LTE & 5G: Netzbetreiber schließen weitere Funklöcher

Die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica bauen ihre Mobil­funk­netze weiter aus. Dabei geht es um die Schlie­ßung noch vorhan­dener Funk­löcher, die es vornehm­lich in länd­lichen Regionen weiterhin gibt. Darüber hinaus verdichten die Betreiber ihre Netze in Ballungs­gebieten, um die Versor­gung inner­halb von Gebäuden zu verbes­sern und für mehr Kapa­zität beim mobilen Internet-Zugang zu sorgen.

Baden-Würt­tem­berg

Die Deut­sche Telekom hat in den vergan­genen beiden Monaten einen Mobil­funk­standort im Raum Karls­ruhe neu gebaut, drei mit LTE und sieben mit 5G erwei­tert. Fünf dieser Stationen stehen in der Stadt Karls­ruhe, zwei in Östringen. Dazu kommen je eine Station in Ettlingen, Graben-Neudorf, Rhein­stetten und Stutensee.

LTE- und 5G-Erwei­terungen vermeldet die Telekom außerdem für je Stand­orte in Esslingen/Neckar und Lein­felden-Echter­dingen sowie je einen Standort in Neuhausen auf den Fildern und Ostfil­dern im Land­kreis Esslingen. Dazu kommen Aufrüs­tungen an drei Stationen in Offen­burg und je einer Station in Achern und Frie­sen­heim im Orten­aukreis.

Voda­fone hat in Ammer­buch im Kreis Tübingen, in Bonn­dorf/Schwarz­wald im Kreis Waldshut und in Stutt­gart je einen neuen 5G-Sender in Betrieb genommen. In Stutt­gart steigt die Anzahl von 5G-Stand­orten damit auf 79. Bis zum kommenden Sommer sind 31 weitere Basis­sta­tionen für den neuen Mobil­funk­stan­dard geplant.

Vor allem im Kreis Waldshut hat Voda­fone noch Defi­zite beim mobilen Breit­band-Ausbau. Erreicht das GSM-Netz rund 98,7 Prozent der Bevöl­kerung, so liegt der Wert für LTE nur bei 86,3 Prozent. In Eggingen, Murg und Lauch­ringen sollen bis zum Sommer neue 4G-Stationen in Betrieb genommen werden.

Telefónica star­tete in Neuhausen auf den Fildern mit dem schnellen 5G-Netz im Frequenz­bereich um 3600 MHz. Standort der neuen Funk­zelle ist die Kirch­straße. Eben­falls neu sind die 5G-Sender auf 3600 MHz in Esslingen (Grab­brun­nen­straße) und Konstanz (Wolf­gang-Spengler-Straße). 5G von o2 auf 700 und/oder 1800 MHz wurde an den Stand­orten Eutingen im Gäu/Weitingen und Rheinau/Rhein­bischofs­heim akti­viert. Die Mobilfunknetze werden weiter ausgebaut

Bayern

Die Telekom vermeldet den Aufbau einer neuen Basis­sta­tion sowie eine LTE- und zwei 5G-Aufrüs­tungen im Land­kreis Kelheim. Die Stand­orte stehen in folgenden Kommunen: Bad Abbach, Elsen­dorf, Neustadt an der Donau und Siegen­burg. Zwei Neubau­stand­orte und je eine LTE- und 5G-Aufrüs­tung gibt es auch im Land­kreis Lands­berg am Lech an den Stand­orten Igling, Kauf­ering, Ober­mei­tingen und Pürgen.

Auch im Main-Spes­sart-Kreis gibt es eine neue Telekom-Basis­sta­tion. Dazu kommen je eine LTE- und 5G-Erwei­terung in Karl­stadt, Neuhütten und Wies­thal. Im Land­kreis Neustadt an der Wald­naab wurden neue Sender in Pley­stein und Waid­haus un Betrieb genommen. Für den Land­kreis Rosen­heim vermeldet die Telekom einen neuen Standort sowie fünf LTE-Erwei­terungen und eine 5G-Aufrüs­tung. Davon profi­tieren Anwohner und Besu­cher in Amerang, Bad Endorf, Bad Feiln­bach, Bruck­mühl, Kiefers­felden (zwei Stan), Rohr­dorf, Stephans­kir­chen und Wasser­burg am Inn.

