Wie berichtet hat Voda­fone heute seine neuen Prepaid-Tarife einge­führt. Neu- und Bestands­kunden in den Allnet-Flat­rates S, M und L, bei CallYa Digital und im CallYa Jahres­paket bekommen mehr Daten­volumen pro Abrech­nungs­zeit­raum. Anders als bei o2, wo schon Anfang April neue voraus­bezahlte Preis­modelle einge­führt wurden, hat Voda­fone im Gegenzug für die verbes­serten Inklu­siv­leis­tungen keine Preis­erhö­hungen bei den Grund­gebühren vorge­nommen.

Prepaid-Tarife im Vergleich

Logos: Anbieter, Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Ein weiterer Vorteil der Voda­fone-CallYa-Tarife gegen­über MagentaMobil Prepaid von der Deut­schen Telekom und o2 my Prepaid von der Telefónica-Kern­marke sind Inklusiv-Einheiten für Tele­fonate und/oder SMS aus Deutsch­land ins euro­päi­sche Ausland. Darüber hinaus bietet Voda­fone für rund 20 Euro in vier Wochen gleich zwei Prepaid-Tarife an: CallYa Allnet-Flat L und CallYa Digital.

Beson­der­heit CallYa Digital

Dem CallYa Digital fehlen die Inklu­siv­leis­tungen für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen ins Ausland. Dafür sind in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 20 GB High­speed-Daten­volumen enthalten. In der CallYa Allnet-Flat L sind es nur 16 GB. Zu berück­sich­tigen ist aller­dings, dass CallYa Digital zwar voraus­bezahlt abge­rechnet wird, aller­dings im SEPA-Last­schrift­ver­fahren.

Prepaid­kunden von Voda­fone müssen auch nach der Einfüh­rung der neuen Tarife auf die Möglich­keit verzichten, über eine WLAN-basierte Internet-Verbin­dung als Alter­native zum klas­sischen Mobil­funk­netz zu tele­fonieren. Telekom und o2 bieten WLAN Call hingegen auch in den voraus­bezahlten Preis­modellen an. Über den VoLTE-Stan­dard im 4G-Netz können die Kunden bei allen Netz­betrei­bern tele­fonieren.