Der Ausbau der deut­schen Mobil­funk­netze geht weiter. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica neue Basis­sta­tionen in Betrieb genommen. Darüber hinaus wurden bestehende Sende­masten aufge­rüstet, um zusätz­liche Kapa­zitäten bereit­zustellen. Wie immer geben wir kurz vor dem Wochen­ende einen aktu­ellen Über­blick zum Mobil­funk-Netz­ausbau.

Baden-Würt­tem­berg

Die Deut­sche Telekom hat im Alb-Donau-Kreis in den vergan­genen beiden Monaten drei Basis­sta­tionen neu gebaut. Ein bestehender Standort wurde mit LTE erwei­tert. Davon profi­tieren Kunden in Altheim, Blau­stein, Langenau und Schel­klingen. Der Standort in Langenau dient zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn.

Im Orten­aukreis wurde ein neuer Standort in Betrieb genommen. Dazu kommen drei LTE-Aufrüs­tungen und eine 5G-Erwei­terung. Die Stationen befinden sich in Biberach, Horn­berg, Mühlen­bach, Offen­burg und Sasbach. Die Stand­orte in Offen­burg und Sasbach dienen zudem der Versor­gung entlang der Bahn­strecke und der Standort in Horn­berg dient zudem der Versor­gung entlang der Bundes-/ und Land­straße.

In Frei­burg/Breisgau hat die Telekom einen Standort neu gebaut und eine weitere Station mit LTE erwei­tert. Eine dieser Sende­stellen dient auch der Auto­bahn­ver­sor­gung. Auch in Sindel­fingen im Land­kreis Böblingen ging ein neuer Standort ans Netz. 121 Stationen sorgen im Land­kreis Böblingen für eine annä­hernde Voll­ver­sor­gung der Bevöl­kerung. Bis 2024 sollen weitere 31 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 15 Stationen Erwei­terungen mit LTE geplant.

Voda­fone hat in Mudau im Neckar-Oden­wald-Kreis zwei neue 5G-Mobil­funk­sta­tionen in Betrieb genommen und die Anzahl der 5G-Stand­orte in der Region damit auf 21 erhöht. Bis Mitte 2022 sollen weitere Stationen in Schefflenz, Buchen, Mudau, Rosen­berg und Obrig­heim dazu­kommen. In Neun­kir­chen ist ein LTE-Neubau­standort geplant. Dazu kommen 4G-Kapa­zitäts­erwei­terungen an zwei Stand­orten in Buchen sowie in Binau, Schefflenz, Obrig­heim und Mudau.

Telefónica hat in Irndorf, Bodmann-Ludwigs­hafen und Efringen-Kirchen neue 5G-Sender akti­viert. Diese nutzen die Frequenz­bereiche um 700 und/oder 1800 MHz. Netzbetreiber schließen weitere Funklöcher

Foto: Fotolia - Kara

Bayern

Die Deut­sche Funk­turm GmbH hat mit dem Bau eines neuen, 30 Meter hohen Stahl­git­ter­masts in Hergatz-Möllen im Kreis Lindau/Bodensee begonnen. Dieser soll für eine neue Mobil­funk-Basis­sta­tion der Deut­schen Telekom genutzt werden. Die Inbe­trieb­nahme ist für Anfang kommenden Jahres geplant.

Neue Basis­sta­tionen hat die Telekom an folgenden Stand­orten in Betrieb genommen: Alten­stadt im Land­kreis Neu-Ulm (auch für die Auto­bahn­ver­sor­gung), Postau im Land­kreis Landshut, Sauer­lach im Land­kreis München und Stulln im Land­kreis Schwan­dorf (auch für die Versor­gung entlang der Auto­bahn).

