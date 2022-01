LTE- und 5G-Ausbau: Hier wurden Funklöcher geschlossen

Wie immer vor dem Wochen­ende blicken wir auch heute wieder auf den Ausbau der deut­schen Mobil­funk­netze. Auffällig ist, dass die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica in den vergan­genen Tagen deut­lich weniger Netz­auf­rüs­tungen vermeldet haben als noch rund um den Jahres­wechsel.

Baden-Würt­tem­berg

Die Deut­sche Funk­turm GmbH hat in Creg­lingen im Main-Tauber-Kreis mit dem Aufbau eines 38 Meter hohen Stahl­git­ter­turms begonnen. Dieser soll für eine Mobil­funk-Basis­sta­tion im Netz der Deut­schen Telekom genutzt werden, die voraus­sicht­lich im Laufe des Jahres in Betrieb genommen wird. Der Standort soll die Netz­abde­ckung in der Region rund um Creg­lingen verbes­sern.

Voda­fone hat in Baden-Baden eine neue 5G-Mobil­funk­sta­tion in Betrieb genommen. Aktuell versorgt das Unter­nehmen bereits an fünf Orten in der Stadt die Bevöl­kerung mit 5G. An drei weiteren Voda­fone-Stand­orten in Baden-Baden soll der neue Netz­stan­dard bis Mitte 2022 Einzug halten. An drei vorhan­denen Stand­orten will der Netz­betreiber zudem die LTE-Kapa­zitäten erhöhen.

Telefónica hat eine neue LTE-Basis­sta­tion in Assam­stadt in Betrieb genommen. Diese soll noch bestehende Versor­gungs­lücken schließen und für zusätz­liche Kapa­zitäten sorgen. 5G auf 700 bzw. 1800 MHz von o2 gibt es neu in Seckach und Ober­teu­ringen. Mobilfunk-Betreiber informieren über Netzausbau

Foto: Telekom

Bayern

Voda­fone hat in Aichach, Fried­berg und Pöttmes im Kreis Aichach-Fried­berg neue 5G-Sender in Betrieb genommen. Damit steht 5G an zehn Orten in der Region zur Verfü­gung. Drei weitere Stand­orte in Fried­berg sowie je eine Station Merching, Aichach und Kissing sind bis zum Sommer geplant. Für Dasing plant Voda­fone zudem eine neue LTE-Station.

Weitere neue 5G-Stationen von Voda­fone stehen in Reischach und Burg­kir­chen an der Alz im Kreis Altöt­ting, in Gold­kro­nach im Kreis Bayreuth, in Spar­dorf, Forst Tennen­lohe, Herzo­gen­aurach, Möhren­dorf und Höch­stadt/Aisch im Kreis Erlangen-Höch­stadt sowie in der Stadt Coburg.

Telefónica hat einen neuen 5G-Sender im Frequenz­bereich um 3600 MHz in Betrieb genommen. Dieser befindet sich in der Goethe­straße in Ingol­stadt. 5G auf 700 bzw. 1800 MHz gibt es neu in Sachsen bei Ansbach, in Ascha und in Ober­berg­kir­chen-Unterthal­heim.

Bran­den­burg

Voda­fone hat in Cottbus eine neue 5G-Station in Betrieb genommen. Der neue Netz­stan­dard steht damit jetzt an 15 Orten zur Nutzung bereit. An einem weiteren Voda­fone-Standort inner­halb der Stadt wird die 5G-Tech­nologie bis Mitte 2022 einge­baut.

Neue 5G-Basis­sta­tionen von Telefónica, die in den Frequenz­berei­chen um 700 bzw. 1800 MHz arbeiten, stehen in Lucken­walde (Orts­teil Züli­chen­dorf) und Burg/Spree­wald (Guhrow). In Königs Wuster­hausen (Orts­teil Zerns­dorf) wurde ein neuer LTE-Sender für das o2-Netz in Betrieb genommen.

Hessen

Telefónica hat einen neuen 5G-Sender in Darm­stadt (Otto-Röhm-Straße) aufge­schaltet, der im Frequenz­bereich um 3600 MHz arbeitet. Hier sind derzeit Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von bis zu 500 MBit/s im Down­stream möglich. Einen neuen 5G-Sender auf 700 bzw. 1800 MHz hat Mühl­heim am Main bekommen

Meck­len­burg-Vorpom­mern

o2 hat einen neuen 5G-Standort in Wismar in Betrieb genommen, der auf 700/1800 MHz arbeitet.

