt der Begierde sind Funk­türme. Daraus errechnet sich die Telekom eine Bewer­tung "von bis zu 20 Milli­arden Euro einschließ­lich Schulden", was dem 30-fachen des erwar­teten Ergeb­nisses (Ebitda) entspre­chen würde. Dabei spielen die bereits abge­schlos­senen Verträge zur Nutzung der Masten durch die Telekom (und anderer Anbieter) eine entschei­dende Rolle.

Wenn man sich das Funk­turm­geschäft anschaut, reichen die "Assets", wie das im Bran­chen­jargon heißt, von großen Türmen wie der für Besu­cher nicht zugäng­liche Colo­nius in Köln oder der Berliner Sende­turm am Alex­ander­platz mit Dreh­restau­rant über viele weit­gehend unbe­kannte Türme im Land bis hin zu verschie­denen Dach­flä­chen.

DFMG seit 2016 aktiv

Die Telekom hatte ihre Funk­türme schon im Jahre 2016 (über­wie­gend) in der Deut­sche Funk­turm GmbH (DFMG) in Münster (West­falen) zusam­men­gelegt. DFMG verwaltet etwa 33.000 Stand­orte in Deutsch­land. Neue Türme werden von der DFMG errichtet und dann von der Telekom genutzt, können aber auch von Konkur­renten wie Voda­fone oder Telefónica (o2) gemietet werden. In Öster­reich hat die DFMG rund 7.000 Stand­orte für das Netz von Magenta Austria (früher T-Mobile Austria) gelistet. Daneben gibt es noch einige Stand­orte im übrigen Europa, die nicht direkt von der DFMG betreut oder verwaltet werden.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Idee, ein Land mit drei oder vier parallel montierten Netzen zu versorgen, war aus markt­wirt­schaft­licher Sicht anfangs richtig. Sie ist aber auf die Dauer schwer zu finan­zieren, weil in den dünner besie­delten Regionen zu wenige Leute leben und tele­fonieren oder surfen, um alleine die örtli­chen Kosten zu refi­nan­zieren. Beim Ausbau der grauen und weißen Flecken gehen daher Telekom, Voda­fone und o2 längst auf gemein­same Türme oder beginnen langsam und ohne große Werbung, über ihre Sender gleich auch die Kennung der/des Mitbe­werber(s) auszu­strahlen, damit deren Kunden auch Netz haben, ohne zu merken, dass es ein Sender der Konkur­renz ist.

Von daher wäre eine Zusam­men­legung der Sende­turm­gesell­schaften sicher­lich keine schlechte Idee. Als Syner­gie­effekte ließe sich Flächen­abde­ckung des Landes verbes­sern. Der nächste Schritt könnte eine gemein­same Netz­gesell­schaft werden, viel­leicht eine, die speziell die schlecht versorgten Regionen massiv ausbaut und versorgt.

Nach­teil jeder "Einheitsturm-" oder "Einheits­netz­gesell­schaft" ist, dass dann künftig Mieten und Kondi­tionen nach eigenem Ermessen fest­gelegt werden können, weil es keine Alter­native mehr gibt. Dadurch würden die Preise wieder steigen oder nicht weiter sinken. Da müssen Kartellamt und Bundes­netz­agentur ein waches Auge drauf haben.

Nur: Wenn aber die Digi­tali­sie­rung unserer Gesell­schaft ein Erfolg werden soll, wird es früher oder später darauf hinaus­laufen.