Neue 5G-Stationen von Voda­fone gingen an folgenden Stand­orten in Betrieb: Elchingen im Land­kreis Neu-Ulm, Waid­hofen im Kreis Neuburg-Schro­ben­hausen, Nitten­dorf im Kreis Regens­burg. Bis zum Sommer sollen folgende Stand­orte folgen: Elchingen, Senden (4x) und Neu-Ulm im Land­kreis Neu-Ulm, Rennerts­hofen und Neuburg/Donau im Kreis Neuburg-Schro­ben­hausen sowie Wenzen­bach, Wörth, Sinzing, Pfatter, Brunn, Barbing, Pent­ling, Laaber, Regen­stauf, Lappers­dorf, Ober­traub­ling, Nitten­dorf, Beratz­hausen, Wolf­segg, Pent­ling und Regens­burg (5x) im Kreis Regens­burg.

Ehekir­chen im Kreis Neuburg-Schro­ben­hausen und Beratz­hausen im Kreis Regens­burg sollen neue LTE-Stationen bekommen. Versor­gungs-Defi­zite gibt es vor allem im Kreis Regens­burg, wo zwar 99,9 Prozent der Bevöl­kerung mit GSM, aber nur 94,8 Prozent der Bewohner mit LTE von Voda­fone versorgt sind.

Telefónica hat in Asch­heim (Östliche Umge­hungs­straße) und Regens­burg (Lands­huter Straße) neue 5G-Antennen in Betrieb genommen, die im Frequenz­bereich um 3600 MHz arbeiten. In Frau­enneu­har­ting (Orts­teil Jakob­neu­har­ting), Vils­biburg und Hepberg funken neue 5G-Sender von o2 auf 700 bzw. 1800 MHz.

Berlin

Telefónica hat in der Rügener Straße, in der Lindauer Allee und in der Südost­allee neue 5G-Stationen aufge­schaltet. Diese nutzen den Frequenz­bereich um 3600 MHz.

Bran­den­burg

LTE- und 5G-Erwei­terungen vermeldet die Telekom für Frie­sack, Nenn­hausen, Pauli­nenaue, Prem­nitz und Rathenow im Land­kreis Havel­land, Ebers­walde im Land­kreis Barnim und Massen-Nieder­lau­sitz im Land­kreis Elbe-Elster. Die Stand­orte in Frie­sack, Nenn­hausen, Pauli­nenaue und Rathenow dienen auch der Versor­gung entlang der Bahn­strecke.

Voda­fone hat neue 5G-Sender in Kyritz, Neuruppin und Heili­gen­grabe im Kreis Ostp­rig­nitz-Ruppin, in Treu­enbrietzen im Kreis Potsdam-Mittel­mark, in Plat­ten­burg im Kreis Prig­nitz sowie in der Landes­haupt­stadt Potsdam in Betrieb genommen. Bis zum Sommer sollen Sender in Fehr­bellin (2x), Witt­stock/ Dosse, Wals­leben und Temnitztal im Kreis Ostp­rig­nitz-Ruppin, in Klein­machnow (2x), Bork­heide, Ziesar, Nuthetal, Schwie­lowsee, Beelitz (2x) und Kloster Lehnin im Kreis Potsdam-Mittel­mark, in Karstädt (2x), Lenzen, Putlitz, Legde, Perle­berg und Breese im Kreis Prig­nitz sowie an vier Stand­orten in Potsdam folgen.

Dreetz im Kreis Ostp­rig­nitz-Ruppin, Wiesen­burg/Mark, Ziesar und Schwie­lowsee im Kreis Potsdam-Mittel­mark sowie Karstädt und Groß Pankow im Kreis Prig­nitz sollen neue LTE-Sender bekommen, um Versor­gungs­lücken zu schließen und zusätz­liche Kapa­zitäten zu schaffen.

Telefónica hat das 5G-Zeit­alter in Berken­brück einge­läutet und nutzt hier die Frequenz­bereiche um 700 und/oder 1800 MHz.

