Zu Beginn eines neuen Monats beleuchten wir immer die aktu­ellen Ange­bote und Aktionen, die die deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber für Neu- und Bestands­kunden bereit­halten. Dieses Mal lag der Monats­beginn direkt vor dem langen Oster-Wochen­ende. Doch auch nach den Feier­tagen werden einige der bereits bekannten Aktionen noch fort­gesetzt. Wir haben uns einen Über­blick zu den Ange­boten bei Telekom, Voda­fone und o2 verschafft.

120 Euro Cash­back bei der Telekom

Mobilfunk-Aktionen im April

Foto: teltarif.de Noch bis zum 12. April läuft die im Februar gestar­tete Cash­back-Aktion von der Telekom. Kunden, die im Akti­ons­zeit­raum einen neuen Mobil­funk-Vertrag in den Tarif-Fami­lien MagentaMobil, MagentaMobil Young und Family Card abschließen, bekommen eine Gutschrift von 120 Euro auf ihrem Giro­konto. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Vertrag mit oder ohne Handy handelt.

Ausge­schlossen von der Aktion sind Special-Tarife, die FamilyCards Basic sowie Card Kids & Teens und Daten­tarife. Dafür profi­tieren auch Bestands­kunden, die eine Vertrags­ver­län­gerung durch­führen und dabei in einen mindes­tens gleich­wer­tigen Tarif der aktu­ellen Gene­ration wech­seln. Wer von der Aktion profi­tieren möchte, muss sich dafür online regis­trieren. Auto­matisch wird die Gutschrift nicht einge­räumt.

DayFlat-Geschenk für Prepaid-Aufla­dung

Eine weitere Telekom-Aktion läuft erst seit Monats­beginn und noch bis zum 2. Mai. Prepaid­kunden bekommen für die Aufla­dung ihres Gutha­bens die DayFlat unli­mited ohne Berech­nung. Die kosten­lose Daten-Flat­rate kann inner­halb von 28 Tagen nach der Guthaben-Aufla­dung einge­löst werden. Das Angebot kann bis zu drei Mal im Akti­ons­zeit­raum in Anspruch genommen werden. In unserer Meldung zur Prepaid-Aktion der Telekom lesen Sie, wie die Guthaben-Aufla­dung durch­geführt werden muss und welche Tarife vom Angebot ausge­schlossen sind.

Keine Neuzu­gänge gibt es in diesem Monat für die StreamOn-Optionen der Deut­schen Telekom. Der Bonner Netz­betreiber hat insge­samt 276 Partner für Musik-Strea­ming, 127 für Video-Strea­ming, 44 für Gaming und 17 aus dem Bereich Social & Chat. Die meisten Anbieter, die sich für eine Teil­nahme an StreamOn inter­essieren, sind beim Zero Rating bereits dabei, sodass die Telekom nur noch unre­gel­mäßig Neuzu­gänge vermelden kann.

15 Prozent Rabatt bei Voda­fone

Bis zum 11. April läuft bei Voda­fone die Glamour Shop­ping Week. Wer im Akti­ons­zeit­raum mit dem Gutschein-Code aus der Zeit­schrift einen Mobil­funk-Vertrag in den Tarif-Fami­lien Red oder Young abschließt, erhält für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit einen Rabatt von 15 Prozent auf die monat­liche Grund­gebühr. Der Düssel­dorfer Konzern weist darauf hin, dass der Preis­nach­lass nur den Tarif, nicht aber für die Smart­phone-Zuzah­lung gilt.

