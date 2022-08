Vor dem Wochen­ende blicken wir wie immer auf den fort­schrei­tenden Ausbau der deut­schen Mobil­funk­netze. Telekom, Voda­fone und Telefónica schließen mit neuen Basis­sta­tionen bishe­rige weiße Flecken. An bestehenden Stand­orten werden die Kapa­zitäten erwei­tert, sodass mehr Kunden gleich­zeitig tele­fonieren und im Internet surfen können.

Baden-Würt­tem­berg

Die Deut­sche Telekom hat in Rings­hein im Orten­aukreis einen neuen Standort gebaut. Insge­samt betreibt der in Bonn ansäs­sige Netz­betreiber in der Region jetzt 186 Mobil­funk-Stationen. Damit gelten 97 Prozent der Haus­halte als versorgt. Bis 2024 sollen weitere 40 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 32 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Im Land­kreis Waldshut hat die Telekom zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert. Die Sender stehen in Eggingen, Sankt Blasien und Waldshut-Tiengen. Die Telekom betreibt im Land­kreis Waldshut jetzt 48 Stand­orte. Die Haus­halts­abde­ckung liegt bei beschei­denen 80 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 21 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 16 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Voda­fone hat in Laufen­burg/Baden und in Ulm die jeweils erste 5G-Stan­dalone-Station in Betrieb genommen. Im Land­kreis Waldshut sollen bis Mitte kommenden Jahres 13 weitere Baupro­jekte reali­siert werden, um das bestehende Netz zu stär­kend und 5G Stan­dalone weiter in die Fläche zu bringen. Für Ulm sind fünf vergleich­bare Projekte vorge­sehen.

Aktuell sind 98,4 Prozent der Bevöl­kerung im Land­kreis Waldshut mit GSM von Voda­fone versorgt. Die LTE-Abde­ckung liegt bei nur 84,5 Prozent der Bevöl­kerung. In Stüh­lingen, Murg, Eggingen, Lauch­ringen, Laufen­burg/Baden, Weil­heim, Dettig­hofen und Bernau im Schwarz­wald sind Netz­ausbau-Maßnahmen geplant. Ulm ist zu 99,9 Prozent mit GSM und LTE versorgt.

Neue 5G-Sender von Telefónica, die im 3600-MHz-Bereich arbeiten, wurden in Mann­heim (Rhein­häuser Straße), Bietig­heim-Bissingen (Laiern­straße) und Ulm (Daim­ler­straße) akti­viert. Dazu kommt eine neue 5G-Station auf 700/1800 MHz in Gerstetten. Der Mobilfunk-Netzausbau läuft weiter

Foto: Telefónica

Bayern

Die Telekom hat im Land­kreis Neustadt/Aisch-Bad Winds­heim in den vergan­genen zwei Monaten zwei Stand­orte neu gebaut, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert. Die Basis­sta­tionen stehen in folgenden Kommunen: Markt Erlbach, Simmers­hofen, Trauts­kir­chen und Uffen­heim (2x). Ein Standort in Uffen­heim dient zudem der Versor­gung entlang der Bundes-/Land­straße und der Bahn­strecke.

Damit steigt die Anzahl von Mobil­funk-Basis­sta­tionen der Telekom im Land­kreis Neustadt/Aisch-Bad Winds­heim auf 55. Die Haus­halts­abde­ckung liegt bei rund 96 Prozent. Bis 2024 sollen weitere sieben Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 19 Basis­sta­tionen LTE-Erwei­terungen geplant.

Einen weiteren neuen Standort hat die Telekom in Eggen­felden im Land­kreis Rottal-Inn aufge­schaltet. 15 weitere Basis­sta­tionen sind bis 2024 in der Region geplant.

Voda­fone vermeldet erste 5G-Stan­dalone-Basis­sta­tionen für Mindel­heim im Land­kreis Unter­allgäu und die Stadt Strau­bing. Im Land­kreis Unter­allgäu soll die Funk­ver­sor­gung mit 17 weiteren Baupro­jekten bis Mitte 2023 verbes­sert werden. Für Strau­bing sind im glei­chen Zeit­raum fünf Projekte geplant. Im Land­kreis Unter­allgäu werden 99,9 Prozent der Bevöl­kerung mit GSM und 95,6 Prozent mit LTE versorgt. In Strau­bing liegen die Werte bei 99,9 bzw. 99,5 Prozent. Weitere Opti­mie­rungen im Bestands­netz sind in Baben­hausen, Unger­hausen, Markt Retten­bach, Unger­hauser Wald und Pfaf­fen­hausen geplant.

Eine weitere neue 5G-Stan­dalone-Station von Voda­fone steht in Weiden/Ober­pfalz.