Hamburg

Die Telekom hat in Hamburg drei Mobil­funk-Stand­orte neu gebaut, zwei mit LTE und 15 mit 5G erwei­tert. Drei dieser Stand­orte dienen auch der Versor­gung entlang der Auto­bahn und/oder der Bahn­strecke. Der Konzern betreibt in der Hanse­stadt jetzt 658 Stand­orte für ihr Handy­netz. Die Bevöl­kerungs­abde­ckung liegt bei nahezu 100 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 100 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 106 Stationen LTE-Erwei­terungen vorge­sehen.

Neue 5G-Stationen von o2 stehen in der Mone­tastraße und in der Belle­alli­ance­straße. An beiden Stand­orten wird der 3600-MHz-Bereich genutzt.

Hessen

Die Telekom hat in Helsa im Land­kreis Kassel eine Basis­sta­tion mit 5G erwei­tert. In der Region sorgen aktuell 84 Basis­sta­tionen für eine annä­hernde Voll­ver­sor­gung der Bevöl­kerung. Bis 2024 sind 22 weitere Stand­orte und 16 Aufrüs­tungen mit LTE geplant.

In der Mühl­straße in Wies­baden hat Telefónica eine neue 5G-Station im 3600-MHz-Bereich aufge­schaltet. In Groß­almerode ist eine neue 5G-Antenne auf 700/1800 MHz in Betrieb genommen worden.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Die Telekom hat in Lalen­dorf im Land­kreis Rostock eine Mobil­funk-Station mit LTE erwei­tert. In der Region betreibt der Konzern nun 112 Mobil­funk-Stand­orte. Die Bevöl­kerungs­abde­ckung liegt bei rund 99 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 46 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 23 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Voda­fone hat in Klein Trebbow, Roggens­torf, Greves­mühlen und Wismar im Kreis Nord­west­meck­len­burg neue 5G-Sender in Betrieb genommen. Aktuell versorgt der Düssel­dorfer Betreiber 33 Orte im Land­kreis mit der neuen Netz­tech­nologie. Fünf weitere Sender sind bis zur Jahres­mitte geplant. Zwei dieser Stand­orte befinden sich in Wismar. Dazu kommen Antennen in Neuburg, Roggen­dorf und Damshagen.

Aktuell sind 99,9 Prozent der Bevöl­kerung im Land­kreis Nord­west­meck­len­burg mit GSM sowie 99,7 Prozent der Bewohner mit LTE von Voda­fone versorgt. In Rehna soll bis Mitte 2022 eine neue LTE-Station in Betrieb gehen. Mittel­fristig sind auch in Lüders­dorf (2x), Brüse­witz, Damshagen und Blowatz neue 4G-Stationen geplant. Dazu kommen Kapa­zitäts­erwei­terungen an vorhan­denen LTE-Stationen in Wismar (3x), Carlow, Neuburg, Passee, Brüse­witz, Mühlen Eichsen, Roggen­dorf und Glasin.

Userin und Möllen­hagen haben neue 5G-Sender von Telefónica bekommen. Diese arbeiten im Frequenz­bereich um 700 bzw. 1800 MHz.

Nieder­sachsen

In Heeßen im Kreis Schaum­burg hat die DFMG mit dem Aufbau eines 40 Meter hohen Schleu­der­beton­masts begonnen. Dieser soll für eine neue Mobil­funk-Station der Deut­schen Telekom genutzt werden. Die Inbe­trieb­nahme ist für Anfang kommenden Jahres geplant.

In der Stadt Peine hat die Telekom einen neuen Mobil­funk-Standort in Betrieb genommen und eine bestehende Station mit 5G erwei­tert. Im Land­kreis Diep­holz gibt es je einen neuen Standort, eine LTE- und eine 5G-Erwei­terung. Die Stationen stehen in der Stadt Diep­holz (zwei Stand­orte) und in Hemsloh. Einer der Stand­orte in Diep­holz versorgt auch die Bahn­strecke mit.

