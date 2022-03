Wie immer zu Beginn eines neuen Monats beleuchten wir auch heute wieder die Aktionen, Ange­bote und Neue­rungen, die die deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber auf Lager haben. So wertet die Telekom beispiels­weise eine Reihe von Bestands­kunden-Tarifen auf. Voda­fone gewährt Rabatte auf die monat­liche Grund­gebühr und o2-Neukunden können Prepaid-Preis­modelle im jeweils ersten Abrech­nungs­zeit­raum zum halben Preis nutzen.

Telekom verbes­sert Alt-Tarife

Mobilfunk-Aktionen im März

Bild: teltarif.de Die Deut­sche Telekom bietet im Rahmen einer zunächst bis 7. März befris­teten Aktion Smart­phones mit Vertrag zu güns­tigeren Kondi­tionen als norma­ler­weise üblich an. Inter­essenten sollten prüfen, ob das Paket­angebot aus Tarif und Hard­ware tatsäch­lich die güns­tigere Alter­native zum Gerä­tekauf unab­hängig vom Vertrag ist.

Neukunden haben im glei­chen Akti­ons­zeit­raum die Möglich­keit, 240 Euro Cash­back zu bekommen, wenn sie sich für einen Lauf­zeit­ver­trag über 24 Monate entscheiden. Auch Bestands­kunden können von der Cash­back-Aktion profi­tieren. Welche Kondi­tionen in diesem Fall gelten, haben wir in einer Meldung zu den aktu­ellen MagentaMobil-Aktionen der Deut­schen Telekom zusam­men­gefasst.

Die Alt-Tarife vieler Bestands­kunden wurden von der Telekom aufge­wertet. Wer MagentaMobil noch in einer älteren Tarif-Gene­ration nutzt, bekommt jetzt in der Regel genauso viel monat­liches High­speed-Daten­volumen wie Nutzer der aktu­ellen Verträge. In einem der Preis­modelle wird der bishe­rige Volu­men­tarif zur echten Daten-Flat­rate. Welche Verträge welche Verbes­serungen erhalten, haben wir in einem eigenen Beitrag zusam­men­gefasst.

Eine Prepaid-Aktion hatte die Telekom schon Ende Februar gestartet. Neukunden, die sich bis zum 10. April für MagentaMobil Prepaid M, L oder XL entscheiden, erhalten doppeltes Daten­volumen gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen - aller­dings nicht dauer­haft. In unserem Beitrag zum aktu­ellen Prepaid-Angebot der Telekom erfahren Sie, wie auch Bestands­kunden vom zusätz­lichen Surf-Volumen profi­tieren können.

Voda­fone: 20 Prozent Rabatt auf Red- und Young-Tarife

Bei Voda­fone bekommen Neukunden weiterhin monat­lich 20 Prozent Rabatt auf den Tarif­preis der Red- und Young-Verträge. Das Angebot gilt bei Vertrags­abschluss bis 6. April bei Angabe des Codes "DEAL20" im Online-Shop des in Düssel­dorf ansäs­sigen Mobil­funk-Netz­betrei­bers. Auch im statio­nären Handel wird der für zwei Jahre geltende Preis­nach­lass einge­räumt. An den Kosten für den Hard­ware-Aufpreis zur Grund­gebühr des Vertrags ändert sich nichts.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, welche aktu­ellen Aktionen o2 auf Lager hat.