Netztest Österreich & Schweiz: Besserer Ausbau als in Deutschland

Neben Deutschland berücksichtigt der Netztest der Fachzeitschrift connect seit 2009 auch die Mobilfunknetze in Österreich und in der Schweiz. Dabei sind die Messmethoden mit denen in Deutschland identisch, sodass sich die Ergebnisse auch direkt vergleichen lassen. Den Angaben zufolge schneiden in den Alpenländern alle getesteten Netze mit guten, sehr guten oder sogar überragenden Ergebnissen ab.

In Österreich hält der Vorjahressieger A1 seine Spitzenposition und steigert sich um 23 Punkte (Testnote: "sehr gut"). Die Nase vorn hat A1 gleichermaßen in der Sprach-, wie auch in der Daten-Disziplin. Im Drivetest in Großstädten kam das Unternehmen auf eine Erfolgsquote von 95 Prozent bei Sprachverbindungen. Im Walktest lag die Quote sogar bei 100 Prozent.

connect-Netztest auch in Österreich und der Schweiz Auch in den Kleinstädten und auf Verbindungsstraßen konnte A1 mit 98 bzw. 94 Prozent überzeugen. Nur in der Bahn war das Ergebnis schlechter, wenn auch auf deutlich höheren Niveau als bei den deutschen Mobilfunknetzen. So kam A1 hier auf 73 Prozent.

Ähnlich sieht das Bild bei den Datenverbindungen aus. In der Stadt liegt A1 bei 98 Prozent im Drivetest bzw. bei 96 Prozent im Walktest. In kleineren Städten und auf Verbindungsstraßen haben die Tester 92 bzw. 97 Prozent ermittelt und auch bei der Internet-Nutzung fiel die Erfolgsquote in der Bahn mit 65 Prozent deutlich ab.

Drei folgt auf Platz 2

Obwohl Drei in der Sprach-Disziplin im Vergleich zum Vorjahr einige Punkte einbüßt, zeigt auch die Hutchison-Tochter "sehr gute" Ergebnisse und belegt den zweiten Platz. Die Sprachverbindungen weisen Erfolgsquoten zwischen 86 und 90 Prozent auf - außer im Zug, da wurden lediglich 57 Prozent ermittelt. Bei Datenverbindungen ist das Ergebnis mit Quoten zwischen 93 und 96 Prozent ähnlich. An Bord der Österreichischen Bundesbahnen wurden 69 Prozent ermittelt. Hier lag Drei demnach sogar vor A1.

T-Mobile Austria hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert und rückt nahe an den Rivalen Drei heran. Vor allem wegen der Verbesserung in der Daten-Disziplin erhält auch dieser Anbieter die Note "sehr gut". Allerdings wurden bei Sprachverbindungen auf Verbindungsstraßen nur 78 Prozent ermittelt, in den Städten lag der Wert zwischen 87 und 91 Prozent, in der Bahn bei 54 Prozent.

Bei der mobilen Internet-Nutzung erreichte T-Mobile in den Städten Werte zwischen 94 und 96 Prozent. Im Walktest in Großstädten war das Ergebnis demnach sogar knapp besser als das Resultat des Konkurrenten Drei. Auf Verbindungsstraßen ermittelten die Tester von connect eine Erfolgsquote von 89 Prozent, in der Bahn lag der Wert bei 61 Prozent.

Auf Seite 2 lesen Sie, wie die schweizerischen Mobilfunk-Netzbetreiber im connect-Netztest abgeschnitten haben.