Im Land­kreis Roth gibt es einen neuen Standort sowie je eine LTE- und 5G-Aufrüs­tung an den Stand­orten Aller­berg, Kammer­stein und Roth. Basis­sta­tionen in Ruhpol­ding, Traun­stein und Unter­wössen im Land­kreis Traun­stein haben 5G-Aufrüs­tungen erhalten. In Prem im Land­kreis Weil­heim-Schongau gibt es einen neuen Mobil­funk-Standort. Im Raum Ansbach wurden zwei neue Basis­sta­tionen akti­viert. Dazu kommen eine LTE- und zwei 5G-Erwei­terungen. Davon profi­tieren Kunden in Ansbach, Buch am Wald, Gebsattel, Neuen­det­telsau und Schil­lingsfürst.

Neue 5G-Sender von Voda­fone wurden in Strah­lungen im Kreis Rhön-Grab­feld, in Massing, Bad Birn­bach und Simbach am Inn im Kreis Rottal-Inn, in Palling im Kreis Traun­stein, in Giebel­stadt im Kreis Würz­burg sowie in Weiden/Ober­pfalz in Betrieb genommen.

o2 vermeldet neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in München (Burg­kmair­straße und Fürs­ten­rie­der­straße). Einen 5G-Sender auf nied­rigeren Frequenzen konnte das Unter­nehmen in Weyarn/Groß­pien­zenau in Betrieb nehmen. Auf 700 bzw. 1800 MHz versorgen die Sender einen größeren Radius rund um die jewei­lige Basis­sta­tion. Dafür stehen hier keine so hohen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten zur Verfü­gung.

Berlin

Für Berlin hat Telefónica die Inbe­trieb­nahme neuer 5G-Basis­sta­tionen in der Scham­weber­straße und in der Frie­sicke Straße bekannt­gegeben. Diese arbeiten im 3600-MHz-Bereich, wo genü­gend Frequenz­spek­trum zur Verfü­gung steht, um hohe Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten anzu­bieten. Derzeit bietet o2 Tarife mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream an.

Bran­den­burg

Die Telekom hat in den vergan­genen zwei Monaten im Land­kreis Havel­land einen Standort neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert. Dadurch verbes­sert sich die Mobil­funk­ver­sor­gung in Brie­selang und Nauen. Der Standort in Nauen dient zudem der Versor­gung entlang der Bahn­strecke. Im Land­kreis Prig­nitz wurden 5G-Erwei­terungen an Stand­orten in Karstädt und Weisen durch­geführt.

5G-Erwei­terungen gibt es auch an zwei Stand­orten in Hoppe­garten im Land­kreis Märkisch-Oder­land sowie an einer Basis­sta­tion in Velten im Land­kreis Ober­havel. LTE-Erwei­terungen hat die Telekom an einem Standort in Kolk­witz im Land­kreis Spree-Neiße und an einer Station in Nuthe-Urstromtal im Land­kreis Teltow-Fläming durch­geführt.

Eine neue 5G-Basis­sta­tion von Telefónica wurde in Potsdam-Nord in Betrieb genommen. 5G-Sender auf 700 und/oder 1800 MHz hat der in München behei­matete Sender in Münche­berg und Döbern aufge­schaltet.

Bremen

Die Telekom hat in Bremen einen Mobil­funk-Standort neu gebaut. Zudem wurden drei bestehende Sender mit LTE und fünf Basis­sta­tionen mit 5G erwei­tert. Der in Bonn ansäs­sige Konzern betreibt in Bremen somit jetzt 181 Stand­orte für ihr Mobil­funk­netz. Die Bevölkerungs­abde­ckung liegt bei nahezu 100 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 57 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 38 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Hamburg

In der Winsener Straße in Hamburg funkt eine neue 5G-Station von Telefónica im Frequenz­bereich um 3600 MHz.

Hessen

Die Deut­sche Funk­turm GmbH baut in Ringgau im Werra-Meißner-Kreis einen neuen, rund 30 Meter hohen Mast für das Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom. Die neue Basis­sta­tion soll im Laufe des Jahres in Betrieb genommen werden. Im Kreis Groß-Gerau hat die Telekom eine Station neu gebaut. Dazu gibt es eine LTE- und drei 5G-Erwei­terungen. Je zwei dieser Stand­orte befinden sich in Büttel­born und Ried­stadt. Dazu kommt ein Sende­mast in Mörfelden-Wall­dorf.