Neue 5G-Antennen von o2 funken in München (Robi­nien­straße, Chris­toph-Probst-Straße, Olym­pia­park und Hofbräu­allee) sowie in Regens­burg (Prinz Rupprecht Straße) auf 3600 MHz. Eschlkam, Vils­biburg, Kirch­dorf an der Amper und Neumarkt in der Ober­pfalz (Orts­teil Pelchen­hofen) haben neue 5G-Stationen auf 700 und/oder 1800 MHz bekommen.

Berlin

Telefónica hat in Berlin zwei neue 5G-Sender im 3600-MHz-Frequenz­band in Betrieb genommen. Diese funken am Buck­ower Damm und in der Varziner Straße.

Bran­den­burg

Die Deut­sche Funk­turm GmbH hat in Wand­litz-Stol­zen­hagen im Kreis Barnim mit dem Aufbau eines neuen, 40 Meter hohen Stahl­git­ter­masts begonnen. Dieser soll für eine Basis­sta­tion der Deut­schen Telekom genutzt werden. Die Inbe­trieb­nahme ist für das kommende Jahr geplant.

Voda­fone hat erste 5G-Stan­dalone-Stationen in Ludwigs­felde im Land­kreis Teltow-Fläming sowie in Templin im Land­kreis Ucker­mark aufge­schaltet. Im Land­kreis Teltow-Fläming sind bis Mitte 2023 weitere 20 Mobil­funk-Baupro­jekte geplant, um die Versor­gung zu opti­mieren. Für den Land­kreis Ucker­mark plant Voda­fone im glei­chen Zeit­raum weitere elf Projekte.

5G-Sender von Telefónica, die auf 700 und/oder 1800 MHz arbeiten, wurden in Schwarz­heide und Boit­zen­burger Land (Orts­teil Jakob­shagen) in Betrieb genommen.

Hamburg

Ein neuer 5G-Sender von o2 im 3600-MHz-Bereich steht in der Straße Auf dem Felde in Hamburg.

Hessen

Die Telekom hat im Vogels­berg­kreis drei neue Stationen gebaut und damit die Mobil­funk-Versor­gung in Alsfeld, Mücke und Schwalmtal verbes­sert. Der Standort in Mücke dient zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn. Im Werra-Meißner-Kreis gibt es einen neuen Standort und eine LTE-Erwei­terung. Davon profi­tieren Kunden in Eschwege und Wehr­etal.

Vor allem im Werra-Meißner-Kreis hat die Telekom auch noch Poten­zial für Netz­opti­mie­rungen. Die aktuell 48 Basis­sta­tionen errei­chen nur eine Haus­halts­abde­ckung von 91 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 15 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 19 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

In Schotten und Ulrich­stein im Vogels­berg­kreis hat Voda­fone die 5G-Stan­dalone-Ära einge­läutet. Bis zum Sommer 2023 sind in der Region elf weitere Ausbau­pro­jekte geplant. Während 98,8 Prozent der Bevöl­kerung mit dem GSM-Netz von Voda­fone versorgt sind, liegt der LTE-Versor­gungs­grad nur bei 89,5 Prozent. Bis Mitte 2023 wird Voda­fone im Mobil­funk-Bestands­netz insge­samt acht weitere Baumaß­nahmen reali­sieren, um LTE-Funk­löcher zu schließen sowie die LTE-Kapa­zitäten und Geschwin­dig­keiten zu stei­gern. Davon profi­tieren die Gemeinden Grebenau, Herb­stein, Mücke (2x), Kirtorf, Homberg (Ohm), Schotten und Gemünden (Felda).

Zwei neue 5G-Stationen auf 3600 MHz hat Telefónica in Frank­furt am Main in Betrieb genommen. Diese stehen in der Mörfelder Land­straße und im Ander­senweg. In Marburg und Bens­heim-Lang­waden stehen neue 5G-Sender, die auf 700 und 1800 MHz arbeiten.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Neue 5G-Sender von Telefónica auf 700/1800 MHz wurden in Ferdi­nandshof und Schwerin in Betrieb genommen.

Nieder­sachsen

Die Telekom hat im Land­kreis Leer zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert. Die Stand­orte stehen in folgenden Kommunen: Firrel, Hesel und Uplengen. Der Standort in Uplengen dient zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn. Im Land­kreis Stade gibt es je eine neue Basis­sta­tion und eine LTE-Erwei­terung. Davon profi­tieren Kunden in Droch­tersen und Stade.

Im Land­kreis Schaum­burg gibt es je einen neuen Standort, eine LTE- und eine 5G-Aufrüs­tung. Die Basis­sta­tionen stehen in Obern­kir­chen und Sach­sen­hagen. Der Standort in Obern­kir­chen dient zudem der Versor­gung entlang der Bahn­strecke. 45 Basis­sta­tionen im Land­kreis Schaum­burg versorgen annä­hernd alle Haus­halte. Geplant sind 15 LTE-Erwei­terungen.

