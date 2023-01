Wie immer zu Beginn eines neuen Monats beleuchten wir auch heute wieder die aktu­ellen Aktionen und Ange­bote der deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber. Seit dem 28. Dezember gibt es erst­mals seit der Über­nahme der E-Plus Gruppe durch Telefónica wieder vier Handy­netze in Deutsch­land. 1&1 ist mit zunächst drei Tarifen im eigenen Netz gestartet. Somit berück­sich­tigen wir ab sofort auch den neuen Betreiber in unserer Monats­über­sicht, auch wenn Ange­bote für Smart­phone-Nutzer noch einige Monate auf sich warten lassen.

Telekom belohnt Tarif­wechsel

Mobilfunk-Aktionen im Januar

Foto: teltarif.de Noch bis zum 31. Januar können sich Mobil­funk­kunden der Deut­schen Telekom eine Gutschrift über 120 Euro sichern, wenn sie online eine Vertrags­ver­län­gerung durch­führen und dabei in einen höher­wer­tigen Tarif wech­seln. Das Guthaben wird nicht bar ausge­zahlt. Viel­mehr redu­ziert die Telekom die Grund­gebühr des Kunden in den ersten zwölf Monaten nach der Vertrags­ver­län­gerung um jeweils 10 Euro.

Bei den Telekom-Tarifen für Kunden im Alter von 18 bis 27 Jahren gibt es im Rahmen einer bis zum Monats­ende laufenden Aktion gleich mehrere Verbes­serungen. Für alle MagentaMobil-Young-Preis­modelle wird die Grund­gebühr während der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit um monat­lich 10 Euro redu­ziert. Unter dem Strich sparen die Kunden insge­samt 240 Euro gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen.

Inter­essenten, die sich für MagentaMobil M Young oder den MagentaMobil L Young entscheiden, erhalten jeden Monat 10 GB zusätz­liches High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Damit steigt das Inklusiv-Kontin­gent im MagentaMobil M Young auf 30 GB pro Monat. Kunden, die sich für den MagentaMobil L Young entscheiden, bekommen monat­lich 50 GB unge­dros­seltes Surf-Volumen.

Nur noch bis zum 11. Januar ist der Akti­onstarif MagentaMobil Prepaid XL Special erhält­lich. Dieser kostet 19,95 Euro in vier Wochen und bietet neben einer Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in jedem Monat 7 GB High­speed-Daten­volumen. Im ersten Jahr nach Akti­vie­rung der SIM-Karte erhöht sich das verfüg­bare Daten­volumen um 3 GB in jedem vier­wöchigen Abrech­nungs­zeit­raum.

Voda­fone: Bis zu 200 Euro Start­gut­haben

Voda­fone-Neukunden, die sich bis zum 31. Januar für einen GigaMobil-Tarif entscheiden, erhalten Start­gut­haben, dessen Höhe vom gewählten Vertrag abhängig ist: 100 Euro im GigaMobil XS und Young S, 150 Euro im GigaMobil S und Young M, 200 Euro im GigaMobil M bis XL sowie im Young L bis XL. Ab der zweiten Rech­nung nach Vertrags­abschluss wird das Guthaben mit den für den Vertrag anfal­lenden Kosten verrechnet.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, welchen Bonus o2-Neukunden derzeit bekommen und mit welchen Ange­boten 1&1 ins neue Jahr startet.