Netz­erwei­terungen auch in Mittel­hessen. Im Vogels­berg­kreis gingen zwei neue Stand­orte in Betrieb. An einer bestehenden Station wurde 5G akti­viert. Zwei der Stationen befinden sich in Greben­hain, eine in Antrifftal. Im Wetter­aukreis gibt es zwei neue Sender sowie drei LTE-Aufrüs­tungen und eine 5G-Akti­vie­rung. Zwei der Sender befinden sich in Büdingen. Dazu kommen Stand­orte in Butz­bach, Echzell, Münzen­berg und Niddatal.

Versor­gungs­defi­zite gibt es im Voda­fone-Netz im nord­hes­sischen Werra-Meißner-Kreis. Zwar haben 97,5 Prozent der Bevöl­kerung GSM-Empfang. Die LTE-Bevölkerungs­abde­ckung liegt aber nur bei 86 Prozent. In Eschwege und Weißen­born sind neue LTE-Stationen geplant. Weitere Stand­orte in Eschwege und Ringgau erhalten zusätz­liche 4G-Antennen. In Bad Sooden-Allen­dorf wurde jetzt eine neue 5G-Station akti­viert. Damit steht der neue Netz­stan­dard an vier Orten im Werra-Meißner-Kreis zur Verfü­gung. Drei weitere Stand­orte (zwei in Eschwege, einer in Ringgau) sollen bis Mitte 2022 folgen.

Weitere neue 5G-Sender hat Voda­fone in Grei­fen­stein im Lahn-Dill-Kreis, in Frie­len­dorf, Schrecks­bach und Homberg (Efze) im Schwalm-Eder-Kreis, in Kitorf und Alsfeld im Vogels­berg­kreis und in der Stadt Wies­baden in Betrieb genommen. In Wies­baden gibt es den neuen Netz­stan­dard jetzt an 23 Stand­orten. Fünf weitere Stationen sind bis zum Sommer geplant. Zudem will Voda­fone in der hessi­schen Landes­haupt­stadt zwei neue LTE-Basis­sta­tionen bauen.

o2 startet mit 5G auf 3600 MHz in Rüssels­heim. Die erste 5G-Funk­zelle des Konzerns in der Opel-Stadt befindet sich in der Silber­straße. Eben­falls neu ist ein 5G-Sender von Telefónica in der Löwen­gasse in Frank­furt am Main.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Die Telekom hat im Kreis Meck­len­bur­gische Seen­platte sieben Stand­orte mit LTE und zwei Basis­sta­tionen mit 5G erwei­tert. Vier dieser Sende­masten stehen in Neubran­den­burg. Dazu kommen Stand­orte in Blan­kensee, Fried­land, Lärz, Sieden­bol­lentin und Spon­holz. In Herings­dorf im Land­kreis Vorpom­mern-Greifs­wald hat die Telekom zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert.

Voda­fone hat in Klein Belitz, Lohmen und Rostock neue 5G-Mobil­funk­sta­tionen in Betrieb genommen Aktuell versorgt Voda­fone somit an 57 Orten im Land­kreis Rostock die Bevöl­kerung mit 5G. An 17 weiteren Stand­orten im Kreis wird die 5G-Tech­nologie bis Mitte 2022 einge­baut. Diese 5G-Baupro­jekte werden reali­siert in Gülzow-Prüzen, Rostock (sechs Stand­orte), Krakow am See, Bad Doberan, Laage, Dummerstorf, Güstrow, Groß Wokern, Dolgen am See, Schwaan, Teterow und Warnow. In Gülzow-Prüzen ist auch ein zusätz­licher LTE-Sender geplant.

Telefónica hat in Rostock (Park am Fischer­dorf) eine neue LTE-Basis­sta­tion in Betrieb genommen.

Nieder­sachsen

In Holste im Kreis Oster­holz ist ein 40 Meter hoher Schleu­der­beton­mast im Aufbau, der für eine Mobil­funk-Basis­sta­tion der Deut­schen Telekom genutzt werden soll. Die Inbe­trieb­nahme ist im Laufe des Jahres zu erwarten.