Zwei LTE-Erwei­terungen vermeldet die Telekom für den Land­kreis Uelzen. Die Sender stehen in Bienen­büttel und Ebstorf.

Lang­wedel, Achim und Verden/Aller im Land­kreis Verden haben 5G-Stan­dalone-Sender von Voda­fone bekommen. Drei weitere Baumaß­nahmen sind bis Mitte 2023 geplant. GSM und LTE versorgen mehr als 99 Prozent aller Einwohner in der Region. In Otters­berg sind an einer bestehenden Station Opti­mie­rungen geplant.

Telefónica hat in Hannover an den Stand­orten Am Schüt­zen­platz und Karl-Thiele-Weg sowie in Osna­brück (Ernst-Stahmer-Weg) neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Betrieb genommen.

Nord­rhein-West­falen

Die Telekom hat in Minden im Land­kreis Minden-Lübb­ecke zwei neue Mobil­funk-Stand­orte gebaut. Damit erhöht sich die Anzahl der Basis­sta­tionen in der Region auf 122. Die Haus­halts­abde­ckung liegt bei nahezu 100 Prozent. Bis 2024 sollen weitere zwölf Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind 34 LTE-Erwei­terungen an bestehenden Stand­orten geplant.

Auch in Willich im Kreis Viersen gibt es zwei neue Telekom-Basis­sta­tionen. 116 Stand­orte sorgen für eine annä­hernde Voll­ver­sor­gung der Haus­halte. Bis 2024 sind neun weitere Basis­sta­tionen und 20 LTE-Aufrüs­tungen an bestehenden Stand­orten geplant.

Voda­fone hat in Lünen, Werne, Unna und Bönen die ersten 5G-Stan­dalone-Sender im Land­kreis Unna aufge­schaltet. Bis Mitte 2023 will der Konzern 25 weitere Mobil­funk-Baupro­jekte im Land­kreis reali­sieren, um Funk­löcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G-Stan­dalone-Netz in den Land­kreis zu bringen. Die GSM- und LTE-Bevöl­kerungs­abde­ckung liegt bei 99,9 Prozent. Dennoch sind auch im Bestands­netz Opti­mie­rungen an Stand­orten in Kamen, Werne, Holz­wickede (2x), Schwerte, Selm, Unna, Frönden­berg/Ruhr (2x), Berg­kamen (2x) vorge­sehen.

Eine erste 5G-Stan­dalone-Station hat Voda­fone auch in Oelde im Kreis Waren­dorf in Betrieb genommen. In dieser Region sind bis zum Sommer 2023 weitere 15 Baupro­jekte geplant, um die Netz­abde­ckung zu opti­mieren. Im vorhan­denen Netz sollen an Stand­orten in Evers­winkel, Ennigerloh (2x), Beckum, Dren­stein­furt (2x) und Sassen­berg Verbes­serungen vorge­nommen werden. Die Bevöl­kerungs­abde­ckung für GSM und LTE liegt bei annä­hernd 100 Prozent.

Eine neue 5G-Funk­zelle von Telefónica, die im 3600-MHz-Bereich arbeitet, hat in Köln (Habs­bur­ger­ring) den Betrieb aufge­nommen. In Vers­mold und Berg­heim wurden neue 5G-Stationen auf 700/1800 MHz akti­viert. Neue Basisstationen in allen Netzen

Foto: Telefónica

Rhein­land-Pfalz

Die Telekom hat im Wester­wald­kreis zwei Stand­orte neu gebaut, fünf mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert. Dadurch konnte die Mobil­funk-Versor­gung in Ailert­chen, Dern­bach/Wester­wald, Hergen­roth, Mari­enrach­dorf, Mogen­dorf (2x), Monta­baur und Münders­bach verbes­sert werden. Die Stand­orte in Dern­bach, Mogen­dorf und Monta­baur dienen zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn und der Bahn­strecke.

Voda­fone hat in Schweich, Pellingen und Trier­weiler die ersten 5G-Stan­dalone-Sender im Land­kreis Trier-Saar­burg in Betrieb genommen. In den nächsten rund zwölf Monaten sind 27 weitere Mobil­funk-Baupro­jekte geplant. Auch bestehende Basis­sta­tionen in Palzem (3x), Mehring, Trier­weiler (2x), Mertes­dorf, Winche­ringen (2x), Bescheid, Zemmer, Konz, Saar­burg (3x), Schweich, Pellingen und Fell will Voda­fone verstärken.

Neue 5G-Antennen von o2 funken in Mürlen­bach, Langen­hahn und Kördorf. Genutzt werden die Frequenz­bereiche um 700 und 1800 MHz.