Nieder­sachsen

5G auf 700 bzw. 1800 MHz von Telefónica steht jetzt an einem neuen Standort in Delmen­horst zur Verfü­gung. Kleine Funkzelle für Innenstädte

Foto: Telefónica

Nord­rhein-West­falen

Die Bauar­beiten für den neuen Mobil­funk­standort in Marl Kreis Reck­ling­hausen beginnen in Kürze. Die Deut­sche Funk­turm GmbH baut einen rund 45 Meter hohen Schleu­der­beton­mast für das Netz der Deut­schen Telekom, der die Funk­ver­sor­gung im Orts­teil Marl-Hamm und entlang der Auto­bahn A52 verbes­sern soll. Die Inbe­trieb­nahme soll im Laufe des Jahres erfolgen.

Voda­fone hat in Enne­petal und Witten im Ennepe-Ruhr-Kreis neue 5G-Antennen aufge­schaltet. Damit steht das 5G-Netz nun an 17 Stand­orten in der Region zur Verfü­gung. Bis zur Jahres­mitte sollen vier weitere Stand­orte in Hattingen, je zwei Stationen in Wetter/Ruhr und Witten sowie je eine Basis­sta­tion in Sprock­hövel, Gevels­berg, Schwelm und Enne­petal folgen. Für Witten ist auch ein weiterer LTE-Sender geplant.

Weitere neue 5G-Stationen von Voda­fone wurden in Biele­feld, Bottrop und Essen in Betrieb genommen. In Biele­feld gibt es das neue Netz nun an 13 Stand­orten, zwölf weitere sind in Planung. In Bottrop sind vier Stationen aktiv, sechs weitere sollen folgen. In Essen sind 28 5G-Stationen in Betrieb. Bis zum Sommer sind 17 weitere Stand­orte vorge­sehen.

Telefónica ist mit 5G auf 3600 MHz an einem weiteren Standort in Köln aktiv. Dieser befindet sich in der Kaesen­straße. Neue 5G-Stand­orte auf 700 und 1800 MHz wurden in Dren­stein­furt, Schwerte-Villigst und im Kerpener Orts­teil Neu-Botten­broich akti­viert.

Rhein­land-Pfalz

In Graf­schaft im Kreis Ahrweiler wurde ein neuer 5G-Sender von Voda­fone aufge­schaltet. Damit erhöht sich die Anzahl der 5G-Stationen in der Region auf neun. Zwei weitere Stand­orte in Bad Neuenahr-Ahrweiler und ein Standort in Schuld sollen bis Mitte 2022 dazu­kommen. Eben­falls geplant sind zwei weitere LTE-Basis­sta­tionen in Bad Breisig und Müsch. Für Weibern ist der Bau eines neuen Stand­orts geplant.

Neue 5G-Stationen von Voda­fone gibt es auch in Bret­zen­heim und Hoch­stätten im Kreis Bad Kreuz­nach. In der Region sollen bis zum Sommer weitere Stationen in Bad Sobern­heim, Bad Kreuz­nach, Odern­heim am Glan und Bockenau folgen. In Nieder­wör­res­bach im Kreis Birken­feld gibt es eben­falls einen neuen 5G-Standort von Voda­fone. Weitere Stationen sind in Idar-Ober­stein und Allen­bach geplant.

Sachsen

o2 hat in Laußig (Orts­teil Kossa) eine neue LTE-Basis­sta­tion in Betrieb genommen. Diese schließt bishe­rige Versor­gungs­lücken.

Sachsen-Anhalt

In Dessau-Roßlau ging eine neue 5G-Funk­zelle von Voda­fone in Betrieb. Damit erhöht sich die Anzahl der 5G-Stand­orte in der Stadt auf 16. Ein weiterer Sender soll bis Mitte 2022 folgen.

Thüringen

Telefónica hat am Etters­berg in der Nähe von Weimar eine neue Basis­sta­tion für LTE in Betrieb genommen. Diese sorgt für eine Verdich­tung des Netzes.

In einem Ratgeber haben wir über den aktu­ellen Stand zum Thema 5G bei den deut­schen Netz­betrei­bern infor­miert.