LTE- und 5G-Aufrüs­tungen vermeldet die Telekom außerdem für einen Standort in Lüne­burg, für Sende­masten in Bad Ganders­heim, Moringen und Nort­heim im Land­kreis Nort­heim sowie für Braun­lage und Goslar im Land­kreis Goslar. Die Stationen in Moringen und Goslar dienen auch der Versor­gung entlang der Auto­bahn, der Standort in Nort­heim dient zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn und Bahn­strecke.

Quaken­brück im Kreis Osna­brück ist Standort eines neuen 5G-Senders von Voda­fone. Bis zum Sommer sind folgende weitere 5G-Stationen in der Region geplant: Wallen­horst (2x), Georgs­mari­enhütte (2x), Melle (3x), Badbergen, Hilter am Teuto­burger Wald (2x), Bohmte, Bramsche (3x), Rieste, Dissen am Teuto­burger Wald, Mens­lage, Bad Rothen­felde und Nortrup.

Aktuell sind 99,9 Prozent der Bevöl­kerung im Land­kreis Osna­brück an das GSM-Mobil­funk­netz sowie 99,3 Prozent der Bewohner an das LTE-Netz von Voda­fone ange­schlossen. Bis Mitte 2022 will Voda­fone im Kreis noch neun weitere LTE-Baupro­jekte reali­sieren. Dabei wird in Merzen eine neue LTE-Station in Betrieb genommen. An sieben vorhan­denen LTE- Stationen in Melle (2x), Hilter (2x), Bramsche, Rieste und Mens­lage sind 4G-Erwei­terungen geplant. Perspek­tivisch ist noch ein LTE-Neubau­standort in Wallen­horst vorge­sehen.

Telefónica hat in Schapen einen neuen 5G-Sender akti­viert. Dieser nutzt den 700- und/oder 1800-MHz-Bereich. Der Netzausbau bei Telekom, Vodafone und o2 läuft weiter

Bild: Deutsche Telekom

Nord­rhein-West­falen

Die Telekom hat im Rhein-Kreis Neuss einen Standort neu gebaut, zwei mit LTE und fünf mit 5G erwei­tert. Drei dieser Sender stehen in Neuss, je zwei in Greven­broich und Meer­busch sowie einer in Korschen­broich. Die Telekom betreibt im Rhein-Kreis Neuss jetzt 154 Mobil­funk-Stand­orte. Die Bevöl­kerungs­abde­ckung liegt bei nahezu 100 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 27 Stationen hinzu­kommen. Zusätz­lich sind 13 LTE-Erwei­terungen geplant.

In Erft­stadt im Rhein-Erft-Kreis wurde ein Standort neu gebaut und ein weiterer mit LTE erwei­tert. Eine dieser Stationen ist auch für die Auto­bahn­ver­sor­gung gedacht. In Nettetal im Kreis Viersen wurde eine neue Basis­sta­tion akti­viert, die auch den Empfang entlang der Auto­bahn verbes­sert.

LTE- und 5G-Aufrüs­tungen hat die Telekom außerdem an Stand­orten in Rüthen und Welver im Kreis Soest sowie in Vreden im Kreis Borken vorge­nommen. Die Station in Welver verbes­sert auch die Netz­abde­ckung entlang einer Bahn­strecke.

Voda­fone hat in Olpe eine neue 5G-Station in Betrieb genommen. An zwei weiteren Stand­orten inner­halb der Stadt wird die 5G-Tech­nologie bis Mitte 2022 einge­baut. Während das GSM-Netz von Voda­fone in Olpe nahezu die gesamte Bevöl­kerung versorgt, liegt die LTE-Bevöl­kerungs­abde­ckung bei 93,4 Prozent. An einem vorhan­denen Standort sollen die 4G-Kapa­zitäten ausge­baut werden.

Neue Stand­orte für das 5G-Netz der Telefónica auf 3600 MHz sind Essen (Nober­manns Hude), Duis­burg (Römer­straße), Bonn (Immenburg­straße) und Wuppertal (Werth). In Nieheim, Greven und Bergisch Glad­bach wurden neue 5G-Sender auf 700/1800 MHz in Betrieb genommen.