Abseits dessen vermeldet die Telekom für zahl­reiche Stand­orte in Nieder­sachsen LTE- und 5G-Aufrüs­tungen: Groß­heide, Ihlow und Wirdum im Land­kreis Aurich, Barßel und Lastrup im Land­kreis Clop­pen­burg, Bad Bent­heim und Nord­horn (zweimal) in Land­kreis Graf­schaft Bent­heim, Bad Essen, Bad Rothen­felde, Bramsche, Hagen am Teuto­burger Wald und Hilter am Teuto­burger Wald im Land­kreis Osna­brück, Hanstedt und zweimal Winsen (Luhe) im Land­kreis Harburg und schließ­lich zwei Stand­orte in Wilhelms­haven.

Voda­fone hat neue 5G-Stationen in Nien­burg (Weser) und Landes­bergen im Kreis Nien­burg (Weser) sowie in der Stadt Witt­mund aufge­schaltet. Im Kreis Nien­burg (Weser) gibt es den neuen Netz­stan­dard jetzt an neun Stand­orten. Ein weiterer Sender ist in Wietzen geplant. In Witt­mund gibt es 5G derzeit an vier Stand­orten.

In Hannover (Hanno­ver­sche Straße) hat o2 eine neue 5G-Funk­zelle in Betrieb genommen. Diese arbeitet im Frequenz­bereich um 3600 MHz.

Nord­rhein-West­falen

Im Land­kreis Euskir­chen hat die Telekom eine Basis­sta­tion neu in Betrieb genommen. Zudem vermeldet das Unter­nehmen acht LTE- und 14 5G-Aufrüs­tungen. Sieben dieser Stand­orte befinden sich in Bad Müns­ter­eifel, je vier in Euskir­chen und Schleiden, je drei in Hellen­thal und Kall. Dazu kommen Sende­masten in Blan­ken­heim und Weiler­swist. Die Region war teil­weise durch die Hoch­was­ser­kata­strophe betroffen.

LTE- und 5G-Aufrüs­tungen hat die Telekom in den vergan­genen beiden Monaten in Bad Honnef, Eitorf, Hennef (Sieg) (zwei Stand­orte), Königs­winter, Neun­kir­chen-Seel­scheid, Rhein­bach (zwei Stationen), Sankt Augustin, Swisttal, Trois­dorf (drei Stationen) und Wacht­berg (zwei Stand­orte) im Rhein-Sieg-Kreis durch­geführt. In Bonn wurden 15 Stand­orte mit 5G erwei­tert.

Voda­fone hat in Hilchen­bach, Wilns­dorf und Bad Laasphe im Kreis Siegen-Witt­gen­stein neue 5G-Anlagen in Betrieb genommen. Auch Ahlen im Kreis Waren­dorf und Köln haben neue 5G-Sender von Voda­fone bekommen.

Zwei neue 5G-Stand­orte auf 3600 MHz vermeldet auch Telefónica. Diese befinden sich in Düssel­dorf (Tußmann­straße) und Dort­mund (Lange Hecke). In Brühl gibt es einen neuen LTE-Sender von o2.

Rhein­land-Pfalz

In Bassen­heim und Dieb­lich im Land­kreis Mayen-Koblenz hat die Telekom neue Mobil­funk-Basis­sta­tionen in Betrieb genommen. Im Land­kreis Neuwied gibt einen neuen Standort, zwei LTE-Aufrüs­tungen und drei 5G-Erwei­terungen. Die Basis­sta­tionen sind in Linz am Rhein, Neustadt (Wied), Ober­hon­nefeld-Gierend, Rhein­breit­bach, Sankt Katha­rinen und Wind­hagen zu finden.

Im Land­kreis Vulkan­eifel hat die Telekom-Netz­abde­ckung mit einer Bevölkerungs­abde­ckung von 92 Prozent noch Luft nach oben. In Schön­bach und Übers­dorf wurden neue Stationen akti­viert, sodass der Betreiber in der Region jetzt 49 Mobil­funk-Stand­orte hat. Bis 2024 sollen weitere 16 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an sieben Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant. Voda­fone hat neue 5G-Sender in Schell­weiler im Kreis Kusel, in Raubach und Dier­dorf im Kreis Neuwied, in Newel im Kreis Trier-Saar­burg sowie in Sessen­hausen und Limbach im Wester­wald­kreis in Betrieb genommen.

