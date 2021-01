1&1 Drillisch: Servicewelt-App im Test

Servicewelt-App unter Android

Screenshot: Björn König Wer einen Mobil­funk­ver­trag bei 1&1 Dril­lisch abschließt, hat zwei Optionen: Entweder man entscheidet sich für die Kern­marke 1&1 oder wählt einen der zahl­rei­chen Discounter von Dril­lisch Online. Dazu gehören beispiels­weise Marken wie WinSIM, discotel oder handyvertrag.de.

Die Tarife unter­scheiden sich aber nicht nur im Preis, sondern auch im Hinblick auf Leis­tungen und Service. Ein Beispiel hierfür sind die Apps, mit denen man seinen Mobil­funk­ver­trag verwalten kann. Während das 1&1 Control Center im Hinblick auf Funk­tions­umfang und Service schon fast wie ein Schweizer Taschen­messer funk­tio­niert, bekommen Nutzer der Online-Marken quasi nur eine Vari­ante der mobilen Website in App-Form gelie­fert. Wir haben uns die wich­tigsten Unter­schiede einmal genauer ange­schaut.

1&1-Kunden bekommen bessere App

Servicewelt-App unter Android

Screenshot: Björn König Was direkt ins Auge sticht: Die 1&1 Control Center App wirkt im Vergleich zur Service­welt von Dril­lisch Online nicht einfach nur, als hätte man die mobile Website in eine App gegossen. So finden sich dort wesent­lich mehr nütz­liche Features. Inter­essant sind zum Beispiel Push-Nach­richten rund um den Vertrag. Auch die zahl­rei­chen SIM-Admi­nis­tra­tions­mög­lich­keiten in der Control-Center App sind gegen­über der Service­welt hervor­zuheben. Der Login in die Service­welt-App ist aktuell nur via Benut­zer­name und Pass­wort möglich, hier fehlt beispiels­weise ein Finger­print-Login.

Ein großes Thema sind auch immer wieder Kündi­gungen: Wenn man einen Vertrag per Maus­klick im Netz abschließen kann, sollte auch die Kündi­gung auf glei­chem Wege problemlos möglich sein. Die Dril­lisch-Online-Marken bieten hier aller­dings nur die Möglich­keit, in der Service­welt eine Kündi­gung vorzu­merken. Diese muss dann nach­träg­lich tele­fonisch bestä­tigt werden (siehe ein aktu­elles Gerichts­urteil hierzu). Zwar kann man eine Kündi­gung auch über das Kontakt­for­mular der Service­welt senden, doch warum rollt man hier den Kunden unnötig Steine in den Weg?

Nütz­liche Funk­tionen

Dennoch bietet die Service­welt durchaus einige prak­tische Features. Beispiels­weise kann man in der App auch mobil einen Repa­ratur­auf­trag für sein Smart­phone erteilen. Das ist in Zeiten von Nach­hal­tig­keit und Umwelt­schutz sinn­voll, schließ­lich muss man nicht bei jedem Gerä­teschaden gleich ein neues Gerät kaufen.

Zudem kann man zusätz­liche Tarife buchen, welche in manchen Fällen nur exklusiv über die Service­welt für Bestands­kunden vertrieben werden. Wer mit seiner bishe­rigen Rufnummer nicht zufrieden ist, kann diese über die Service­welt-App außerdem nach­träg­lich in eine beliebig ausge­wählte oder in eine indi­vidu­elle Wunsch­ruf­nummer ändern. Das ist eben­falls sehr prak­tisch, aller­dings auch nicht ganz billig: So fallen für den Wechsel einmalig 29,19 Euro und zusätz­lich 19,49 Euro für die entspre­chend ausge­wählte Wunsch­ruf­nummer an.

Sehr über­sicht­lich ist die Anzeige des verbrauchten Daten­volu­mens auf der Start­seite, jedoch wird diese Infor­mation offenbar nur zeit­ver­zögert bereit­gestellt. Auch fehlte die Anzeige der verbrauchten Gesprächs­minuten/SMS bzw. Tele­fonate zu Sonder­ruf­num­mern.

Fazit

Insge­samt wäre es wünschens­wert, wenn 1&1 Dril­lisch seine Discounter-Kunden auf tech­nischer Ebene mit den Premium-Kunden von 1&1 gleich­stellt. Das heißt, zumin­dest im Bereich Self­care sollte es zwischen den Marken keinen Unter­schied geben, auch wenn sich natür­lich der sons­tige Service (z.B. Hotline-Service­zeiten) durchaus ändern kann. Insbe­son­dere bei den reinen Online-Marken muss man die Qualität der verfüg­baren Online-Services noch stärker gewichten.

Ein Punkt, der uns am meisten gestört hat, war eindeutig die noch­mals tele­fonisch zu bestä­tigende Kündi­gungs­vor­mer­kung. Frühere Verträge konnten direkt per Klick in der Service­welt gekün­digt werden, zu dieser Rege­lung sollte man idea­ler­weise zurück­kehren. Darüber hinaus wäre auch ein einfach zugäng­licher Service-Chat von Vorteil. Ein solcher steht eben­falls in der 1&1 Control Center-App zur Verfü­gung, ist aller­dings zumin­dest aktuell auch nur über Umwege zu errei­chen.