Rhein­land-Pfalz

Salmtal im Land­kreis Bern­kastel-Witt­lich hat eine neue Mobil­funk-Basis­sta­tion von der Deut­schen Telekom bekommen. Im Land­kreis versorgen derzeit 56 Stand­orte rund 98 Prozent der Bevöl­kerung. Bis 2024 sollen weitere 21 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an neun Sender Erwei­terungen mit LTE geplant.

Saar­land

o2 hat in der Leba­cher Straße in Saar­brü­cken eine neue 5G-Sende­stelle auf 3600 MHz akti­viert. In Sulz­bach/Saar steht ein neuer 5G-Sender, der auf 700 und/oder 1800 MHz arbeitet.

Sachsen

Die Telekom hat in Leipzig einen Standort neu gebaut, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert. In der Stadt sind derzeit 203 Basis­sta­tionen aktiv. Die Bevöl­kerungs­abde­ckung liegt bei nahezu 100 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 45 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 48 Stationen Erwei­terungen mit LTE geplant.

LTE- und 5G-Erwei­terungen hat die Telekom in Rade­burg im Land­kreis Meißen, in Görlitz im Land­kreis Görlitz und in Auer­bach im Vogt­land­kreis vorge­nommen. Der Sender in Rade­burg dient auch der Versor­gung entlang der Auto­bahn.

In Eiben­stock (Wols­grün) steht eine neue 5G-Antenne von o2. Diese arbeitet auf 700/1800 MHz.

Sachsen-Anhalt

LTE- und 5G-Erwei­terungen im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom gibt es an Basis­sta­tionen in Colbitz und Sülzetal im Land­kreis Börde sowie in Muldestausee im Land­kreis Anhalt-Bitter­feld. Die Sender in Colbitz und Sülzetal dienen auch der Auto­bahn­ver­sor­gung, die Station in Muldestausee versorgt eine Bahn­strecke mit.

Schleswig-Holstein

Die Telekom hat in Neumünster zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert. In der Stadt sorgen 33 Stationen für eine nahezu 100-prozen­tige Bevöl­kerungs­abde­ckung. Bis 2024 sind an fünf Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Voda­fone hat in Alt Duven­stedt im Kreis Rends­burg-Eckern­förde eine neue 5G-Station in Betrieb genommen und damit die Anzahl der mit 5G versorgten Stand­orte im Land­kreis auf 39 erhöht. Weitere Stationen sind bis zum Sommer in Borg­stedt und Hohen­westedt geplant. LTE-Stationen in Hoffeld, Borg­stedt, Eckern­förde, Bering­stedt, Fockbek, Oster­rön­feld und Hohen­westedt bekommen Kapa­zitäts­erwei­terungen.

Thüringen

In Worm­stedt im Kreis Weimarer Land entsteht derzeit ein rund 50 hoher Schleu­der­beton­mast. Dieser soll Standort einer neuen Telekom-Mobil­funk­sta­tion werden, die Anfang kommenden Jahres ihren Betrieb aufnehmen soll.

LTE- und 5G-Erwei­terungen vermeldet die Telekom für Basis­sta­tionen in Themar im Kreis Hild­burg­hausen, für Groß­mölsen im Kreis Sömmerda und für die Stadt Erfurt. Im Kreis Hild­burg­hausen liegt die Bevöl­kerungs­abde­ckung aktuell bei unter­durch­schnitt­lichen 94 Prozent. Zu den 38 in Betrieb befind­lichen Basis­sta­tionen sollen bis 2024 weitere 17 Sender kommen. Dazu sind acht LTE-Erwei­terungen an vorhan­denen Stand­orten geplant.

Nord­hausen und Bad Berka haben neue 5G-Sender von Telefónica bekommen. Diese arbeiten in den Frequenz­berei­chen um 700 und/oder 1800 MHz.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits über den Glas­faser-Ausbau der Deut­schen Telekom berichtet.