o2 startet mit dem schnellen 5G-Netz auf 3600 MHz in Kaisers­lau­tern. Die ersten Funk­zellen befinden sich in der Mailänder Straße und in der Kaiser­straße. In Körpe­risch/Obers­gegen wurde ein neuer LTE-Sender aufge­schaltet. Die Netzbetreiber schließen weitere Funklöcher

Saar­land

Voda­fone hat in Neun­kir­chen und Saar­louis je einen neuen 5G-Sender in Betrieb genommen. Damit steigt die Anzahl der 5G-Stand­orte in Neun­kir­chen auf drei, in Saar­louis auf zwei. Für Neun­kir­chen sind bis Mitte 2022 vier weitere Stand­orte geplant.

Sachsen

In Jahn­dorf/Erzge­birge hat die Telekom einen neuen Sende­mast akti­viert. Damit betreibt der Konzern im Erzge­birgs­kreis nun 123 Mobil­funk-Stand­orte. Die Bevölkerungs­abde­ckung liegt bei rund 96 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 20 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 22 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

LTE- und 5G-Erwei­terugen im Telekom-Netz wurden in Groß­schönau, Rothen­burg/O.L. und Weiß­keißel im Land­kreis Görlitz, in Bad Gott­leuba-Berg­gießhübel und Lohmen im Land­kreis Säch­sische Schweiz, in Denn­heritz, Glauchau, Hohen­stein-Ernst­thal, Limbach-Ober­frohna und Wilkau-Haßlau im Land­kreis Zwickau sowie in Dresden durch­geführt.

In Leipzig (Thomas-Müntzer-Straße) hat Telefónica einen neuen 5G-Sender auf 3600 MHz in Betrieb genommen.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt hat die Telekom in den vergan­genen beiden Monaten zahl­reiche bestehende Mobil­funk-Stand­orte mit LTE und 5G erwei­tert. Die Basis­sta­tionen stehen in Blan­ken­burg/Harz (drei Stand­orte) und Thale im Land­kreis Harz, in Eisleben und Hett­stedt im Land­kreis Mans­feld-Südharz, in Barby, Giers­leben und Schö­nebeck (Elbe) im Salz­land­kreis und in Lützen im Burgen­land­kreis.

In Sülzetal hat Telefónica eine neue 5G-Antenne im Frequenz­bereich um 700 bzw. 1800 MHz in Betrieb genommen. Eine neuen LTE-Standort von o2 gibt es in Plötzky.

Schleswig-Holstein

Die Telekom hat in Kiel einen Standort neu gebaut und zwei Stationen mit LTE erwei­tert. In Lübeck wurden je zwei Stand­orte mit LTE und 5G erwei­tert. 4G/5G-Erwei­terungen vermeldet die Telekom auch für Altenhof und Oster­rön­feld im Land­kreis Rends­burg-Eckern­förde, für Enge-Sande und Sylt im Kreis Nord­fries­land sowie für Heide und Sankt Michae­lis­donn im Kreis Dith­mar­schen.

Im Amt Oeversee hat o2 einen neuen LTE-Sender in Betrieb genommen, um bishe­rige Versor­gungs­lücken zu schließen.

Thüringen

Im Land­kreis Schmal­kalden-Meiningen hat die Telekom eine neue Basis­sta­tion aufge­schaltet und einen bestehenden Standort mit 5G erwei­tert. Davon profi­tieren Kunden in Rohr und Zella-Mehlis. LTE- und 5G-Erwei­terungen im Telekom-Netz gibt es in Hayn­rode und Tastungen im Land­kreis Eichs­feld, in Mühl­hausen, Weimar und Suhl.

Voda­fone hat in Bad Fran­ken­hausen/Kyff­häuser, Helbe­dün­dorf, Sonder­hausen, Kyffhäuser­land und Großeneh­rich neue 5G-Sender aufge­schaltet. Damit versorgt der Konzern jetzt neun Stand­orte im Kyffhäuser­kreis mit dem neuen Mobil­funk­stan­dard. Bis Mitte 2022 sollen weitere Funk­zellen in Etzleben und Sonder­hausen hinzu­kommen. Für Roßleben-Wiehe und Sonder­hausen sind auch neue LTE-Stationen geplant.

Jena/Remderoda hat eine neue LTE-Basis­sta­tion von Telefónica bekommen.

