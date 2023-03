Wie immer zu Beginn eines neuen Monats blicken wir auch heute wieder auf die aktu­ellen Aktionen und Ange­bote der deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber. Die Telekom bietet fast allen Kunden eine kosten­lose Daten-Flat­rate an. Bei Voda­fone bekommen Kunden für die gesamte Vertrags­lauf­zeit einen Preis­nach­lass auf die Grund­gebühr, während bei o2 die Boost-Tarife mit doppeltem Daten­volumen ohne Aufpreis erhält­lich sind.

Telekom: Echte Flat­rate bis Ende März

Die Deut­sche Telekom unter­breitet ihren Kunden wieder mal ein Daten­geschenk. Nahezu alle Vertrags- und Prepaid­kunden des Unter­neh­mens haben die Möglich­keit, in diesem Monat eine echte Flat­rate für den mobilen Internet-Zugang zu bekommen. Das Angebot kann über die MeinMagenta App gebucht werden. Geschäfts­kunden buchen die kosten­lose Option über die Webseite pass.telekom.de. Weitere Details zur Aktion und dazu, welche Kunden über den 31. März hinaus eine Telekom-Daten-Flat zur Verfü­gung haben, lesen Sie in einem eigenen Beitrag.

Noch bis zum 31. März läuft die Cash­back-Aktion bei der Telekom. Neukunden können sich nach entspre­chender Regis­trie­rung eine Gutschrift über 240 Euro sichern. Wer einen bestehenden Vertrag verlän­gert und dabei in einen höher­wer­tigen Tarif wech­selt, bekommt einen Bonus in Höhe von 120 Euro. Dieser wird in Form von zwölf Gutschriften à 10 Euro einge­räumt. Dabei erfolgt die Verrech­nung mit der monat­lichen Grund­gebühr des Vertrags. Mobilfunk-Aktionen im März

Foto: teltarif.de

40 GB unter 20 Euro

Kunden im Alter unter 28 Jahren können sich noch bis zum 4. April den Tarif MagentaMobil Young zu Sonder­kon­ditionen sichern. Anstelle der sonst übli­chen 39,95 Euro beträgt die Grund­gebühr im Rahmen der Aktion nur 19,95 Euro pro Monat. Das monat­liche Daten­volumen wird von 20 GB auf 40 GB verdop­pelt. In einer Meldung zu MagentaMobil Young lesen Sie, welche Sonder­kon­ditionen für die anderen Tarife für junge Telekom-Kunden gelten.

Die Telekom lockt im Rahmen ihrer Android-Akti­ons­wochen mit vergüns­tigten Smart­phones in Verbin­dung mit dem Abschluss oder der Verlän­gerung eines Lauf­zeit­ver­trags. Inter­essenten sollten stets bedenken, dass es sich beim "Handy für 1 Euro" zwar um eine nette Werbe­aus­sage handelt, in der Praxis aber auch die Folge­kosten für den Vertrag zu berück­sich­tigen sind. Details zu den Android-Akti­ons­wochen lesen Sie in einem eigenen Beitrag.

Voda­fone: Bis zu 20 Prozent Rabatt

Voda­fone-Neukunden, die sich für einen GigaMobil- oder GigaMobil-Young-Vertrag entscheiden, bekommen über die gesamte zwei­jäh­rige Mindest­ver­trags­lauf­zeit 20 Prozent Rabatt auf den Tarif­preis. Für Selbst­stän­dige beträgt der Rabatt nur zehn Prozent. Für GigaMobil entfällt zudem weiterhin die Anschluss­gebühr von 39,99 Euro, wenn der Vertrag online oder tele­fonisch abge­schlossen wird.

Auf Seite 2 erfahren Sie unter anderem, wie sich o2-Neukunden doppeltes Daten­volumen ohne Extra­kosten sichern können. 1 2