Sachsen

Die Telekom hat im Land­kreis Mittel­sachsen eine neue Basis­sta­tion in Betrieb genommen. An drei bestehenden Stand­orten wurden LTE-Erwei­terungen vorge­nommen, zwei Stationen hat die Telekom mit 5G erwei­tert. Die Sender stehen in Augus­tus­burg, Groß­schirma, Mulda, Oederan, Ostrau und Roßwein. Der Standort in Roßwein dient zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn.

Im Land­kreis Nord­sachsen wurden je zwei Stand­orte mit LTE und 5G erwei­tert. Davon profi­tieren Kunden in Krostitz, Mock­rehna und Schkeu­ditz. Die Telekom betreibt im Land­kreis Nord­sachsen jetzt 92 Stand­orte. Die Haus­halts­abde­ckung liegt bei rund 98 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 23 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 22 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

In Oels­nitz und Plauen wurde das Zeit­alter der 5G-Stan­dalone-Tech­nologie im Voda­fone-Netz gestartet. Im Vogt­land­kreis sind in den nächsten knapp zwölf Monaten 64 weitere Baupro­jekte geplant. Aktuell sind immerhin schon 99,8 Prozent der Bevöl­kerung mit GSM und 98,2 Prozent mit LTE von Voda­fone versorgt. Dennoch will das Unter­nehmen auch bestehende Sende­masten in Auer­bach (2x), Bad Brambach, Eichigt, Klin­gen­thal, Weischlitz (3x), Plauen (11x), Reichen­bach im Vogt­land (2x), Oels­nitz (2x), Treuen (2x), Lengen­feld (3x), Werda, Elster­berg, Grün­bach, Pöhl, Mark­neu­kir­chen und Elle­feld opti­mieren.

In Löbau, Netzschkau und Schwar­zen­berg/Erzge­birge (Orts­teil Berms­grün) hat o2 neue 5G-Antennen in Betrieb genommen. Diese arbeiten auf 700 und/oder 1800 MHz.

Sachsen-Anhalt

Die Telekom hat im Land­kreis Witten­berg einen Standort mit LTE und zwei Basis­sta­tionen mit 5G erwei­tert. Die Stationen stehen in Luther­stadt Witten­berg und Zahna-Elster. Die Stand­orte in Luther­stadt Witten­berg und Zahna-Elster dienen zudem der Versor­gung entlang der Bahn­strecke. 78 Stand­orte in der Region sorgen für eine rund 98-prozen­tige Bevöl­kerungs­abde­ckung. Bis 2024 sollen weitere acht Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an zwölf Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Telefónica hat in Ilsen­burg/Harz, Wolmir­stedt und Werni­gerode neue 5G-Sender auf 700/1800 MHz in Betrieb genommen.

Schleswig-Holstein

Die Deut­sche Funk­turm GmbH baut in Bekdorf im Kreis Stein­burg sowie in Windeby-Kochen­dorf neue Masten, die ab 2023 für Mobil­funk-Basis­sta­tionen der Deut­schen Telekom genutzt werden. Im Kreis Stein­burg hat die Telekom bereits einen Standort neu gebaut, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert. Die Stationen stehen in Kelling­husen, Kiebitz­reihe, Pöschen­dorf und Rosdorf. Im Land­kreis Storman gibt es zwei neue Basis­sta­tionen, drei LTE-Erwei­terungen und einen 5G-Ausbau an den Stand­orten Bars­büttel, Medde­wade Rehhorst Reinbek, Stapel­feld und Trittau.

In Norder­stedt hat o2 einen neuen 5G-Sender in Betrieb genommen. Dieser arbeitet auf 700 und/oder 1800 MHz.

Thüringen

Die Telekom hat im Land­kreis Weimarer Land einen Standort neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert. Die Sender stehen in folgenden Kommunen: Apolda, Buttel­stedt, Magdala (2x) und Nohra. Die Stationen in Apolda, Magdala (2x) und Nohra dienen zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn und Bahn­strecke. Im Land­kreis Schmal­kalden-Meiningen hat die Telekom LTE-Erwei­terungen an Stand­orten in Rohr und Schmal­kalden vorge­nommen.

Eine erste 5G-Stan­dalone-Station hat Voda­fone in Weimar in Betrieb genommen. Zwei weitere Baupro­jekte plant der Netz­betreiber bis Mitte 2023, um Funk­löcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus die 5G-Stan­dalone-Technik in die Fläche zu bringen.

Bad Salzungen hat einen 5G-Sender von Telefónica bekommen. Dieser arbeitet auf 700/1800 MHz.

Wie berichtet, hat auch 1&1 erste Ausbau­pläne für sein Mobil­funk­netz verraten.